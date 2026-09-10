GERS AUCH JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Gers, capitale Auch, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition : 230 ans des Archives départementales du Gers, Archives départementales du Gers, Auch
19 septembre 2026 à 07h00
Archives départementales du Gers — Auch
- Visite libre : la chapelle de Saint-Clamens, Chapelle de Saint-Clamens, Belloc-Saint-Clamens
19 septembre 2026 à 08h00
Chapelle de Saint-Clamens — Belloc-Saint-Clamens
- Visite libre : restauration d’une maison en terre crue, Maison Dallas, Belloc-Saint-Clamens
19 septembre 2026 à 08h00
Maison Dallas — Belloc-Saint-Clamens
- Visite guidée à vélo sur l’ancien sentier de halage le long de la Baïse, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse
19 septembre 2026 à 08h30
Abbaye de Flaran — Valence-sur-Baïse
- Visite commentée de la chapelle de Las Martres, Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres), Sempesserre
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres) — Sempesserre
- Zoom sur l’escalier monumental, Escalier monumental, Auch
19 septembre 2026 à 09h00
Escalier monumental — Auch
- Découvrez le siège du Toit de Gascogne : une réhabilitation respectueuse de l’histoire et de l’environnement, Ancien collège Carnot, Auch
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien collège Carnot — Auch
- « Les mousquetaires en mission » : un voyage ludique dans l’univers d’Alexandre Dumas, Cathédrale Saint-Pierre, Condom
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Pierre — Condom
- Visite ludique en podcast : « Les Mousquetaires du Roi », Musée du trésor de la cathédrâle, Auch
19 septembre 2026 à 09h00
Musée du trésor de la cathédrâle — Auch
- Circuit de découverte d’un village gascon, Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire, Ordan-Larroque
19 septembre 2026 à 09h00
Conservatoire municipal d'archéologie et d'histoire — Ordan-Larroque
- Exposition de vêtements liturgiques, Église Saint-Barthelemy, Lupiac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Barthelemy — Lupiac
- Atelier : « Autour des métiers de la restauration du patrimoine », Place Salinis, Auch
19 septembre 2026 à 09h00
Place Salinis — Auch
- Exposition : entre mémoire et imagination regard sur le patrimoine de Nogaro, Restes du cloître, Nogaro
19 septembre 2026 à 09h00
Restes du cloître — Nogaro
- Visite ludique en podcast : « Sur les pas de Charles de Batz de Castelmore, le vrai d’Artagnan », Village de Lupiac, Lupiac
19 septembre 2026 à 09h00
Village de Lupiac — Lupiac
- Concours photo à Preignan, Église Saint-Étienne, Preignan
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Étienne — Preignan
- Visite de la Banque de France à Auch, Banque de France – Auch, Auch
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Auch — Auch
- Explorez le village de Puycasquier et découvrez son histoire !, Halle, Puycasquier
19 septembre 2026 à 09h00
Halle — Puycasquier
- Visite ludique en podcast : « De brique et de graff », Cathédrale Sainte-Marie, Lombez
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Sainte-Marie — Lombez
- Visite guidée en podcast : « La vie de château », Château de Lavardens, Lavardens
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Lavardens — Lavardens
- Exposition de photos « Lupiac à travers les époques « , Église Saint-Barthelemy, Lupiac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Barthelemy — Lupiac
- Trésors d’histoire : plongez dans les collections du conservatoire de ce village fleuri !, Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire, Ordan-Larroque
19 septembre 2026 à 09h00
Conservatoire municipal d'archéologie et d'histoire — Ordan-Larroque
- Découvrir l’église de Saint-Martin d’Heux, Église de Heux, Larroque-sur-l’Osse
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Heux — Larroque-sur-l'Osse
- Visite libre de la cathédrale, Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, Lectoure
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais — Lectoure
- Visite libre du lavoir du Moura, Lavoir du Moura, Castéra-Lectourois
19 septembre 2026 à 09h00
Lavoir du Moura — Castéra-Lectourois
- Visite commentée : unité de méthanisation agricole, Unité de méthanisation agricole, Belloc-Saint-Clamens
19 septembre 2026 à 09h00
Unité de méthanisation agricole — Belloc-Saint-Clamens
- Balade naturaliste, MAS Villeneuve, Auch
19 septembre 2026 à 09h00
MAS Villeneuve — Auch
- Visite en podcast : « Le Trésor de la Cathédrale d’Auch », Musée du trésor de la cathédrâle, Auch
19 septembre 2026 à 09h00
Musée du trésor de la cathédrâle — Auch
- Les clés d’une œuvre d’art contemporain : focus sur « Le sentiment d’intensité » de Rémi Groussin, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye de Flaran — Valence-sur-Baïse
- Visite libre : admirez la vue depuis le clocher de la cathédrale, Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, Lectoure
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais — Lectoure
- Visite commentée du conservatoire d’histoire locale, Conservatoire d’histoire locale, Montaut-les-Créneaux
19 septembre 2026 à 09h30
Conservatoire d'histoire locale — Montaut-les-Créneaux
- Visite libre de l’abbaye, des jardins et des expositions, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye de Flaran — Valence-sur-Baïse
- Visite libre du château de Rieutort, Château du Rieutort, Roquelaure
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Rieutort — Roquelaure
- Projection du film « Le Cloître Retrouvé », Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac
19 septembre 2026 à 09h30
Pôle culturel et touristique des Augustins — Marciac
- Découverte d’un ancien séminaire du XVIIe siècle, Couvent de la Providence, Lectoure
19 septembre 2026 à 09h30
Couvent de la Providence — Lectoure
- Murder party à Duran, Village de Duran, Duran
19 septembre 2026 à 09h30
Village de Duran — Duran
- Visites flash de la chambre du prieur, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye de Flaran — Valence-sur-Baïse
- Découverte d’une ancienne demeure et de son décor peint, Demeure du XIVe siècle, Lectoure
19 septembre 2026 à 09h30
Demeure du XIVe siècle — Lectoure
- Visites flash dans l’exposition « Le Patrimoine de la Baïse à Condom », Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye de Flaran — Valence-sur-Baïse
- Visite du site de Notre Dame de Tonneteau à Gondrin, Chapelle Notre-Dame de Tonneteau, Gondrin
19 septembre 2026 à 09h30
Chapelle Notre-Dame de Tonneteau — Gondrin
- Visite commentée du trésor de la cathédrale, Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, Lectoure
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais — Lectoure
- Conférence : les guerres de religion en Gascogne, Salle des fêtes de Couloume-Mondebat, Couloumé-Mondebat
19 septembre 2026 à 09h30
Salle des fêtes de Couloume-Mondebat — Couloumé-Mondebat
- Exposition à la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix de Marciac, Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, Marciac
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix — Marciac
- exposition photos « les pigeonniers de Marsolan », Village de Marsolan, Marsolan
19 septembre 2026 à 10h00
Village de Marsolan — Marsolan
- Visite libre du musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers — Auch
- Stage de modelage / moulage, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Flaran — Valence-sur-Baïse
- Patrimoine vivant : ateliers histoire, biodiversité et artisanat, Château de Belmont, Belmont
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Belmont — Belmont
- Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-de-La-Croix de Marciac, Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, Marciac
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix — Marciac
- La Vaco Roujo : histoire et patrimoine de l’église Saint-Christaud, Église Saint-Christophe, Saint-Christaud
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Christophe — Saint-Christaud
- Exposition sur les ans du foyer rural d’Aubiet, Mairie d’Aubiet, Aubiet
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie d'Aubiet — Aubiet
- Visite commentée : groupe recherches historiques d’Aubiet, Mairie d’Aubiet, Aubiet
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie d'Aubiet — Aubiet
- Exposition : « Les maisons silencieuses », L’Arche Saint-Martin, Cazaubon
19 septembre 2026 à 10h00
L'Arche Saint-Martin — Cazaubon
- Découverte de la maison intergénérationnelle de l’ancien carmel de Condom, Maison intergénérationnelle et gîte d’étape de l’ancien carmel de Condom, Condom
19 septembre 2026 à 10h00
Maison intergénérationnelle et gîte d'étape de l'ancien carmel de Condom — Condom
- Visite libre de l’église Saint-Étienne de Preignan, Église Saint-Étienne, Preignan
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Étienne — Preignan
- Poussez les portes de la cathédrale Sainte-Marie !, Cathédrale Sainte-Marie, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Sainte-Marie — Auch
- Exposition : Femmes du Gers en Résistance, Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers — Auch
- [Visite libre] Lagarde-Fimarcon : un refuge de pierre et de verdure au cœur de la Toscane française, Place Elie Fournel, Lagarde
19 septembre 2026 à 10h00
Place Elie Fournel — Lagarde
- Visite libre : groupe recherches historiques d’Aubiet, Église Notre-Dame de Pitié et de Charité, Aubiet
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de Pitié et de Charité — Aubiet
- Exposition « Pérou précolombien – un autre regard sur le monde », Musée des Amériques, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Amériques — Auch
- Visite commentée – Saint-Clar, un village double, Village, Saint-Clar
19 septembre 2026 à 10h00
Village — Saint-Clar
- Expositions : D’Artagnan – Cadet de Gascogne & Perry Taylor, Château de Lavardens, Lavardens
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Lavardens — Lavardens
- Exposition de Patchwork, Salle des fêtes de Castéra-Lectourois, Castéra-Lectourois
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes de Castéra-Lectourois — Castéra-Lectourois
- Visite des extérieurs du château de Magnas, Château de Magnas, Magnas
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Magnas — Magnas
- Visite libre du Vieux Château & Jardin de Jeanne, Vieux château – Jardin de Jeanne, Saint-Amand
19 septembre 2026 à 10h00
Vieux château - Jardin de Jeanne — Saint-Amand
- Exposition : « École, Dorure de rêves (en)volés », Musée de l’École publique, Saint-Clar
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'École publique — Saint-Clar
- Visite libre de l’église Saint-Clément de Monfort, Église, Monfort
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Clément — Monfort
- Visite libre de l’Hôtel des Feuillants, Hôtel des Feuillants, Nogaro
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des Feuillants — Camon
- Découverte d’un ancien hôpital du XVIIIe siècle, Ancien Hôpital – Château des Comtes d’Armagnac, Lectoure
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien Hôpital - Château des Comtes d'Armagnac — Lectoure
- À la découverte de l’artisanat au Musée du Paysan Gascon !, Musée du Paysan Gascon, Toujouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Paysan Gascon — Toujouse
- Exposition photographique sur Lagarde-Fimarcon : « Les Heures Immobiles – Chroniques photographiques du XXe siècle », Place Elie Fournel, Lagarde
19 septembre 2026 à 10h00
Place Elie Fournel — Lagarde
- Portes ouvertes de l’Ostau Gascon !, Siège de l’Ostau Gascon, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Siège de l'Ostau Gascon — Auch
- Visite commentée d’un château privé de la fin du XVIIIe siècle, Château de La Testère, Preignan
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Testère — Preignan
- Exposition : Auch, la ville aux 25 monuments historiques, Office de tourisme du Grand Auch, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Grand Auch — Auch
- Visite de la chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes, Chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes, Mauroux
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Saint-Martin-de-las-Oumettes — Mauroux
- Visite libre de l’Hôtel de ville d’Auch, Hôtel de ville – Théâtre d’Auch, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville - Théâtre d'Auch — Auch
- La Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers ouvre ses portes !, Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers — Auch
- Venez découvrir le trésor de la cathédrale d’Auch, Musée du trésor de la cathédrâle, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du trésor de la cathédrâle — Auch
- Visite libre : découvrez le musée archéologique et les salles de la pharmacie de l’amiral Boué de Lapeyrère et du maréchal Lannes, Hôtel de Ville, Lectoure
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Lectoure
- Ouverture de l’atelier d’artisans d’art de l’association Matières !, Association Matières, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Association Matières — Auch
- Découvrez l’église Saint-Loup et ses fresques, Église Saint-Loup, Saint-Créac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Loup — Saint-Créac
- Visite libre de la tour de Termes – centre d’interprétation de la vie médiévale en Gascogne au XIIIème siècle, La Tour de Termes, Termes-d’Armagnac
19 septembre 2026 à 10h00
La Tour de Termes — Termes-d'Armagnac
- Visite commentée : La Romieu, sa collégiale, hier et aujourd’hui, Collégiale Saint-Pierre, La Romieu
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Pierre — La Romieu
- Visite à deux voix : à la découverte des trésors des réserves, Musée du trésor de la cathédrâle, Auch
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du trésor de la cathédrâle — Auch
- Visite libre de l’église Saint-Roch de Gaudoux, Église de Gaudoux, Preignan
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Gaudoux — Preignan
- Visite libre du donjon de Bassoues, Donjon de Bassoues, Bassoues
19 septembre 2026 à 10h30
Donjon de Bassoues — Bassoues
- Visites flash des collections du musée des Amériques, Musée des Amériques, Auch
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des Amériques — Auch
- Visite commentée du Musée, Musée paysan d’Emile, Simorre
19 septembre 2026 à 10h30
Musée paysan d'Emile — Simorre
- Portes ouvertes du Château de Panat, Château de Panat, L’Isle-Jourdain
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Panat — L'Isle-Jourdain
- Visite guidée d’Eauze, cœur de l’Armagnac, Musée le Trésor d’Eauze, Eauze
19 septembre 2026 à 10h30
Musée le Trésor d'Eauze — Eauze
- Visite commentée : de la ruine à l’écrin, Église Sainte-Marie-Madeleine, Pouy-Roquelaure
19 septembre 2026 à 10h30
Église Sainte-Marie-Madeleine — Pouy-Roquelaure
- Visite commentée : à la découverte du musée du jouet dans le Gers, Musée du train et du jouet ancien, Crastes
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du train et du jouet ancien — Crastes
- Visite guidée de Condom : « Le mille-feuille condomois », Cathédrale Saint-Pierre, Condom
19 septembre 2026 à 10h30
Cathédrale Saint-Pierre — Condom
- Exposition : Le patrimoine de Duran, Village de Duran, Duran
19 septembre 2026 à 11h00
Village de Duran — Duran
- Visite commentée : « La cathédrale se refait une beauté », Cathédrale Sainte-Marie, Auch
19 septembre 2026 à 11h00
Cathédrale Sainte-Marie — Auch
- Visite libre : partez à la découverte d’un chantier de restauration patrimoniale hors du commun !, Château de Flamarens, Flamarens
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Flamarens — Flamarens
- Visite guidée du village fortifié de Larressingle, Village fortifié de Larressingle, Larressingle
19 septembre 2026 à 11h00
Village fortifié de Larressingle — Larressingle
- Exposition : « 3D, photo-collages et photographies », LAVA Gallery, Lavardens
19 septembre 2026 à 11h00
LAVA Gallery — Lavardens
- Visite libre – apéro guinguette, Le moulin neuf, Roquelaure
19 septembre 2026 à 11h30
Le Moulin neuf — Roquelaure
- Une visite dans un château du Gers encore jamais dévoilé au public, Château d’Avensac, Avensac
19 septembre 2026 à 12h00
Château d'Avensac — Avensac
- Spectacle : théâtre et patrimoine, Salle des fêtes de Couloume-Mondebat, Couloumé-Mondebat
19 septembre 2026 à 12h30
Salle des fêtes de Couloume-Mondebat — Couloumé-Mondebat
- Visite guidée du château de Mazères, Château de Mazères, Barran
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Mazères — Barran
- Visite commentée : venez découvrir cette ancienne salle gasconne remaniée au XIXe siècle, Château de Nux, Barran
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Nux — Barran
- Découverte de deux édifices historiques de la ville, Centre thermal et hôtel des Doctrinaires, Lectoure
19 septembre 2026 à 14h00
Centre thermal et hôtel des Doctrinaires — Lectoure
- Assistez à la transhumance d’un troupeau de brebis !, Musée du Paysan Gascon, Toujouse
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Paysan Gascon — Toujouse
- Visites de l’église, Église Sainte-Madeleine, Castéra-Lectourois
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Madeleine — Castéra-Lectourois
- Visite en autonomie d’une demeure d’artiste : le domaine de Peyloubère, Domaine de Peyloubère, Pavie
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Peyloubère — Pavie
- Visite libre : découverte d’une ancienne manufacture royale, Manufacture royale, Lectoure
19 septembre 2026 à 14h00
Manufacture royale — Lectoure
- Visitez l’église Saint-André de Lahitte !, Église Saint-André, Lahitte
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-André — Lahitte
- Visite commentée – Monfort, l’élégance de la Renaissance, Ville de Montfort, Monfort
19 septembre 2026 à 14h00
Ville de Montfort — Monfort
- Visite commentée du musée du Trésor d’Eauze, Musée le Trésor d’Eauze, Eauze
19 septembre 2026 à 14h00
Musée le Trésor d'Eauze — Eauze
- Atelier Bulla, Domus de Cieutat, Eauze
19 septembre 2026 à 14h00
Domus de Cieutat — Eauze
- Visite musicale de la chapelle du collège Salinis, Hôtel de ville – Théâtre d’Auch, Auch
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville - Théâtre d'Auch — Auch
- Visite commentée du tunnel et du viaduc, Commune de Castin, Castin
19 septembre 2026 à 14h00
Commune de Castin — Castin
- Visite libre: entrez dans le bureau du maire, Mairie de Mirande, Mirande
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Mirande — Mirande
- Visite de l’église de Pessan, Village de Pessan, Pessan
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Pessan — Pessan
- Les personnages de la nature entrent au musée !, Musée des beaux-arts et des arts décoratifs, Mirande
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des beaux-arts et des arts décoratifs — Mirande
- Démonstration de dentelle au fuseau, Musée des Amériques, Auch
19 septembre 2026 à 15h00
Musée des Amériques — Auch
- Visite guidée de la cathédrale, Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, Lectoure
19 septembre 2026 à 15h00
Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais — Lectoure
- Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Préchac-sur-Adour
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Préchac-sur-Adour
- Concert magistral de l’ensemble instrumental Int’Aire Mezzo, Église Saint-Laurent, Panjas
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Laurent — Panjas
- Visite découverte de Marciac, Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac
19 septembre 2026 à 15h00
Pôle culturel et touristique des Augustins — Marciac
- Atelier créatif : « École, Dorure de rêves (en)volés », Musée de l’École publique, Saint-Clar
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de l'École publique — Saint-Clar
- Visite guidée – Château de Lavardens, Château de Lavardens, Lavardens
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Lavardens — Lavardens
- Visite guidée sur les sites patrimoniaux de Condom, Cathédrale Saint-Pierre, Condom
19 septembre 2026 à 15h00
Cathédrale Saint-Pierre — Condom
- Je crée mon blason et mon masque de chevalier, Château de Lavardens, Lavardens
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Lavardens — Lavardens
- Visite commentée : Villa de Séviac, Villa gallo-romaine de Séviac, Montréal
19 septembre 2026 à 15h30
Villa gallo-romaine de Séviac — Montréal
- Visite commentée – Cologne, une bastide royale, Cologne, Cologne
19 septembre 2026 à 15h30
Cologne — Cologne
- Visite commentée du centre Memento, lieu historique dédié à l’art contemporain, Memento – Espace départemental d’art contemporain, Auch
19 septembre 2026 à 16h00
Memento - Espace départemental d'art contemporain — Auch
- Paradoxe Expérience : rencontre entre patrimoine et création musicale contemporaine, La Tour de Termes, Termes-d’Armagnac
19 septembre 2026 à 16h00
La Tour de Termes — Termes-d'Armagnac
- Visite commentée : Domus de Cieutat, Domus de Cieutat, Eauze
19 septembre 2026 à 16h00
Domus de Cieutat — Eauze
- Visite commentée du château de Montaut-les-Créneaux, Le village de Montaut-les-Créneaux, Montaut-les-Créneaux
19 septembre 2026 à 16h00
Le village de Montaut-les-Créneaux — Montaut-les-Créneaux
- Concert musique classique orgue de 32 Montfort, Église Saint-Clément, Monfort
19 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Clément — Monfort
- Concert à l’église Sainte-Madeleine, Église Sainte-Madeleine, Castéra-Lectourois
19 septembre 2026 à 18h00
Église Sainte-Madeleine — Castéra-Lectourois
- Atelier-Dégustation : fleurs en bouche, Ferme florale Idaes, Auch
19 septembre 2026 à 18h00
Ferme florale Idaes — Auch
- Diaporama commenté « Lupiac : ses châteaux et ses hameaux », Salle des fêtes, Lupiac
19 septembre 2026 à 18h00
Salle des fêtes — Lupiac
- Spectacle « Dire et lire à l’air », Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac
19 septembre 2026 à 18h00
Pôle culturel et touristique des Augustins — Marciac
- Concert et repas gascon à Toujouse !, Salles des fêtes de Toujouse, Toujouse
19 septembre 2026 à 19h30
Salles des fêtes de Toujouse — Toujouse
- La Nocturne : soirée culturelle, théâtre, forge musicale, concert, Château de Belmont, Belmont
19 septembre 2026 à 20h00
Château de Belmont — Belmont
- Fête de l’église de Heux, Église de Heux, Larroque-sur-l’Osse
20 septembre 2026 à 08h00
Église de Heux — Larroque-sur-l'Osse
- Visite guidée du moulin d’Engauthé, Moulin d’Engauthé, Monfort
20 septembre 2026 à 09h00
Moulin d'Engauthé — Monfort
- Ouverture de l’église saint-Pierre de Viozan, Église Saint-Pierre de Viozan, Lagarde-Hachan
20 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Pierre de Viozan — Lagarde-Hachan
- Visite guidée du musée cantonal, Musée cantonal, Gimont
20 septembre 2026 à 10h00
Musée cantonal — Gimont
- Projection : les archives de Pessan, Village de Pessan, Pessan
20 septembre 2026 à 10h00
Village de Pessan — Pessan
- Visite libre de l’église Saint-Loup, Église Saint-Loup, Roquelaure
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Loup — Roquelaure
- Patrimoine vivant : ateliers histoire, biodiversité et artisanat, Château de Belmont, Belmont
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Belmont — Belmont
- Découvrez le savoir-faire de l’armagnac à travers la visite guidée de la Maison Dartigalongue, Maison Dartigalongue, Nogaro
20 septembre 2026 à 10h00
Maison Dartigalongue — Nogaro
- Visite guidée de l’évesquerie, Évesquerie, Cahuzac
20 septembre 2026 à 10h00
Évesquerie — Cahuzac
- Exposition : Patrimoine en péril, Village de Pessan, Pessan
20 septembre 2026 à 10h00
Village de Pessan — Pessan
- Découverte du tableau et du cadre restaurés de l’église de Mirepoix, Église Saint-Jean-Baptiste, Mirepoix
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Mirepoix
- Visite libre : à la découverte du Moulin Neuf de Roquelaure, Le Moulin neuf, Roquelaure
20 septembre 2026 à 10h00
Le Moulin neuf — Roquelaure
- Ouverture exceptionnelle du musée de l’École publique, Musée de l’École publique, Saint-Clar
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'École publique — Saint-Clar
- Spectacle : La Soupe à l’oignon, Théâtre des Carmes, Condom
20 septembre 2026 à 11h00
Théâtre des Carmes — Condom
- Visite guidée du château de Lagardère, Château de Lagardère, Lagardère
20 septembre 2026 à 11h00
Château de Lagardère — Lagardère
- Visite guidée des coulisses du théâtre des Carmes, Théâtre des Carmes, Condom
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre des Carmes — Condom
- Visite guidée du Moulin à vent de Gensac, La maison du meunier, Montpezat
20 septembre 2026 à 14h00
La maison du meunier — Montpezat
- Visite guidée du moulin de Gensac, Moulin à vent de Gensac, Montpezat
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin à vent de Gensac — Montpezat
- Visite commentée : partez à la découverte du patrimoine de Castelnau-Barbarens, Église Sainte-Quitterie, Castelnau-Barbarens
20 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Quitterie — Castelnau-Barbarens
- Dédicaces de Perry Taylor, Château de Lavardens, Lavardens
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Lavardens — Lavardens
- Portes ouvertes de l’église de Thoux, Église de Thoux, Thoux
20 septembre 2026 à 15h00
Église de Thoux — Thoux
- Visite commentée de l’église Saint-Michel, Abbatiale de Pessan, Pessan
20 septembre 2026 à 15h00
Abbatiale de Pessan — Pessan
- Atelier archéologue en herbe, Villa gallo-romaine de Séviac, Montréal
20 septembre 2026 à 15h00
Villa gallo-romaine de Séviac — Montréal
- Laissez-vous conter l’histoire de Montaut-les-Créneaux par un guide du Pays d’art et d’histoire, Le village de Montaut-les-Créneaux, Montaut-les-Créneaux
20 septembre 2026 à 15h00
Le village de Montaut-les-Créneaux — Montaut-les-Créneaux
- Concert à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Marsolan, Église de Marsolan, Marsolan
20 septembre 2026 à 16h00
Église de Marsolan — Marsolan
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)