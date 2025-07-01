Yvnnis, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Yvnnis Samedi 17 octobre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Yvnnis /FR

Yvnnis s’impose comme l’une des figures les plus prometteuses du rap français, alliant technicité, régularité et sens artistique. Sur scène, le natif du 94 impressionne par son énergie communicative. Porté par des collaborations, son projet se veut ambitieux et vient affirmer sa maturité et curiosité artistique.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/yvnnis »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, rap La Vapeur Concert

DR