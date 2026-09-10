HAUT-RHIN COLMAR JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Haut-Rhin, capitale Colmar, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Inventaires Participatifs, Château de la Neuenbourg, Guebwiller
19 septembre 2026 à 09h00
Château de la Neuenbourg — Guebwiller
- Visite de la plateforme de compostage de Réguisheim (68), AgroLogic, Réguisheim
19 septembre 2026 à 09h00
AgroLogic — Réguisheim
- Découverte du parc d’un hôpital pavillonnaire du début du XXᵉ siècle, Parc du Centre hospitalier, Rouffach
19 septembre 2026 à 09h00
Parc du Centre hospitalier — Rouffach
- Comment bien démarrer ses recherches généalogiques, Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, Guebwiller
19 septembre 2026 à 09h00
Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles — Guebwiller
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Fessenheim, Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec, Fessenheim
19 septembre 2026 à 09h00
Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec — Fessenheim
- Circuit Terril Eugène, Mémorial des mineurs et église Sainte-Barbe, Circuit Terril Eugène, mémorial des mineurs, église Sainte-Barbe, Ruelisheim
19 septembre 2026 à 09h00
Circuit Terril Eugène, mémorial des mineurs, église Sainte-Barbe — Ruelisheim
- Visite de la station de traitement des eaux usées de Colmar (68), Station d’épuration de Colmar, Colmar
19 septembre 2026 à 09h00
Station d'épuration de Colmar — Colmar
- Découverte guidée des ruines du couvent de Schoenensteinbach, Ruines du couvent de Schoenensteinbach, Wittenheim
19 septembre 2026 à 09h00
Ruines du couvent de Schoenensteinbach — Wittenheim
- Le trésor lapidaire d’Ensisheim, Palais de la Régence, Ensisheim
19 septembre 2026 à 09h00
Palais de la Régence — Ensisheim
- Chantier participatif en faveur du patrimoine naturel, Site naturel régional de l’Eiblen – Illfeld, Réguisheim
19 septembre 2026 à 09h00
Site naturel régional de l'Eiblen – Illfeld — Réguisheim
- Découverte d’une ferme florale, Bluema, Colmar
19 septembre 2026 à 09h30
Bluema — Colmar
- Visite guidée de l’usine hydroélectrique EDF de Fessenheim, Centrale hydroélectrique de Fessenehim, Fessenheim
19 septembre 2026 à 09h30
Centrale hydroélectrique de Fessenehim — Fessenheim
- Visite guidée de l’Abbaye d’Oelenberg, Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg, Reiningue
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye Notre-Dame d'Oelenberg — Reiningue
- Accès au bajoyer de l’écluse EDF de Fessenheim, Ecluse de Fessenheim, Fessenheim
19 septembre 2026 à 09h30
Ecluse de Fessenheim — Fessenheim
- Visite guidée du musée des manufactures Hartmann, Maison Balmy, Munster
19 septembre 2026 à 09h45
Maison Balmy — Munster
- Démonstration de calligraphies et enluminures, Église Saint-Léger, Guebwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Léger — Guebwiller
- voyage extraordinaire au centre de la terre et au cœur des étoiles, Mairie, Soultzbach-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Soultzbach-les-Bains
- Portes ouvertes de la bibliothèque des Dominicains, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Visite chez un Prix Nobel de la paix, Maison Albert Schweitzer, Gunsbach
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Albert Schweitzer — Gunsbach
- Classiques en mouvement ! Rassemblement sur l’autodrome, Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national de l'Automobile - Collection Schlumpf — Mulhouse
- Voyage au cœur des mondes naturels et culturels, Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'histoire naturelle et d’ethnographie — Colmar
- Visite du chantier du Batial/couvent, Batial Couvent, Munster
19 septembre 2026 à 10h00
Batial Couvent — Munster
- Marché humanitaire du monde, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Exposition Pierre, Feuille, Litho, une aventure technique et artistique, Château de la Neuenbourg, Guebwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Neuenbourg — Guebwiller
- Découverte du patrimoine historique et religieux de Lautenbach, Mairie, Lautenbach
