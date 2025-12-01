Zeus, le cheval métallique au MuAM – L’installation Musée des arts et métiers Paris

Après sa traversée de la Seine sur un trimaran lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et sa pérégrination dans des lieux emblématiques comme Versailles, le Mont Saint-Michel ou le Mucem, Zeus s’installe sur le parvis du MuAM et s’offre à tous jusqu’en janvier 2027.

Sous l’impulsion du metteur en scène Thomas Jolly, imaginé et réalisé par Atelier blam, Zeus est bien plus qu’une sculpture : c’est un manifeste de l’excellence française, un symbole de maîtrise technique et de poésie mécanique.

Laissez-vous émerveiller par cette prouesse artistique, devenue symbole de beauté, d’ingéniosité et d’innovation.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 10 janvier 2027

En accès libre, sur le parvis du musée

Le Musée des Arts et Métiers accueille sur son parvis du 17 décembre 2025 au 10 janvier 2027 le cheval métallique Zeus, œuvre monumentale qui a marqué les esprits lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 10 janvier 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T11:00:00+01:00

fin : 2027-01-10T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T10:00:00+02:00_2025-12-17T18:00:00+02:00;2025-12-18T10:00:00+02:00_2025-12-18T18:00:00+02:00;2025-12-19T10:00:00+02:00_2025-12-19T18:00:00+02:00;2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T18:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T18:00:00+02:00;2025-12-23T10:00:00+02:00_2025-12-23T18:00:00+02:00;2025-12-24T10:00:00+02:00_2025-12-24T18:00:00+02:00;2025-12-25T10:00:00+02:00_2025-12-25T18:00:00+02:00;2025-12-26T10:00:00+02:00_2025-12-26T18:00:00+02:00;2025-12-27T10:00:00+02:00_2025-12-27T18:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T18:00:00+02:00;2025-12-30T10:00:00+02:00_2025-12-30T18:00:00+02:00;2025-12-31T10:00:00+02:00_2025-12-31T18:00:00+02:00;2026-01-01T10:00:00+02:00_2026-01-01T18:00:00+02:00;2026-01-02T10:00:00+02:00_2026-01-02T18:00:00+02:00;2026-01-03T10:00:00+02:00_2026-01-03T18:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T18:00:00+02:00;2026-01-06T10:00:00+02:00_2026-01-06T18:00:00+02:00;2026-01-07T10:00:00+02:00_2026-01-07T18:00:00+02:00;2026-01-08T10:00:00+02:00_2026-01-08T18:00:00+02:00;2026-01-09T10:00:00+02:00_2026-01-09T18:00:00+02:00;2026-01-10T10:00:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T18:00:00+02:00;2026-01-13T10:00:00+02:00_2026-01-13T18:00:00+02:00;2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T18:00:00+02:00;2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T18:00:00+02:00;2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T18:00:00+02:00;2026-01-17T10:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00;2026-01-20T10:00:00+02:00_2026-01-20T18:00:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T18:00:00+02:00;2026-01-22T10:00:00+02:00_2026-01-22T18:00:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T18:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T18:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00;2026-01-27T10:00:00+02:00_2026-01-27T18:00:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T18:00:00+02:00;2026-01-29T10:00:00+02:00_2026-01-29T18:00:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T18:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T18:00:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T18:00:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T18:00:00+02:00;2026-02-05T10:00:00+02:00_2026-02-05T18:00:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T18:00:00+02:00;2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T18:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T18:00:00+02:00;2026-02-10T10:00:00+02:00_2026-02-10T18:00:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T18:00:00+02:00;2026-02-12T10:00:00+02:00_2026-02-12T18:00:00+02:00;2026-02-13T10:00:00+02:00_2026-02-13T18:00:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T18:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T18:00:00+02:00;2026-02-17T10:00:00+02:00_2026-02-17T18:00:00+02:00;2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T18:00:00+02:00;2026-02-19T10:00:00+02:00_2026-02-19T18:00:00+02:00;2026-02-20T10:00:00+02:00_2026-02-20T18:00:00+02:00;2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T18:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T18:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T18:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T18:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T18:00:00+02:00;2026-02-28T10:00:00+02:00_2026-02-28T18:00:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T18:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T18:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T18:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T18:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T18:00:00+02:00;2026-03-07T10:00:00+02:00_2026-03-07T18:00:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T18:00:00+02:00;2026-03-10T10:00:00+02:00_2026-03-10T18:00:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T18:00:00+02:00;2026-03-12T10:00:00+02:00_2026-03-12T18:00:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T18:00:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T18:00:00+02:00;2026-03-17T10:00:00+02:00_2026-03-17T18:00:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T18:00:00+02:00;2026-03-19T10:00:00+02:00_2026-03-19T18:00:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T18:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00;2026-03-24T10:00:00+02:00_2026-03-24T18:00:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T18:00:00+02:00;2026-03-26T10:00:00+02:00_2026-03-26T18:00:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T18:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