Yves Duteil en concert Place Roger Salengro Beaucourt
vendredi 13 novembre 2026 · Place Roger Salengro · Beaucourt
Informations pratiques
Beaucourt
Yves Duteil en concert
Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt Territoire de Belfort
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Avec une trentaine d’albums réalisés en un peu plus de 50 années d’activité, Yves Duteil est devenu le Monsieur Chanson et l’ambassadeur de la langue de chez nous . Il se devait de faire partie de cette saison anniversaire ! Le temps d’une soirée à Beaucourt où il donnera son septième concert, il nous prendra, nous aussi, par la main pour nous emmener dans son univers poétique, où les mots se bousculent et la musique déborde de sa guitare.
En plus de 200 chansons qui nous auront accompagnés tout au long de notre vie, il n’a cessé de bâtir des ponts entre les hommes. Au fil des ans il a forcé le respect de la critique et fait de la douceur son atout majeur. .
Place Roger Salengro Foyer Georges Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 96 94 contact@lamaisonbeaucourt.fr
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English : Yves Duteil en concert
L’événement Yves Duteil en concert Beaucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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