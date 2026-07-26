Zoë Mc Pherson et Alessandra Leone live A/V + Acheve live A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
jeudi 24 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
LIVE IMMERSIF #1 : CLUB MUSIC HYBRIDE, PERCUSSIONS ET CHOC VISUEL DANS EXTRA BAL !
Prépare-toi à en prendre plein les yeux et les oreilles ! Pour ouvrir en beauté la 3ème saison de nos Lives Immersifs, Communale Saint-Ouen te propose une soirée d’expérimentation totale dans extra bal.
En tête d’affiche, Zoë McPherson & Alessandra Leone te présentent la Première Française de leur show A/V Is This Real. Inspirée de l’album Upside Down, cette performance abrasive associe une club music hybride et déstructurée à un langage visuel captivant où la voix entre directement en résonance avec l’image.
Pour ouvrir le bal, le projet solo d’Hugo Fabry, Acheve, croise la projection du film Lessons Of Darkness de Werner Herzog. Un dialogue intense et organique entre musique électronique générative et percussions brutes acoustiques.
Club music mutante, visuals hypnotiques : prépare-toi à prendre une sacrée claque sensorielle !
Le jeudi 24 septembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant
dès 12€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T23:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/zoe-mc-pherson-alessandra-leone-live-a-v-acheve-live-a-v/
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