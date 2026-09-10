Zébrures Solsoum Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Solsoum

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Aude et Juliette mélangent leurs voix dans un duo vocal, complice et solaire. La singularité de Solsoum repose sur une alliance harmonieuse du chant du violoncelle, des arpèges de la guitare et des voix euphoniques des deux jeunes femmes. Le propos réside dans une quête de l’universel et de commun dans des cultures musicales en apparence différentes. Elles explorent des passerelles entre des diversités pour en révéler des invariables d’espérances.

1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Solsoum

L’événement Zébrures Solsoum Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole