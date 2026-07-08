Zoo Circus Avenue Arthur Gaulard Besançon

Informations pratiques

Besançon

Zoo Circus

Avenue Arthur Gaulard Auditorium J.Kreisler Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 16:10:00

Date(s) :

2026-09-16

Dans une fable musicale colorée et festive illustrant différents animaux réels et imaginaires, Régis Campo rassemble sirènes, lucioles, puces et tyrannosaure, en passant par des oiseaux nocturnes ou un poulpe pianiste. Zoo Circus séduit par ses sonorités surprenantes mêlées aux instruments plus classiques, exactement ceux choisis par Camille Saint-Saëns pour son célèbre Carnaval des animaux. L’ensemble Ars Nova sera rejoint par le baryton Romain Dayez, pour présenter avec poésie et humour toutes ces bestioles musicales. Un rendez-vous saisissant, surprenant et haut en couleurs, qui fera vibrer les plus jeunes et les plus grands !

En partenariat avec le Conservatoire Grand Besançon Métropole

Rappel une place offerte pour un enfant de moins de 12 ans pour une place adulte achetée .

Avenue Arthur Gaulard Auditorium J.Kreisler Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Zoo Circus

L’événement Zoo Circus Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)