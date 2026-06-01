Yves Saint Laurent au Maroc, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Yves Saint Laurent au Maroc Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Pour Yves Saint Laurent, le Maroc représente autant une destination qu’une révélation esthétique. Il se rend pour la première fois à Marrakech en 1966 aux côtés de Pierre Bergé. La ville devient pour eux un lieu d’ancrage et d’inspiration, et le couple y acquiert successivement trois maisons : la Dar el Hanch (la maison du serpent), Dar es Saada et La Villa Oasis, dans le Jardin Majorelle, où sera aménagé un musée d’art islamique. « L’audace observée depuis lors dans mon travail, je le dois à ce pays, à ses harmonies énergiques, à ses combinaisons audacieuses, à la ferveur de sa créativité » assurait Yves Saint Laurent, qui, sur les traces de Delacroix et de Matisse, puise dans les couleurs, les traditions, l’artisanat marocains une inspiration polychrome.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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