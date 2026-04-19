Yvonne Buhikare Mémorial de la Shoah Paris
Yvonne Buhikare Mémorial de la Shoah Paris dimanche 24 mai 2026.
À l’occasion de la parution d’Ils vont nous tuer. 1994. Le témoignage d’une rescapée du génocide au Rwanda d’Yvonne Buhikare, Hogb, 2025.
« Tous les Tutsi sont morts. Au moment où je te parle, c’est peut-être toi et moi les seuls Tutsi encore vivants. »
En avril 1994, Yvonne est étudiante infirmière lorsque débute le génocide des Tutsi au Rwanda. Depuis l’enfance, cette identité « ethnique » lui est rappelée à chaque moment de sa vie, alors que la tension raciste augmente. Dans ce témoignage sobre et terrifiant, elle raconte le massacre des Tutsi, de sa famille et de ses proches, tel qu’elle l’a vécu, tel qu’elle y a survécu.
En présence de l’auteure.
En conversation avec Amélie Schafer, psychothérapeute.
Rencontres organisées en partenariat avec Ibuka France
Dans le cadre de la 32e commémoration du génocide des Tutsi
Le dimanche 24 mai 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T14:30:00+02:00_2026-05-24T16:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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