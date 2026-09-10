Zébrures Tracas de la création en fracas Maison des Francophonies Limoges
jeudi 24 septembre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Tracas de la création en fracas
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 11:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Après plus d’une année de travail, alors que le projet est à l’affihe du Festival et le programme prêt à partir chez l’imprimeur, la création Requiem pour un théâtre ne pourra finalement pas voir le jour dans le cadre des Zébrures 2026. Faute de moyens suffisants et de conditions favorables, l’aventure s’est interrompue avant d’atteindre la scène. Cette réalité est aujourd’hui celle de nombreuses équipes artistiques, en France comme à travers les continents et les océans. Autour du journaliste Samuel Gleyze-Esteban, des créateurs·ices viennent témoigner et interroger ensemble les fragilités d’un secteur traversé par des crises qui se multiplient.
1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Tracas de la création en fracas
L’événement Zébrures Tracas de la création en fracas Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole
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