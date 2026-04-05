Au Faouët, les sonneurs bretons entre mémoire vivante et invention du folklore

Du 4 avril au 4 octobre 2026, le Musée du Faouët consacre une exposition passionnante à l’une des grandes figures de l’imaginaire breton. Avec Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950), il ne s’agit pas seulement de célébrer les joueurs de biniou et de bombarde, mais de comprendre comment une pratique musicale populaire est devenue un motif esthétique puis un emblème régional et comment l’art a contribué à fixer cette image jusqu’à parfois la transformer en folklore.

Un homme debout, le souffle tendu, le costume parfois solennisé par la peinture, la bombarde qui appelle, le biniou qui perce l’air, la ronde qui se forme tout autour, et voici qu’un pays semble surgir d’un seul coup dans l’image. C’est précisément cette évidence que l’exposition du Musée du Faouët rend intéressante. Car elle ne se contente pas de l’entretenir. Elle invite au contraire à l’examiner. D’où vient cette image si forte du sonneur breton ? Que dit-elle d’une réalité sociale ancienne, et que doit-elle au regard des artistes, des collectionneurs, des éditeurs de cartes postales, des amateurs de pittoresque ou des promoteurs d’une Bretagne reconnaissable entre toutes ?

Le sujet dépasse ainsi largement l’histoire des instruments ou la nostalgie régionale. Il ouvre une réflexion beaucoup plus ample sur la manière dont une culture se met en scène, se laisse regarder, se voit simplifiée, glorifiée ou figée. Entre 1800 et 1950, les sonneurs ont été omniprésents dans certaines représentations de la Bretagne. Cette omniprésence n’est pas innocente. Elle raconte autant le pays réel que le pays désiré.

Une figure enracinée dans la vie sociale bretonne

Il ne faudrait pourtant pas croire que le sonneur n’a été qu’une invention d’atelier. Bien avant d’être encadré sur les cimaises, il fut un acteur concret de la vie collective. Dans de nombreuses régions de Basse-Bretagne, le couple biniou-bombarde accompagnait les fêtes, les noces, les pardons, les rassemblements saisonniers et, plus largement, tous ces moments où une communauté s’éprouve comme communauté. Le sonneur n’était pas un artiste séparé du monde social. Il en était une fonction vibrante. Il lançait la danse, soutenait l’élan des corps, reliait les générations, transmettait des airs hérités tout en les modifiant selon son style propre.

C’est sans doute cela qu’il faut d’abord rappeler. Le sonneur n’était pas seulement pittoresque. Il était utile, attendu, reconnu. Il participait d’un monde où la musique n’était pas détachée de la vie commune. Elle ne se consommait pas en spectateur passif. Elle s’éprouvait ensemble, sur une place, dans une noce, au bord d’un pardon ou d’un concours. Ce socle historique donne toute sa profondeur à l’exposition. Car ce que les artistes vont regarder, peindre, graver ou photographier, ce n’est pas un symbole abstrait. C’est d’abord une pratique enracinée, un rôle social, un art populaire vivant.

Le paradoxe est là. Plus une pratique est vivante, plus elle peut être observée comme un signe. Et plus elle devient signe, plus elle risque d’être réduite à ce qu’elle représente au lieu d’être perçue dans toute son épaisseur. L’histoire visuelle des sonneurs en Bretagne tient tout entière dans cette tension.

Quand les artistes découvrent une Bretagne à montrer

Au XIXe siècle, la Bretagne attire les artistes. Ils y cherchent des paysages, bien sûr, mais aussi des visages, des costumes, des rites, des marchés, des pardons, des scènes de genre. Ils y trouvent une matière humaine et visuelle que la modernité industrielle semble n’avoir pas encore totalement uniformisée. Dans cette quête, les sonneurs occupent une place idéale. Ils donnent immédiatement une tonalité locale à la scène. Ils unissent la musique, la fête, le costume et le mouvement. Ils permettent de montrer la Bretagne en un seul motif.

Mais un motif aussi efficace est toujours ambigu. Il peut servir à rendre justice à une réalité sociale, à en conserver la trace, à en magnifier la beauté. Il peut aussi contribuer à la résumer de manière trop commode. Les sonneurs deviennent alors des opérateurs visuels. Grâce à eux, le regard extérieur reconnaît instantanément la Bretagne. À force d’être montrés, ils cessent parfois d’apparaître comme des personnes situées dans une histoire, un terroir, une pratique. Ils deviennent des figures presque allégoriques.

C’est ce glissement qui rend l’exposition du Faouët particulièrement intéressante. Le musée annonce plus de cent vingt œuvres, objets et documents et souligne lui-même que ces représentations relèvent d’une vision « esthétique, parfois exotique » des sonneurs. La formule mérite qu’on s’y arrête. Elle suggère que le parcours ne se limitera pas à l’admiration patrimoniale. Il pourrait aussi montrer comment le regard artistique a parfois transformé les sonneurs en personnages d’une Bretagne rêvée, un peu hors du temps, séduisante précisément parce qu’elle semblait échapper à la banalité moderne.

