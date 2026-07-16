YOM X Ceccaldi, église Saint-Vincent de Paul, Clichy

Informations pratiques

YOM X Ceccaldi Jeudi 1 avril 2027, 20h30 église Saint-Vincent de Paul Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T21:40:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T21:40:00+02:00

Figure singulière du jazz contemporain, le clarinettiste Yom poursuit sa quête musicale et spirituelle dans un nouveau projet aux côtés des frères Ceccaldi, musiciens parmi les plus inventifs de leur génération.

Construit comme une longue traversée sans interruption, ce concert invite à une expérience d’écoute immersive où les frontières entre jazz, musique de chambre et musiques du monde s’effacent peu à peu. Portées par la clarinette de Yom, le violon de Théo Ceccaldi et le violoncelle de Valentin Ceccaldi, les compositions se déploient avec une rare intensité, alternant méditation, envolées lyriques et moments de transe.

Dans l’acoustique exceptionnelle de l’église Saint-Vincent-de-Paul, ce trio virtuose crée un espace suspendu où le temps semble ralentir. Un voyage intérieur, sensible et lumineux, qui clôt en beauté la saison musicale de ce lieu patrimonial d’exception.

Une expérience musicale hors du commun, entre contemplation et émerveillement.

église Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaurès 92110 Clichy Clichy 92110 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Yom, clarinettiste, et les frères Ceccaldi proposent un concert mêlant jazz, musique de chambre et musiques du monde. Une traversée immersive entre méditation, envolées lyriques et transe.

Nicolas Senegas