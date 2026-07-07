Yuksek Party Le Clos Reims

Informations pratiques

Reims

Yuksek Party

Le Clos 25 Rue du Temple Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

La veille de la Fête Nationale, Le Clos passe en mode grand format ! Pour cette nuit qui s’annonce électrique, nous avons le plaisir d’accueillir Yuksek pour un set exceptionnel. Il sera accompagné de VIBES4YOURSOUL ET notre DJ résident ÉDOUARD DUNTZE. Soirée en partenariat avec Champagne Barons de Rothschild. Son électro & ambiance festive. Une piste de danse prête à s’enflammer jusqu’au bout de la nuit.

Prévente 20 €

Le 13 juillet, on oublie le réveil du lendemain. Rendez-vous au Clos pour célébrer l’été, la musique et la fête comme il se doit. .

Le Clos 25 Rue du Temple Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Yuksek Party

L’événement Yuksek Party Reims a été mis à jour le 2026-07-03 par Reims Tourisme & Congrès