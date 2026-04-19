Yvonne Buhikare Mémorial de la Shoah Paris

À l’occasion de la parution d’Ils vont nous tuer. 1994. Le témoignage d’une rescapée du génocide au Rwanda d’Yvonne Buhikare, Hogb, 2025.

« Tous les Tutsi sont morts. Au moment où je te parle, c’est peut-être toi et moi les seuls Tutsi encore vivants. »

En avril 1994, Yvonne est étudiante infirmière lorsque débute le génocide des Tutsi au Rwanda. Depuis l’enfance, cette identité « ethnique » lui est rappelée à chaque moment de sa vie, alors que la tension raciste augmente. Dans ce témoignage sobre et terrifiant, elle raconte le massacre des Tutsi, de sa famille et de ses proches, tel qu’elle l’a vécu, tel qu’elle y a survécu.

En présence de l’auteure.

En conversation avec Amélie Schafer, psychothérapeute.

Rencontres organisées en partenariat avec Ibuka France

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Dans le cadre de la 32e commémoration du génocide des Tutsi

Le dimanche 24 mai 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T14:30:00+02:00_2026-05-24T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/yvonne-buhikare +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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