Le folklore n’est pas un mensonge, c’est une sélection

Le mot folklore est souvent mal compris. On l’emploie tantôt avec tendresse, tantôt avec mépris. Or le folklore n’est pas nécessairement le faux. Il est plus souvent une opération de sélection, de mise en forme et d’intensification. On choisit certains traits d’un monde vivant parce qu’ils frappent davantage, parce qu’ils paraissent plus typiques, plus transportables, plus mémorables. On les répète, on les diffuse, on les stylise. À la fin, ils deviennent la vérité visible d’un territoire, même s’ils n’en disent qu’une partie.

Les sonneurs ont subi, si l’on ose dire, cette gloire-là. Ils ont été choisis par les artistes parce qu’ils rendaient immédiatement la Bretagne visible. Ce choix n’a rien d’absurde. Il était même profondément juste, tant ces musiciens occupaient une place forte dans les sociabilités bretonnes. Mais en revenant sans cesse sous le pinceau, dans l’estampe, dans la photographie ou jusque dans certaines images publicitaires, ils ont fini par incarner presque à eux seuls une Bretagne traditionnelle. C’est ainsi qu’un pays complexe devient peu à peu lisible sous forme de signes privilégiés.

Le mérite d’une exposition comme celle du Faouët est de permettre de revenir avant la fixation complète de ce cliché. Entre 1800 et 1950, on voit justement se mettre en place ce processus. Le sonneur est encore proche de la vie qui le produit, mais il s’avance déjà vers sa destinée d’emblème. C’est ce moment de bascule qui est passionnant. Il montre comment une présence sociale devient une image culturelle, puis une mémoire collective.

Le Faouët, observatoire idéal de cette fabrication visuelle

Le Musée du Faouët est un lieu particulièrement juste pour mener une telle réflexion. Depuis des années, il travaille sur la Bretagne représentée, peinte, dessinée, documentée. Il ne collectionne pas seulement des œuvres. Il éclaire des mécanismes de regard. Dans l’ancien couvent des Ursulines, ce sont des siècles d’images de la Bretagne qui dialoguent avec la question suivante : comment un territoire devient-il un sujet d’art ?

Le Faouët lui-même occupe dans cette histoire une place singulière. La Bretagne intérieure y apparaît depuis longtemps comme un foyer de motifs pour les artistes, avec ses chapelles, ses pardons, ses marchés, ses costumes et ses visages. Les sonneurs s’inscrivent naturellement dans cette constellation. Ils sont des figures de seuil entre l’individu et le collectif, entre le local et le symbolique, entre le document et la légende. Les montrer ici, ce n’est pas seulement rendre hommage à la musique bretonne. C’est exposer la manière dont l’art régionaliste, ethnographique ou pittoresque a contribué à écrire une partie du roman visuel breton.

Cette dimension critique n’enlève rien à la beauté du sujet. Au contraire, elle lui rend sa densité. On sort ainsi du simple attendrissement patrimonial. On commence à se demander ce que les œuvres nous montrent vraiment, et ce qu’elles ont aussi choisi d’effacer. Derrière le costume et le souffle, derrière la solennité de certaines poses ou l’éclat des scènes de fête, quelle Bretagne s’est trouvée confirmée ? Quelle autre, peut-être plus mobile, plus contradictoire, plus pauvre ou plus changeante, a été laissée dans l’ombre ?

Une exposition qui résonne fortement aujourd’hui

Il y a quelque chose de très contemporain dans cette exposition. Car nous vivons à une époque obsédée par les signes identitaires, les images distinctives, les marqueurs territoriaux facilement partageables. Les cultures régionales, elles aussi, sont régulièrement sommées de se rendre visibles en quelques symboles. Dans ce contexte, revenir à la construction visuelle des sonneurs bretons n’a rien d’un exercice poussiéreux. C’est une manière de comprendre comment se fabriquent les emblèmes, comment ils circulent et comment ils finissent parfois par se substituer à la réalité plus mouvante qu’ils prétendent représenter.

Or la Bretagne musicale d’aujourd’hui est tout sauf immobile. Elle continue de transmettre le répertoire de couple, de le renouveler, de le déplacer vers les scènes contemporaines, les bagadoù, les concours, les festoù-noz, les créations hybrides. L’exposition du Faouët arrive donc à point. Elle rappelle que la tradition n’est pas un bloc. Elle est un courant. Et si les sonneurs ont tant fasciné les artistes, c’est peut-être parce qu’ils se tenaient déjà à ce point sensible où le passé, la fête, l’invention et la mémoire se rencontrent.

Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) est ainsi comme bien plus qu’une exposition de saison agréablement régionale. Elle pourrait être l’une des propositions patrimoniales les plus intelligentes du printemps breton. Sous ses airs d’évidence locale, elle pose une question essentielle. Comment une culture vivante devient-elle une image, et que gagne-t-elle, ou que perd-elle, à cette métamorphose ?

Informations pratiques

Exposition : Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950)

Lieu : Musée du Faouët, 1A rue de Quimper, 56320 Le Faouët

Dates : du 4 avril au 4 octobre 2026

Horaires : du mardi au samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h au printemps et à l’automne ; tous les jours de 10 h à 18 h 30 en juillet et en août

Tarifs : 6 euros plein tarif ; tarif réduit de 3 à 3,50 euros ; gratuit pour les moins de 18 ans

Catalogue : un catalogue illustré accompagne l’exposition, sous la direction d’Anne Le Roux-Le Pimpec, Roland Becker et Christian Bellec

Renseignements : Musée du Faouët