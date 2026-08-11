Yohann Métay FULL FOOL FOULE Nouaillé-Maupertuis
mardi 10 novembre 2026 · Nouaillé-Maupertuis
Informations pratiques
Nouaillé-Maupertuis
Yohann Métay FULL FOOL FOULE
1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10 22:30:00
Date(s) :
2026-11-10
Découvrez le nouveau spectacle de Yohann Métay. Après La Tragédie du Dossard 512, Le Sublime Sabotage, Yohann Métay revient à La Passerelle en anti-héros qui se rêve sauveur de l’humanité et nous embarque dans une nouvelle épopée existentialiste à la fois absurde, drôle et touchante, profondément humaine… A ne pas manquer !
[Nouveau spectacle] De et avec Yohann Métay.
Une programmation de L’Arantelle dans le cadre du festival à l’Auberge de la Grand’Route en accord avec Mr WY et Adone Production.
Seul en scène humour / Théâtre. Public adultes, dès 12 ans. Durée 1h40. Billetterie en ligne ou ou sur place 1h avant. Ou à l’accueil de L’Arantelle à La Villedieu du Clain (42 avenue des Bosquets du mardi au vendredi). .
1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 05 74
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English : Yohann Métay FULL FOOL FOULE
L’événement Yohann Métay FULL FOOL FOULE Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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