UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nouaillé-Maupertuis

Yohann Métay FULL FOOL FOULE Nouaillé-Maupertuis

mardi 10 novembre 2026 · Nouaillé-Maupertuis

Yohann Métay FULL FOOL FOULE Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1 Rue du Stade
Ville
86340 Nouaillé-Maupertuis
Département
Vienne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Nouaillé-Maupertuis

Yohann Métay FULL FOOL FOULE

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10 22:30:00

Date(s) :
2026-11-10

Découvrez le nouveau spectacle de Yohann Métay. Après La Tragédie du Dossard 512, Le Sublime Sabotage, Yohann Métay revient à La Passerelle en anti-héros qui se rêve sauveur de l’humanité et nous embarque dans une nouvelle épopée existentialiste à la fois absurde, drôle et touchante, profondément humaine… A ne pas manquer !

[Nouveau spectacle] De et avec Yohann Métay.
Une programmation de L’Arantelle dans le cadre du festival à l’Auberge de la Grand’Route en accord avec Mr WY et Adone Production.
Seul en scène humour / Théâtre. Public adultes, dès 12 ans. Durée 1h40. Billetterie en ligne ou ou sur place 1h avant. Ou à l’accueil de L’Arantelle à La Villedieu du Clain (42 avenue des Bosquets du mardi au vendredi).   .

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 05 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yohann Métay FULL FOOL FOULE

L’événement Yohann Métay FULL FOOL FOULE Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Nouaillé-Maupertuis (Vienne)