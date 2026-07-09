Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Yoga sur plage

Chemin de l’Escale Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Yoga sur Plage à Vassivière

Les mardis plage de Broussas , mercredis plage de Vauveix, et jeudis à Auphelle L’escale 110

Cours d’une heure de 10h30 à 11h30, accessible à tous .

Chemin de l’Escale Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 91 91 46

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English : Yoga sur plage

L’événement Yoga sur plage Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Lac de Vassivière