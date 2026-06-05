Yoga et lever de soleil au Col du Tourmalet au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Yoga et lever de soleil au Col du Tourmalet

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:30:00

fin : 2026-07-19 08:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Séance de yoga douce au lever du soleil face aux sommets, suivie d’une collation chaude offerte. Débutants bienvenus. Accueil à partir de 6h30. Paiement sur place, places limitées.

Déroulé

6h30/7h Accueil à l’Etape du Berger (en fonction du soleil)

Séance de Yoga (1h)

Une pratique douce adaptée a chacun au lever du soleil. Un spectacle magnifique et paisible face aux montagnes.

8h colation et boissons chaudes

Une collation et une boisson chaude après la pratique sera offerte pour terminer cette matinée en douceur.

Paiement

La séance de yoga se règle sur place ( pas de CB ) auprès d’Agathe

À prévoir

Tapis de yoga

Vêtements chauds Coupe-vent selon la météo Plaid chaussettes chaudes

Bouteille d’eau

Un sourire et l’envie de respirer plus haut

Conditions

Évenements accessible aux débutants.

Annulation en cas de météo défavorable ( mail envoyé la veille).

Places limités

Accessible aux femmes enceintes .

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 56 98 61

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English :

Gentle yoga session at sunrise overlooking the peaks, followed by a complimentary hot snack. Beginners welcome. Welcome from 6.30 am. Payment on site, places limited.

L’événement Yoga et lever de soleil au Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65