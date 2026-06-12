ZSONGO de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
ZSONGO de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 20 juin 2026.
ZSONGO présente A Beautiful Game, une takeover UMOYA.
Rendez-vous le vendredi 19 juin, de 23h50 à 6h, à La Machine du Moulin Rouge.
Un été de Coupe du monde, ça n’a pas tout à fait la même saveur. Alors on joue notre propre match, le temps d’une nuit, pendant le week-end de la Fête de la Musique.
Complet en prévente, billetterie sur place.
Vendredi 19 juin 2026 : c’est soir de match avec ZSONGO qui amène l’ambiance à La Machine !
Le vendredi 19 juin 2026
de 23h59 à 06h00
payant
De 25 à 35 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T02:59:00+02:00
fin : 2026-06-20T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T23:59:00+02:00_2026-06-19T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
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