00;2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T18:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T18:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00;2026-05-12T10:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T10:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00;2026-05-19T10:00:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T10:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-05-26T10:00:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T10:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00;2026-09-01T10:00:00+02:00_2026-09-01T18:00:00+02:00;2026-09-02T10:00:00+02:00_2026-09-02T18:00:00+02:00;2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T18:00:00+02:00;2026-09-04T10:00:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00;2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T18:00:00+02:00;2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00;2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T18:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T18:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T18:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T18:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T18:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T18:00:00+02:00;2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T18:00:00+02:00;2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T18:00:00+02:00;2026-10-08T10:00:00+02:00_2026-10-08T18:00:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00;2026-10-13T10:00:00+02:00_2026-10-13T18:00:00+02:00;2026-10-14T10:00:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00;2026-10-15T10:00:00+02:00_2026-10-15T18:00:00+02:00;2026-10-16T10:00:00+02:00_2026-10-16T18:00:00+02:00;2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00;2026-10-18T10:00:00+02:00_2026-10-18T18:00:00+02:00;2026-10-20T10:00:00+02:00_2026-10-20T18:00:00+02:00;2026-10-21T10:00:00+02:00_2026-10-21T18:00:00+02:00;2026-10-22T10:00:00+02:00_2026-10-22T18:00:00+02:00;2026-10-23T10:00:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-24T10:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-25T10:00:00+02:00_2026-10-25T18:00:00+02:00;2026-10-27T10:00:00+02:00_2026-10-27T18:00:00+02:00;2026-10-28T10:00:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T10:00:00+02:00_2026-10-29T18:00:00+02:00;2026-10-30T10:00:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00;2026-10-31T10:00:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-01T10:00:00+02:00_2026-11-01T18:00:00+02:00;2026-11-03T10:00:00+02:00_2026-11-03T18:00:00+02:00;2026-11-04T10:00:00+02:00_2026-11-04T18:00:00+02:00;2026-11-05T10:00:00+02:00_2026-11-05T18:00:00+02:00;2026-11-06T10:00:00+02:00_2026-11-06T18:00:00+02:00;2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-08T10:00:00+02:00_2026-11-08T18:00:00+02:00;2026-11-10T10:00:00+02:00_2026-11-10T18:00:00+02:00;2026-11-11T10:00:00+02:00_2026-11-11T18:00:00+02:00;2026-11-12T10:00:00+02:00_2026-11-12T18:00:00+02:00;2026-11-13T10:00:00+02:00_2026-11-13T18:00:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-15T10:00:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00;2026-11-17T10:00:00+02:00_2026-11-17T18:00:00+02:00;2026-11-18T10:00:00+02:00_2026-11-18T18:00:00+02:00;2026-11-19T10:00:00+02:00_2026-11-19T18:00:00+02:00;2026-11-20T10:00:00+02:00_2026-11-20T18:00:00+02:00;2026-11-21T10:00:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-22T10:00:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00;2026-11-24T10:00:00+02:00_2026-11-24T18:00:00+02:00;2026-11-25T10:00:00+02:00_2026-11-25T18:00:00+02:00;2026-11-26T10:00:00+02:00_2026-11-26T18:00:00+02:00;2026-11-27T10:00:00+02:00_2026-11-27T18:00:00+02:00;2026-11-28T10:00:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T18:00:00+02:00;2026-12-01T10:00:00+02:00_2026-12-01T18:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T18:00:00+02:00;2026-12-03T10:00:00+02:00_2026-12-03T18:00:00+02:00;2026-12-04T10:00:00+02:00_2026-12-04T18:00:00+02:00;2026-12-05T10:00:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-06T10:00:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00;2026-12-08T10:00:00+02:00_2026-12-08T18:00:00+02:00;2026-12-09T10:00:00+02:00_2026-12-09T18:00:00+02:00;2026-12-10T10:00:00+02:00_2026-12-10T18:00:00+02:00;2026-12-11T10:00:00+02:00_2026-12-11T18:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2026-12-13T10:00:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00;2026-12-15T10:00:00+02:00_2026-12-15T18:00:00+02:00;2026-12-16T10:00:00+02:00_2026-12-16T18:00:00+02:00;2026-12-17T10:00:00+02:00_2026-12-17T18:00:00+02:00;2026-12-18T10:00:00+02:00_2026-12-18T18:00:00+02:00;2026-12-19T10:00:00+02:00_2026-12-19T18:00:00+02:00;2026-12-20T10:00:00+02:00_2026-12-20T18:00:00+02:00;2026-12-22T10:00:00+02:00_2026-12-22T18:00:00+02:00;2026-12-23T10:00:00+02:00_2026-12-23T18:00:00+02:00;2026-12-24T10:00:00+02:00_2026-12-24T18:00:00+02:00;2026-12-25T10:00:00+02:00_2026-12-25T18:00:00+02:00;2026-12-26T10:00:00+02:00_2026-12-26T18:00:00+02:00;2026-12-27T10:00:00+02:00_2026-12-27T18:00:00+02:00;2026-12-29T10:00:00+02:00_2026-12-29T18:00:00+02:00;2026-12-30T10:00:00+02:00_2026-12-30T18:00:00+02:00;2026-12-31T10:00:00+02:00_2026-12-31T18:00:00+02:00;2027-01-01T10:00:00+02:00_2027-01-01T18:00:00+02:00;2027-01-02T10:00:00+02:00_2027-01-02T18:00:00+02:00;2027-01-03T10:00:00+02:00_2027-01-03T18:00:00+02:00;2027-01-05T10:00:00+02:00_2027-01-05T18:00:00+02:00;2027-01-06T10:00:00+02:00_2027-01-06T18:00:00+02:00;2027-01-07T10:00:00+02:00_2027-01-07T18:00:00+02:00;2027-01-08T10:00:00+02:00_2027-01-08T18:00:00+02:00;2027-01-09T10:00:00+02:00_2027-01-09T18:00:00+02:00;2027-01-10T10:00:00+02:00_2027-01-10T18:00:00+02:00

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/zeus-le-cheval-metallique-au-muam https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers