GARD NIMES JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Gard, capitale Nîmes, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Galerie en ligne : le patrimoine architectural, Commune De Nîmes – Archives municipales, Nîmes
19 septembre 2026 à 00h00
Commune De Nîmes - Archives municipales — Nîmes
- Visite libre du « Temple de Diane », Jardins de la Fontaine, Nîmes
19 septembre 2026 à 07h30
Jardins de la Fontaine — Nîmes
- Déambulez aux jardins de la Fontaine, Jardins de la Fontaine, Nîmes
19 septembre 2026 à 07h30
Jardins de la Fontaine — Nîmes
- Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le pont du Saint-Esprit, Pont du Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 08h00
Pont du Saint-Esprit — Pont-Saint-Esprit
- Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le lavoir municipal, Lavoir municipal, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 08h00
Lavoir municipal — Pont-Saint-Esprit
- Visite : La Tourasse se refait une beauté, La Tourasse, Sanilhac-Sagriès
19 septembre 2026 à 08h30
La Tourasse — Sanilhac-Sagriès
- Visite libre d’une maison diocésaine, Maison diocésaine, Nîmes
19 septembre 2026 à 08h30
Maison diocésaine — Nîmes
- Visite guidée du site Centraco, Cyclife France – Site de Centraco, Codolet
19 septembre 2026 à 08h30
Cyclife France – Site de Centraco — Codolet
- Visite commentée : à la découverte du Castellas de Bouquet, Castellas de Bouquet, Bouquet
19 septembre 2026 à 08h30
Castellas de Bouquet — Bouquet
- Retours aux sources : l’exposition, Centre socio-culturel de Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Quentin-la-Poterie
19 septembre 2026 à 09h00
Centre socio-culturel de Saint-Quentin-la-Poterie — Saint-Quentin-la-Poterie
- Portes ouvertes au Prieuré Saint-Martin de Riberis, Prieuré de Saint-Martin, Montfaucon
19 septembre 2026 à 09h00
Prieuré de Saint-Martin — Montfaucon
- Visite ludique de Collias, Place du marché, Collias
19 septembre 2026 à 09h00
Place du marché — Collias
- Une visite qui éveille tous vos sens, au Mas des Tourelles, Mas des Tourelles, Beaucaire
19 septembre 2026 à 09h00
Mas des Tourelles — Beaucaire
- Exposition – Embarquez ! 400 ans de la Marine et d’Histoire Graulénes, Salle Marcel Pagnol, Le Grau-du-Roi
19 septembre 2026 à 09h00
Salle Marcel Pagnol — Le Grau-du-Roi
- Exposition, visite guidée et podcasts, Tribunal judiciaire d’Alès, Alès
19 septembre 2026 à 09h00
Tribunal judiciaire d’Alès — Alès
- Visite libre de la porte de France, Porte de France, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Porte de France — Nîmes
- Visite guidée du château de Roquevaire, Château de Roquevaire, Sauve
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Roquevaire — Sauve
- Exposition : le barrage de Sénéchas, 50 ans d’activité au service de la population, Mairie, Sénéchas
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de Sénéchas — Sénéchas
- Découvrez le Castellum Aquae, Castellum aquae, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Castellum aquae — Nîmes
- Journées Européennes du Patrimoine, Maison du Mineur, La Grand-Combe
19 septembre 2026 à 09h00
Maison du Mineur — La Grand-Combe
- Visite libre de la tour Philippe-le-Bel, Tour Philippe le Bel, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 09h00
Tour Philippe le Bel — Villeneuve-lès-Avignon
- Exposition « L’eau : sources inspirantes », Vitrine du chapitre, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Vitrine du chapitre — Nîmes
- Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption, Sénéchas
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Sénéchas
- Émile Cazelles, l’homme derrière la médiathèque – Le fonds Cazelles ouvre ses portes, Médiathèque Émile Cazelles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque Émile Cazelles — Saint-Gilles
- Visite guidée de la carrière sud Pompignan, Carrière Sud Pompignan, Pompignan
19 septembre 2026 à 09h00
Carrière Sud Pompignan — Pompignan
- Uzès Insolite, Mairie d’Uzès, 30700, Uzès
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie d'Uzès, 30700 — Uzès
- Visite commentée du clocher de l’église, Au pied du clocher, Sumène
19 septembre 2026 à 09h00
Au pied du clocher — Sumène
- EXPO-TYPO : trésors de typographie XVe-XXIe siècles, Archives municipales, Alès
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales — Alès
- Visite libre de la chapelle des Pénitents Gris, Chapelle de la confrérie des Pénitents-Gris, Aigues-Mortes
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de la confrérie des Pénitents-Gris — Aigues-Mortes
- Visite libre de l’Abbatiale, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 09h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Visite guidée : Paloma vous ouvre ses portes !, Paloma, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Paloma — Nîmes
- Exposition « Paysages » de Michel Steiner, Tour Philippe le Bel, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 09h00
Tour Philippe le Bel — Villeneuve-lès-Avignon
- Journées du patrimoine – Découverte des Archives municipales, Archives municipales, Alès
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales — Alès
- Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption, Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle des Oblates de l'Assomption / Chapelle d'Alzon — Nîmes
- Visite libre de la Porte Auguste (1er s. av. J.-C.), Porte d’Auguste, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Porte d'Auguste — Nîmes
- Circuit : le sentier des capitelles avec les muraillers, Clos de Gaillard, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Clos de Gaillard — Nîmes
- Portes ouvertes du fond Cazelles : Émile Cazelles, l’homme derrière la médiathèque, Médiathèque Émile Cazelles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque Émile Cazelles — Saint-Gilles
- Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique Evolia, Unité de Valorisation Énergétique Evolia, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Unité de Valorisation Énergétique Evolia — Nîmes
- Visite commentée : le site Hoche, Site universitaire Hoche, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h00
Site universitaire Hoche — Nîmes
- Randonnée patrimoniale entre le Castellas de Bouquet et le Castrum d’Allegre avec visite des 2 châteaux, Castellas de Bouquet, Bouquet
19 septembre 2026 à 09h00
Castellas de Bouquet — Bouquet
- Visite guidée des archives d’Alès, Archives municipales, Alès
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales — Alès
- Visite commentée : les coulisses du théâtre, Palais des Sports et de la Culture – Espace Jean-Pierre Cassel, Le Grau-du-Roi
19 septembre 2026 à 09h15
Palais des Sports et de la Culture – Espace Jean-Pierre Cassel — Le Grau-du-Roi
- Visite commentée du phare de l’Espiguette, Phare de l’Espiguette, Le Grau-du-Roi
19 septembre 2026 à 09h30
Phare de l'Espiguette — Le Grau-du-Roi
- Exposition « La Terre vue du ciel » de Yann Arthus-Bertrand, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
19 septembre 2026 à 09h30
La Bambouseraie en Cévennes — Générargues
- Visite guidée du jardin médiéval de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye bénédictine de Cendras — Cendras
- Rencontre : « Les plongées antiques de Nîmes », Jardins de la Fontaine, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h30
Jardins de la Fontaine — Nîmes
- Exposition « Le Grand Fleuve » – Mathieu Kleyebe Abonnenc, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 09h30
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Visite des collections Saturnin Garimond, Musée Saturnin Garimond, Fons
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Saturnin Garimond — Fons
- Journées européennes du patrimoine à la Mine Témoin, Mine Témoin d’Alès, Alès
19 septembre 2026 à 09h30
Mine Témoin d’Alès — Alès
- Exposition photo : L’héritage d’un jardin vivant, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
19 septembre 2026 à 09h30
La Bambouseraie en Cévennes — Générargues
- Exposition « Habiter demain en Petite Camargue », Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 09h30
Pavillon de la Culture et du Patrimoine — Saint-Gilles
- Visite flash de la crypte de l’abbatiale, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 09h30
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Exposition : Figures protestantes gardoises, Office de tourisme, Sauve
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme — Sauve
- Visite libre du temple de Calvisson, Médiathèque de Calvisson, Calvisson
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque de Calvisson — Calvisson
- Balade : sur le chemin de Saint-Jacques de Pont-Saint-Esprit, Parking de l’oppidum de Gaujac, Gaujac
19 septembre 2026 à 09h30
Parking de l'oppidum de Gaujac — Gaujac
- Randonnée sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques, Statut du pèlerin, pont du Rhône, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 09h30
Statut du pèlerin, pont du Rhône — Saint-Gilles
- Visite libre du monument, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 09h30
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Journées européennes du patrimoine au Musée Auguste Jacquet de Beaucaire, Musée Auguste Jacquet, Beaucaire
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Auguste Jacquet — Beaucaire
- Visite libre de la Tour Magne, Tour Magne, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h30
Tour Magne — Nîmes
- La grande dictée de Calvisson, Foyer communal, Calvisson
19 septembre 2026 à 09h30
Foyer communal — Calvisson
- Balade commentée, Mairie, Sénéchas
19 septembre 2026 à 09h30
Mairie de Sénéchas — Sénéchas
- Visite guidée « l’art au service de la rénovation », Place de la Mairie, Meynes
19 septembre 2026 à 09h30
Place de la Mairie — Meynes
- Journées européennes du patrimoine, Maison de la Figue, Vézénobres
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de la Figue — Vézénobres
- Visite libre : découvrez la Maison Carré, Maison Carrée, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h30
Maison Carrée — Nîmes
- Visite commentée : Paloma, scène de musiques actuelles, Paloma, Nîmes
19 septembre 2026 à 09h30
Paloma — Nîmes
- Jeu : le trésor de Marcel et Annie, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 09h30
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Exposition : « Sauve et les Protestants », Tour de Môle, Sauve
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Môle — Sauve
- Atelier de restauration préventive, Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Visite libre de l’exposition : « Le temps de la guerre.1939-1945 dans le Gard », Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Visite guidée du château de Rousson, Château de Rousson, Rousson
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Rousson — Rousson
- Journées européennes du Patrimoine, Les Terrasses du Bosquet, Alès
19 septembre 2026 à 10h00
Les Terrasses du Bosquet — Alès
- Découvrez l’archéosite de la porte de Sabran autour d’une énigmatique construction médiévale, Porte de Sabran, Sabran
19 septembre 2026 à 10h00
Porte de Sabran — Sabran
- Visite commentée : « Histoire(s) de Ferias », Office de tourisme de Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Nîmes — Nîmes
- Visite commentée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Montfaucon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Barthélémy — Montfaucon
- Visite guidée de la tour d’un ancien hôtel particulier, Tour de l’hôtel Mallet, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de l'hôtel Mallet — Bagnols-sur-Cèze
- Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : l’Hôtel-Dieu, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de l'Hôtel-Dieu — Pont-Saint-Esprit
- Journées européennes du patrimoine 2026, Musée PAB, Alès
19 septembre 2026 à 10h00
Musée PAB — Alès
- Exposition « Adieu beauté », Musée des beaux-arts, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Nîmes
- Visite guidée : la Villa Roche, Villa Roche, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Roche — Nîmes
- Exposition : le patrimoine communal en péril, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène — La Capelle-et-Masmolène
- Jeu : « Les fenêtres du temps », La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Démonstrations de savoir-faire, Ancien presbytère de Vallabrègues, Vallabrègues
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien presbytère de Vallabrègues — Vallabrègues
- Exposition : patrimoine de la photographie, La Batejade, Alès
19 septembre 2026 à 10h00
La Batejade — Alès
- Jeu : « Le carnet perdu de l’archéologue », Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers — Pont-Saint-Esprit
- Visite guidées du bâtiment des Archives départementales du Gard, Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Découverte de Saint-Quentin-la-Poterie, capitale de la céramique – Ville & Métiers d’Art, Office Culturel – La Maison, Capitale de la Céramique, Saint-Quentin-la-Poterie
19 septembre 2026 à 10h00
Office Culturel - La Maison, Capitale de la Céramique — Saint-Quentin-la-Poterie
- Visite guidée du centre médiéval, de l’église et du château, Village d’Aramon, Aramon
19 septembre 2026 à 10h00
Village d'Aramon — Aramon
- À la découverte du site de Gicon : un promontoire rocheux chargé d’histoire et de légendes, Château de Gicon, Chusclan
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Gicon — Chusclan
- Exposition : les grandes figures protestantes du Gard, Temple protestant, Sommières
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Sommières
- [Visite libre] Exposition « Lumières et ténèbres : la fascination de l’eau », Musée des beaux-arts, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Nîmes
- Atelier de réalité virtuelle 360°, Musée des cultures taurines, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des cultures taurines — Nîmes
- Visite-atelier « Bain sonore », Musée du Vieux Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Vieux Nîmes — Nîmes
- Portes ouvertes de la Maison des pèlerins, Maison des Pèlerins, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Pèlerins — Saint-Gilles
- [Atelier] « Gardes Barrières : à la croisée des chemins », Musée du chemin de fer, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du chemin de fer — Nîmes
- Exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes, Musée du Désert, Mialet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Désert — Mialet
- Visite libre et gratuite du domaine en péril, La Batejade, Alès
19 septembre 2026 à 10h00
La Batejade — Alès
- Exposition : « Aqua-Museum », Galerie Courbet, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie Courbet — Nîmes
- Visite guidée d’un hôtel particulier du XVIIe siècle, Hôtel particulier, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel particulier — Bagnols-sur-Cèze
- [Conférence] Le palais de la Thurroye : quel avenir pour un patrimoine d’exception ?, Chapelle des Pénitents Gris, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Pénitents Gris — Villeneuve-lès-Avignon
- Visite commentée : « Le patrimoine masqué ou oublié », Place du Chapitre, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Chapitre — Nîmes
- Journée européennes du patrimoine : exposition des plus vieilles motos du monde !, Château de Bosc, Domazan
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bosc — Domazan
- Exposition photographie Art floral, Château d’Aramon, Aramon
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Aramon — Aramon
- Balade « à la rencontre des nouvelles capitelles », Moulin de Vénéjan, Vénéjan
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Vénéjan — Vénéjan
- Visite guidée d’une distillerie de lavande, Un mas en Provence, Bellegarde
19 septembre 2026 à 10h00
Un mas en Provence — Bellegarde
- Musique au château, Les vignerons de Tornac, Tornac
19 septembre 2026 à 10h00
Les vignerons de Tornac — Tornac
- Visite libre des jardins de l’abbaye Saint-André, Jardins de l’abbaye Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins de l'abbaye Saint-André — Villeneuve-lès-Avignon
- Gardes barrières : à la croisée des chemins, Musée du chemin de fer, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du chemin de fer — Nîmes
- Exposition épistolaire, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Scribe — Saint-Christol-lez-Alès
- Visite commentée du vieux four : retours aux sources, Vieux four, Saint-Quentin-la-Poterie
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux four — Saint-Quentin-la-Poterie
- Visite commentée du palais de justice, Palais de justice et crypte archéologique, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice et crypte archéologique — Nîmes
- Balade : Patrimoine en péril, patrimoines en sauvetage, La Grand’rue, Génolhac
19 septembre 2026 à 10h00
La Grand'rue — Génolhac
- Visite guidée à la découverte du patrimoine ferroviaire !, Musée du chemin de fer, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du chemin de fer — Nîmes
- Visite commentée : le musée du chemin de fer, Musée du chemin de fer, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du chemin de fer — Nîmes
- Visite commentée du musée du scribe, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Scribe — Saint-Christol-lez-Alès
- Visitez librement l’hôtel de Bernis, Hôtel de Bernis, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Bernis — Nîmes
- Visitez librement cette église romane devenue médiathèque, Chusclan, Chusclan
19 septembre 2026 à 10h00
Chusclan — Chusclan
- Partez à la découverte du circuit : « Empreintes médiévales à Sabran », Porte de Sabran, Sabran
19 septembre 2026 à 10h00
Porte de Sabran — Sabran
- Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la maison des patrimoines, Mairie de Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Pont-Saint-Esprit — Pont-Saint-Esprit
- Visite commentée : l’hôtel Davé ouvre ses portes, Hôtel Davé, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Davé — Nîmes
- Exposition « Le Vistre », Tour de l’horloge, Bernis
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de l'horloge — Bernis
- Visite libre : Patrimoine local en péril, Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'histoire naturelle et de préhistoire — Nîmes
- Visite libre de l’ancienne chapelle des soeurs de la charité, Clair Soleil, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Clair Soleil — Nîmes
- Rencontre avec les compagnons de l’Union Compagnonnique de Nîmes, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 10h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Découverte du mas de la Gallinière : visite de la ferme et atelier fabrication du beurre., Mas de la Gallinière, Roquemaure
19 septembre 2026 à 10h00
Mas de la Gallinière — Roquemaure
- Visite libre du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la Cazerne, La Cazerne, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
La Cazerne — Pont-Saint-Esprit
- Ouverture de la Maison du Protestantisme, Maison du protestantisme, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du protestantisme — Nîmes
- Visite libre du Conservatoire de la Fourche, Le conservatoire de la fourche, Sauve
19 septembre 2026 à 10h00
Le conservatoire de la fourche — Sauve
- Exposition des archives, Hôtel de ville, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Bagnols-sur-Cèze
- Traversée commentée de la canalisation du pont du Gard, Pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard
19 septembre 2026 à 10h00
Pont du Gard — Vers-Pont-du-Gard
- Visite libre de l’église Saint-Charles, Église Saint-Charles, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Charles — Nîmes
- Exposition : Marianne, icône de la République, Cave de l’hôtel Mallet, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 10h00
Cave de l'hôtel Mallet — Bagnols-sur-Cèze
- Visite libre de la chapelle des Jésuites, Chapelle des jésuites, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des jésuites — Nîmes
- L’hôtel de Régis ouvre ses portes, Hôtel de Régis, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Régis — Nîmes
- Visite libre du jardin ethnobotanique et d’acclimatation, Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet », Alès
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » — Alès
- Visites guidées de l’exposition « Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville », Ancien évêché d’Uzès, Uzès
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien évêché d'Uzès — Uzès
- Circuit guidée sur les traces du patrimoine en pierre sèche d’Uzès, Maison du patrimoine, Uzès
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Uzès
- Découvrez librement cette église du XIIe siècle et ses riches décors, Église Saint-Pancrace, Aramon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pancrace — Aramon
- Ouvertures d’ateliers, Ancien presbytère de Vallabrègues, Vallabrègues
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien presbytère de Vallabrègues — Vallabrègues
- Exposition : « Eau, l’expo », Galerie Jules Salles, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie Jules Salles — Nîmes
- Journées européennes du patrimoine 2026, Musée du Colombier, Alès
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Colombier — Alès
- Visitez le bureau du maire, Hôtel de ville, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Bagnols-sur-Cèze
- Happy-Culture : distribution du miel du Museum, Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'histoire naturelle et de préhistoire — Nîmes
- Visite guidée : poussez les portes de l’hôtel Rivet, Hôtel Rivet, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Rivet — Nîmes
- Journées européennes du patrimoine, Préhistorama, Rousson
19 septembre 2026 à 10h00
Préhistorama — Rousson
- Dispositif multimédia : atlas archéologique de Nîmes (Inrap), Musée de la Romanité, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Romanité — Nîmes
- Visite libre de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Vénéjan, Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Vénéjan
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Jean-Baptiste — Vénéjan
- Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit, Scène-Chapelle des pénitents, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
Scène-Chapelle des pénitents — Pont-Saint-Esprit
- Journées européennes du patrimoine, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Rouge musée des vallées cévenoles — Saint-Jean-du-Gard
- Jeu : sur les traces des savoir-faire oubliés, Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet », Alès
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » — Alès
- Visite commentée de l’Hôtel de Bernis à Nîmes, Hôtel de Bernis, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Bernis — Nîmes
- Visite guidée d’une exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes, Musée du Désert, Mialet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Désert — Mialet
- Exposition de véhicules hippomobiles et savoir-faire des Haras nationaux, Ancien évêché d’Uzès, Uzès
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien évêché d'Uzès — Uzès
- Ouverture du Petit Temple, Petit Temple, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Petit Temple — Nîmes
- Visite Guidée de l’Atelier de fabrication de chaussures artisanales et des traditionnelles camarguaises – La Botte Gardiane, Atelier La Botte Gardiane, Aigues-Vives
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier La Botte Gardiane — Aigues-Vives
- Visite : les plantes dauvages de ma rue, Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'histoire naturelle et de préhistoire — Nîmes
- Visite commentée du village, Temple de Brignon, Brignon
19 septembre 2026 à 10h00
Temple de Brignon — Brignon
- [Visite libre] Exposition « Camargue, terre d’eau », Musée des cultures taurines, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des cultures taurines — Nîmes
- Visite libre du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : l’escalier Saint-Pierre, Escalier Saint-Pierre, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
Escalier Saint-Pierre — Pont-Saint-Esprit
- Visite commentée du cimetière protestant, datant du XVIIIe siècle, Cimetière protestant de Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière protestant de Nîmes — Nîmes
- Visite commentée : Occitan, gardien du patrimoine dans la toponymie Nîmoise, Maison Carrée, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Carrée — Nîmes
- [Visite libre] Exposition « Résurgences, l’eau à Nîmes », Musée du Vieux Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Vieux Nîmes — Nîmes
- Visite guidée : « La vis de Saint-Gilles et les compagnons », Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 10h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Parcours commenté du village de Saint-Chaptes, Champ de foire à Saint-Chaptes, Saint-Chaptes
19 septembre 2026 à 10h00
Champ de foire à Saint-Chaptes — Saint-Chaptes
- Visite des Tours et remparts d’Aigues-Mortes, Tours et remparts d’Aigues-Mortes, Aigues-Mortes
19 septembre 2026 à 10h00
Tours et remparts d'Aigues-Mortes — Aigues-Mortes
- Visite commentée du musée antique de plein air, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Nîmes — Nîmes
- Escape game à l’espace Rabelais, Espace Rabelais – Musée interactif du vin, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Rabelais - Musée interactif du vin — Bagnols-sur-Cèze
- Un sac de jeux pour explorer l’exposition en s’amusant « Villeneuve-lez-Avignon. Vues et monuments emblématiques », Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Pierre-de-Luxembourg — Villeneuve-lès-Avignon
- Visite libre de l’église Saint-Baudile, Église Saint-Baudile, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Baudile — Nîmes
- Visite commentée : la source mystérieuse à l’origine de la fondation de la ville, Grande Fontaine du square Joseph Thome, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 10h00
Grande Fontaine du square Joseph Thome — Bagnols-sur-Cèze
- Exposition des photos du concours « patrimoine Vénéjanais entre hier et aujourd’hui », Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Vénéjan
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Jean-Baptiste — Vénéjan
- Livret jeu de visite, Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'histoire naturelle et de préhistoire — Nîmes
- Ouverture de l’église Notre-Dame-du-Suffrage et Saint-Dominique, Église Saint-Dominique, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Dominique — Nîmes
- Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le prieuré Saint-Pierre, Prieuré Saint-Pierre, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré Saint-Pierre — Pont-Saint-Esprit
- Visite commentée : les hôtels particuliers nîmois, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Nîmes — Nîmes
- La Tour : deux châteaux en un, Domaine de La Tour, Saint-Chaptes
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de La Tour — Saint-Chaptes
- Visite commentée : « Les cheminots : une page de l’histoire de la ville à préserver », Ancien embarcadère (Sernam), Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien embarcadère (Sernam) — Nîmes
- Exposition : « Le temps de la guerre. 1939-1945 dans le Gard », Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Visite commentée : le site Vauban de l’Université de Nîmes, Fort Vauban – Université de Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h00
Fort Vauban - Université de Nîmes — Nîmes
- Exposition : Immergence, Jardin médiéval et ses Tours, Uzès
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin médiéval et ses Tours — Uzès
- Visite historique animée et guidée du parc du château de la Bruguière, Château de la Bruguière, Tornac
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Bruguière — Tornac
- Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la collégiale-citadelle, Collégiale de Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale de Pont-Saint-Esprit — Pont-Saint-Esprit
- Visite commentée : « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire », Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h15
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Atelier de conservation préventive « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire », Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 10h15
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Visite commentée : le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet, Centre du village d’Aigues-Vives, Aigues-Vives
19 septembre 2026 à 10h30
Centre du village d’Aigues-Vives — Aigues-Vives
- Visite commentée du domaine de Tarteron, domaine de tarteron, Sumène
19 septembre 2026 à 10h30
domaine de tarteron — Sumène
- [Atelier] Le géomètre et l’aqueduc : manipulations participatives, Musée du pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du pont du Gard — Vers-Pont-du-Gard
- Visite privée du « château Russe » de Sauve, Ruines du château Russe, Sauve
19 septembre 2026 à 10h30
Ruines du château Russe — Sauve
- Visite guidée de l’abbaye de Cendras, Abbaye bénédictine de Cendras, Cendras
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye bénédictine de Cendras — Cendras
- Visite commentée : entre histoires et légendes, Saint-Gilles vous dévoile ses mystères, par Nîmes Tourisme., Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 10h30
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Atelier : sauveurs de graines, Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet », Alès
19 septembre 2026 à 10h30
Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » — Alès
- Visite commentée du centre-ville d’Alès, Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès, Alès
19 septembre 2026 à 10h30
Cévennes Tourisme - Bureau d'Alès — Alès
- Visite commentée : la Chartreuse « d’hier à aujourd’hui », La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 10h30
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Visite guidée du domaine du XVIIIe siècle, La Batejade, Alès
19 septembre 2026 à 10h30
La Batejade — Alès
- Visite flash de la façade, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 11h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- [Visite guidée] Exposition « Camargue, terre d’eau », Musée des cultures taurines, Nîmes
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des cultures taurines — Nîmes
- Ouverture de l’église Notre-Dame des Enfants, Eglise Notre-Dame des Enfants, Nîmes
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise Notre-Dame des Enfants — Nîmes
- Visite commentée : dans les coulisses du Tinel, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 11h00
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Visites guidées des salons du palais abbatial, Jardins de l’abbaye Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 11h00
Jardins de l'abbaye Saint-André — Villeneuve-lès-Avignon
- Portes ouvertes du prieuré de Cézas, prieuré de cézas, Sumène
19 septembre 2026 à 11h00
prieuré de cézas — Sumène
- The Big One²², exposition, rencontres avec les artistes, Echangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres
19 septembre 2026 à 11h00
Echangeur22 — Saint-Laurent-des-Arbres
- [Visite guidée] Exposition « Lumières et ténèbres, la fascination de l’eau », Musée des beaux-arts, Nîmes
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des beaux-arts — Nîmes
- Visite libre de l’hôtel Marquis de la Baume, Hôtel Marquis de la Baume, Nîmes
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Marquis de la Baume — Nîmes
- Atelier Photo 3D à l’Incroyable Grotte de la Salamandre, La Grotte de la Salamandre, Tharaux
19 septembre 2026 à 11h00
La Grotte de la Salamandre — Tharaux
- Visite commentée : jardin résiliant et adaptation au changement climatique, Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet », Alès
19 septembre 2026 à 11h00
Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » — Alès
- Conférence : patrimoine en danger, Carré d’art, Nîmes
19 septembre 2026 à 11h00
Carré d'art — Nîmes
- « Itinéraires de femmes » : visite commentée autour du temple de Calvisson, Médiathèque de Calvisson, Calvisson
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque de Calvisson — Calvisson
- Visites flash : le musée sauve votre patrimoine !, Musée de la Romanité, Nîmes
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Romanité — Nîmes
- Balade épique à la maison du grand site de la Camargue Gardoise, La Marette – Maison du Grand Site, Aigues-Mortes
19 septembre 2026 à 11h00
La Marette - Maison du Grand Site — Aigues-Mortes
- Biosphera, un week-end d’animations autour de l’eau, Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles, Cendras
19 septembre 2026 à 11h30
Biosphera - Centre d'interprétation des vallées cévenoles — Cendras
- Visite commentée : le temple protestant, Temple protestant, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 11h45
Temple protestant — Saint-Gilles
- Visite commentée : le temple protestant, Temple protestant, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 11h45
Temple protestant — Saint-Gilles
- The Big One²², Picnissage, piquenique participatif, Echangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres
19 septembre 2026 à 12h00
Echangeur22 — Saint-Laurent-des-Arbres
- « Orgue à Midi », audition d’orgue par Frédéric Isoleta, Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, Nîmes
19 septembre 2026 à 12h00
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor — Nîmes
- Visite flash de l’ancien chœur de l’abbatiale, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 12h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Exposition : « La disparition », par le Pamela Artist-run Space, Pamela artist-run space, Nîmes
19 septembre 2026 à 13h00
Pamela artist-run space — Nîmes
- Présentation des résidences d’artistes au Château d’Espeyran, Château d’Espeyran, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 13h30
Château d'Espeyran — Saint-Gilles
- Atelier « Relever par le manque », Carré d’art, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Carré d'art — Nîmes
- [Exposition] La jeune fille au chevreau, une histoire nîmoise par Patrice Loubon, Nemausus I, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Nemausus I — Nîmes
- Visites insolites « Entre cour et jardins », Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers, Pont-Saint-Esprit
19 septembre 2026 à 14h00
Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers — Pont-Saint-Esprit
- Visite flash de l’exposition « Lena Vandrey. Peintures, dessins et cut-out », Musée Albert-André et archives municipales, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Albert-André et archives municipales — Bagnols-sur-Cèze
- Conférence sur Bernard Lazare, Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Exposition « Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui », Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre, Cavillargues
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre — Cavillargues
- Visite commentée du théâtre Bernadette Lafont, Théâtre Bernadette Lafont, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Bernadette Lafont — Nîmes
- Petit circuit pédestre dans le village et découverte d’énigmes, Place Jean Gazaix, Lasalle
19 septembre 2026 à 14h00
Place Jean Gazaix — Lasalle
- Visite guidée du site de Gicon à 14h, Château de Gicon, Chusclan
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Gicon — Chusclan
- Exposition : paysages réinventés, Atelier-galerie d’art, Lecques
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier-galerie d'art — Lecques
- Ouverture de la chapelle Sainte-Eugénie, Chapelle Sainte-Eugénie, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Eugénie — Nîmes
- Visite libre : la collégiale Notre-Dame et son cloître, Collégiale Notre-Dame, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Notre-Dame — Villeneuve-lès-Avignon
- Projection « Saint Gilles, une ville entre histoire et modernité », Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 14h00
Pavillon de la Culture et du Patrimoine — Saint-Gilles
- Visite commentée : « Nîmes Protestante », Maison du protestantisme, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du protestantisme — Nîmes
- Visite ludique d’Uzès, Office de tourisme d’Uzès, Uzès
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme d'Uzès — Uzès
- Visite commentée : Radio Rayvox, Radio Rayvox, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Radio Rayvox — Nîmes
- Ouverture de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Paul — Nîmes
- Conférence autour de Bernard Lazare, Archives départementales du Gard, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Gard — Nîmes
- Venez découvrir le château d’Allègre !, Ruines du château, Allègre-les-Fumades
19 septembre 2026 à 14h00
Ruines du château — Allègre-les-Fumades
- Visite libre de la maison au Cerf, Maison au cerf, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Maison au cerf — Nîmes
- Exposition « Marianne éternelle », Mairie, Montfaucon
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie — Montfaucon
- Exposition « Patrimoine en péril » par l’Association Bienvenue à Bord, Nemausus I, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Nemausus I — Nîmes
- Visite libre : la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs — Villeneuve-lès-Avignon
- Atelier « Déséquilibre », Carré d’art, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Carré d'art — Nîmes
- Visite flash de l’exposition « Villeneuve lez Avignon. Vues et monuments emblématiques », Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Pierre-de-Luxembourg — Villeneuve-lès-Avignon
- Ouverture de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et de ses chapelles, Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor — Nîmes
- Restitution de projet pédagogique : archéologie et patrimoine, les explorateurs en herbe, Musée de la Romanité, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Romanité — Nîmes
- Atelier d’écriture et jeux du Moyen Âge, Château de Gicon, Chusclan
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Gicon — Chusclan
- Atelier famille « Dessiner la matière, explorer le territoire », Château d’Assas, Le Vigan
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Assas — Le Vigan
- Ouverture de l’église Saint-Luc, Église Saint-Luc, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Luc — Nîmes
- Ateliers pour toute la famille à la foire du patrimoine, Place du Chapitre, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Place du Chapitre — Nîmes
- Exposition « Échos de guerre », Nemausus I, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Nemausus I — Nîmes
- Ce château a quelque chose à te dire…, Château d’Aujac, Aujac
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Aujac — Aujac
- Visite commentée de la chapelle du Saint-Sépulcre, Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre, Cavillargues
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre — Cavillargues
- Visite guidée de la Sainte-Baume de Lirac, Site naturel de la Sainte-Baume, Lirac
19 septembre 2026 à 14h00
Site naturel de la Sainte-Baume — Lirac
- Visite : Métamorphoses Fort & Remparts de Saint-Hippolyte, 1687-1947, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Hippolyte-du-Fort
19 septembre 2026 à 14h00
Saint-Hippolyte-du-Fort — Saint-Hippolyte-du-Fort
- Visite commentée « L’académie de Nîmes : des travaux et des jours », Hôtel de l’Académie, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de l'Académie — Nîmes
- Visite commentée : histoire du palais de la Thurroye, Palais de la Thurroye, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de la Thurroye — Villeneuve-lès-Avignon
- Visite guidée avec la conservatrice du musée Georges Borias, Musée Georges Borias, Uzès
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Georges Borias — Uzès
- Visite commentée : le parcours de fresques des quartiers Gambetta-Richelieu, Le spot, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h00
Le spot — Nîmes
- Balade dans la bastide du XIII° de Montfaucon, Église Saint-Barthélémy, Montfaucon
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Barthélémy — Montfaucon
- Visite commentée : les trésors patrimoniaux de la bibliothèque Carré d’Art, Bibliothèque du Carré d’Art, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque du Carré d'Art — Nîmes
- Visite guidée du site archéologique – explorez l’atelier de production d’amphores du Mas des Tourelles, Mas des Tourelles, Beaucaire
19 septembre 2026 à 14h30
Mas des Tourelles — Beaucaire
- Visite commentée : la Chartreuse, 50 ans de restauration, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 14h30
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles », Ecluse de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 14h30
Ecluse de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Balade contée : « Sauve et les Protestants », Tour de Môle, Sauve
19 septembre 2026 à 14h30
Tour de Môle — Sauve
- Maison Jean Cardot : ouverture exceptionnelle, Maison et atelier Jean Cardot, Calvisson
19 septembre 2026 à 14h30
Maison et atelier Jean Cardot — Calvisson
- Visite guidée de la cité médiévale de Sommières, Sommières, centre historique, Sommières
19 septembre 2026 à 14h30
Sommières, centre historique — Sommières
- Visite commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption, Sénéchas
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame de l'Assomption — Sénéchas
- Visite commentée : « Traversée », Carré d’art, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h30
Carré d'art — Nîmes
- Micro Folies – Le camion numérique Negpos : Notre-Dame de Paris en immersion, Médiathèque Simone Veil, Marguerittes
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Simone Veil — Marguerittes
- Visite commentée : le castrum de Monmolena et le village de Masmolène, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène — La Capelle-et-Masmolène
- L’Arre : patrimoines d’hier et de demain, quai du pont, Le Vigan
19 septembre 2026 à 14h30
quai du pont — Le Vigan
- Portes ouvertes à l’hôtel de l’Académie, Hôtel de l’Académie, Nîmes
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de l'Académie — Nîmes
- Spectacle : hommage au poète et historien provençal, Emile Bonnel, Médiathèque Saint-Pons, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Saint-Pons — Villeneuve-lès-Avignon
- Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent, Parking du Crous, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Parking du Crous — Nîmes
- Conférence : les pénitents blancs à Meynes, 3 siècles d’histoire, Place de la Mairie, Meynes
19 septembre 2026 à 15h00
Place de la Mairie — Meynes
- Visite libre : ouverture du Grand Temple, Grand temple, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Grand temple — Nîmes
- [Visite commentée] Les aventuriers des arches perdues, Pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard
19 septembre 2026 à 15h00
Pont du Gard — Vers-Pont-du-Gard
- Conférence : Iconem, les nouvelles technologies au secours du patrimoine, Musée de la Romanité, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Romanité — Nîmes
- Visite guidée « Les malheurs de l’Amiral », Musée Georges Borias, Uzès
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Georges Borias — Uzès
- Visite commentée : Gare de Nîmes-Centre, Gare Nîmes Centre, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Gare Nîmes Centre — Nîmes
- Rencontre avec Mélanie Buire, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme de Nîmes — Nîmes
- Ouverture de l’église Sainte-Perpétue-et-Sainte-Félicité, Église Sainte-Perpétue-et-Félicité, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Perpétue-et-Félicité — Nîmes
- Visite commentée « entre deux avenues », Esplanade Charles de Gaulle, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Esplanade Charles de Gaulle — Nîmes
- Présentation flash du « Couronnement de la Vierge », Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Pierre-de-Luxembourg — Villeneuve-lès-Avignon
- Tout est faux ! Une visite qui déconstruit les idées reçues, Place Saint-Louis, Aigues-Mortes
19 septembre 2026 à 15h00
Place Saint-Louis — Aigues-Mortes
- Exposition : « Le Patrimoine Nocturne », Planétarium, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Planétarium — Nîmes
- Sensibilisation sur l’état des orgues de Saint-Charles et de Sainte-Perpétue, Église Saint-Charles, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Charles — Nîmes
- Visite commentée : restaurer les arènes ?, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme de Nîmes — Nîmes
- Conférence : patrimoine et mémoire en péril ?, Hôtel Rivet, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel Rivet — Nîmes
- Visite guidée du temple de Sauve, Temple, Sauve
19 septembre 2026 à 15h30
Temple — Sauve
- Biosphera, un escape game familial autour des rivières, Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles, Cendras
19 septembre 2026 à 15h30
Biosphera - Centre d'interprétation des vallées cévenoles — Cendras
- Hommage à Emile Bonnel, poète et historien passionné (1905-2009), Médiathèque Saint-Pons, Villeneuve-lès-Avignon
19 septembre 2026 à 15h30
Médiathèque Saint-Pons — Villeneuve-lès-Avignon
- Conférence : « Entre 2 paseos’, Musée des cultures taurines, Nîmes
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des cultures taurines — Nîmes
- À la découverte du patrimoine d’Aigues-Vives, Temple d’Aigues-Vives, Aigues-Vives
19 septembre 2026 à 16h00
Temple d’Aigues-Vives — Aigues-Vives
- Découvrez les coulisses de l’orgue du temple et sa sensibilité aux changements climatiques, Temple protestant, Saint-Hippolyte-du-Fort
19 septembre 2026 à 16h00
Temple protestant — Saint-Hippolyte-du-Fort
- Conférence : dénomination et usage des plantes, transmission d’un savoir en langue occitane, Musée Cévenol, Le Vigan
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Cévenol — Le Vigan
- Visite ludique en famille « Sautons dans les flaques »., Musée des beaux-arts, Nîmes
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des beaux-arts — Nîmes
- Visite : « Dissonante », Carré d’art, Nîmes
19 septembre 2026 à 16h00
Carré d'art — Nîmes
- [Visite commentée] Patrimoine en péril : la restauration de deux tableaux de chœur, Abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 16h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Démonstration : orientation des chapelles romanes vers la Vierge ?, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène — La Capelle-et-Masmolène
- Concert « Si la chapelle m’était conté », Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre, Cavillargues
19 septembre 2026 à 16h30
Chapelle de l'Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre — Cavillargues
- Rencontre avec Jean-Jacques Salgon autour de son dernier livre, Bibliothèque du Carré d’Art, Nîmes
19 septembre 2026 à 16h30
Bibliothèque du Carré d'Art — Nîmes
- Visite guidée « Les céramiques Pichon », Musée Georges Borias, Uzès
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Georges Borias — Uzès
- Visite commentée par l’artiste Letizia Giannella, Château d’Assas, Le Vigan
19 septembre 2026 à 16h30
Château d'Assas — Le Vigan
- Récital d’orgue par Roger Goodwyn, Grand Temple des Dominicains, Nîmes
19 septembre 2026 à 16h30
Grand Temple des Dominicains — Nîmes
- Visite flash de l’église haute, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 17h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- Balade contée sur le chemin d’Esparon, Bez-et-Esparon, Bez-et-Esparon
19 septembre 2026 à 17h00
Bez-et-Esparon — Bez-et-Esparon
- Concert La Croche-Choeur, Église Saint-Pancrace, Aramon
19 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Pancrace — Aramon
- Balade commentée du vieux village, Vieux Village – Les Angles, Les Angles
19 septembre 2026 à 18h00
Vieux Village - Les Angles — Les Angles
- Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle, Place Jean Gazaix, Lasalle
19 septembre 2026 à 18h00
Place Jean Gazaix — Lasalle
- Audition d’orgue par Bernard Broudet, Église Saint-Baudile, Nîmes
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Baudile — Nîmes
- Les femmes durant la guerre des Camisards, Tour de Môle, Sauve
19 septembre 2026 à 18h00
Tour de Môle — Sauve
- Conférence : l’escalier en vis de Saint-Gilles, Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 18h00
Pavillon de la Culture et du Patrimoine — Saint-Gilles
- Parenthèse musicale à la harpe, Hôtel de ville, Bagnols-sur-Cèze
19 septembre 2026 à 18h00
Hôtel de ville — Bagnols-sur-Cèze
- Conférence : le temple « au livre » de Sommières, histoire et architecture, Le Cart-Ethic étapes, Sommières
19 septembre 2026 à 18h00
Le Cart-Ethic étapes — Sommières
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lasalle, Place Jean Gazaix, Lasalle
19 septembre 2026 à 18h00
Place Jean Gazaix — Lasalle
- Conférence : le fort de Saint-Hippolyte, citadelle ou prison ?, Salle de spectacle de Saint-Hippolyte, Saint-Hippolyte-du-Fort
19 septembre 2026 à 18h00
Salle de spectacle de Saint-Hippolyte — Saint-Hippolyte-du-Fort
- Conférence « La richesse philosophique, symbolique et spirituelle de l’Odyssée d’Homère », Chapelle de Sainte-Eulalie, Garrigues-Sainte-Eulalie
19 septembre 2026 à 18h30
Chapelle de Sainte-Eulalie — Garrigues-Sainte-Eulalie
- Concours de nouvelles « La Fabuleuse Bibliothèque du Marquis », Château d’Aubais, Aubais
19 septembre 2026 à 18h30
Château d'Aubais — Aubais
- Vivez une expérience sensorielle au gré de textes et de pièces musicales d’Hildegarde de Bingen, Temple protestant, Saint-Hippolyte-du-Fort
19 septembre 2026 à 19h00
Temple protestant — Saint-Hippolyte-du-Fort
- The Big One²², Exposition, Soirée projection de vidéo d’artistes, Echangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres
19 septembre 2026 à 20h00
Echangeur22 — Saint-Laurent-des-Arbres
- Visite commentée : Les étoiles, les planètes, la lune… Le ciel raconte l’Histoire…, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
19 septembre 2026 à 21h00
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène — La Capelle-et-Masmolène
- Arborescences : spectacle son et lumière, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
19 septembre 2026 à 21h00
La Bambouseraie en Cévennes — Générargues
- Lecture théâtralisée, Jardin de l’Eglise, Les Angles
19 septembre 2026 à 21h00
Jardin de l'Eglise — Les Angles
- Découverte des cabanes de Villevieille, Plateau de Catet, Villevieille
20 septembre 2026 à 09h00
Plateau de Catet — Villevieille
- Journées du patrimoine à Bagard, Bagard, Bagard
20 septembre 2026 à 09h00
Bagard — Bagard
- Flânerie des arts, Générargues, Générargues
20 septembre 2026 à 09h00
Générargues — Générargues
- 54ème Bourse de modélisme ferroviaire du musée, Musée du chemin de fer, Nîmes
20 septembre 2026 à 09h00
Musée du chemin de fer — Nîmes
- Visite libre de l’hôtel Meynier de Salinelles, Hôtel Meynier de Salinelles, Nîmes
20 septembre 2026 à 09h00
Hôtel Meynier de Salinelles — Nîmes
- Circuit : du pont romain au château, patrimoine bâti et biodiversité, Sommières, centre historique, Sommières
20 septembre 2026 à 09h30
Sommières, centre historique — Sommières
- Visite commentée des Erbums, Les Erbums, Sumène
20 septembre 2026 à 10h00
Les Erbums — Sumène
- Visite du moulin, Moulin de Vénéjan, Vénéjan
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Vénéjan — Vénéjan
- Visite guidée de la médiathèque de Chusclan !, Chusclan, Chusclan
20 septembre 2026 à 10h00
Chusclan — Chusclan
- Marché artisanal et créateurs, Église Saint-Martin, Rousson
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Rousson
- Ateliers créatifs et savoir-faire à Rousson, Église Saint-Martin, Rousson
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Rousson
- [Circuit] Chapelle Saint-Victor de Castel, Domaine Valérie Vignal, Saint-Michel-d’Euzet
20 septembre 2026 à 10h00
Domaine Valérie Vignal — Saint-Michel-d'Euzet
- Aventure et patrimoine au Camp de César, Camp de César – site archéologique, Laudun-l’Ardoise
20 septembre 2026 à 10h00
Camp de César - site archéologique — Laudun-l'Ardoise
- Visite commentée : tout savoir sur le Street Art, Église Saint-Baudile, Nîmes
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Baudile — Nîmes
- Initiation dessin d’après nature, Rue de la République, Les Angles, Les Angles
20 septembre 2026 à 10h00
Rue de la République, Les Angles — Les Angles
- Journées Européennes du Patrimoine à Rousson, Rousson, Rousson
20 septembre 2026 à 10h00
Rousson — Rousson
- Circuit « Remontons à la source », Jardins de la Fontaine, Nîmes
20 septembre 2026 à 10h00
Jardins de la Fontaine — Nîmes
- Visite flash parents/enfants, Église abbatiale de Saint-Gilles, Saint-Gilles
20 septembre 2026 à 10h00
Église abbatiale de Saint-Gilles — Saint-Gilles
- 4ème édition de la Fête du Miel !, La Verrerie d’Alès – Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
20 septembre 2026 à 10h00
La Verrerie d’Alès - Pôle culturel et scientifique de Rochebelle — Alès
- Visite guidée du village d’Aubussargues, Commune d’Aubussargues, Aubussargues
20 septembre 2026 à 10h00
Commune d'Aubussargues — Aubussargues
- Animation musicale avec le groupe musical médiéval « OSCO », Église Saint-Martin, Rousson
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Rousson
- Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès
20 septembre 2026 à 10h00
Saint-Christol-lez-Alès — Saint-Christol-lez-Alès
- Balade guidée : « Saint-Gilles au fil du temps », Place Frédéric Mistral, Saint-Gilles
20 septembre 2026 à 10h00
Place Frédéric Mistral — Saint-Gilles
- Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Les Angles
20 septembre 2026 à 10h30
Eglise Notre-Dame de l'Assomption — Les Angles
- Visite commentée : sur les pas d’Innocent VI, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon
20 septembre 2026 à 10h30
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle — Villeneuve-lès-Avignon
- Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle, 1 place de laposte 30460 lasalle, lasalle 30460
20 septembre 2026 à 10h30
Ancienne filature — Lasalle
- The Big One²², Exposition, rencontres avec les artistes et finissage, Echangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres
20 septembre 2026 à 11h00
Echangeur22 — Saint-Laurent-des-Arbres
- Conférence : évolution des paysages de Camargue, Musée des cultures taurines, Nîmes
20 septembre 2026 à 11h00
Musée des cultures taurines — Nîmes
- Visite « Architecture », Carré d’art, Nîmes
20 septembre 2026 à 11h00
Carré d'art — Nîmes
- Visite commentée : la chapelle Saint-Pierre et la tour de Masmolène, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
20 septembre 2026 à 11h00
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène — La Capelle-et-Masmolène
- Des jardins vivriers au parc urbain : visite du parc André Lamy, Parc André Lamy, Saint-Gilles
20 septembre 2026 à 11h00
Parc André Lamy — Saint-Gilles
- Moment de partage autour d’un paëlla, Église Saint-Martin, Rousson
20 septembre 2026 à 12h00
Église Saint-Martin — Rousson
- Retour aux sources : démonstration vivante d’une noria, Noria de Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Quentin-la-Poterie
20 septembre 2026 à 12h30
Noria de Saint-Quentin-la-Poterie — Saint-Quentin-la-Poterie
- Visite de l’orgue historique suivie d’un concert !, Église Saint-Jean-Baptiste, Bagnols-sur-Cèze
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Bagnols-sur-Cèze
- Concert d’orgue par George Gabarel, Église Saint-Charles, Nîmes
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Charles — Nîmes
- Lumière sur une église restaurée : visite guidée, Église Saint-Jean-Baptiste, Bagnols-sur-Cèze
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Bagnols-sur-Cèze
- Spectacle : embarquez avec Énée !, Musée de la Romanité, Nîmes
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Romanité — Nîmes
- Visite commentée : le château de Lascours, Château de Lascours, Boisset-et-Gaujac
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Lascours — Boisset-et-Gaujac
- Visite commentée des archives municipales, Archives municipales de Villeneuve-lès-Avignon, Villeneuve-lès-Avignon
20 septembre 2026 à 15h00
Archives municipales de Villeneuve-lès-Avignon — Villeneuve-lès-Avignon
- Concert orgue et flûte par Guillaume Gionta et Anne Pommé, Église Sainte-Perpétue-et-Félicité, Nîmes
20 septembre 2026 à 16h00
Église Sainte-Perpétue-et-Félicité — Nîmes
- Conférence : défendre la forêt au XIXe siècle, une première histoire de développement durable, Musée Cévenol, Le Vigan
20 septembre 2026 à 16h00
Musée Cévenol — Le Vigan
- Projection : Ciel, horizons et calendrier gaulois à La Capelle-et-Masmolène, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
20 septembre 2026 à 17h00
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène — La Capelle-et-Masmolène
- Concert de mélodies espagnoles, Hôtel de Bernis, Nîmes
20 septembre 2026 à 17h00
Hôtel de Bernis — Nîmes
- Concert de clôture, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Les Angles
20 septembre 2026 à 18h00
Eglise Notre-Dame de l'Assomption — Les Angles
- Spectacle de clôture « Immersion in situ » par la compagnie LODE, Place du Chapitre, Nîmes
20 septembre 2026 à 19h00
Place du Chapitre — Nîmes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)