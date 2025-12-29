Zeus, le cheval métallique au MuAM Musée des arts et métiers Paris 30 décembre 2025 – 10 janvier 2027 Accès compris dans le billet d’entrée au musée

Le Musée des Arts et Métiers accueille sur son parvis du 17 décembre 2025 au 10 janvier 2027 le cheval métallique Zeus, œuvre monumentale qui a marqué les esprits lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À cette occasion, Sanofi présente en collaboration avec Atelier blam et le Musée des Arts et Métiers une exposition inédite intitulée Zeus, chef-d’œuvre d’artisans du 17 décembre 2025 au 29 mars 2026 dans le chœur de l’église Saint-Martin-des-Champs du MuAM. Elle retrace la genèse et la fabrication de cette œuvre aussi technique qu’onirique.

Après sa traversée de la Seine sur un trimaran lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et sa pérégrination dans des lieux emblématiques comme Versailles, le Mont Saint-Michel ou le Mucem, Zeus s’installe sur le parvis du musée et s’offre à tous jusqu’en janvier 2027.

Sous l’impulsion du metteur en scène Thomas Jolly, imaginé et réalisé par Atelier blam, Zeus est bien plus qu’une sculpture : c’est un manifeste de l’excellence française, un symbole de maîtrise technique et de poésie mécanique.

Laissez-vous émerveiller par cette prouesse artistique, devenue symbole de beauté, d’ingéniosité et d’innovation.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 10 janvier 2027

Zeus se met en mouvement toutes les cinq minutes pendant une minute

Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, des démonstrations de Zeus auront lieu tous les jours à 14h par les médiateurs du musée

En accès libre, sur le parvis du musée

Zeus, chef d’œuvre d’artisans

Plongez au cœur des métiers qui ont donné vie au célèbre cheval des Jeux Olympiques ! Présentée dans l’église Saint-Martin-des-Champs, l’exposition Zeus, chef-d’œuvre d’artisans, propose une immersion dans les coulisses de la création, révélant les gestes, les matières et les savoir-faire qui ont donné vie à ce cheval métallique.

Le parcours scénographique invite les visiteurs à découvrir toutes les étapes de la création de Zeus, de l’inspiration initiale à la naissance d’une icône contemporaine. Croquis, maquettes, matériaux bruts, mécanismes articulés, prototypes et fragments argentés composent une narration visuelle et matérielle, où chaque détail témoigne de la rigueur et de la passion des artisans, mais aussi du dialogue subtil entre art et science.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 29 mars 2026

Accès compris dans le billet d’entrée au musée

