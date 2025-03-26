ZAZ – ZENITH DE LILLE Lille

ZAZ Début : 2026-04-12 à 18:00. Tarif : – euros.

ZOUAVE PRÉSENTE : ZAZSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 07 mars 2025 à 10h00 heures au 10 mars 2025 à 10h00ZAZ s’est imposée sur la scène musicale depuis son succès fulgurant avec le titre Je veux en 2010. Avec sa voix unique et son style mêlant pop, chanson française et jazz, elle a conquis le cœur de nombreux fans à travers le monde. Après 5 albums couronnés de succès et des tournées mémorables, ZAZ s’apprête à faire son grand retour sur scène en France en 2025. Elle présentera un nouvel album, dont les premières notes commenceront à se révéler dans les prochaines semaines. Il sera l’âme de cette nouvelle tour née ou l’on retrouvera la bête de scène, l’énergie et la voix extraordinaire de ZAZ.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59