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Lautenbach
- Atelier « essayage » des uniformes de la Grande Guerre, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf — Wattwiller
- Journées portes ouvertes et animation exceptionnelle de reconstitution, Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar, Turckheim
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar — Turckheim
- Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin de Colmar, Collégiale Saint-Martin, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Martin — Colmar
- Visite guidée du centre-village, Mairie, Soultzbach-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Soultzbach-les-Bains
- Les fouilles archéologiques de Saint-Léger, Église Saint-Léger, Guebwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Léger — Guebwiller
- Le trésor caché, Église Saint-Jean-Baptiste, Soultzbach-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Soultzbach-les-Bains
- Atelier créatif éphémère, Château de Hohlandsbourg, Wintzenheim
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Hohlandsbourg — Wintzenheim
- Visite libre et gratuite du Musée Electropolis et de l’exposition L’électricité s’affiche, Musée Electropolis, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Electropolis — Mulhouse
- Découverte de la Neuenbourg, Château de la Neuenbourg, Guebwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Neuenbourg — Guebwiller
- Visite des coulisses de la bibliothèque, Bibliothèque, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque — Mulhouse
- Visite libre du Centre Schweitzer, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Un patrimoine vivant à explorer, Château de Hohlandsbourg, Wintzenheim
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Hohlandsbourg — Wintzenheim
- Parution du livre souvenir sur la bibliothèque des Dominicains, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Sortie sur le terrain avec l’Office National des Forêts, Route d’Haslach, Munster
19 septembre 2026 à 10h00
Route d'Haslach — Munster
- Visite guidée des archives municipales, Archives municipales, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Saint-Louis
- Ouverture de la mairie de Munster, Mairie, Munster
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Munster
- Jeu interactif « Cherche et trouve numérique », Musée Electropolis, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Electropolis — Mulhouse
- Jeu « Raoul Péril le bibliothécaire du risque! », Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Partagez vos photographies du Hartmannswillerkopf, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf — Wattwiller
- Découverte libre d’un parcours muséal, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Journées européennes du patrimoine, Musée du Jouet, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Jouet — Colmar
- Découverte de la reliure, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Salon du Modélisme et exposition Playmobil, Cité du Train – Patrimoine SNCF, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Cité du Train - Patrimoine SNCF — Mulhouse
- Exposition éphémère des collections de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf — Wattwiller
- Clued’au Château, Château de la Neuenbourg, Guebwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Neuenbourg — Guebwiller
- Jeu photo – Shooting au musée, Musée historique, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée historique — Mulhouse
- Itinérance sur le champ de bataille du Hartmannswillerkopf, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf — Wattwiller
- Jeu photo – Shooting au musée, Musée des beaux-arts, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Mulhouse
- Tout feu, tout flamme : le patrimoine historique des pompiers, Musée du Sapeur-pompier, Vieux-Ferrette
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Sapeur-pompier — Vieux-Ferrette
- Dans les coulisses du Musée National de l’Automobile, Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national de l'Automobile - Collection Schlumpf — Mulhouse
- Visite libre du Musée jouet de Colmar, Musée du jouet, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du jouet — Colmar
- Exposition de photographies anciennes, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach
19 septembre 2026 à 10h00
Fortifications Vauban — Neuf-Brisach
- Jeu de piste, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Secrets d’une institution monétaire, Banque de France de Mulhouse, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France de Mulhouse — Mulhouse
- Visite des Archives municipales de Colmar, Archives municipales, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Colmar
- Visite de l’atelier de reliure, Bibliothèque, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque — Mulhouse
- Les Jeux XXL en bois de Labaroche, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Exposition « Vieux-Ferrette d’antan », Foyer Louis SIG, Vieux-Ferrette
19 septembre 2026 à 10h00
Foyer Louis SIG — Vieux-Ferrette
- Selfie seventies, Musée Electropolis, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Electropolis — Mulhouse
- Visite libre du Musée Vauban, Musée Vauban, Neuf-Brisach
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Vauban — Neuf-Brisach
- Exposition Livres d’artistes, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Le trésor lapidaire d’Ensisheim, Musée de la Régence, Ensisheim
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Régence — Ensisheim
- Visite de découverte du patrimoine funéraire, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach
19 septembre 2026 à 10h00
Fortifications Vauban — Neuf-Brisach
- Re-découvrir le musée du papier peint, Musée du papier peint, Rixheim
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du papier peint — Rixheim
- Sur les traces des puits disparus : lecture de paysage au cœur du bassin potassique, Musée de la Mine et de la Potasse, Wittelsheim
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Mine et de la Potasse — Wittelsheim
- Visite flash surprise, Musée du jouet, Colmar
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du jouet — Colmar
- Papeterie et viticulture, Hôtel de ville – salle de la Décapole, Turckheim
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville - salle de la Décapole — Turckheim
- Visite familiale de l’exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré », Bibliothèque, Mulhouse
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque — Mulhouse
- « Pour réparer des ans l’irréparable outrage »…, Église Saint-Pantaléon, Gueberschwihr
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Pantaléon — Gueberschwihr
- Visite guidée de l’exposition « Devenir médecin en Afrique Equatoriale » par Damien Mougin, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Pénétrez au cœur d’une place fortifiée et de ses remparts tricentenaires, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach
19 septembre 2026 à 11h00
Fortifications Vauban — Neuf-Brisach
- Jeu d’enquête : A la recherche du masque perdu…., Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Atelier « La bonne aventure », Bibliothèque, Mulhouse
19 septembre 2026 à 11h15
Bibliothèque — Mulhouse
- Exploration patrimoniale, Bibliothèque, Mulhouse
19 septembre 2026 à 11h15
Bibliothèque — Mulhouse
- Fernet-Branca, les secrets des caves, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 12h00
Fondation Fernet-Branca — Saint-Louis
- Et si vous deveniez acteurs des Journées du Patrimoine à Kaysersberg? Participez à notre scène ouverte!, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
19 septembre 2026 à 13h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Exposition « De si beaux bâtiments! – Mulhouse révélée », Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP, Mulhouse
19 septembre 2026 à 13h00
Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP — Mulhouse
- Visite libre de l’Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul d’Ottmarsheim, Abbatiale Saints Pierre-et-Paul, Ottmarsheim
19 septembre 2026 à 13h00
Abbatiale Saints Pierre-et-Paul — Ottmarsheim
- Portes ouvertes de l’Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques, Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques, Ribeauvillé
19 septembre 2026 à 13h00
Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques — Ribeauvillé
- Atelier de broderie de cartes sensibles, avec l’artiste Mélanie Taffin, Abri mémoire, Uffholtz
19 septembre 2026 à 13h30
Abri mémoire — Uffholtz
- Visite guidée du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire, Colmar
19 septembre 2026 à 13h30
Tribunal judiciaire — Colmar
- Atelier de cyanotype – photographies d’archives !, Abri mémoire, Uffholtz
19 septembre 2026 à 13h30
Abri mémoire — Uffholtz
- Visite guidée de l’exposition « Émotions en résonance », Abri mémoire, Uffholtz
19 septembre 2026 à 14h00
Abri mémoire — Uffholtz
- Le foie gras d’oie à Gueberschwihr et Pfaffenheim : Terroir, tradition, évolution, Village de Gueberschwihr, Gueberschwihr
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Gueberschwihr — Gueberschwihr
- Poser des mots sur la paix : visite guidée par l’écriture, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Découverte de l’église des Récollets, Église des Récollets, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Église des Récollets — Rouffach
- Focus livres – Patrimoines énergétiques, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse
19 septembre 2026 à 14h00
La Kunsthalle Mulhouse — Mulhouse
- Découverte du premier édifice gothique rhénan, Église Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Rouffach
- La photo : mémoire des hommes, Musée Serret, Saint-Amarin
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Serret — Saint-Amarin
- Démonstration participative : Comment fabriquer et restaurer un ours en peluche?, La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, Soultz-Haut-Rhin
19 septembre 2026 à 14h00
La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l'Ordre de Malte — Soultz-Haut-Rhin
- Visite commentée de l’église Saint-André de Vieux-Ferrette, Église Saint-André, Vieux-Ferrette
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-André — Vieux-Ferrette
- Démonstrations de reliure et restauration de livres anciens, Abbaye de Marbach, Vœgtlinshoffen
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Marbach — Vœgtlinshoffen
- Exposition : « La brique LEGO® – des univers colorés ! », La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, Soultz-Haut-Rhin
19 septembre 2026 à 14h00
La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l'Ordre de Malte — Soultz-Haut-Rhin
- Découverte de plus de 100 ans d’histoire de la psychiatrie et du Centre hospitalier de Rouffach, Espace historique du Centre hospitalier, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Espace historique du Centre hospitalier — Rouffach
- Exposition photo « Campagnes de fouilles à Ensisheim », Palais de la Régence, Ensisheim
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de la Régence — Ensisheim
- Atelier de scrapbooking, Palais de la Régence, Ensisheim
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de la Régence — Ensisheim
- Découverte libre de l’église Sainte-Barbe, exposition et concert, Eglise Sainte-Barbe, Wittenheim
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Barbe — Wittenheim
- Visite guidée de la Cour d’Assises, Cour d’Assises, Colmar
19 septembre 2026 à 14h00
Cour d'Assises — Colmar
- Présentation de la restauration du tableau de saint Valentin, Église Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Rouffach
- Visite du musée de la Régence, Palais de la Régence, Ensisheim
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de la Régence — Ensisheim
- Visite guidée de la préfecture du Haut-Rhin, Préfecture du Haut-Rhin, Colmar
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture du Haut-Rhin — Colmar
- Visite guidée de la Comédie de Colmar, La Comédie de Colmar, Colmar
19 septembre 2026 à 14h00
La Comédie de Colmar — Colmar
- Visite commentée du retable de Buhl, Eglise Saint Jean-Baptiste, Buhl
19 septembre 2026 à 14h00
Église catholique Saint-Jean-Baptiste — Buhl
- Déambulation, 10 rue de l’usine, Jungholtz
19 septembre 2026 à 14h00
10 rue de l'usine — Jungholtz
- Exposition « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante », Église des Récollets, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Église des Récollets — Rouffach
- Découvrez les trésors des archives municipales, Archives municipales, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Rouffach
