Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or

Place Stalingrad Grand -Théâtre Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Une caravane traverse le désert. Les tambours grondent, les griots invoquent les ancêtres et les corps font surgir la mémoire d’un empire disparu. Les mythiques ballets africains déploient une fresque spectaculaire consacrée au souverain du Mali considéré comme l’un des hommes les plus riches de l’Histoire.

Sur scène, trente-six artistes et acrobates donnent vie, dans un souffle continu, à une épopée flamboyante. Djembés, balafons, koras et ngonis dialoguent avec projections monumentales et scénographie immersive pour faire surgir un monde de splendeur et de savoirs. Créé en hommage à Keita Fodéba, fondateur des ballets africains en 1952, ce spectacle célèbre aussi l’héritage d’une compagnie devenue l’un des plus grands ambassadeurs culturels du continent africain.

2h avec entracte. Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Place Stalingrad Grand -Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or

L’événement Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole