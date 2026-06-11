Yvnnis La Vapeur Dijon

Dijon

Yvnnis

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 23:59:00

Date(s) :

2026-10-17

Yvnnis s’impose comme l’une des figures les plus prometteuses du rap français, alliant technicité, régularité et sens artistique. Sur scène, le natif du 94 impressionne par son énergie communicative. Porté par des collaborations, son projet se veut ambitieux et vient affirmer sa maturité et curiosité artistique. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yvnnis

L’événement Yvnnis Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)