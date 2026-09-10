HAUTE-MARNE CHAUMONT JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Haute-Marne, capitale Chaumont, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle, Cathédrale Saint-Mammès, Langres
19 septembre 2026 à 08h00
Cathédrale Saint-Mammès — Langres
- Remèdes et secrets d’une apothicairerie ancienne, