HAUTE-LOIRE LE PUY-EN-VELAY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Haute-Loire, capitale Le Puy-en-Velay, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire, La préfecture de Haute-Loire, Le Puy-en-Velay
19 septembre 2026 à 09h00
La préfecture de Haute-Loire — Le Puy-en-Velay
- Visite du donjon, Donjon, Craponne-sur-Arzon
19 septembre 2026 à 09h00
Donjon — Craponne-sur-Arzon
- Visite guidée : Le patrimoine du Centre Hospitalier, Centre Hospitalier Emile Roux, Aiguilhe
19 septembre 2026 à 09h00
Centre Hospitalier Emile Roux — Aiguilhe
- Exposition de photos, Château du Thiolent, Vergezac
19 septembre 2026 à 09h00
Château du Thiolent — Vergezac
- Exposition de motos et autos centenaires, Château du Thiolent, Vergezac
19 septembre 2026 à 09h00
Château du Thiolent — Vergezac
- GARE OUMEY RAUCOULES –VELAY EXPRESS, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules
19 septembre 2026 à 09h00
Velay Express Gare d'Oumey — Raucoules
- Les Coulisses du train Velay-Express, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules
19 septembre 2026 à 09h30
Velay Express Gare d'Oumey — Raucoules
- L’atelier conservatoire national de la dentelle du Puy-en-Velay, Atelier conservatoire national de la dentelle, Le Puy-en-Velay
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier conservatoire national de la dentelle — Le Puy-en-Velay
- Visite libre de la maison forte des Lambert, Maison forte des Lambert, Le Chambon-sur-Lignon
19 septembre 2026 à 10h00
Maison forte des Lambert — Le Chambon-sur-Lignon
- Exposition Les Vaudois au temple, temple protestant du Chambon sur Lignon, Le Chambon-sur-Lignon
19 septembre 2026 à 10h00
temple protestant du Chambon sur Lignon — Le Chambon-sur-Lignon
- Visites du Château de Rochebaron, Château et volerie de Rochebaron, Bas-en-Basset
19 septembre 2026 à 10h00
Château et volerie de Rochebaron — Bas-en-Basset
- Visite libre de l’extérieur Maison forte de Panelier, Maison forte de Panelier, Mazet-Saint-Voy
19 septembre 2026 à 10h00
Maison forte de Panelier — Mazet-Saint-Voy
- Visite des salons du Château du Thiolent, Château du Thiolent, Vergezac
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Thiolent — Vergezac
- VISITE COLLECTION DES 12 TABLEAUX FLAMANDS -MONTFAUCON EN VELAY, Chapelle Notre-Dame, Montfaucon-en-Velay
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame — Montfaucon-en-Velay
- Visite libre de l’abbaye et jeux en accès libre dans le cloître, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- Balade sonore, Place de Villeneuve d’Allier, Villeneuve-d’Allier
19 septembre 2026 à 10h00
Place de Villeneuve d'Allier — Villeneuve-d'Allier
- Exposition de photos, Dans une salle du Château, Saint-Pal-de-Chalencon
19 septembre 2026 à 10h00
Dans une salle du Château — Saint-Pal-de-Chalencon
- Micro-Folie au château de Chavaniac-Lafayette, Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes, Chavaniac-Lafayette
19 septembre 2026 à 10h00
Château Lafayette - Manoir des Deux Mondes — Chavaniac-Lafayette
- Le siège d’Allègre le 8 août 1593 et son Epoque, Les Amis d’Allègre, Allègre
19 septembre 2026 à 10h00
Les Amis d'Allègre — Allègre
- Exposition « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle », Salles casadéennes, La Tour
19 septembre 2026 à 10h00
Salles casadéennes — La Tour
- La Danse Macabre Contemporaine, La Cave de l’écho, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 10h00
La Cave de l'écho — La Chaise-Dieu
- Maison forte des Changeas, Maison forte des Changeas, Saint-Jeures
19 septembre 2026 à 10h00
Maison forte des Changeas — Saint-Jeures
- Visite guidée de la maison du patrimoine, Maison du patrimoine, Craponne-sur-Arzon
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Craponne-sur-Arzon
- L’excellence à la française – 50 ans de création au Mobilier national, Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Crozatier — Le Puy-en-Velay
- DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DU PAYS D’AUZON, ECOMUSEE DU PAYS D’AUZON, Auzon
19 septembre 2026 à 10h00
ECOMUSEE DU PAYS D'AUZON — Auzon
- Exposition « Lafayette, l’aventure américaine (1776-1781) », Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chavaniac-Lafayette — Chavaniac-Lafayette
- Atelier tissage et réalisation d’une œuvre collective, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- Portes ouvertes au site du Foultier, Musée de la Faulx, Pont-Salomon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faulx — Pont-Salomon
- Visite libre de la maison forte de Panelier, Maison forte de Panelier, Mazet-Saint-Voy
19 septembre 2026 à 10h00
Maison forte de Panelier — Mazet-Saint-Voy
- Visite guidée du château de Saint Romain Lachalm, Chateau de Saint Romain, Saint-Romain-Lachalm
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau de Saint Romain — Saint-Romain-Lachalm
- Taille de pierre dans le cloître de l’abbaye, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- Exposition et Atelier « à la découverte de la photo argentique », Château du Thiolent, Vergezac
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Thiolent — Vergezac
- Visite libre des moulins du Bouchat, Les moulins du Bouchat, Mazet-Saint-Voy
19 septembre 2026 à 10h00
Les moulins du Bouchat — Mazet-Saint-Voy
- Visite guidée « Secrets de pierres et de charpentes : la Ferme du Sauvage se raconte », Domaine du Sauvage, Chanaleilles
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Sauvage — Chanaleilles
- Visite de l’Abbaye de LAVAUDIEU, Cloître, Réfectoire et Jardins, Abbaye de Lavaudieu, Lavaudieu
19 septembre 2026 à 10h10
Abbaye de Lavaudieu — Lavaudieu
- Visite guidée de l’exposition de photographies « là où tout commence », Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- Un trésor du patrimoine : nature et hameau préservé – SITE CISTERCIEN DE CLAVAS – RIOTORD, Abbaye Notre-Dame de Clavas, Riotord
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye Notre-Dame de Clavas — Riotord
- Les archives : un patrimoine fragile, une mémoire à protéger, Archives Municipales, Le Puy-en-Velay
19 septembre 2026 à 11h00
Archives Municipales — Le Puy-en-Velay
- VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT ROMAIN, Chateau de Saint Romain, Saint-Romain-Lachalm
19 septembre 2026 à 11h00
Chateau de Saint Romain — Saint-Romain-Lachalm
- Visite guidée de l’église abbatiale de La Chaise-Dieu, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- A l’aventure! L’initiative de sauver une église en péril., Eglise Sainte-Foy de La Brousse, Chaniat
19 septembre 2026 à 11h30
Eglise Sainte-Foy de La Brousse — Chaniat
- Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 11h30
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- Visite libre du parc et des jardins du château de Figon, Chateau et parc de Figon, Raucoules
19 septembre 2026 à 12h00
Chateau et parc de Figon — Raucoules
- Visite guidée des tapisseries de l’abbaye, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 12h00
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- VISITE GUIDEE DU PARC ET DES JARDINS DE FIGON A RAUCOULES, Chateau et parc de Figon, Raucoules
19 septembre 2026 à 12h00
Chateau et parc de Figon — Raucoules
- Visite guidée du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Tribunal du Puy-en-Velay, Le Puy-en-Velay
19 septembre 2026 à 13h30
Tribunal du Puy-en-Velay — Le Puy-en-Velay
- Visite guidée du Tribunal du Puy-en-Velay, Tribunal du Puy-en-Velay, Le Puy-en-Velay
19 septembre 2026 à 13h30
Tribunal du Puy-en-Velay — Le Puy-en-Velay
- La dentelle comme source d’inspiration, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Manufactures de Dentelles — Retournac
- Visite commentée église – DUNIERES, Eglise St Martin Dunières, Dunières
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise St Martin Dunières — Dunières
- Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs de Tence, Chapelle des Pénitents Blancs de Tence, Tence
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Pénitents Blancs de Tence — Tence
- Visite guidée Maison forte, Maison forte, Freycenet-la-Cuche
19 septembre 2026 à 14h00
Maison forte — Freycenet-la-Cuche
- Visite libre du Château des Evêques, Château de Monistrol, Monistrol-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Monistrol — Monistrol-sur-Loire
- Visite libre de la Chapelle et du village de Chalencon, Chapelle, Saint-André-de-Chalencon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle — Saint-André-de-Chalencon
- Voyage en train Vapeur, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules
19 septembre 2026 à 14h00
Velay Express Gare d'Oumey — Raucoules
- Visite guidée : « Goûter le paysage : à la découverte des prairies du domaine du Sauvage, entre pastoralisme et botanique gourmande », Domaine du Sauvage, Chanaleilles
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine du Sauvage — Chanaleilles
- Visite de l’exposition » 200 ans d’images animées » de la lanterne magique au cinéma numérique, Château de Monistrol, Monistrol-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Monistrol — Monistrol-sur-Loire
- Ateliers au Musée des Manufactures de Dentelles, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Manufactures de Dentelles — Retournac
- Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg, Eglise de Beauzac, Beauzac
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Beauzac — Beauzac
- Visites commentées : Histoire de Figon et de son parc, Chateau et parc de Figon, Raucoules
19 septembre 2026 à 14h00
Chateau et parc de Figon — Raucoules
- Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu à Brioude, Parking du centre historique., Brioude
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Lavaudieu — Lavaudieu
- Visites guidées du château, Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes, Chavaniac-Lafayette
19 septembre 2026 à 14h30
Château Lafayette - Manoir des Deux Mondes — Chavaniac-Lafayette
- Visite guidée du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire, Château du moine sacristain, Aurec-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h30
Château du moine sacristain — Aurec-sur-Loire
- Visite guidée du musée, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Manufactures de Dentelles — Retournac
- Patrimoine en péril : restaurer le château de Domeyrat, Château de Domeyrat, Domeyrat
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Domeyrat — Domeyrat
- La maison Vinols ouvre ses portes, Ancien hôtel de Vinols, Craponne-sur-Arzon
19 septembre 2026 à 15h00
Ancien hôtel de Vinols — Craponne-sur-Arzon
- Visite guidée : Saint-Pal sous Louis Philippe, Place Bertrand de Chalencon, Saint-Pal-de-Chalencon
19 septembre 2026 à 15h00
Place Bertrand de Chalencon — Saint-Pal-de-Chalencon
- Visite de l’église Sainte-Madeleine, Eglise Sainte-Madeleine, Saint-Ilpize
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Sainte-Madeleine — Saint-Ilpize
- Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche, Chateau de Laroche, Bournoncle-Saint-Pierre
19 septembre 2026 à 15h00
Chateau de Laroche — Bournoncle-Saint-Pierre
- Visite du château et de sa chapelle romane, Château et sa chapelle, Saint-Ilpize
19 septembre 2026 à 15h00
Château et sa chapelle — Saint-Ilpize
- DÉCOUVERTE DE L’ORGUE, ÉGLISE DE RIOTORD, Église Saint-Jean-Baptiste, Riotord
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Riotord
- Visite guidée Eglise Saint-Voy, Eglise Saint-Voy, Mazet-Saint-Voy
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Voy — Mazet-Saint-Voy
- Visite guidée du bourg médiéval de La Chaise-Dieu, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 15h30
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- Géométrie et architecture, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 15h30
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- Secrets du patrimoine : l’histoire cachée du Doyenné, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude
19 septembre 2026 à 15h45
Le Doyenné, espace d'art moderne et contemporain — Brioude
- Visite guidée de l’exposition : « Lafayette, l’aventure américaine (1776-1781), Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Chavaniac-Lafayette — Chavaniac-Lafayette
- Découverte de l’orgue baroque de La Chaise-Dieu, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
19 septembre 2026 à 16h00
Abbaye de La Chaise-Dieu — La Chaise-Dieu
- PROJECTION FILMS SUR PATRIMOINE EN PERIL A ST JULIEN MOLHESABATE, la Maison du Suc, Saint-Julien-Molhesabate
19 septembre 2026 à 16h00
la Maison du Suc — Saint-Julien-Molhesabate
- Lire les collections à l’épreuve de l’histoire : recherche de provenance en Auvergne, Maison des Bretchs, Le Chambon-sur-Lignon
19 septembre 2026 à 17h00
Maison des Bretchs — Le Chambon-sur-Lignon
- Démonstration de rivetage à l’ancienne, Parking de Combarine, Puy-Saint-Pierre
19 septembre 2026 à 17h00
Parking de Combarine — Saint-Pierre-Eynac
- Train fantôme, Aponia, Le Monastier-sur-Gazeille
19 septembre 2026 à 17h00
Aponia — Le Monastier-sur-Gazeille
- Atelier modèle vivant, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude
19 septembre 2026 à 18h00
Le Doyenné, espace d'art moderne et contemporain — Brioude
- Théâtre d’improvisation « Les hommes du président », Auditorium Cziffra, La Tour
19 septembre 2026 à 20h30
Auditorium Cziffra — La Tour
- Rando autour du patrimoine du plateau tirangeois, Parking de l’école, Tiranges
20 septembre 2026 à 08h30
Parking de l'école — Tiranges
- Abbaye de Lavaudieu – Visite du Logis Abbatial, Abbaye de Lavaudieu, Lavaudieu
20 septembre 2026 à 09h00
Abbaye de Lavaudieu — Lavaudieu
- Visite de Pont de Lignon, Pont de Lignon, Monistrol-sur-Loire
20 septembre 2026 à 09h30
Pont de Lignon — Monistrol-sur-Loire
- Visite libre de la maison forte de Thézard, Maison forte de Thézard, Mazet-Saint-Voy
20 septembre 2026 à 10h00
Maison forte de Thézard — Mazet-Saint-Voy
- visite guidée Moulinage de soie des Mazeaux, Moulinage de soie des Mazeaux, Tence
20 septembre 2026 à 10h00
Moulinage de soie des Mazeaux — Tence
- Le Moulin du Fraysse, Le Moulin du Fraysse, Saint-Jeures
20 septembre 2026 à 14h00
Le Moulin du Fraysse — Saint-Jeures
- Animation « Graines d’aventurières », Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
20 septembre 2026 à 14h30
Conservatoire botanique national du Massif central — Chavaniac-Lafayette
- Visite guidée du vieux village de Tence, Office de tourisme du Haut Lignon, Tence
20 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme du Haut Lignon — Tence
- Visite guidée du musée La Fabrique, Musée La Fabrique, Sainte-Sigolène
20 septembre 2026 à 15h00
Musée La Fabrique — Sainte-Sigolène
- Visite guidée Trois siècles d’histoire., Parking du Pont, Tence
20 septembre 2026 à 15h30
Parking du Pont — Tence
- Visite guidée sur le domaine du Meynis, Domaine du Meynis, Saint-André-de-Chalencon
20 septembre 2026 à 15h30
Domaine du Meynis — Saint-André-de-Chalencon
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)