- Découvrez le cloître d’un ancien couvent franciscain et son cadran solaire unique en Europe, Église des Récollets, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Église des Récollets — Rouffach
- Balade photographique, Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim
19 septembre 2026 à 14h00
Grange à Bécanes - Collection Lemoine — Bantzenheim
- Mémoires verticales : exposition photo sur les bâtiments protégés de Saint-Louis, Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 14h00
Cité Danzas, cité des métiers d'art et rares — Saint-Louis
- Exposition SACM, quels beaux produits, Salle polyvalente, Jungholtz
19 septembre 2026 à 14h00
Salle polyvalente — Jungholtz
- Visite guidée et commentée de la gare de Mulhouse, Gare, Mulhouse
19 septembre 2026 à 14h00
Gare — Mulhouse
- Découverte de la vie et des combats d’un défenseur des droits humains, Espace muséographique Victor Schoelcher, Fessenheim
19 septembre 2026 à 14h00
Espace muséographique Victor Schoelcher — Fessenheim
- Exposition « Saint-Louis d’antan », Maison du Patrimoine, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine — Saint-Louis
- Présentation des archives de Saint-Louis agglo, Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 14h00
Cité Danzas, cité des métiers d'art et rares — Saint-Louis
- Exposition « Le Mexique vu par Victor Schœlcher », Espace muséographique Victor Schoelcher, Fessenheim
19 septembre 2026 à 14h00
Espace muséographique Victor Schoelcher — Fessenheim
- De couvent à maison Saint-Michel : les métamorphoses d’un lieu patrimonial, Maison Saint-Michel, Issenheim
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Saint-Michel — Issenheim
- Coiffes portées autrefois en Haute-Alsace, Château de Bucheneck, Soultz-Haut-Rhin
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bucheneck — Soultz-Haut-Rhin
- Visite en Draisienne !, Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim
19 septembre 2026 à 14h00
Grange à Bécanes - Collection Lemoine — Bantzenheim
- Découverte de l’orgue de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Rouffach
- Visite commentée de l’exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré », Bibliothèque, Mulhouse
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque — Mulhouse
- « 15 années de trouvailles » à l’occasion du 15e anniversaire de la création de la Société d’Histoire et de Généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine, Pôle culturel (salle Schweitzer), Sainte-Croix-en-Plaine
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle culturel (salle Schweitzer) — Sainte-Croix-en-Plaine
- Visite guidée de la chapelle du Centre hospitalier de Rouffach, Centre hospitalier, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Centre hospitalier — Rouffach
- Exposition de pièces en kelsch, Maison du Patrimoine, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine — Saint-Louis
- À la découverte du patrimoine fragile, Site naturel régional de l’Eiblen – Illfeld, Réguisheim
19 septembre 2026 à 14h00
Site naturel régional de l'Eiblen – Illfeld — Réguisheim
- Découverte du grand orgue de Lutterbach, Eglise catholique de Lutterbach, Lutterbach
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise catholique de Lutterbach — Lutterbach
- Visite du musée du Bailliage, Musée du Bailliage, Rouffach
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Bailliage — Rouffach
- Atelier « Kitchen litho », Bibliothèque, Mulhouse
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque — Mulhouse
- Visite guidée de l’église rénovée Saint-Laurent de Hesingue, Eglise Saint-Laurent, Hésingue
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Laurent — Hésingue
- Animation portant sur le patrimoine naturel de Neuf-Brisach, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach
19 septembre 2026 à 14h00
Fortifications Vauban — Neuf-Brisach
- Découverte guidée de l’exposition « Mémoires verticales », Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 14h15
Cité Danzas, cité des métiers d'art et rares — Saint-Louis
- Conférence-débat, Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar
19 septembre 2026 à 14h30
