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Zoot For Kids / Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris

dimanche 13 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Zoot For Kids / Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>14 euros.</p>

Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaque instrument, on écoute, on pose des questions… et surtout, on essaie.

Entre rires, surprises et premières notes, enfants & parents repartent avec des étoiles dans les yeux, et peut-être une nouvelle vocation musicale !

— Tous âges (conseillé 4 ans et plus)

De 15h à 16h

Le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz !
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

14 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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