Tours

Yoga en pleine nature

60 Rue Saint-Gatien Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-08-16 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-06 2026-09-13

Une parenthèse bien-être dans un cadre bucolique ? Profitez des bienfaits d’un cours de yoga dans le site chargé d’histoire de l’abbaye de Marmoutier.

A partir de 16 ans

Une parenthèse bien-être dans un cadre bucolique ? Profitez des bienfaits d’un cours de yoga dans le site chargé d’histoire de l’abbaye de Marmoutier.

A partir de 16 ans 15 .

60 Rue Saint-Gatien Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88

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English :

A wellness interlude in a bucolic setting? Enjoy the benefits of a yoga class in the historic setting of Marmoutier Abbey.

From 16 years

L’événement Yoga en pleine nature Tours a été mis à jour le 2026-04-12 par Tours Val de Loire Tourisme