Fougères. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

En Ille-et-Vilaine, à Fougères, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visite libre – Château de Fougères, Château de Fougères, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Fougères — Fougères
- Visite libre – Le Clocher de l’église Saint-Léonard, Église Saint-Léonard, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Léonard — Fougères
- Visite libre – la Coursive, La Coursive, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
La Coursive — Fougères
- Le Verre et la Pierre, Local – rue Branly / Fougéres, Fougères
19 septembre 2026 à 10h00
Local - rue Branly / Fougéres — Fougères
- Visite Fougères spectaculaire, Église Saint-Léonard, Fougères
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Léonard — Fougères
- Visites Flash – Château de Fougères, Château de Fougères, Fougères
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Fougères — Fougères
- Visite guidée des coulisses du Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Le Coquelicot — Fougères
- Visite guidée des coulisses du bar concert Le Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Le Coquelicot — Fougères
- Visite des Archives municipales, Archives municipales, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Fougères
- Visite virtuelle de la ville en 1900, Beffroi, Fougères
19 septembre 2026 à 14h00
Beffroi — Fougères
- Attelage à cheval – Les 140 ans du théâtre, Théâtre Victor Hugo, Fougères
20 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Victor Hugo — Fougères
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)