Yoga en pleine nature Tours
Yoga en pleine nature Tours dimanche 24 mai 2026.
Tours
Yoga en pleine nature
60 Rue Saint-Gatien Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-08-16 11:30:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-06 2026-09-13
Une parenthèse bien-être dans un cadre bucolique ? Profitez des bienfaits d’un cours de yoga dans le site chargé d’histoire de l’abbaye de Marmoutier.
A partir de 16 ans
Une parenthèse bien-être dans un cadre bucolique ? Profitez des bienfaits d’un cours de yoga dans le site chargé d’histoire de l’abbaye de Marmoutier.
A partir de 16 ans 15 .
60 Rue Saint-Gatien Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88
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English :
A wellness interlude in a bucolic setting? Enjoy the benefits of a yoga class in the historic setting of Marmoutier Abbey.
From 16 years
L’événement Yoga en pleine nature Tours a été mis à jour le 2026-04-12 par Tours Val de Loire Tourisme
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