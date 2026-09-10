HAUTE-GARONNE TOULOUSE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Journées du patrimoine à Corronsac, La Sauveté de Corronsac, Corronsac



La Sauveté de Corronsac — Corronsac

Journées européennes du patrimoine à Toulouse, Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie, Toulouse



Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie — Toulouse

Visite guidée d’une mosquée et de son histoire, Mosquée Mirail Toulouse, Toulouse



Mosquée Mirail Toulouse — Toulouse

Visite libre de l’hôtel de Felzins, Hôtel de Felzins, Toulouse



Hôtel de Felzins — Toulouse

Portes ouvertes du Pôle Funéraire Toulouse Métropole, Pôle Funéraire Toulouse Métropole, Toulouse



Pôle Funéraire Toulouse Métropole — Toulouse

Animations : Journée portes ouvertes à la chocolaterie, Chocolaterie – De la fève au Palais, Fonsorbes



Chocolaterie - De la fève au Palais — Fonsorbes

Découverte et prise en main d’Urban-Hist, Archives municipales, Toulouse



Archives municipales — Toulouse

Visite guidée des Archives municipales de Toulouse, Archives municipales, Toulouse



Archives municipales — Toulouse

Visite de la Banque de France de Toulouse, Banque de France – Toulouse, Toulouse



Banque de France - Toulouse — Toulouse

Conférence sur l’histoire du village de Pibrac et du château, Château de Pibrac, Pibrac



Château de Pibrac — Pibrac

Exposition : mosquées du monde architecture et ornement, Mosquée Mirail Toulouse, Toulouse



Mosquée Mirail Toulouse — Toulouse

Visite commentée du bâtiment Art Déco Groupe La Poste de Toulouse Saint-Aubin, Bâtiment Postal Art Déco, Toulouse



Bâtiment Postal Art Déco — Toulouse

Marché artisanal, Place Occitane, Auterive



Place Occitane — Auterive

Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Toulouse, France 3 Occitanie, Toulouse



France 3 Occitanie — Toulouse

Visite guidée du campus de formation technique EDF de Toulouse, Immeuble Golf Park, Toulouse



Immeuble Golf Park — Toulouse

La conservation restauration en service d’archives, Archives municipales, Toulouse



Archives municipales — Toulouse

Exposition : Venerque la Festive, Salle des Fêtes, Venerque



Salle des Fêtes — Venerque

Visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines de Grenade-sur-Garonne, Ancien couvent des Ursulines, Grenade



Ancien couvent des Ursulines — Grenade

Visite guidée du château de Vallegue, Château de Vallègue, Vallègue



Château de Vallègue — Vallègue

Les visites exceptionnelles de Bimbo Saké, Théâtre Sorano, Toulouse



Théâtre Sorano — Toulouse

Visite guidée du couvent des Jacobins, Couvent des Jacobins, Toulouse



Couvent des Jacobins — Toulouse

Braderie de la boutique et des bibliothèques du Muséum, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

Portes Ouvertes « Art Gallery », Office de tourisme intercommunal du Volvestre, Rieux-Volvestre



Office de tourisme intercommunal du Volvestre — Rieux-Volvestre

Projection – Les coulisses du musée, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse



Musée des arts précieux Paul-Dupuy — Toulouse

Visitez librement ce château du XIXe siècle exceptionnellement ouvert, Château de Launaguet, Launaguet



Château de Launaguet — Launaguet

Visite libre de l’Hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Visite commentée : Toulouse à la Renaissance, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Journée chantiers ouverts : la future Station Labège Madron, Labège Madron – Future station de la ligne C de métro, Labège



Labège Madron - Future station de la ligne C de métro — Labège

Visite libre de l’église, Place de la Halle, Montbrun-Bocage



Place de la Halle — Montbrun-Bocage

Visite libre du parc du château de Fourquevaux, Château de Fourquevaux, Fourquevaux



Château de Fourquevaux — Fourquevaux

Visite de la Briqueterie Capelle, Briqueterie Capelle, Grépiac



Briqueterie Capelle — Grépiac

Visite guidée des temples maçonniques de la Grande Loge de France, Club Ecossais Toulousain, Toulouse



Club Ecossais Toulousain — Toulouse

Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers



Hôtel de Ville de Colomiers — Colomiers

[Visite commentée] Petites histoires de quartier : Ozenne, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Patrimoine en péril au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Toulouse



Musée départemental de la Résistance et de la Déportation — Toulouse

Jeux et ateliers en accès libre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens



Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens

Les talents de nos villages, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac



Salle des fêtes de Mauressac — Mauressac

Visite guidée de Caignac, Village de Caignac, Caignac



Village de Caignac — Caignac

Visite guidée des intérieurs de l’hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Atelier : la mémoire des vieilles pierres, Eglise de Corronsac, Corronsac



Eglise de Corronsac — Corronsac

Au temps des chanoines, Office de tourisme intercommunal du Volvestre, Rieux-Volvestre



Office de tourisme intercommunal du Volvestre — Rieux-Volvestre

Atelier fabrication d’instruments de musique en cougourdon, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse



Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse

Exposition de photos sur les travaux de la cathédrale de Rodez, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Journées Européennes du Patrimoine, Chapelle de La Grave, Toulouse



Chapelle de La Grave — Toulouse

Visite de la maison médiévale et théâtre, Maison Ysalguier, Auterive



Maison Ysalguier — Auterive

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 au musée, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse



Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy — Toulouse

La tradition se réinvente chez les Compagnons du Tour de France, Musée du Compagnonnage, Toulouse



Musée du Compagnonnage — Toulouse

Expo photo urbex Marion Widua à la Halle Piquot, Halle Piquot, Léguevin



Halle Piquot — Léguevin

Visite commentée : le château de Valmirande, Château de Valmirande, Montréjeau



Château de Valmirande — Montréjeau

Journées Européennes du Patrimoine au Quai des Savoirs, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse



Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse

Journée chantiers ouverts – future Station Bonnefoy, Future Station Bonnefoy, Toulouse



Future Station Bonnefoy — Toulouse

Journée chantiers ouverts : future Station Blagnac, Future Station Blagnac, Blagnac



Future Station Blagnac — Blagnac

Découverte du château de Larra, Château de Larra, Launac



Château de Larra — Launac

Découverte gratuite du Musée Saint-Raymond, Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse



Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de Toulouse — Toulouse

Visite guidée du château de Cambiac, Château de Cambiac, Cambiac



Château de Cambiac — Cambiac

Visite guidée de la pagode bouddhique vietnamienne, Pagode Quang Duc, Cornebarrieu



Pagode Quang Duc — Cornebarrieu

Visitez le musée des métiers et traditions, Musée Métiers et Traditions, Auterive



Musée Métiers et Traditions — Auterive

Journée chantiers ouverts – Future Station Limayrac – Cité de l’Espace, Future Station Limayrac – Cité de l’Espace, Toulouse



Future Station Limayrac - Cité de l'Espace — Toulouse

Visite commentée du château de Laréole, Château de Laréole, Laréole



Château de Laréole — Laréole

Entrez dans les coulisses du Centre Opérationnel de Proximité TER Occitanie – SNCF Voyageurs, Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau, Toulouse



Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau — Toulouse

Visite commentée du musée archéologique et des villas antiques, Sites et musée archéologiques de Montmaurin, Montmaurin



Sites et musée archéologiques de Montmaurin — Montmaurin

Balade Art Déco centre-ville de Toulouse, La poste centrale, Toulouse



La poste centrale — Toulouse

Visite guidée de la gare historique de Toulouse Matabiau, rénovée et modernisée, Gare Toulouse Matabiau, Toulouse



Gare Toulouse Matabiau — Toulouse

Visite guidée de Cambiac, Village de Cambiac, Cambiac



Village de Cambiac — Cambiac

Il était une fois sous le Pont roman, Pont Roman, Auterive



Pont Roman — Auterive

La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse



Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse

Visite exceptionnelle des réserves du musée, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens



Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens

[Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Carmes, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Animations au château de Merville, Labyrinthe de Merville, Merville



Labyrinthe de Merville — Merville

Rencontre immersive autour du vitrail, Lycée Sainte-Marie de Nevers, Toulouse



Lycée Sainte-Marie de Nevers — Toulouse

Visite commentée à la Cour des Consuls, La Cour des Consuls, Toulouse



La Cour des Consuls — Toulouse

Visite de la Réserve pour les tout-petits, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

Tu viens à ma boum parents-enfants ?, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse



Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse

Visite commentée : le quartier Saint-Sernin, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Visite guidée du musée du charron et de la couture, Musée du charron et de la couture, L’Isle-en-Dodon



Musée du charron et de la couture — L'Isle-en-Dodon

Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944, Monument de la Shoah, Toulouse



Monument de la Shoah — Toulouse

Visite commentée : le cimetière de Terre-Cabade, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Visite commentée du cimetière de Bérat, Cimetière de Bérat, Bérat



Cimetière de Bérat — Bérat

Atelier façonnage de Cocagne de la Plante Pastel, Muséum du Pastel, Labège



Muséum du Pastel — Labège

Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles », Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

BOOKPONG, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Animations & visites à la chapelle de La Grave, Chapelle Saint-Joseph – Hospice de La Grave, Toulouse



Chapelle Saint-Joseph - Hospice de La Grave — Toulouse

Atelier « Les petits créateurs », Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse

LES TRÉSORS CACHÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Visites guidées « Histoire et architecture », Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse



Monument à la gloire de la Résistance — Toulouse

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse



Musée des Augustins — Toulouse

LES MOTS AU CREUX DE L’OREILLE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Bookpong : le tennis de table des bibliothécaires !, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse



Musée des Augustins — Toulouse

Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse



Musée des Augustins — Toulouse

DONNEZ DE LA COULEUR À VOS LIVRES, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Visite guidée du pont de fer, Accès pont de fer Lacroix-Falgarde, Lacroix-Falgarde



Accès pont de fer Lacroix-Falgarde — Lacroix-Falgarde

Conférence : Les trésors cachés de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse

Atelier : donnez de la couleur à vos livres, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse

Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles », Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

Les Journées européennes du patrimoine, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Visite de la Réserve pédagogique, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

À la découverte des réserves de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse

VISITE ART DÉCO, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Exposition : décollez à la découverte des avions et planeurs !, Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire, Vaudreuille



Musée d'Aviation Légère de la Montagne Noire — Vaudreuille

Visite libre du château de Thégra, Château de Thégra, Balma



Château de Thégra — Balma

Séance de jeux encadrées, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

Visite guidée de Lanta, Village de Lanta, Lanta



Village de Lanta — Lanta

Quel boucan cet environnement !, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse



Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse

Visite guidée de l’ancienne Abbaye de Boulbonne, Ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne, Picarrou



Ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne — Picarrou

Le Petit Train à Vapeur, Parc municipal de la Pointe, Lespinasse



Parc municipal de la Pointe — Lespinasse

Visite libre du Vieux Temple et découverte de son histoire, Vieux temple, Toulouse



Vieux temple — Toulouse

Visite guidée de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse



Cinémathèque de Toulouse — Toulouse

Visite libre : explorez le temple du Salin et son histoire, Temple du Salin, Toulouse



Temple du Salin — Toulouse

Exposition sur la cuisine d’antan, Salle des fêtes de Pin Balma, Pin-Balma



Salle des fêtes de Pin Balma — Pin-Balma

Comment sauver le patrimoine en danger ?, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles, MJC Pont des Demoiselles, Toulouse



MJC Pont des Demoiselles — Toulouse

Portes ouvertes de l’Usine, L’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Tournefeuille



L'Usine, Centre national des arts de la rue et de l'espace public — Tournefeuille

Visite commentée : découvrez le campus du Mirail, Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail, Toulouse



Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail — Toulouse

Visite guidée de Calmont, Village de Calmont, Calmont



Village de Calmont — Calmont

Venez essayer la méditation au centre Kadampa de Toulouse, Centre de méditation Kadampa Vajravarahi, Toulouse



Centre de méditation Kadampa Vajravarahi — Toulouse

Visite commentée : Toulouse secrète, ou la ville méconnue, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Impromptu des étudiantes de l’Esacto’Lido !, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Participez à un atelier de modelage de terre cuite, Château de Launaguet, Launaguet



Château de Launaguet — Launaguet

Visite accompagnée d’un grand jardin historique en bord de rivière, Parc du Secourieu, Cintegabelle



Parc du Secourieu — Cintegabelle

Visite flash des coulisses du Quai, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse



Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse

Visite architecture et chefs d’œuvre, Musée des Augustins, Toulouse



Musée des Augustins — Toulouse

Atelier « Calebasse en lumière », Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse



Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse

Démonstration de cannes de combats, Halle Piquot, Léguevin



Halle Piquot — Léguevin

Visite guidée de l’observatoire de Jolimont, Observatoire de Jolimont, Toulouse



Observatoire de Jolimont — Toulouse

Conférence sur « la cuisine de l’oustal », Salle des fêtes de Pin Balma, Pin-Balma



Salle des fêtes de Pin Balma — Pin-Balma

Spectacle du groupe Garonnette, Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse



Musée du Vieux-Toulouse — Toulouse

Atelier : crée ton tampon !, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens



Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens

Musique au musée du Vieux-Toulouse, Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse



Musée du Vieux-Toulouse — Toulouse

Visite commentée de Puydaniel, Puydaniel 31190, Puydaniel



Puydaniel 31190 — Puydaniel

Visite guidée de Mauressac, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac



Salle des fêtes de Mauressac — Mauressac

INITIATION LA BRODERIE – ateliers créatifs [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse



Archives départementales de la Haute-Garonne — Toulouse

Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse



Cinémathèque de Toulouse — Toulouse

Visite commentée du Beffroi, Halle et Beffroi de Revel, Revel



Halle et Beffroi de Revel — Revel

[Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Minimes, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Visite de l’église de Carbonne, Église de carbonne, Carbonne



Église de carbonne — Carbonne

Exposition et présentation de livres anciens, Institut catholique de Toulouse – Bibliothèque, Toulouse



Institut catholique de Toulouse - Bibliothèque — Toulouse

Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse



Institut catholique de Toulouse - Bibliothèque — Toulouse

Du bâti au paysage : raconter le patrimoine en images, Village de Peyssies, Peyssies



Village de Peyssies — Peyssies

Visite guidée du moulin à vent, Moulin à vent de Bélard, Saint-Lys



Moulin à vent de Bélard — Saint-Lys

VIsite guidée du couvent des Dominicains de Toulouse, Couvent des Dominicains, Toulouse



Couvent des Dominicains — Toulouse

Concert du Chœur Toulouse Garonne, Abbaye de Boulbonne, Picarrou



Abbaye de Boulbonne — Picarrou

Quiz sur le cinéma, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse



Cinémathèque de Toulouse — Toulouse

Visite guidée de Caraman, Commune de Caraman, Caraman



Commune de Caraman — Caraman

Balade gourmande à Villefranche-de-Lauragais, Commune de Villefranche de Lauragais, Villefranche-de-Lauragais



Commune de Villefranche de Lauragais — Villefranche-de-Lauragais

Concert Vocalya au château de Pibrac, Château de Pibrac, Pibrac



Château de Pibrac — Pibrac

Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse



Institut catholique de Toulouse - Bibliothèque — Toulouse

Visite insolite interactive : les objets se réinventent, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse



Musée des arts précieux Paul-Dupuy — Toulouse

Atelier : Dans mon rêve, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens



Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens

Découverte d’une bastide médiévale et de sa halle du XIIIe siècle, Bastide de Grenade sur Garonne, Grenade



Bastide de Grenade sur Garonne — Grenade

Passeur d’Histoires, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse



Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse

Le patrimoine en jeu, Place de la Libération, Seysses



Place de la Libération — Seysses

Le cœur des poètes, poésies en polyphonie, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Lecture cinématographique, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse



Cinémathèque de Toulouse — Toulouse

Visite guidée : le Centre Culturel Renan de Jean Montariol, Centre Culturel Renan (Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan), Toulouse



Centre Culturel Renan (Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan) — Toulouse

Lecture théâtralisée par l’association Rêve de Théâtre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens



Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens

ILS DISENT QU’IL Y A UN REMÈDE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Projection d’un film historique sur la façade de ce château du XIXe siècle, Château de Launaguet, Launaguet



Château de Launaguet — Launaguet

Journée du Patrimoine Labège, Mairie de Labège, Labège



Mairie de Labège — Labège

Visite guidée de l’ancien asile de Braqueville, Centre hospitalier Gérard Marchant, Toulouse



Centre hospitalier Gérard Marchant — Toulouse

Visite guidée de l’écluse de Gardouch, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch



Écluse de Gardouch - Canal du Midi — Gardouch

Visite guidée du château de Longages-Comminges, Château de Longages-Comminges, Longages



Château de Longages-Comminges — Longages

Visite commentée des archives de la Cinémathèque de Toulouse, Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse, Balma



Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse — Balma

Atelier initiation poterie, Salle intergénérationnelle, Cintegabelle



Salle intergénérationnelle — Cintegabelle

Atelier « Technique de teinture sur calebasse », Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse



Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse

Explorez la préfecture de la Haute-Garonne !, Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse



Préfecture de la Haute-Garonne — Toulouse

Visite commentée du quartier du Busca, Quartier du Busca, Toulouse



Quartier du Busca — Toulouse

Visite insolite de Toulouse au bord de la Garonne : « La fièvre de l’hygiène au XIXe siècle », Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse, Toulouse



Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse — Toulouse

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse



Musée des Augustins — Toulouse

BOOKPONG, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse



Musée des Augustins — Toulouse

DONNEZ DE LA COULEUR À VOS LIVRES, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Visite commentée : les cathares à Toulouse, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

Visites guidées patrimoniales de la préfecture, Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse



Préfecture de la Haute-Garonne — Toulouse

LES TRÉSORS CACHÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

À LA DECOUVERTE DES RÉSERVES DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

ESCAPE GAME : LA MENACE DES LIVRES CONTAMINÉS, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse



Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse

Visite guidée du moulin de l’Aygo, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch



Écluse de Gardouch - Canal du Midi — Gardouch

Visite guidée du moulin à vent, Moulin à vent de Montbrun-Lauragais, Montbrun-Lauragais



Moulin à vent de Montbrun-Lauragais — Montbrun-Lauragais

Visite commentée : la restauration du parement d’autel des Cordeliers, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse



Musée des arts précieux Paul-Dupuy — Toulouse

Visite commentée : balade historique, Barrière de Paris, Toulouse



Barrière de Paris — Toulouse

Polyphonies vocales de la Méditerranée et des Pyrénées, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Visite guidée de la ville médiévale, Office de Tourisme du bassin Auterivain, Auterive



Office de Tourisme du bassin Auterivain — Auterive

Visite commentée : grandes et petites affaires criminelles, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse



Office de tourisme de Toulouse — Toulouse

La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse



Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse

Journées Européennes du Patrimoine, La Coopé Baziège, Baziège



La Coopé Baziège — Baziège

Invitation à la danse !, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Circuit : sur le sentier du patrimoine à Roquettes, Place Montségur Roquettes, Roquettes



Place Montségur Roquettes — Roquettes

Bal avec les étudiants du département de musiques traditionnelles, Centre occitan des musiques et danses traditionnelles, Toulouse



Centre occitan des musiques et danses traditionnelles — Toulouse

Extrait de Colère, d’Anouk Orignac, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse



Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse

Causerie cougourdonnesque, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse



Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse

Arts martiaux au château de Pibrac, Château de Pibrac, Pibrac



Château de Pibrac — Pibrac