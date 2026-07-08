YOM x Ceccaldi Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy
jeudi 1 avril 2027 · Eglise Saint-Vincent de Paul · Clichy
Informations pratiques
Figure singulière du jazz contemporain, le
clarinettiste Yom poursuit sa quête musicale et spirituelle dans un nouveau
projet aux côtés des frères Ceccaldi, musiciens parmi les plus inventifs de
leur génération.
Construit comme une longue traversée sans
interruption, ce concert invite à une expérience d’écoute immersive où les
frontières entre jazz, musique de chambre et musiques du monde s’effacent peu à
peu. Portées par la clarinette de Yom, le violon de Théo Ceccaldi et le
violoncelle de Valentin Ceccaldi, les compositions se déploient avec une rare
intensité, alternant méditation, envolées lyriques et moments de transe.
Dans l’acoustique exceptionnelle de l’église
Saint-Vincent-de-Paul, ce trio virtuose crée un espace suspendu où le temps
semble ralentir. Un voyage intérieur, sensible et lumineux, qui clôt en beauté
la saison musicale de ce lieu patrimonial d’exception.
Une expérience musicale hors du commun, entre
contemplation et émerveillement.
Yom, clarinettiste, et les frères Ceccaldi proposent un concert sans interruption mêlant jazz, musique de chambre et musiques du monde. Une traversée immersive entre méditation, envolées lyriques et transe.
Le jeudi 01 avril 2027
de 20h30 à 21h30
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-01T23:30:00+02:00
fin : 2027-04-02T00:30:00+02:00
Date(s) : 2027-04-01T20:30:00+02:00_2027-04-01T21:30:00+02:00
Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5656&lng=1
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