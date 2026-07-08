YOM x Ceccaldi Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy

Informations pratiques

Figure singulière du jazz contemporain, le

clarinettiste Yom poursuit sa quête musicale et spirituelle dans un nouveau

projet aux côtés des frères Ceccaldi, musiciens parmi les plus inventifs de

leur génération.

Construit comme une longue traversée sans

interruption, ce concert invite à une expérience d’écoute immersive où les

frontières entre jazz, musique de chambre et musiques du monde s’effacent peu à

peu. Portées par la clarinette de Yom, le violon de Théo Ceccaldi et le

violoncelle de Valentin Ceccaldi, les compositions se déploient avec une rare

intensité, alternant méditation, envolées lyriques et moments de transe.

Dans l’acoustique exceptionnelle de l’église

Saint-Vincent-de-Paul, ce trio virtuose crée un espace suspendu où le temps

semble ralentir. Un voyage intérieur, sensible et lumineux, qui clôt en beauté

la saison musicale de ce lieu patrimonial d’exception.

Une expérience musicale hors du commun, entre

contemplation et émerveillement.

Yom, clarinettiste, et les frères Ceccaldi proposent un concert sans interruption mêlant jazz, musique de chambre et musiques du monde. Une traversée immersive entre méditation, envolées lyriques et transe.

Le jeudi 01 avril 2027

de 20h30 à 21h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-01T23:30:00+02:00

fin : 2027-04-02T00:30:00+02:00

Date(s) : 2027-04-01T20:30:00+02:00_2027-04-01T21:30:00+02:00

Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5656&lng=1



Afficher la carte du lieu Eglise Saint-Vincent de Paul et trouvez le meilleur itinéraire

