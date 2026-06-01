Ziyara, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Ziyara Dimanche 7 juin, 14h30 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:55:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:55:00+02:00

« Ziyara » est un mot arabe qui signifie « la visite aux saints », pratique populaire partagée par les musulmans et les juifs du Maroc. Cinéaste vivant entre Paris et Rabat, Simone Bitton entreprend un voyage très personnel dans plusieurs lieux au Maroc qui témoignent de la longue histoire de la présence juive. Aujourd’hui, après plusieurs vagues de départ, notamment vers Israël, les juifs marocains ne sont plus qu’une centaine. En donnant la parole à celles et ceux qu’elle nomme joliment « les gardiens musulmans de sa mémoire juive », la cinéaste recueille des mots qui expriment le regret et la nostalgie d’un temps où judaïsme et islam pouvaient coexister sans heurts au sein de la société. Entre road movie et pèlerinage intime, Ziyara redonne de l’espoir en valorisant une mémoire commune aux juifs et aux musulmans dans une époque où les haines ne cessent d’être attisées.

« Dans ce film, je parle de ma communauté d’origine, les juifs marocains, mais j’en parle de manière détournée, puisque je le fais à travers les musulmans qui gardent leur mémoire. Au départ, ce qui m’intéressait, c’est que je savais qu’il y avait de nombreux saints partagés, vénérés à la fois par les juifs et les musulmans. Cela m’a beaucoup touché, et j’ai pensé que c’était sur ce thème que je voulais faire un film. J’ai commencé à visiter certains de ces lieux, et par extension, je me suis mise à visiter des synagogues, des cimetières abandonnés, et c’est à ce moment-là que j’ai rencontré les gardiens musulmans de ces lieux, pour la plupart très pauvres, ces gardiens de ma mémoire juive, des tombeaux de mes ancêtres. J’ai assez vite décidé que ce serait le sujet de mon film : des musulmans très croyants qui aujourd’hui, sont toujours pénétrés de la sacralité de leur tâche, et qui trouvent tout à fait normal de garder les lieux de culte et les ancêtres d’une autre religion que la leur. Cela en fait une histoire bouleversante, surtout à l’époque actuelle. » (Simone Bitton)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Simone Bitton, Ziyara, 2020 © JHR Films