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer — Colmar
- Les secrets des plantes : atelier ouvert, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 14h30
Fondation Fernet-Branca — Saint-Louis
- Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues, Atelier de facteur d’orgues, Wittenheim
19 septembre 2026 à 14h30
Atelier de facteur d'orgues — Wittenheim
- Visite guidée de l’exposition temporaire « A toute Vitesse » et du musée, Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim
19 septembre 2026 à 14h30
Grange à Bécanes - Collection Lemoine — Bantzenheim
- Visite commentée « De si beaux bâtiments », Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP, Mulhouse
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP — Mulhouse
- Un village sous terre, Brasserie de Lutterbach, Lutterbach
19 septembre 2026 à 14h30
Brasserie de Lutterbach — Lutterbach
- Visite musée paysan Oltingue, Musée Paysan, Oltingue
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Paysan — Oltingue
- Visite guidée de l’exposition « Traversées, là où les formes rêvent », Musée Théodore Deck & des Pays de Florival, Guebwiller
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Théodore Deck & des Pays de Florival — Guebwiller
- Visite guidée du village de Vieux-Ferrette, Place de l’ancienne forge, Vieux-Ferrette
19 septembre 2026 à 15h00
Place de l'ancienne forge — Vieux-Ferrette
- Conférence du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Médiathèque, Munster
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque — Munster
- Visite commentée de Dornach et un peu plus loin…, Eglise Saint-Barthélemy, Mulhouse
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Barthélemy — Mulhouse
- Visites guidées & Flânerie musicale avec Gaëlle Ott, Abbaye de Marbach, Vœgtlinshoffen
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye de Marbach — Vœgtlinshoffen
- Jeu d’enquête : » l’Affaire du timbre disparu « , Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent, Sainte-Croix-aux-Mines
19 septembre 2026 à 15h00
Villa Burrus - Médiathèque du Val d'Argent — Sainte-Croix-aux-Mines
- Lecture-promenade en famille, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Mir gehn ùf Bremen/En route pour Brême, Salle des fêtes Grassegert, Wittelsheim
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des fêtes Grassegert — Wittelsheim
- Visite guidée de la chapelle Saint-Wendelin d’Ammerschwihr, Chapelle Saint-Wendelin, Ammerschwihr
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Saint-Wendelin — Ammerschwihr
- Atelier céramique adulte « Cap sur le Mexique ! », Espace muséographique Victor Schoelcher, Fessenheim
19 septembre 2026 à 15h00
Espace muséographique Victor Schoelcher — Fessenheim
- Visite guidée du centre historique de Rouffach par la Société d’histoire et d’archéologie du Bailliage de Rouffach, Musée du Bailliage, Rouffach
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Bailliage — Rouffach
- Nouvelles ailes pour l’aigle : rencontre avec Nicolas Tassart, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 15h30
Fondation Fernet-Branca — Saint-Louis
- Visite guidée du centre historique, Commune d’Ensisheim, Ensisheim
19 septembre 2026 à 15h30
Commune d'Ensisheim — Ensisheim
- Les objets inédits du musée, Musée historique, Mulhouse
19 septembre 2026 à 16h00
Musée historique — Mulhouse
- SOS Patrimoine en péril, Bibliothèque des Dominicains, Colmar
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- Conférence sur la rénovation de l’église Saint-Laurent de Hesingue, Eglise Saint-Laurent, Hésingue
19 septembre 2026 à 16h00
Eglise Saint-Laurent — Hésingue
- Visite guidée « Patrimoine en péril dans les collections du musée », Musée Théodore Deck & des Pays de Florival, Guebwiller
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Théodore Deck & des Pays de Florival — Guebwiller
- Visite guidée de l’église Saint-Martin et présentation de la statue de sainte Anne restaurée, Église Saint-Martin, Ammerschwihr
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Martin — Ammerschwihr
- Atelier photographie : apprends à capturer les monuments, Mairie, Lautenbach
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie — Lautenbach
- Faire l’inventaire d’une abbaye : l’exemple de l’abbaye d’Oelenberg, Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg, Reiningue
19 septembre 2026 à 16h30
Abbaye Notre-Dame d'Oelenberg — Reiningue
- Spectacle « SO BIGGER » des Établissements Lafaille, Église Notre-Dame, Guebwiller
19 septembre 2026 à 17h00
Église Notre-Dame — Guebwiller
- Visite théâtralisée : » Evénementiels et vie culturelle du Val d’Argent « , Mairie, Sainte-Marie-aux-Mines
19 septembre 2026 à 17h00
Mairie — Sainte-Marie-aux-Mines
- Visite guidée de l’église romane, Couvent, Feldbach
19 septembre 2026 à 18h30
Couvent — Feldbach
- Visite guidée de l’église Saint-Martin de Grentzingen, Eglise Saint-Martin, Illtal
19 septembre 2026 à 19h00
Eglise Saint-Martin — Illtal
- Vuelvo al Sur, Concert, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis
19 septembre 2026 à 19h00
Fondation Fernet-Branca — Saint-Louis
- Conférence « La folle histoire de Manegold de Lautenbach », Mairie, Lautenbach
19 septembre 2026 à 19h00
Mairie — Lautenbach
- Concert de Babüsk (Baïtza Büawa Speziàl Klüb), Salle des fêtes Grassegert, Wittelsheim
19 septembre 2026 à 20h00
Salle des fêtes Grassegert — Wittelsheim
- Randonnée au Château du Schwartzenbourg avec le Club Vosgien, Gare de Munster, Munster
20 septembre 2026 à 09h30
Gare de Munster — Munster
- Visite guidée de la centrale solaire d’Ottmarsheim, Centrale solaire d’Ottmarsheim, Ottmarsheim
20 septembre 2026 à 09h30
Centrale solaire d'Ottmarsheim — Ottmarsheim
- Découverte d’un centre culturel et spirituel, Centre An-Nour, Mulhouse
20 septembre 2026 à 09h30
Centre An-Nour — Mulhouse
- Découvrez l’exposition « Mémoire du Rhin », Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne, Saint-Louis
20 septembre 2026 à 10h00
Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne — Saint-Louis
- Visite de l’Hôtel de Ville, Mairie de Ribeauvillé, Ribeauvillé
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Ribeauvillé — Ribeauvillé
- Visite de l’église Saints-Pierre-et-Paul, Église catholique Saints-Pierre-et-Paul, Meyenheim
20 septembre 2026 à 10h00
Église catholique Saints-Pierre-et-Paul — Meyenheim
- Visite de la Tour des Bouchers, Tour des Bouchers, Ribeauvillé
20 septembre 2026 à 10h00
Tour des Bouchers — Ribeauvillé
- Préservons le bois dans nos rues, 26 rue Jean Jaurès, Guebwiller
20 septembre 2026 à 10h00
26 rue Jean Jaurès — Guebwiller
- Balade en calèche dans Meyenheim, Meyenheim, Meyenheim
20 septembre 2026 à 10h00
Meyenheim — Meyenheim
- Journée Européenne du Patrimoine au Parc de Wesserling, Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
20 septembre 2026 à 10h00
Parc de Wesserling — Husseren-Wesserling
- Ouverture exceptionnelle du bâtiment de la cour d’appel de Colmar le dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 16h, Cour d’appel de Colmar, Colmar
20 septembre 2026 à 10h00
Cour d'appel de Colmar — Colmar
- Ateliers enfants « Nature et Environnement », Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne, Saint-Louis
20 septembre 2026 à 10h00
Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne — Saint-Louis
- Visite des canaux, Monument aux morts, Luttenbach-près-Munster
20 septembre 2026 à 10h00
Monument aux morts — Luttenbach-près-Munster
- Découvrez l’extraordinaire histoire de la fécondation artificielle des poissons, Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne, Saint-Louis
20 septembre 2026 à 10h00
Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne — Saint-Louis
- Au coeur du chantier de la Maison du Pêcheur : exposition et parenthèses poétiques et musicales, Maison du Pêcheur, Illhaeusern
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du Pêcheur — Illhaeusern
- Visite commentée de l’église Saint-Fridolin, Eglise Saint-Fridolin, Mulhouse
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Fridolin — Mulhouse
- Visite de la mine Gabe Gottes, Mine Gabe Gottes, Sainte-Marie-aux-Mines
20 septembre 2026 à 10h00
Mine Gabe Gottes — Sainte-Marie-aux-Mines
- Le brunch philo’, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
20 septembre 2026 à 11h00
Centre Schweitzer — Kaysersberg-Vignoble
