Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or Place Stalingrad Limoges
vendredi 25 septembre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or
Place Stalingrad Grand -Théâtre Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Une caravane traverse le désert. Les tambours grondent, les griots invoquent les ancêtres et les corps font surgir la mémoire d’un empire disparu. Les mythiques ballets africains déploient une fresque spectaculaire consacrée au souverain du Mali considéré comme l’un des hommes les plus riches de l’Histoire.
Sur scène, trente-six artistes et acrobates donnent vie, dans un souffle continu, à une épopée flamboyante. Djembés, balafons, koras et ngonis dialoguent avec projections monumentales et scénographie immersive pour faire surgir un monde de splendeur et de savoirs. Créé en hommage à Keita Fodéba, fondateur des ballets africains en 1952, ce spectacle célèbre aussi l’héritage d’une compagnie devenue l’un des plus grands ambassadeurs culturels du continent africain.
2h avec entracte. Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .
Place Stalingrad Grand -Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or
L’événement Zébrures Mansa Moussa Roi d’Or Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Balade dans les jardins de l’Évêché, Jardins de l’Évêché, Quartier de la cathédrale, Limoges 7 août 2026
- Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges 7 août 2026
- La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle Limoges 8 août 2026
- Visite sensorielle : La ville haute éveille vos sens !, Place de la Motte, Limoges 8 août 2026
- Visite Flash pop ! Carla Adra Frac-Artothèque Limoges Limoges 8 août 2026