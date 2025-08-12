Franc succès pour la première édition du Rallye du Centre Bretagne à Noyal-Pontivy

Plus de 80 pilotes ont pris le départ dimanche 10 août pour la première édition du Rallye du Centre Bretagne à Noyal-Pontivy dans les deux spéciales parcourues à trois reprises. Cette nouvelle épreuve, inscrite au calendrier du Championnat de France des rallyes en catégorie régionale, a séduit organisateurs, élus, pilotes et les très nombreux spectateurs présents dans les zones sécurisées. Tous se sont déclarés enchantés par la qualité et la réussite de cette première édition disputée au cœur du Centre Bretagne.

1er du Rallye du Centre Bretagne 2025 : le pilote Dorian Deslandes et la copilote Léa Pustelnik, sur Skoda Fabia R5 n°2 en groupe FRC2, classe Rally2, le 10 août 2025 (au centre de la photo).

2e du Rallye du Centre Bretagne 2025 : le pilote Sébastien Alemany et la copilote Emma Alemany, sur Volkswagen Polo GTI n°4 en groupe FRC2, classe Rally2, le 10 août 2025 (à droite de la photo, aux côtés de Guillaume Duval, président de l’association, au micro).

3e du Rallye du Centre Bretagne 2025 : le pilote Alexis Flambard et la copilote Corinne Patte-Joigneaux, sur Hyundai i20N n°5 en groupe FRC2, classe Rally2, le 10 août 2025 (à gauche de la photo).

Le pilote Dorian Deslandes et la copilote Léa Pustelnik, vainqueurs du Rallye du Centre Bretagne 2025, sur Skoda Fabia R5 n°2 en groupe FRC2, classe Rally2.

Le pilote Sébastien Alemany et la copilote Emma Alemany, deuxièmes du Rallye du Centre Bretagne 2025, sur Volkswagen Polo GTI n°4 en groupe FRC2, classe Rally2.

Le pilote Alexis Flambard et la copilote Corinne Patte-Joigneaux, troisièmes du Rallye du Centre Bretagne 2025, sur Hyundai i20N n°5 en groupe FRC2, classe Rally2.

Remise de la coupe par Guillaume Duval, président de l’association, au vainqueur du premier Rallye du Centre Bretagne, le pilote Dorian Deslandes, accompagné de la copilote Léa Pustelnik, sur Skoda Fabia R5 n°2 en groupe FRC2, classe Rally2.

Remise de la coupe par M. Lionel Ropert, maire de Noyal-Pontivy, au pilote Sébastien Alemany et à la copilote Emma Alemany, deuxièmes du Rallye du Centre Bretagne 2025, sur Volkswagen Polo GTI n°4 en groupe FRC2, classe Rally2.

Le public est venu en nombre dans les zones sécurisées pour assister à cette première édition. Le rendez-vous est déjà fixé par le président de l’association, Guillaume Duval, pour l’année prochaine.