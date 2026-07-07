Yuksek Party Le Clos Reims
lundi 13 juillet 2026 · Le Clos · Reims
Informations pratiques
Reims
Yuksek Party
Le Clos 25 Rue du Temple Reims Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
La veille de la Fête Nationale, Le Clos passe en mode grand format ! Pour cette nuit qui s’annonce électrique, nous avons le plaisir d’accueillir Yuksek pour un set exceptionnel. Il sera accompagné de VIBES4YOURSOUL ET notre DJ résident ÉDOUARD DUNTZE. Soirée en partenariat avec Champagne Barons de Rothschild. Son électro & ambiance festive. Une piste de danse prête à s’enflammer jusqu’au bout de la nuit.
Prévente 20 €
Le 13 juillet, on oublie le réveil du lendemain. Rendez-vous au Clos pour célébrer l’été, la musique et la fête comme il se doit. .
Le Clos 25 Rue du Temple Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Yuksek Party
L’événement Yuksek Party Reims a été mis à jour le 2026-07-03 par Reims Tourisme & Congrès
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