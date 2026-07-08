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AGENDA · Besançon

Zoo Circus Avenue Arthur Gaulard Besançon

mercredi 16 septembre 2026 · Avenue Arthur Gaulard · Besançon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Avenue Arthur Gaulard
Adresse
Auditorium J.Kreisler
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
6 6 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Zoo Circus

Avenue Arthur Gaulard Auditorium J.Kreisler Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 16:10:00

Date(s) :
2026-09-16

Dans une fable musicale colorée et festive illustrant différents animaux réels et imaginaires, Régis Campo rassemble sirènes, lucioles, puces et tyrannosaure, en passant par des oiseaux nocturnes ou un poulpe pianiste. Zoo Circus séduit par ses sonorités surprenantes mêlées aux instruments plus classiques, exactement ceux choisis par Camille Saint-Saëns pour son célèbre Carnaval des animaux. L’ensemble Ars Nova sera rejoint par le baryton Romain Dayez, pour présenter avec poésie et humour toutes ces bestioles musicales. Un rendez-vous saisissant, surprenant et haut en couleurs, qui fera vibrer les plus jeunes et les plus grands !

En partenariat avec le Conservatoire Grand Besançon Métropole

Rappel une place offerte pour un enfant de moins de 12 ans pour une place adulte achetée   .

Avenue Arthur Gaulard Auditorium J.Kreisler Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Zoo Circus

L’événement Zoo Circus Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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