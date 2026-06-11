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Yvnnis La Vapeur Dijon

Yvnnis La Vapeur Dijon samedi 17 octobre 2026.

Lieu : La Vapeur

Adresse : 42 Avenue de Stalingrad

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5.5 5.5 29 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Yvnnis

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 23:59:00

Date(s) :
2026-10-17

Yvnnis s’impose comme l’une des figures les plus prometteuses du rap français, alliant technicité, régularité et sens artistique. Sur scène, le natif du 94 impressionne par son énergie communicative. Porté par des collaborations, son projet se veut ambitieux et vient affirmer sa maturité et curiosité artistique.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Yvnnis

L’événement Yvnnis Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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