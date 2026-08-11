Informations pratiques

Nouaillé-Maupertuis

Yohann Métay FULL FOOL FOULE

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10 22:30:00

Date(s) :

2026-11-10

Découvrez le nouveau spectacle de Yohann Métay. Après La Tragédie du Dossard 512, Le Sublime Sabotage, Yohann Métay revient à La Passerelle en anti-héros qui se rêve sauveur de l’humanité et nous embarque dans une nouvelle épopée existentialiste à la fois absurde, drôle et touchante, profondément humaine… A ne pas manquer !

[Nouveau spectacle] De et avec Yohann Métay.

Une programmation de L’Arantelle dans le cadre du festival à l’Auberge de la Grand’Route en accord avec Mr WY et Adone Production.

Seul en scène humour / Théâtre. Public adultes, dès 12 ans. Durée 1h40. Billetterie en ligne ou ou sur place 1h avant. Ou à l’accueil de L’Arantelle à La Villedieu du Clain (42 avenue des Bosquets du mardi au vendredi). .

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 05 74

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English : Yohann Métay FULL FOOL FOULE

L’événement Yohann Métay FULL FOOL FOULE Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne