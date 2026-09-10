HAUTE-GARONNE TOULOUSE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Haute-Garonne, capitale Toulouse, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Journées du patrimoine à Corronsac, La Sauveté de Corronsac, Corronsac
19 septembre 2026 à 00h00
La Sauveté de Corronsac — Corronsac
- Journées européennes du patrimoine à Toulouse, Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie, Toulouse
19 septembre 2026 à 00h00
Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie — Toulouse
- [Exposition] Collections d’appareils photo et photographies d’Auterive, Mairie d’Auterive, Auterive
19 septembre 2026 à 00h01
Mairie d'Auterive — Auterive
- Visite de l’usine EDILIANS (tuiles), Usine Edilians, Léguevin
19 septembre 2026 à 08h00
Usine Edilians — Léguevin
- Exposition : Que se passe t-il derrière cette bâche ?, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse
19 septembre 2026 à 08h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toulouse
- Visite libre de la cathédrale, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse
19 septembre 2026 à 08h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toulouse
- Visite guidée d’une mosquée et de son histoire, Mosquée Mirail Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Mosquée Mirail Toulouse — Toulouse
- [Café nature] Ville, climat, biodiversité : l’arbre comme trait d’union., Tiers-lieu culturel Le Moulin, Roques
19 septembre 2026 à 09h00
Tiers-lieu culturel Le Moulin — Roques
- Visite libre de l’hôtel de Felzins, Hôtel de Felzins, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Felzins — Toulouse
- Visite libre de l’église Notre-Dame de la Dalbade, Église Notre-Dame de la Dalbade, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame de la Dalbade — Toulouse
- Visite du site du Château d’Eau de Léguevin (pas d’ascension au réservoir), Château d’eau, Léguevin
19 septembre 2026 à 09h00
Château d'eau — Léguevin
- Portes ouvertes du Pôle Funéraire Toulouse Métropole, Pôle Funéraire Toulouse Métropole, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Pôle Funéraire Toulouse Métropole — Toulouse
- Visite commentée de l’église templière de Montsaunès, Église Saint-Christophe des Templiers, Montsaunès
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Christophe des Templiers — Montsaunès
- Animations : Journée portes ouvertes à la chocolaterie, Chocolaterie – De la fève au Palais, Fonsorbes
19 septembre 2026 à 09h00
Chocolaterie - De la fève au Palais — Fonsorbes
- Découverte et prise en main d’Urban-Hist, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales — Toulouse
- Visite guidée des Archives municipales de Toulouse, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales — Toulouse
- Visite de la Banque de France de Toulouse, Banque de France – Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Toulouse — Toulouse
- Café nature, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques
19 septembre 2026 à 09h00
Tiers-lieu Culturel, Le Moulin — Roques
- Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire, Église Saint-Pierre, Bazus
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Bazus
- Partez à la découverte d’un hôtel particulier de style Louis XV, Hôtel d’Espie, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel d'Espie — Toulouse
- Toulouse : 200 ans de photographie, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales — Toulouse
- Conférence sur l’histoire du village de Pibrac et du château, Château de Pibrac, Pibrac
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Pibrac — Pibrac
- Visite libre du château, Château de Montbrun-Bocage, Montbrun-Bocage
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Montbrun-Bocage — Montbrun-Bocage
- Visite libre : sur les traces de Nicolaï Greschny – Chapelle Saint-Jean, Chapelle Saint-Jean, Ponlat-Taillebourg
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Saint-Jean — Ponlat-Taillebourg
- Exposition : mosquées du monde architecture et ornement, Mosquée Mirail Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h00
Mosquée Mirail Toulouse — Toulouse
- Visite libre : sur les traces de Nicolaï Greschny – Église Saint-Pierre, Église, Le Cuing
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Le Cuing
- Atelier : MUB – Musée du Bois, MUB – Musée du Bois, Revel
19 septembre 2026 à 09h30
MUB - Musée du Bois — Revel
- Visite commentée du bâtiment Art Déco Groupe La Poste de Toulouse Saint-Aubin, Bâtiment Postal Art Déco, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h30
Bâtiment Postal Art Déco — Toulouse
- Marché artisanal, Place Occitane, Auterive
19 septembre 2026 à 09h30
Place Occitane — Auterive
- Visite commentée : embarquement immédiat pour la patrimoine aéronautique, Musée Aeroscopia, Blagnac
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Aeroscopia — Blagnac
- Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Toulouse, France 3 Occitanie, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h30
France 3 Occitanie — Toulouse
- Visite guidée du campus de formation technique EDF de Toulouse, Immeuble Golf Park, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h30
Immeuble Golf Park — Toulouse
- La conservation restauration en service d’archives, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 09h30
Archives municipales — Toulouse
- Exposition : Venerque la Festive, Salle des Fêtes, Venerque
19 septembre 2026 à 09h30
Salle des Fêtes — Venerque
- Visite de l’église, Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Sulpice-sur-Lèze
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze — Saint-Sulpice-sur-Lèze
- Découverte de l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert : patrimoine remarquable, Abbaye Sainte-Marie-du-Désert, Garac
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Sainte-Marie-du-Désert — Garac
- Visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines de Grenade-sur-Garonne, Ancien couvent des Ursulines, Grenade
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien couvent des Ursulines — Grenade
- Visite commentée de l’église Saint-Adrien et sa salle du trésor, Église Saint-Adrien, L’Isle-en-Dodon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Adrien — L'Isle-en-Dodon
- Visite guidée du château de Vallegue, Château de Vallègue, Vallègue
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vallègue — Vallègue
- Les visites exceptionnelles de Bimbo Saké, Théâtre Sorano, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Sorano — Toulouse
- Visite du château Izaut-de-l’Hôtel, Château Izaut-de-l’Hôtel, Izaut-de-l’Hôtel
19 septembre 2026 à 10h00
Château Izaut-de-l'Hôtel — Izaut-de-l'Hôtel
- Visite guidée du couvent des Jacobins, Couvent des Jacobins, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Couvent des Jacobins — Toulouse
- Jeux de pistes dans Saint-Sulpice-sur-Lèze, Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Sulpice-sur-Lèze
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze — Saint-Sulpice-sur-Lèze
- Braderie de la boutique et des bibliothèques du Muséum, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- Portes Ouvertes « Art Gallery », Office de tourisme intercommunal du Volvestre, Rieux-Volvestre
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme intercommunal du Volvestre — Rieux-Volvestre
- Exposition : « La photographie avant la photographie et dans la peinture », Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg — Toulouse
- Exposition : patrimoine de la photographie à Bérat, Médiathèque, Cassagnabère-Tournas
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Cassagnabère-Tournas
- Projection – Les coulisses du musée, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des arts précieux Paul-Dupuy — Toulouse
- Visite-exposition sur Voltaire et l’affaire Calas, Maison Calas, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Calas — Toulouse
- Visite de l’Église St-Pierre-et-St-Phébade, Église Saint-Pierre et Saint-Phébade, Venerque
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre et Saint-Phébade — Venerque
- Visitez librement ce château du XIXe siècle exceptionnellement ouvert, Château de Launaguet, Launaguet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Launaguet — Launaguet
- Visite des coulisses de Tempo, Tempo, Léguevin
19 septembre 2026 à 10h00
Tempo — Léguevin
- Circulation d’autobus historiques sur le réseau Tisséo, Toulouse – allées Paul Sabatier (Grand Rond), Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Toulouse - allées Paul Sabatier (Grand Rond) — Toulouse
- Visite libre de la chapelle Sainte-Matrone, Chapelle Sainte-Matrone, Mazères-sur-Salat
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Matrone — Mazères-sur-Salat
- Visite aux enfants – Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 10h00
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- Visite libre de l’Hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- Visite commentée au château d’Izaut-de-l’Hôtel, Château Izaut-de-l’Hôtel, Izaut-de-l’Hôtel
19 septembre 2026 à 10h00
Château Izaut-de-l'Hôtel — Izaut-de-l'Hôtel
- Visite libre de la basilique Saint-Sernin, Basilique Saint-Sernin, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Sernin — Toulouse
- Visite commentée : Toulouse à la Renaissance, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Visite commentée de la chapelle, Chapelle Saint-Bernard, Grenade
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Bernard — Grenade
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Nazareth, Chapelle Notre- Dame de Nazareth de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-Nazareth — Toulouse
- Journée chantiers ouverts : la future Station Labège Madron, Labège Madron – Future station de la ligne C de métro, Labège
19 septembre 2026 à 10h00
Labège Madron - Future station de la ligne C de métro — Labège
- Visite libre de l’église, Place de la Halle, Montbrun-Bocage
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Halle — Montbrun-Bocage
- « Le tour des ponts » : balade patrimoniale accompagnée, Village d’Aulon (Haute-Garonne), Aulon
19 septembre 2026 à 10h00
Village d'Aulon (Haute-Garonne) — Aulon
- Visite libre du parc du château de Fourquevaux, Château de Fourquevaux, Fourquevaux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Fourquevaux — Fourquevaux
- Visite de la Briqueterie Capelle, Briqueterie Capelle, Grépiac
19 septembre 2026 à 10h00
Briqueterie Capelle — Grépiac
- Visite guidée des temples maçonniques de la Grande Loge de France, Club Ecossais Toulousain, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Club Ecossais Toulousain — Toulouse
- Journée européenne du Patrimoine, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne
19 septembre 2026 à 10h00
Ramonville — Ramonville-Saint-Agne
- Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Colomiers — Colomiers
- Visite : L’histoire du grand magasin Galeries Lafayette de Toulouse, Galeries Lafayette, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Galeries Lafayette — Toulouse
- [Visite commentée] Petites histoires de quartier : Ozenne, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Patrimoine en péril au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation — Toulouse
- Jeux de pistes dans Sainte-Sulpice-sur-Lèze, Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Sulpice-sur-Lèze
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze — Saint-Sulpice-sur-Lèze
- Conférence « Conserver l’éphémère ? Enjeux et méthodes de la reconstitution des danses historiques (XVe-XVIIe siècle) », Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d'études méridionales — Toulouse
- Jeux et ateliers en accès libre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 10h00
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- [Exposition] Le Grand Presbytère : entre mémoire et création, Place Henri Dulion, Martres-Tolosane
19 septembre 2026 à 10h00
Place Henri Dulion — Martres-Tolosane
- Visite commentée : dans le cadre des Quartiers d’Été de Toulouse les Orgues, Eglise du Gesù, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise du Gesù — Toulouse
- Tour en calèches autour du marché, Place du marché, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 10h00
Place du marché — Castanet-Tolosan
- Visite commentée : à la découverte de l’église du Gesù, Eglise du Gesù, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise du Gesù — Toulouse
- Exposition photos : naissance de la photographie, Mairie de L’Isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de L'Isle-en-Dodon — L'Isle-en-Dodon
- Ouverture exceptionnelle du parc du château de Loubens-Lauragais, Château de Loubens, Loubens-Lauragais
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Loubens — Loubens-Lauragais
- Les talents de nos villages, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes de Mauressac — Mauressac
- Visite guidée de Caignac, Village de Caignac, Caignac
19 septembre 2026 à 10h00
Village de Caignac — Caignac
- Visite guidée des intérieurs de l’hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- Atelier : la mémoire des vieilles pierres, Eglise de Corronsac, Corronsac
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Corronsac — Corronsac
- Visite guidée de Bourg-Saint-Bernard, Commune de Bourg-Saint-Bernard, Bourg-Saint-Bernard
19 septembre 2026 à 10h00
Commune de Bourg-Saint-Bernard — Bourg-Saint-Bernard
- Visite libre de l’hôtel de Pierre, cour d’honneur, Hôtel de Pierre, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Pierre — Toulouse
- Exposition : Les Richesses des Chasubliers, Église Saint-Victor, Montesquieu-Volvestre
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Victor — Montesquieu-Volvestre
- Au temps des chanoines, Office de tourisme intercommunal du Volvestre, Rieux-Volvestre
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme intercommunal du Volvestre — Rieux-Volvestre
- Atelier fabrication d’instruments de musique en cougourdon, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse
- Exposition de photos sur les travaux de la cathédrale de Rodez, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- À la découverte de Donneville, plus petit village du canton, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Donneville
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre et Saint-Paul — Donneville
- Visite guidée d’un monument discret : la chapelle des Carmélites, Chapelle des Carmélites, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Carmélites — Toulouse
- Journées européennes du Patrimoine – Pradettes, Médiathèque Pradettes, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Pradettes — Toulouse
- Journées européennes du patrimoine à Villemur-Sur-Tarn, Mairie Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie Villemur-sur-Tarn — Villemur-sur-Tarn
- Exposition sur le Busca, quartier du Faubourg St Michel, Salle Saint-Michel, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Saint-Michel — Toulouse
- Journées Européennes du Patrimoine, Chapelle de La Grave, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de La Grave — Toulouse
- Visite de la maison médiévale et théâtre, Maison Ysalguier, Auterive
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Ysalguier — Auterive
- Découverte de l’Hôtel Boutaud, Hôtel de Boutaud, Saint-Sulpice-sur-Lèze
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Boutaud — Saint-Sulpice-sur-Lèze
- Découvrez une église de style néo-classique et son remarquable décor peint, Église Saint-Saturnin, Merville
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Saturnin — Merville
- Elégance aérienne à l’Envol des Pionniers, L’Envol des pionniers, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
L'Envol des pionniers — Toulouse
- Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 au musée, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy — Toulouse
- Visite libre : à la découverte des cales de radoub, site emblématique du canal du Midi, Cales de radoub, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Cales de radoub — Toulouse
- (En)quête d’images : Toulouse, 200 ans de photographie, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Toulouse
- La tradition se réinvente chez les Compagnons du Tour de France, Musée du Compagnonnage, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Compagnonnage — Toulouse
- Visite libre de la chapelle Saint-Martin de Vaudreuille, Chapelle, Vaudreuille
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle — Vaudreuille
- Expo photo urbex Marion Widua à la Halle Piquot, Halle Piquot, Léguevin
19 septembre 2026 à 10h00
Halle Piquot — Léguevin
- Visite commentée : le château de Valmirande, Château de Valmirande, Montréjeau
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Valmirande — Montréjeau
- Journées Européennes du Patrimoine au Quai des Savoirs, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse
- La crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines — Toulouse
- Journée chantiers ouverts – future Station Bonnefoy, Future Station Bonnefoy, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Future Station Bonnefoy — Toulouse
- Journée chantiers ouverts : future Station Blagnac, Future Station Blagnac, Blagnac
19 septembre 2026 à 10h00
Future Station Blagnac — Blagnac
- Découverte du château de Larra, Château de Larra, Launac
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Larra — Launac
- Visite libre du Moulin Pesquies, Moulin de Pesquiès, Saint-Sulpice-sur-Lèze
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Pesquiès — Saint-Sulpice-sur-Lèze
- Découverte gratuite du Musée Saint-Raymond, Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de Toulouse — Toulouse
- Visite libre : le Noviciat, Le Noviciat, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Le Noviciat — Toulouse
- Visite guidée du château de Cambiac, Château de Cambiac, Cambiac
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Cambiac — Cambiac
- Visite guidée de la pagode bouddhique vietnamienne, Pagode Quang Duc, Cornebarrieu
19 septembre 2026 à 10h00
Pagode Quang Duc — Cornebarrieu
- Visite commentée de l’église de Saint-Pé-d’Arès à Fabas, Église de Saint-Pé-d’Arès, Fabas
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Pé-d'Arès — Fabas
- Visitez le musée des métiers et traditions, Musée Métiers et Traditions, Auterive
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Métiers et Traditions — Auterive
- La Journée du Patrimoine à Corronsac, Corronsac, Corronsac
19 septembre 2026 à 10h00
Corronsac — Corronsac
- Journée chantiers ouverts – Future Station Limayrac – Cité de l’Espace, Future Station Limayrac – Cité de l’Espace, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Future Station Limayrac - Cité de l'Espace — Toulouse
- Visite commentée du château de Laréole, Château de Laréole, Laréole
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Laréole — Laréole
- Entrez dans les coulisses du Centre Opérationnel de Proximité TER Occitanie – SNCF Voyageurs, Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Opérationnel de Proximité SNCF Gare Matabiau — Toulouse
- Visite du musée de Léguevin, Tempo, Léguevin
19 septembre 2026 à 10h00
Tempo — Léguevin
- Visite commentée : à la découverte des plantes, du séchoir solaire et du jardin botanique, Cultivé Sauvage, Azas
19 septembre 2026 à 10h00
Cultivé Sauvage — Azas
- Dans les coulisses du premier vol hydrogène-électrique de France, Beyond aero, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Beyond aero — Toulouse
- Visite guidée du Théâtre de la Cité, ThéâtredelaCité, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
ThéâtredelaCité — Toulouse
- Visite commentée du musée archéologique et des villas antiques, Sites et musée archéologiques de Montmaurin, Montmaurin
19 septembre 2026 à 10h00
Sites et musée archéologiques de Montmaurin — Montmaurin
- Exposition de photos d’archives retraçant l’histoire des essais réalisés sur des matériels militaires depuis le début de l’aviation., DGA Techniques aérospatiales, Balma
19 septembre 2026 à 10h00
DGA Techniques aérospatiales — Balma
- Balade Art Déco centre-ville de Toulouse, La poste centrale, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
La poste centrale — Toulouse
- Visite guidée de la gare historique de Toulouse Matabiau, rénovée et modernisée, Gare Toulouse Matabiau, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Gare Toulouse Matabiau — Toulouse
- Atelier enfants : Archiviste d’un jour, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Toulouse
- Visite guidée de Cambiac, Village de Cambiac, Cambiac
19 septembre 2026 à 10h00
Village de Cambiac — Cambiac
- Animation jeune public : « Décore ton château », Château de Launaguet, Launaguet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Launaguet — Launaguet
- Il était une fois sous le Pont roman, Pont Roman, Auterive
19 septembre 2026 à 10h00
Pont Roman — Auterive
- Visite commentée : la Bibliothèque d’Études Méridionales, Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d'études méridionales — Toulouse
- « MON MOUTON EN POMPONS » – atelier créatif enfant [Archives St-Gaudens], Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges — Saint-Gaudens
- La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse
- Visite exceptionnelle des réserves du musée, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 10h30
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- [Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Carmes, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Animations au château de Merville, Labyrinthe de Merville, Merville
19 septembre 2026 à 10h30
Labyrinthe de Merville — Merville
- Rencontre immersive autour du vitrail, Lycée Sainte-Marie de Nevers, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Lycée Sainte-Marie de Nevers — Toulouse
- Visite commentée : sur les traces du rempart romain de Tolosa, Musée Saint-Raymond, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Saint-Raymond — Toulouse
- Visite commentée à la Cour des Consuls, La Cour des Consuls, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
La Cour des Consuls — Toulouse
- [Conférence] Patrimoine en danger : quand protéger signifie attendre, Parc Cartailhac – Musée à ciel ouvert, Villeneuve-Tolosane
19 septembre 2026 à 10h30
Parc Cartailhac - Musée à ciel ouvert — Villeneuve-Tolosane
- Visite de la Réserve pour les tout-petits, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- Tu viens à ma boum parents-enfants ?, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse
- Visite commentée : le quartier Saint-Sernin, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Visite guidée du musée du charron et de la couture, Musée du charron et de la couture, L’Isle-en-Dodon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du charron et de la couture — L'Isle-en-Dodon
- Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944, Monument de la Shoah, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Monument de la Shoah — Toulouse
- Visite commentée : le cimetière de Terre-Cabade, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Visite commentée du cimetière de Bérat, Cimetière de Bérat, Bérat
19 septembre 2026 à 10h30
Cimetière de Bérat — Bérat
- INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE – atelier créatif en famille [Archives St-Gaudens], Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 10h30
Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges — Saint-Gaudens
- Atelier façonnage de Cocagne de la Plante Pastel, Muséum du Pastel, Labège
19 septembre 2026 à 10h30
Muséum du Pastel — Labège
- Samedi-Famille, Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Saint-Jacques centre d'art contemporain — Saint-Gaudens
- [Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans, Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Saint-Jacques — Saint-Gaudens
- Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles », Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 10h30
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- Après-midi ludique à la bibliothèque : « Venez jouer & créer », Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- BOOKPONG, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Animations & visites à la chapelle de La Grave, Chapelle Saint-Joseph – Hospice de La Grave, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Saint-Joseph - Hospice de La Grave — Toulouse
- Bibliothèque d’étude et du patrimoine : les mots au creux de l’oreille, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Atelier « Les petits créateurs », Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Animations & visites au Castelet, Le Castelet, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Le Castelet — Toulouse
- PATRIMOINE EN DANGER : LIVRES MENACÉS, LIVRES SAUVÉS, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- [Visite commentée] Derrière les murs des Hauts-Murats : Empreintes, Résidence locative « Empreintes », Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Résidence locative « Empreintes » — Toulouse
- LES TRÉSORS CACHÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- COSTUMES & PATRIMOINE : INCARNEZ VOTRE PERSONNAGE PRÉFÉRÉ, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Coulisse d’une création : Sleep for Earth, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse
- Visites guidées « Histoire et architecture », Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Monument à la gloire de la Résistance — Toulouse
- Visite commentée de l’exposition permanente « Garonne », Maison Garonne, Cazères
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Garonne — Cazères
- Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des Augustins — Toulouse
- LES MOTS AU CREUX DE L’OREILLE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Bookpong : le tennis de table des bibliothécaires !, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des Augustins — Toulouse
- Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des Augustins — Toulouse
- Atelier « Patrimoine en danger : livres menacés, livres sauvés », Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- DONNEZ DE LA COULEUR À VOS LIVRES, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Visite guidée du pont de fer, Accès pont de fer Lacroix-Falgarde, Lacroix-Falgarde
19 septembre 2026 à 11h00
Accès pont de fer Lacroix-Falgarde — Lacroix-Falgarde
- Participez à la boum parents-enfants !, Théâtre Sorano, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre Sorano — Toulouse
- Conférence : Les trésors cachés de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- « RESTAURATION EN COURS ! » – Visites commentées autour du pont de fer de Lacroix-Falgarde, Pont de fer de Lacroix-Fagarde, Lacroix-Falgarde
19 septembre 2026 à 11h00
Pont de fer de Lacroix-Fagarde — Lacroix-Falgarde
- Atelier : donnez de la couleur à vos livres, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Visites flash de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, Cathédrale Sainte-Marie, Saint-Bertrand-de-Comminges
19 septembre 2026 à 11h00
Cathédrale Sainte-Marie — Saint-Bertrand-de-Comminges
- Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles », Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- Les Journées européennes du patrimoine, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Visite de la Réserve pédagogique, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h10
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- À la découverte des réserves de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h15
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Visite de l’exposition « (Extra)ordinaires nos collections ? », Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 11h30
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- Visite guidée d’Avignonet-Lauragais, Village de Avignonet-Lauragais, Avignonet-Lauragais
19 septembre 2026 à 11h30
Village de Avignonet-Lauragais — Avignonet-Lauragais
- « La parole des bâtons », exposition permanente de Serge Pey, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 11h30
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Visite guidée de Montgeard, Montgeard, Montgeard
19 septembre 2026 à 11h30
Montgeard — Montgeard
- Visite guidée de Loubens-Lauragais, Commune de Loubens-Lauragais, Loubens-Lauragais
19 septembre 2026 à 11h30
Commune de Loubens-Lauragais — Loubens-Lauragais
- Visite commentée de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef-d’œuvre Art déco des années 1930, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 12h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- VISITE ART DÉCO, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 12h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Exposition : décollez à la découverte des avions et planeurs !, Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire, Vaudreuille
19 septembre 2026 à 13h00
Musée d'Aviation Légère de la Montagne Noire — Vaudreuille
- Visite libre du château de Thégra, Château de Thégra, Balma
19 septembre 2026 à 13h00
Château de Thégra — Balma
- Visite : « Tu viens à ma visite guidée du théâtre dans le noir ? », Théâtre Sorano, Toulouse
19 septembre 2026 à 13h00
Théâtre Sorano — Toulouse
- Visite guidée : le palais de justice de Toulouse, de la crypte archéologique à l’édifice contemporain, Palais de justice, Toulouse
19 septembre 2026 à 13h30
Palais de justice — Toulouse
- « La fabrique des sans-papiers » : une exposition proposée par la CIMADE à découvrir dans ce temple protestant, Vieux temple, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Vieux temple — Toulouse
- Visite guidée du musée Saint-Lys Radio, Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan, Saint-Lys
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Saint-Lys Radio - La voix de l'océan — Saint-Lys
- Visite guidée des Salons des Académies de l’hôtel d’Assézat, Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg — Toulouse
- Séance de jeux encadrées, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- [Exposition] Eau : patrimoine historique et usages contemporains, Domaine de Bonrepos-Riquet, Bonrepos-Riquet
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Bonrepos-Riquet — Bonrepos-Riquet
- LES « SUPER-HEROS DES ARCHIVES » – Activités enfants [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Garonne — Toulouse
- Visite commentée autour d’un retable du XVIIème siècle, Église Saint-Bruno, Roquettes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Bruno — Roquettes
- Visite guidée de Lanta, Village de Lanta, Lanta
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Lanta — Lanta
- Visites guidées, ateliers et conférence sur le site Rizla+, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Rizla+ — Mazères-sur-Salat
- Visite guidée : découverte de l’orgue du célèbre Jean Daldosso au sein d’un temple remarquable, Temple du Salin, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Temple du Salin — Toulouse
- À la lettre, la correspondance privée sous l’Ancien régime, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Toulouse
- [Visite commentée] Château du Falga : les Caffarelli en notes et en histoires, Chateau du Falga, Falga
19 septembre 2026 à 14h00
Chateau du Falga — Falga
- Quel boucan cet environnement !, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse
- Vos poses ou portraits sur plaques de verre ou métal, avec Olivier Minh, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Rizla+ — Mazères-sur-Salat
- Découverte d’une église dessinée et construite par Auguste Virebent, Église Saint-Jean-Baptiste, Ondes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Ondes
- Visite libre : le village gaulois, Village gaulois, Rieux-Volvestre
19 septembre 2026 à 14h00
Village gaulois — Rieux-Volvestre
- Visite commentée du musée et du patrimoine LA+ par les bénévoles, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Rizla+ — Mazères-sur-Salat
- Journées européennes du patrimoine, en centre-ville, Castelnau d’Estrétefonds, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d'Estrétefonds — Castelnau-d'Estrétefonds
- Visite du sanctuaire de Notre-Dame de Saussens, Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens, Saussens
19 septembre 2026 à 14h00
Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens — Saussens
- Visite guidée de l’ancienne Abbaye de Boulbonne, Ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne, Picarrou
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne abbaye cistercienne de Boulbonne — Picarrou
- Le Petit Train à Vapeur, Parc municipal de la Pointe, Lespinasse
19 septembre 2026 à 14h00
Parc municipal de la Pointe — Lespinasse
- Visite libre du Vieux Temple et découverte de son histoire, Vieux temple, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Vieux temple — Toulouse
- Conférence : « Patrimoine de la photographie : nos images ont-elles une mémoire ? », Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque d'études méridionales — Toulouse
- Visite commentée de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Pin-Balma
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Pin-Balma
- Conférence : à la recherche du premier jeu vidéo !, Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan, Saint-Lys
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Saint-Lys Radio - La voix de l'océan — Saint-Lys
- Cuisinière en Lauragais : comment s’alimenter il y a 100 ans ?, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Ginette Forgues — Castanet-Tolosan
- Atelier de calligraphie romaine, Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique départemental — Saint-Bertrand-de-Comminges
- Visite commentée du musée et du patrimoine LA+, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Rizla+ — Mazères-sur-Salat
- Balade en calèche dans le centre ancien, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Ginette Forgues — Castanet-Tolosan
- Visite guidée de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Cinémathèque de Toulouse — Toulouse
- Visite du Fablab et atelier DIY, Le FabRiquet, Ramonville-Saint-Agne
19 septembre 2026 à 14h00
Le FabRiquet — Ramonville-Saint-Agne
- Visite libre : explorez le temple du Salin et son histoire, Temple du Salin, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Temple du Salin — Toulouse
- Exposition sur la cuisine d’antan, Salle des fêtes de Pin Balma, Pin-Balma
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes de Pin Balma — Pin-Balma
- Visitez cette charmante église décorée, Église Saint-Barthélémy, Launaguet
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Barthélémy — Launaguet
- Comment sauver le patrimoine en danger ?, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles, MJC Pont des Demoiselles, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
MJC Pont des Demoiselles — Toulouse
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Sam. 19 septembre, Musée Saint-Lys Radio, Saint-Lys
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Saint-Lys Radio — Saint-Lys
- Journées du Patrimoine, Mairie de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Lagardelle-sur-Lèze — Lagardelle-sur-Lèze
- Portes ouvertes de l’Usine, L’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Tournefeuille
19 septembre 2026 à 14h00
L'Usine, Centre national des arts de la rue et de l'espace public — Tournefeuille
- Visite commentée : découvrez le campus du Mirail, Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h00
Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail — Toulouse
- Visite guidée de Calmont, Village de Calmont, Calmont
19 septembre 2026 à 14h00
Village de Calmont — Calmont
- Venez essayer la méditation au centre Kadampa de Toulouse, Centre de méditation Kadampa Vajravarahi, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Centre de méditation Kadampa Vajravarahi — Toulouse
- Visite commentée : Toulouse secrète, ou la ville méconnue, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Impromptu des étudiantes de l’Esacto’Lido !, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- [Visite commentée] Les abattoirs : la mémoire d’un lieu, Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse — Toulouse
- Participez à un atelier de modelage de terre cuite, Château de Launaguet, Launaguet
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Launaguet — Launaguet
- Visite accompagnée d’un grand jardin historique en bord de rivière, Parc du Secourieu, Cintegabelle
19 septembre 2026 à 14h30
Parc du Secourieu — Cintegabelle
- Conférence : les dessous de la création « Je suis par ciel », un livre de l’artiste Valeria Pasina, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Visite flash des coulisses du Quai, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Quai des Savoirs - Toulouse — Toulouse
- Visite insolite : « Le Toulouse de la Renaissance conté par la Belle Paule », Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toulouse
- Les Médiévales : un week-end au coeur de l’Histoire !, Chateau de la Salvetat, La Salvetat-Saint-Gilles
19 septembre 2026 à 14h30
Chateau de la Salvetat — La Salvetat-Saint-Gilles
- Visite guidée du Campus Eurécia (ancien. Domaine de Lautard), Campus Eurécia, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 14h30
Campus Eurécia — Castanet-Tolosan
- Fabrication de papier (à partir de 8 ans), Espace JOB, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Espace JOB — Toulouse
- Visite architecture et chefs d’œuvre, Musée des Augustins, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Augustins — Toulouse
- Visite guidée du château de Saint-Félix-Lauragais, Château de Saint-Félix-Lauragais, Saint-Félix-Lauragais
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Saint-Félix-Lauragais — Saint-Félix-Lauragais
- Visites guidées de l’Espace Job, Espace JOB, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Espace JOB — Toulouse
- Balade-quiz théâtralisée, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 14h30
Salle Ginette Forgues — Castanet-Tolosan
- Rencontre – Gravure vs. Photo : une rivalité du XIXe siècle, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des arts précieux Paul-Dupuy — Toulouse
- Découverte d’une chapelle remarquable avec un décor baroque du XVIIe siècle, Chapelle Notre-Dame d’Alet, Montaigut-sur-Save
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame d'Alet — Montaigut-sur-Save
- Découverte de l’orgue de l’église Saint-Barthélémy, Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère, Montastruc-la-Conseillère
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère — Montastruc-la-Conseillère
- LES DESSOUS DE LA CREATION : JE SUIS PAR CIEL, UN LIVRE DE L’ARTISTE VALERIA PASINA, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Atelier « Calebasse en lumière », Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse
19 septembre 2026 à 14h30
Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse
- Démonstration de cannes de combats, Halle Piquot, Léguevin
19 septembre 2026 à 14h30
Halle Piquot — Léguevin
- Visite guidée de l’observatoire de Jolimont, Observatoire de Jolimont, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Observatoire de Jolimont — Toulouse
- Conférence sur « la cuisine de l’oustal », Salle des fêtes de Pin Balma, Pin-Balma
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des fêtes de Pin Balma — Pin-Balma
- Spectacle du groupe Garonnette, Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Vieux-Toulouse — Toulouse
- Visite des collections et de l’exposition (Extra)ordinaires nos collections ?, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 15h00
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- Atelier : crée ton tampon !, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 15h00
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- Musique au musée du Vieux-Toulouse, Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Vieux-Toulouse — Toulouse
- Visite commentée de Puydaniel, Puydaniel 31190, Puydaniel
19 septembre 2026 à 15h00
Puydaniel 31190 — Puydaniel
- Atelier : fabrication d’une borne d’arcade, FabDuLys, Saint-Lys
19 septembre 2026 à 15h00
FabDuLys — Saint-Lys
- Soirée du patrimoine : conférence, exposition et cocktail, Maison Langlade, Cugnaux
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Langlade — Cugnaux
- Visite guidée de Mauressac, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des fêtes de Mauressac — Mauressac
- Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch, Plaisance-du-Touch
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Barthélémy de Plaisance-du-Touch — Plaisance-du-Touch
- INITIATION LA BRODERIE – ateliers créatifs [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales de la Haute-Garonne — Toulouse
- Visite du cimetière, des monuments funéraires et tombes remarquables, Cimetière, Cazères
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière — Cazères
- Visite commentée de la ville, Église Saint-Adrien, L’Isle-en-Dodon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Adrien — L'Isle-en-Dodon
- Découvrez l’église d’une bastide du XIIIe siècle et son clocher typiquement toulousain, Église Notre-Dame de l’Assomption, Grenade
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Grenade
- Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Cinémathèque de Toulouse — Toulouse
- Visite commentée du Beffroi, Halle et Beffroi de Revel, Revel
19 septembre 2026 à 15h00
Halle et Beffroi de Revel — Revel
- Atelier : « Du pixel au portrait », Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg — Toulouse
- Témoignage : les secrets d’un chef, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 15h00
Salle Ginette Forgues — Castanet-Tolosan
- « L’AFFAIRE EST DANS LE SAC » – Mini-visites [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales de la Haute-Garonne — Toulouse
- [Visite commentée] Petites histoires de quartier : les Minimes, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Conférences sur le quartier du Busca, Salle Saint-Michel, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Salle Saint-Michel — Toulouse
- Visite de l’église de Carbonne, Église de carbonne, Carbonne
19 septembre 2026 à 15h00
Église de carbonne — Carbonne
- Visite de l’église et du trésor d’art sacré, Village de Cazères, Cazères
19 septembre 2026 à 15h00
Village de Cazères — Cazères
- Exposition et présentation de livres anciens, Institut catholique de Toulouse – Bibliothèque, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Institut catholique de Toulouse - Bibliothèque — Toulouse
- Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Institut catholique de Toulouse - Bibliothèque — Toulouse
- Visite guidée de la ville de Cazères, Bureau d’information touristique, Cazères
19 septembre 2026 à 15h00
Bureau d'information touristique — Cazères
- Du bâti au paysage : raconter le patrimoine en images, Village de Peyssies, Peyssies
19 septembre 2026 à 15h00
Village de Peyssies — Peyssies
- Visite guidée du moulin à vent, Moulin à vent de Bélard, Saint-Lys
19 septembre 2026 à 15h00
Moulin à vent de Bélard — Saint-Lys
- Visite guidée du village de Daux, Église, Daux
19 septembre 2026 à 15h00
Église — Daux
- VIsite guidée du couvent des Dominicains de Toulouse, Couvent des Dominicains, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h00
Couvent des Dominicains — Toulouse
- « MÉMOIRES DE TRANSHUMANCE » – projection commentée [Archives St-Gaudens], Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 15h30
Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges — Saint-Gaudens
- Concert du Chœur Toulouse Garonne, Abbaye de Boulbonne, Picarrou
19 septembre 2026 à 15h30
Abbaye de Boulbonne — Picarrou
- Spectacle : Aspetopies, Aspet, Boussens
19 septembre 2026 à 15h30
Aspet — Boussens
- Secrets de conservation [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h30
Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de Toulouse — Toulouse
- Quiz sur le cinéma, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 15h30
Cinémathèque de Toulouse — Toulouse
- Un après-midi au château d’Azas, Château d’Azas, Azas
19 septembre 2026 à 15h30
Château d'Azas — Azas
- Visite guidée de Caraman, Commune de Caraman, Caraman
19 septembre 2026 à 15h30
Commune de Caraman — Caraman
- Balade gourmande à Villefranche-de-Lauragais, Commune de Villefranche de Lauragais, Villefranche-de-Lauragais
19 septembre 2026 à 15h30
Commune de Villefranche de Lauragais — Villefranche-de-Lauragais
- Conférence : « Histoire des Virebent », Château de Launaguet, Launaguet
19 septembre 2026 à 15h30
Château de Launaguet — Launaguet
- Concert Vocalya au château de Pibrac, Château de Pibrac, Pibrac
19 septembre 2026 à 15h45
Château de Pibrac — Pibrac
- Visitez Saint-Lys autrement, Halle de Saint-Lys, Saint-Lys
19 septembre 2026 à 16h00
Halle de Saint-Lys — Saint-Lys
- Moment musical avec le chœur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse
19 septembre 2026 à 16h00
Institut catholique de Toulouse - Bibliothèque — Toulouse
- Visite d’un atelier de lutherie de vielles à roue, démonstration musicale, Atelier de luthier, Grépiac
19 septembre 2026 à 16h00
Atelier de luthier — Grépiac
- Atelier : Mort ou vif, Archives municipales, Toulouse
19 septembre 2026 à 16h00
Archives municipales — Toulouse
- Visite guidée de Montesquieu-Lauragais, Commune de Montesquieu-Lauragais, Montesquieu-Lauragais
19 septembre 2026 à 16h00
Commune de Montesquieu-Lauragais — Montesquieu-Lauragais
- Rallye pédestre patrimonial, Halle de Saint-Lys, Saint-Lys
19 septembre 2026 à 16h00
Halle de Saint-Lys — Saint-Lys
- Visite insolite interactive : les objets se réinventent, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des arts précieux Paul-Dupuy — Toulouse
- Atelier : Dans mon rêve, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 16h00
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- Déjeuner sur l’herbe, Écluse de Négra, Montesquieu-Lauragais
19 septembre 2026 à 16h00
Écluse de Négra — Montesquieu-Lauragais
- Conférence « Saint-Bernard : une cité canoniale en Comminges », Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges
19 septembre 2026 à 16h00
Musée archéologique départemental — Saint-Bertrand-de-Comminges
- Visitez librement cette charmante église décorée, Église Saint-Barthélémy, Launaguet
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Barthélémy — Launaguet
- Découverte d’une bastide médiévale et de sa halle du XIIIe siècle, Bastide de Grenade sur Garonne, Grenade
19 septembre 2026 à 16h00
Bastide de Grenade sur Garonne — Grenade
- Passeur d’Histoires, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse
19 septembre 2026 à 16h30
Muséum d'histoire naturelle - Jardin des plantes — Toulouse
- Le patrimoine en jeu, Place de la Libération, Seysses
19 septembre 2026 à 16h30
Place de la Libération — Seysses
- Le cœur des poètes, poésies en polyphonie, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
19 septembre 2026 à 16h30
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- Conférence « Ce que nos assiettes disent sur nous », Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 16h30
Salle Ginette Forgues — Castanet-Tolosan
- « WONDER BRASS QUARTET » – concert [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
19 septembre 2026 à 16h30
Archives départementales de la Haute-Garonne — Toulouse
- Lecture cinématographique, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse
19 septembre 2026 à 16h30
Cinémathèque de Toulouse — Toulouse
- Visite guidée : le Centre Culturel Renan de Jean Montariol, Centre Culturel Renan (Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan), Toulouse
19 septembre 2026 à 16h30
Centre Culturel Renan (Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan) — Toulouse
- Concert d’orgue, Église Saint-Barthélémy, Launaguet
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Barthélémy — Launaguet
- Déambulations commentées, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse
19 septembre 2026 à 17h00
Cathédrale Saint-Étienne — Toulouse
- Lecture théâtralisée par l’association Rêve de Théâtre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 17h00
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- Visite guidée de l’écluse de Négra, Écluse de Négra, Montesquieu-Lauragais
19 septembre 2026 à 17h00
Écluse de Négra — Montesquieu-Lauragais
- Cinéma sur un savoir-faire ancien, Cinéma de L’Isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon
19 septembre 2026 à 17h00
Cinéma de L'Isle-en-Dodon — L'Isle-en-Dodon
- Conférence : musée d’entreprise, mémoire de territoire, L’usineuse, Mazères-sur-Salat
19 septembre 2026 à 17h00
L'usineuse — Mazères-sur-Salat
- MUSIQUES ET CHANTS OCCITANS – animation musicale [Archives St-Gaudens], Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 17h00
Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges — Saint-Gaudens
- Découverte des fresques du 15ème siècle : visite commentée, Église Sainte-Anne, Cazeaux-de-Larboust
19 septembre 2026 à 17h30
Église Sainte-Anne — Cazeaux-de-Larboust
- Visite commentée des expositions d’art contemporain, de la chapelle Saint-Jacques au Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens
19 septembre 2026 à 17h30
Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées Centrales — Saint-Gaudens
- Visite de la Maison Langlade : exposition temporaire et salles permanentes, Maison Langlade, Cugnaux
19 septembre 2026 à 17h30
Maison Langlade — Cugnaux
- Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Nocturne « Changer les regards, Musée des Augustins, Toulouse
19 septembre 2026 à 18h00
Musée des Augustins — Toulouse
- Nocturne « Changer les regards : journées du patrimoine et du matrimoine », Musée des Augustins, Toulouse
19 septembre 2026 à 18h00
Musée des Augustins — Toulouse
- Concert Jean-Paul Pujol, Espace JOB, Toulouse
19 septembre 2026 à 18h00
Espace JOB — Toulouse
- Découvrez la magie d’un concert d’orgue dans un temple du XXe siècle !, Temple du Salin, Toulouse
19 septembre 2026 à 18h00
Temple du Salin — Toulouse
- Chœur « Les Mots Bleus » interprétant des chants traditionnels occitans, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
19 septembre 2026 à 18h00
Salle Ginette Forgues — Castanet-Tolosan
- « Tu viens à mon quizz des familles ? », Théâtre Sorano, Toulouse
19 septembre 2026 à 18h00
Théâtre Sorano — Toulouse
- Apéro et soirée musicale, L’usineuse, Mazères-sur-Salat
19 septembre 2026 à 18h30
L'usineuse — Mazères-sur-Salat
- Visite insolite : « Le Toulouse frivole de Madame Rose », Place Saint-Georges, Toulouse
19 septembre 2026 à 19h00
Place Saint-Georges — Toulouse
- « Ils disent qu’il y a un remède » : spectacle poésie et musique, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 19h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- ILS DISENT QU’IL Y A UN REMÈDE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
19 septembre 2026 à 19h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Cinéma « au coeur d’une restauration », Tempo, Léguevin
19 septembre 2026 à 20h30
Tempo — Léguevin
- « Tu viens à ma boum ? », Théâtre Sorano, Toulouse
19 septembre 2026 à 20h30
Théâtre Sorano — Toulouse
- Projection d’un film historique sur la façade de ce château du XIXe siècle, Château de Launaguet, Launaguet
19 septembre 2026 à 21h00
Château de Launaguet — Launaguet
- Visite de la chapelle Notre-Dame de Polignan, Chapelle Notre-Dame, Gourdan-Polignan
20 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame — Gourdan-Polignan
- [Visite libre] Sur les traces de Nicolaï Greschny – Église Saint-Pancrace, Église, Saint-Plancard
20 septembre 2026 à 09h00
Église — Saint-Plancard
- Journée du Patrimoine Labège, Mairie de Labège, Labège
20 septembre 2026 à 09h15
Mairie de Labège — Labège
- Visite guidée de l’ancien asile de Braqueville, Centre hospitalier Gérard Marchant, Toulouse
20 septembre 2026 à 09h30
Centre hospitalier Gérard Marchant — Toulouse
- Visite commentée de l’église communale, Eglise Saint-Martin, Arnaud-Guilhem
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Arnaud-Guilhem
- Visite libre de l’église Saint-Pierre et bastide, Église Saint-Pierre et bastide, Le Plan
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre et bastide — Le Plan
- Visite guidée de l’écluse de Gardouch, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch
20 septembre 2026 à 10h00
Écluse de Gardouch - Canal du Midi — Gardouch
- Visite guidée du château de Longages-Comminges, Château de Longages-Comminges, Longages
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Longages-Comminges — Longages
- À la découverte d’une étonnante église fortifiée, Église Saint-Jean-Baptiste, Le Burgaud
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Le Burgaud
- Giscard, une manufacture dans la ville, Archives municipales, Toulouse
20 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Toulouse
- Animation photographique : regards sur le patrimoine et la faune locale, Village de Salles-sur-Garonne, Salles-sur-Garonne
20 septembre 2026 à 10h00
Village de Salles-sur-Garonne — Salles-sur-Garonne
- Visite commentée des archives de la Cinémathèque de Toulouse, Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse, Balma
20 septembre 2026 à 10h00
Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse — Balma
- Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Une heure, une œuvre avec audio description, Musée des Augustins, Toulouse
20 septembre 2026 à 10h15
Musée des Augustins — Toulouse
- Une heure, une œuvre avec audio description : Les légendes antiques de Sylvestre Clerc, 1932-1935, Musée des Augustins, Toulouse
20 septembre 2026 à 10h15
Musée des Augustins — Toulouse
- Atelier initiation poterie, Salle intergénérationnelle, Cintegabelle
20 septembre 2026 à 10h15
Salle intergénérationnelle — Cintegabelle
- Atelier « Technique de teinture sur calebasse », Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse
20 septembre 2026 à 10h30
Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse
- Explorez la préfecture de la Haute-Garonne !, Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse
20 septembre 2026 à 10h30
Préfecture de la Haute-Garonne — Toulouse
- Visite commentée du quartier du Busca, Quartier du Busca, Toulouse
20 septembre 2026 à 10h30
Quartier du Busca — Toulouse
- Visite insolite de Toulouse au bord de la Garonne : « La fièvre de l’hygiène au XIXe siècle », Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse, Toulouse
20 septembre 2026 à 10h30
Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse — Toulouse
- Visite guidée autour des plaques mémorielles apposées sur les lieux remarquables de la commune de Saint-Geniès-Bellevue, Mairie de Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Geniès-Bellevue
20 septembre 2026 à 10h30
Mairie de Saint-Geniès-Bellevue — Saint-Geniès-Bellevue
- Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Musée des Augustins — Toulouse
- BOOKPONG, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- COSTUMES & PATRIMOINE : INCARNEZ VOTRE PERSONNAGE PRÉFÉRÉ, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- APRÈS-MIDI LUDIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE : « VENEZ JOUER & CRÉER ! », Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Musée des Augustins — Toulouse
- Visite libre : sur les traces de Nicolaï Greschny – Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Miramont-de-Comminges
20 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs — Miramont-de-Comminges
- DONNEZ DE LA COULEUR À VOS LIVRES, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Visite commentée : les cathares à Toulouse, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Visites guidées patrimoniales de la préfecture, Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Préfecture de la Haute-Garonne — Toulouse
- LES TRÉSORS CACHÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Visite d’un ancien bâtiment militaire transformé en lieu de création de cirque !, La Grainerie, Balma
20 septembre 2026 à 11h00
La Grainerie — Balma
- À LA DECOUVERTE DES RÉSERVES DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h15
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- ESCAPE GAME : LA MENACE DES LIVRES CONTAMINÉS, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h30
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- [Spectacle] JOB : Dernière cadence, Espace JOB, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h30
Espace JOB — Toulouse
- « ARCHIVES SAUVÉES » – Conférence [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
20 septembre 2026 à 11h30
Archives départementales de la Haute-Garonne — Toulouse
- Visite guidée du moulin de l’Aygo, Écluse de Gardouch – Canal du Midi, Gardouch
20 septembre 2026 à 11h30
Écluse de Gardouch - Canal du Midi — Gardouch
- Visite-spectacle héroïque en famille, Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges
20 septembre 2026 à 11h30
Musée archéologique départemental — Saint-Bertrand-de-Comminges
- PATRIMOINE EN DANGER : LIVRES MENACÉS, LIVRES SAUVÉS, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 13h00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine — Toulouse
- Visite commentée du chantier de l’église Notre-Dame de Lapeyrere, Église de Lapeyrere, Lapeyrère
20 septembre 2026 à 14h00
Église de Lapeyrere — Lapeyrère
- Visite guidée du moulin à vent, Moulin à vent de Montbrun-Lauragais, Montbrun-Lauragais
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin à vent de Montbrun-Lauragais — Montbrun-Lauragais
- Visite guidée du château de Saint-Geniès Bellevue, Château de Saint-Geniès Bellevue, Saint-Geniès-Bellevue
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Saint-Geniès Bellevue — Saint-Geniès-Bellevue
- Visite libre de l’église et de son petit musée, Église Saint-Sernin, Labruyère-Dorsa
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Sernin — Labruyère-Dorsa
- Visite commentée : la restauration du parement d’autel des Cordeliers, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse
20 septembre 2026 à 14h00
Musée des arts précieux Paul-Dupuy — Toulouse
- Visite commentée : balade historique, Barrière de Paris, Toulouse
20 septembre 2026 à 14h00
Barrière de Paris — Toulouse
- Utopique Mikado : l’artiste Jean-Claude Loubières invite au jeu, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
20 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Toulouse
- Polyphonies vocales de la Méditerranée et des Pyrénées, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
20 septembre 2026 à 14h30
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- Visite insolite : Toulouse au siècle des Lumières, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse
20 septembre 2026 à 14h30
Cathédrale Saint-Étienne — Toulouse
- Visite guidée de la ville médiévale, Office de Tourisme du bassin Auterivain, Auterive
20 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme du bassin Auterivain — Auterive
- Visite commentée : grandes et petites affaires criminelles, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse
20 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme de Toulouse — Toulouse
- Jeu de piste patrimonial : à la découverte du quartier Saint-Michel, Place Lafourcade, Toulouse
20 septembre 2026 à 15h00
Place Lafourcade — Toulouse
- Conférence : « Découvrir la franc-maçonnerie en Grande Loge de France », Club Ecossais Toulousain, Toulouse
20 septembre 2026 à 15h00
Club Ecossais Toulousain — Toulouse
- Visite libre ou guidée de l’église Saint-Pierre de Noueilles, Commune de Noueilles, Noueilles
20 septembre 2026 à 15h00
Commune de Noueilles — Noueilles
- La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse
20 septembre 2026 à 15h00
Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse
- Journées Européennes du Patrimoine, La Coopé Baziège, Baziège
20 septembre 2026 à 15h00
La Coopé Baziège — Baziège
- Invitation à la danse !, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
20 septembre 2026 à 15h00
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- Circuit : sur le sentier du patrimoine à Roquettes, Place Montségur Roquettes, Roquettes
20 septembre 2026 à 15h00
Place Montségur Roquettes — Roquettes
- Visite guidée : découvrez Villefranche-de-Lauragais à travers l’histoire de ses rues, Commune de Villefranche de Lauragais, Villefranche-de-Lauragais
20 septembre 2026 à 15h30
Commune de Villefranche de Lauragais — Villefranche-de-Lauragais
- Visite commentée : à la découverte des fresques du XVème siècle, Église Sainte-Anne, Cazeaux-de-Larboust
20 septembre 2026 à 15h30
Église Sainte-Anne — Cazeaux-de-Larboust
- Bal avec les étudiants du département de musiques traditionnelles, Centre occitan des musiques et danses traditionnelles, Toulouse
20 septembre 2026 à 16h00
Centre occitan des musiques et danses traditionnelles — Toulouse
- Extrait de Colère, d’Anouk Orignac, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse
20 septembre 2026 à 16h00
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie — Toulouse
- Causerie cougourdonnesque, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse
20 septembre 2026 à 16h00
Les jardins du Museum de Borderouge — Toulouse
- « SUSPEND’S » – Spectacle de danse verticale sur façade [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
20 septembre 2026 à 16h30
Archives départementales de la Haute-Garonne — Toulouse
- Arts martiaux au château de Pibrac, Château de Pibrac, Pibrac
20 septembre 2026 à 17h00
Château de Pibrac — Pibrac
- Concert Florentina et orgue, Église Saint-Adrien, L’Isle-en-Dodon
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Adrien — L'Isle-en-Dodon
- Concert au Grand Orgue, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse
20 septembre 2026 à 17h00
Cathédrale Saint-Étienne — Toulouse
- Conférence sur l’histoire de la Cartoucherie de Toulouse, Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum, Toulouse
20 septembre 2026 à 17h30
Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum — Toulouse
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)