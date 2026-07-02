Yves Jamait, Théâtre de la Ville de Valence, Valence

Informations pratiques

Yves Jamait Mardi 19 janvier 2027, 20h30 Théâtre de la Ville de Valence Drôme

Cat 1 : Plein Tarif 28€, Tarif réduit 22€

Cat 2 : Plein Tarif 21€, Tarif réduit 16€

Cat 3 : Plein Tarif 10€, Tarif réduit 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

« Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur. Aussi, c’est tout naturellement, (…et parce que depuis longtemps déjà l’envie me taraudait), qu’est née l’idée d’un spectacle où je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son oeuvre en filigrane.

Je serai accompagné, pour ce faire, par Michel Haumont, le maestro du picking qui a souvent collaboré avec Maxime, et par Jérôme Broyer dont l’excellence et la créativité me portent depuis plus de dix ans. C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble. »

Yves Jamait

« Deux disques d’or, des centaines de milliers d’albums vendus et des salles pleines (…) Le rêve est devenu réalité, sur le tard. » Jazz Radio

Yves Jamait : guitare, Michel Haumont : guitare, Jérôme Broyer : guitare

En coréalisation avec le Théâtre de la Ville de Valence.

Théâtre de la Ville de Valence 1 Place de la Liberté, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson spectacle vivant

Franck Loriou