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Yvnnis, La Vapeur, Dijon

samedi 17 octobre 2026 · La Vapeur · Dijon

Yvnnis, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
La Vapeur
Adresse
42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
De 5.50 à 29€

Yvnnis Samedi 17 octobre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Yvnnis /FR
Yvnnis s’impose comme l’une des figures les plus prometteuses du rap français, alliant technicité, régularité et sens artistique. Sur scène, le natif du 94 impressionne par son énergie communicative. Porté par des collaborations, son projet se veut ambitieux et vient affirmer sa maturité et curiosité artistique.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/yvnnis »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”
Concert, rap La Vapeur Concert

DR

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