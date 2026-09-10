GIRONDE BORDEAUX JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Gironde, capitale Bordeaux, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Journées européennes du patrimoine à La Sauve-Majeure, Le Centre des Monuments Nationaux, La Sauve
19 septembre 2026 à 00h00
Le Centre des Monuments Nationaux — La Sauve
- Journées européennes du patrimoine à Bordeaux, La Maison du pèlerin, Bordeaux
19 septembre 2026 à 00h00
La Maison du pèlerin — Bordeaux
- Visite accompagnée par les propriétaires du château et des jardins de Malleret, Château de Malleret, Cadaujac
19 septembre 2026 à 07h00
Château de Malleret — Cadaujac
- Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac », Carrières, Frontenac
19 septembre 2026 à 08h00
Carrières — Frontenac
- Évadez-vous en Gascogne !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
19 septembre 2026 à 08h00
Musée d'Aquitaine — Bordeaux
- Visite commentée : musée imaginaire de Franck Barret, Musée du Pays Foyen, Sainte-Foy-la-Grande
19 septembre 2026 à 08h00
Musée du Pays Foyen — Sainte-Foy-la-Grande
- Visite guidée à l’Abbaye Sainte-Marie du Rivet, Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet, Auros
19 septembre 2026 à 08h30
Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet — Auros
- Visite libre de l’église Saint-Blaise et Saint-Martin, Église Saint-Blaise et Saint-Martin, Cadillac-sur-Garonne
19 septembre 2026 à 08h30
Église Saint-Blaise et Saint-Martin — Cadillac-sur-Garonne
- Visite guidée de l’atelier, Chantier naval Nicolas – Open Lune, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h00
Chantier naval Nicolas - Open Lune — Bordeaux
- La chapelle de l’Assomption ouvre ses portes pour la Journée du Matrimoine, Chapelle de l’Assomption Bordeaux, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de l'Assomption Bordeaux — Bordeaux
- Exposition : passeurs de mémoire, Villa Plaisance, Lacanau
19 septembre 2026 à 09h00
Villa Plaisance — Lacanau
- Exposition de photographies, présentation de vêtements anciens et ouverture de l’église au public., Église Saint-Martin, Hure
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Martin — Hure
- Visite libre de l’église Notre-dame de Bordeaux, Église Notre-Dame, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame — Bordeaux
- Visite commentée du site du Semoctom Saint Léon, Site du SEMOCTOM, Saint-Léon
19 septembre 2026 à 09h00
Site du SEMOCTOM — Saint-Léon
- Visite commentée du terminal de Bassens, GPMB Bassens, Bassens
19 septembre 2026 à 09h00
GPMB Bassens — Bassens
- Exposition : Patrimoine en péril, Salle de l’Escoure, Lacanau
19 septembre 2026 à 09h00
Salle de l'Escoure — Lacanau
- Déambulation : à la découverte des lavoirs, Commune de Saint-Macaire, Saint-Macaire
19 septembre 2026 à 09h00
Commune de Saint-Macaire — Saint-Macaire
- Visite commentée de la Mairie, Mairie de Salleboeuf, Sallebœuf
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de Salleboeuf — Sallebœuf
- Visite citoyenne de la mairie et de ses archives / livret jeux jeunes, Mairie de Salleboeuf, Sallebœuf
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de Salleboeuf — Sallebœuf
- Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h00
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux — Bordeaux
- Portes ouvertes de l’église de Sainte-Radegonde, Église paroissiale Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde
19 septembre 2026 à 09h00
Église paroissiale Sainte-Radegonde — Sainte-Radegonde
- Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France, Entrée de la Cité Castor, Pessac
19 septembre 2026 à 09h00
Entrée de la Cité Castor — Pessac
- Visite guidée de la centrale nucléaire du Blayais, Centrale Nucléaire du Blayais, Braud-et-Saint-Louis
19 septembre 2026 à 09h00
Centrale Nucléaire du Blayais — Braud-et-Saint-Louis
- Visite libre : la croix de Squirs, Route de Frimont, La Réole
19 septembre 2026 à 09h00
Route de Frimont — La Réole
- Venez découvrir les coulisses de la maintenance ferroviaire TER Nouvelle-Aquitaine, Technicentre Nouvelle Aquitaine, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h00
Technicentre Nouvelle Aquitaine — Bordeaux
- Visitez en avant-première le SMICVAL market, SMICVAL Market du Libournais, Libourne
19 septembre 2026 à 09h00
SMICVAL Market du Libournais — Libourne
- Circuit de découverte du patrimoine, Prieuré de Cayac, Gradignan
19 septembre 2026 à 09h00
Prieuré de Cayac — Gradignan
- Camp médiéval, Halle de la mairie, Bazas
19 septembre 2026 à 09h00
Halle de la mairie — Bazas
- Visite guidée d’un lieu privatif bordelais au patrimoine exceptionnel, Hôtentique Bordeaux, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtentique Bordeaux — Bordeaux
- Visite de l’Ecole nationale de la magistrature, Ecole nationale de la magistrature, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
Ecole nationale de la magistrature — Bordeaux
- Visite commentée : École Nationale de la Magistrature, Parvis des Droits de l’Homme, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
Parvis des Droits de l'Homme — Bordeaux
- Balade dans le quartier Caudéran, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque Pierre Veilletet — Bordeaux
- Visite commentée d’un temple maçonnique, Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Grande
19 septembre 2026 à 09h30
Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande — Sainte-Foy-la-Grande
- Venez découvrir l’église dédiée à Saint-François-Xavier !, Église Saint-Paul / Saint-François-Xavier, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier — Bordeaux
- Exposition et rencontre : « Je suis Ici », Musée des beaux-arts, Libourne
19 septembre 2026 à 09h30
Musée des beaux-arts — Libourne
- Découverte des Chemins de Compostelle à Bordeaux, La maison du pèlerin, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
La maison du pèlerin — Bordeaux
- Atelier jeune public : du tableau à la photographie, Musée des beaux-arts, Libourne
19 septembre 2026 à 09h30
Musée des beaux-arts — Libourne
- Le trésor de la Galoche, Bureaux JL&P / La Galoche, Floirac
19 septembre 2026 à 09h30
Bureaux JL&P / La Galoche — Floirac
- Participez à la randonnée « Le Bourgailh », Forêt du Bourgailh – Serres municipales, Pessac
19 septembre 2026 à 09h30
Forêt du Bourgailh - Serres municipales — Pessac
- Visite guidée de l’usine de production d’eau de Cabaret les Pins, Cabaret des Pins, La Teste-de-Buch
19 septembre 2026 à 09h30
Cabaret des Pins — La Teste-de-Buch
- Mets-toi dans la peau d’un archéologue, et mène l’enquête !, Place du Général-Doyen, Cabanac-et-Villagrains
19 septembre 2026 à 09h30
Place du Général-Doyen — Cabanac-et-Villagrains
- Visite commentée : si la mairie m’était contée…, Hôtel de Ville de Pessac, Pessac
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Ville de Pessac — Pessac
- Visite guidée de l’hôtel de la Marine, Hôtel de la marine, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de la marine — Bordeaux
- Venez à la découverte des métiers du ferroviaires au Campus SNCF Réseau de Bordeaux Bègles, Campus formation SNCF Bègles, Bègles
19 septembre 2026 à 09h30
Campus formation SNCF Bègles — Bègles
- Visites de l’église classée de Saint-Martin de Haux, Église Saint-Martin, Haux
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Martin — Haux
- 50e anniversaire de la Réserve Naturelle du Cousseau, Réserve naturelle de l’étang de Cousseau Lacanau, Lacanau
19 septembre 2026 à 09h30
Réserve naturelle de l'étang de Cousseau Lacanau — Lacanau
- Visite commentée du temple maçonnique, Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Grande
19 septembre 2026 à 09h30
Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande — Sainte-Foy-la-Grande
- Visite guidée de l’Eglise Saint-Laurent d’Illats, Église Saint-Laurent, Illats
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Laurent — Illats
- À la découverte des secrets de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, Basilique Saint-Seurin, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
Basilique Saint-Seurin — Bordeaux
- Parcours découverte en bord de Garonne, Chantiers Tramasset du Tourne, Le Tourne
19 septembre 2026 à 09h30
Chantiers Tramasset du Tourne — Le Tourne
- Participez à l’atelier « Archi Pat’ Mat' » au Liburnia, Le Liburnia, Libourne
19 septembre 2026 à 09h30
Le Liburnia — Libourne
- Visite commentée de l’église de Haux, Église Saint-Martin, Haux
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Martin — Haux
- Exposition « La rue est à nous, mais oui, mais oui, l’école est finie », Vitrine des essais, Bordeaux
19 septembre 2026 à 09h30
Vitrine des essais — Bordeaux
- Escape Game : SOS Œuvre à retrouver !, Musée des beaux-arts, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Libourne
- Visite libre : la Porte Cailhau, Place du Palais, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Palais — Bordeaux
- Visite guidée de l’ancien hôtel particulier Victoria, Hôtel Victoria, résidence Habitats Jeunes, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Victoria, résidence Habitats Jeunes — Bordeaux
- Visite libre de la chapelle royale de Condat, Chapelle de Condat, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Condat — Libourne
- Visite libre de la forteresse médiévale de Blanquefort, Forteresse médiévale de Blanquefort, Blanquefort
19 septembre 2026 à 10h00
Forteresse médiévale de Blanquefort — Blanquefort
- Visite partielle de l’hôtel Leberthon (siège du Crédit Municipal de Bordeaux) et expertises gratuites, Hôtel Leberthon – Crédit municipal de Bordeaux, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Leberthon - Crédit municipal de Bordeaux — Bordeaux
- « Patrimoine en péril » : zoom sur la filière viticole bordelaise, Musée du Vin et du Négoce, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Vin et du Négoce — Bordeaux
- Visite du verger et de la serre, Société d’horticulture de caudéran, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Société d'horticulture de caudéran — Bordeaux
- Visite de l’église Saint-Pierre à Gauriac, Église Saint-Pierre, Francicot
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Francicot
- Visite commentée du moulin de Musset, Moulin de Musset, Lerm-et-Musset
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Musset — Lerm-et-Musset
- [Visite guidée] Château Pierrail : les jardins, Château Pierrail, Margueron
19 septembre 2026 à 10h00
Château Pierrail — Margueron
- Visite commentée des studios de tournage « Piscine Club », Piscine Club, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Piscine Club — Libourne
- Les Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine à l’Opéra National de Bordeaux, Opéra national de Bordeaux – Grand-Théâtre, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Opéra national de Bordeaux - Grand-Théâtre — Bordeaux
- Exposition : le retour du Lutrin Blaise Charlut, Église Saint-Pierre, La Réole
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — La Réole
- Atelier : initiation à la calligraphie latine, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Seurin-de-Rions — Rions
- Découverte libre du château de La Brède, domaine de Montesquieu, Château de La Brède, La Brède
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Brède — La Brède
- Visites et conférence sur l’histoire de l’église Saint-Maurice de Béliet, Église Saint-Maurice, Belin-Béliet
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Maurice — Belin-Béliet
- Démonstration de restauration d’œuvres d’art, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Seurin-de-Rions — Rions
- Visite du musée des techniques, Musée des techniques, Beautiran
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des techniques — Beautiran
- Exposition : Le vin et la vigne au Moyen Âge, Musée municipal, Bazas
19 septembre 2026 à 10h00
Musée municipal — Bazas
- Ouverture de l’église Saint-Jean-Baptiste de Libourne, Église Saint-Jean-Baptiste de Libourne, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste de Libourne — Libourne
- Visite commentée : les voix de Sardine, Quartier de Sardine, Cissac-Médoc
19 septembre 2026 à 10h00
Quartier de Sardine — Cissac-Médoc
- Visite guidée du rectorat de Bordeaux, Hôtel de Poissac, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Poissac — Bordeaux
- Visite guidée de l’ancienne usine Lesieur transformée en logements pour jeunes, Résidence Bassins à Flot – Habitats Jeunes Le Levain, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Résidence Bassins à Flot - Habitats Jeunes Le Levain — Bordeaux
- Visite commentée : cité Frugès-Le Corbusier, un patrimoine remarquable, Maison Frugès-Le Corbusier, Pessac
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Frugès-Le Corbusier — Pessac
- Visite libre ou guidée de l’église d’Ayguemorte-Les-Graves, Église d’Ayguemorte-Les-Graves, Ayguemorte-les-Graves
19 septembre 2026 à 10h00
Église d'Ayguemorte-Les-Graves — Ayguemorte-les-Graves
- Mur de l’Atlantique – Visite guidée des fortifications allemandes de la batterie de l’Eden au Pyla (La Teste de Buch), Site de l’Eden, La Teste-de-Buch
19 septembre 2026 à 10h00
Site de l'Eden — La Teste-de-Buch
- Visite libre de l’église Saint-Martin de Cabanac, Église de Cabanac, Cabanac-et-Villagrains
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Cabanac — Cabanac-et-Villagrains
- Atelier : taille de pierre, Château de Villandraut, Villandraut
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Villandraut — Villandraut
- Projection et visite guidée du mémorial de Richemont, Mémorial de la ferme de Richemont, Saucats
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial de la ferme de Richemont — Saucats
- Visite commentée du musée local, Musée de la mémoire canaulaise, Lacanau
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la mémoire canaulaise — Lacanau
- Présentation de la Sainte-Épine par la Confrérie de la Sainte-Épine de Libourne, Église Saint-Jean-Baptiste de Libourne, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste de Libourne — Libourne
- Visites guidées et dégustations au château de Sales, Château de Sales, Pomerol
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sales — Pomerol
- Visite libre du blockhaus-musée de la Hume (Gujan-Mestras), Parc de la Chêneraie, Gujan-Mestras
19 septembre 2026 à 10h00
Parc de la Chêneraie — Gujan-Mestras
- Visite commentée du château Cruzeau, Chateau Cruzeau, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau Cruzeau — Libourne
- Visite libre de la Résidence préfectorale, Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde), Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine - Préfecture de la Gironde) — Bordeaux
- Paysages et transformations urbaines – Visite commentée depuis la terrasse du Parking METPARK Arena, Parking METPARK Arena, Floirac
19 septembre 2026 à 10h00
Parking METPARK Arena — Floirac
- Visite et dégustation à Pomerol : entre histoire, architecture et terroir, Chateau Taillefer, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau Taillefer — Libourne
- Visite libre « sous la surface » : les secrets du musée et l’aventure de Jules, l’enfant de Bourg, Musée de la voiture à cheval, Bourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la voiture à cheval — Bourg
- Visite libre : la nécropole Saint-Seurin, Basilique Saint-Seurin, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Seurin — Bordeaux
- Visite guidée du château de Villandraut, Château de Villandraut, Villandraut
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Villandraut — Villandraut
- À la découverte du nouveau podcast « La Fozera, les voix de Libourne » : lieu d’écoute n°1, Hôtel de ville de Libourne, Libourne
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Libourne — Libourne
- Rencontrer et raconter notre patrimoine, Salle des fêtes, Gironde-sur-Dropt
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Gironde-sur-Dropt
- Visite guidée de la Grotte de Pair-non-Pair, Grotte de Pair-non-Pair, Prignac-et-Marcamps
19 septembre 2026 à 10h00
Grotte de Pair-non-Pair — Prignac-et-Marcamps
- Visite commentée : piscine de Cazalet, les coulisses des bassins, Piscine de Cazalet de Pessac, Pessac
19 septembre 2026 à 10h00
Piscine de Cazalet de Pessac — Pessac
- Jeu : Les petits champions du Patrimoine, Bibliothèque François Mitterrand, Ambarès-et-Lagrave
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque François Mitterrand — Ambarès-et-Lagrave
- [Visite commentée] La Vérité Si Je Mens : les secrets de Saint Pierre, Place de la Bourse, Bordeaux
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Bourse — Bordeaux
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)