Zélie + Coz 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Zélie + Coz

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-12 01:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques

Bavarde et personnelle, sa plume fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’impudeur et d’intimité.

Après une Cigale complète, elle s’attaque à l’Olympia avec la détermination qu’on lui connaît: elle promet une expérience, un spectacle explosif d’inspiration américaine fusionnant la danse contemporaine, hip-hop, avec sa pop tranchante et acidulée qui saura aussi vous faire sentir proche d’elle et de son univers haut en couleurs. .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

With clenched fists, furrowed brows, intense and effervescent, Zélie sings and dances, expressing her strength and her dominant sensitivity through energizing, raw songs with electronic sounds

L’événement Zélie + Coz Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME