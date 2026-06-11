Yvnnis La Vapeur Dijon
Yvnnis La Vapeur Dijon samedi 17 octobre 2026.
Dijon
Yvnnis
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
Yvnnis s’impose comme l’une des figures les plus prometteuses du rap français, alliant technicité, régularité et sens artistique. Sur scène, le natif du 94 impressionne par son énergie communicative. Porté par des collaborations, son projet se veut ambitieux et vient affirmer sa maturité et curiosité artistique. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Yvnnis
L’événement Yvnnis Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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