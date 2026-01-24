Yzeures’n’Flore, brocante et vIde-greniers Yzeures-sur-Creuse

Yzeures’n’Flore, brocante et vIde-greniers

Place du 11 Novembre Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Marché aux plantes et aux fleurs, mais également des produits de notre terroir.

Conférences et ateliers vous seront proposés tout au long de la journée.

Et vous pourrez également chiner avec les brocanteurs présents.

Exposition de compositions florales dans le musée Minerve.

Place du 11 Novembre Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 23 85 99 marylise.perivier@gmail.com

English :

Plant and flower market, as well as local produce.

Conferences and workshops will be held throughout the day.

And you’ll also be able to bargain with the second-hand dealers present.

