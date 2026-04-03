ZENTONE LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

ZENTONE Début : 2026-10-23 à 20:00. Tarif : – euros.

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LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27