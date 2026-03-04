YOG’ART BALADE SENSIBLE DANS LE BOCAGE Savigny-en-Véron

YOG’ART BALADE SENSIBLE DANS LE BOCAGE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-07-31

Cette visite dans les prairies bocagères du musée vous propose de prendre le temps d’écouter, d’observer, de sentir… Par des postures simples, des respirations et de la relaxation, venez vous (re)connecter à la beauté de ce qui vous entoure les arbres, les haies et le foisonnement de vie.

Visite sensorielle

Adulte

5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

This visit to the museum’s bocage meadows invites you to take the time to listen, observe and feel… Through simple postures, breathing and relaxation, come and (re)connect with the beauty of what surrounds you: trees, hedges and the abundance of life.

