Zébrures Silence CCM John Lennon Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Silence

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-02

Une femme observe sa voisine immobile derrière une fenêtre. Entre elles, aucun échange. Pourtant, quelque chose se fissure déjà. Les pensées déraillent, les images affluent, et l’espace du quotidien devient peu à peu théâtre d’une violence impossible à contenir. Avec Silence, l’auteur congolais Israël Nzila compose une parole nerveuse, fragmentée, traversée de répétitions, de souffles et d’éclats. Une langue qui avance au bord de la rupture.

À travers le destin de femmes confrontées aux violences de guerre et aux violences sexuelles, le texte explore les traces laissées par le viol, le silence imposé et les blessures qui continuent de vivre longtemps après les événements. Les mots deviennent rythme, tension, battement. Silence interroge la manière dont la brutalité infiltre les imaginaires et transforme les êtres.

1h10min. Informations et réservations par mail ou téléphone (en lien). .

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Silence

L’événement Zébrures Silence Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole