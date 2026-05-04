Zola la Rage à l’encre Studio Raspail Paris

Parce qu’il fut fort et engagé, on évoque rarement sa sensibilité, ses tourments, ses faiblesses, ses doutes : sa fragilité. Quel homme était Zola ? Comment est-il devenu cet auteur enflammé, ce citoyen rebelle ?

Après avoir longtemps cru Dreyfus coupable, Zola comprend et se déchaîne. Le célèbre « J’accuse » ne sera que son 7ème article lié à cette Affaire.

De l’écrivain au justicier : découvrez les coulisses d’un séisme historique. Face au scandale de l’Affaire Dreyfus, Émile Zola voit ses certitudes vaciller. Entre doutes intimes, joutes passionnées et courage politique, la pièce nous plonge dans le bureau d’un homme qui va tout sacrifier — sa liberté, sa fortune et sa sécurité — pour une seule idée : la Vérité.

D’une modernité brûlante, ce spectacle étonnamment actuel nous rappelle que face à l’injustice, le silence est parfois la plus grande des complicités.

Cliff Paillé a notamment écrit et créé Chaplin 1939, Un Soir chez Renoir, Gauguin-Van Gogh, et Camus-Sartre, Miroir d’Enfances (Coup de cœur Télérama Avignon 2023).

Pièce de théâtre au Studio Raspail – Zola la Rage à l’encre.

Du mardi 05 mai 2026 au mercredi 24 juin 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Studio Raspail 216 boulevard Raspail 75004 ThéâtreParis

https://studioraspail.com/zola



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