- Visite guidée d’expositions dans le cadre de la Biennale de la photographie de Mulhouse, Musée des beaux-arts, Mulhouse
20 septembre 2026 à 11h00
Musée des beaux-arts — Mulhouse
- Démonstrations de cardage de laine de mouton et de tissage sur un métier vertical, Parc de Wesserling – Écomusée Textile, Husseren-Wesserling
20 septembre 2026 à 11h00
Parc de Wesserling - Écomusée Textile — Husseren-Wesserling
- Conférence de Pierre Fluck : Quand l’industrie disparait : lire les traces d’un paysage industriel, Musée de la Mine et de la Potasse, Wittelsheim
20 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Mine et de la Potasse — Wittelsheim
- Célébrez le patrimoine au moulin à travers une visite guidée, Moulin de Hundsbach, Hundsbach
20 septembre 2026 à 11h00
Moulin de Hundsbach — Hundsbach
- Visite guidée de l’exposition « Tempesta » avec Olga Osadtschy, directrice artistique, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis
20 septembre 2026 à 11h30
Fondation Fernet-Branca — Saint-Louis
- Une après-midi pour découvrir et faire vivre le patrimoine de l’église Saint-Joseph et du quartier, dans un esprit de partage et de transmission., Église Saint-Joseph, Colmar
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Joseph — Colmar
- Visitez les coulisses d’une pisciculture, Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne, Saint-Louis
20 septembre 2026 à 14h00
Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne — Saint-Louis
- Visite guidée sur la reconstruction de Neuf-Brisach après 1945, Église royale Saint-Louis, Neuf-Brisach
20 septembre 2026 à 14h00
Église royale Saint-Louis — Neuf-Brisach
- Visite guidée d’un musée gallo-romain, Musée gallo-romain, Biesheim
20 septembre 2026 à 14h00
Musée gallo-romain — Biesheim
- Découverte libre de l’église Saint-Christophe, Eglise Sainte-Christophe, Wittenheim
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Christophe — Wittenheim
- Visite commentée de la chapelle Saint-Jean, Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Jean — Mulhouse
- Visite guidée de l’exposition Nicolas Floc’h – Hydroscape, Fondation François Schneider, Wattwiller
20 septembre 2026 à 14h00
Fondation François Schneider — Wattwiller
- Découverte libre d’une église contemporaine, Eglise Sainte-Marie, Wittenheim
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Marie — Wittenheim
- Circuit du patrimoine et rallye photo des couleurs, Village, Oberhergheim
20 septembre 2026 à 14h00
Village — Oberhergheim
- Exposition sur la construction et l’architecture de l’église, Église catholique Sainte-Lucie, Niederhergheim
20 septembre 2026 à 14h00
Église catholique Sainte-Lucie — Niederhergheim
- Atelier fusain avec l’artiste Marina Zindy, Fondation François Schneider, Wattwiller
20 septembre 2026 à 14h00
Fondation François Schneider — Wattwiller
- Portes ouvertes de l’église simultanée Saint-Michel de Wihr, Église mixte de Wihr-en-Plaine, Horbourg-Wihr
20 septembre 2026 à 14h30
Église mixte de Wihr-en-Plaine — Horbourg-Wihr
- Jeu de piste à travers la Ville !, Palais de la Régence, Ensisheim
20 septembre 2026 à 14h30
Palais de la Régence — Ensisheim
- Visite guidée de la chapelle Saint-Eloi d’Ammerschwihr, Chapelle Saint-Eloi, Ammerschwihr
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Saint-Eloi — Ammerschwihr
- Dessine-moi une place forte!, Musée Vauban, Neuf-Brisach
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Vauban — Neuf-Brisach
- Visite commentée du Vieux Dornach, Eglise Saint-Barthélemy, Mulhouse
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Barthélemy — Mulhouse
- Atelier céramique ‘Cap sur le Mexique !’ 6-12 ans, Espace muséographique Victor Schoelcher, Fessenheim
20 septembre 2026 à 15h00
Espace muséographique Victor Schoelcher — Fessenheim
- Concert autour de Weckerlin, Château de la Neuenbourg, Guebwiller
20 septembre 2026 à 15h00
Château de la Neuenbourg — Guebwiller
- Spectacle atelier – Au rythme du Tango, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis
20 septembre 2026 à 15h30
Fondation Fernet-Branca — Saint-Louis
- Concert d’orgue par Thierry Mechler, Église Notre-Dame, Guebwiller
20 septembre 2026 à 18h00
Église Notre-Dame — Guebwiller
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)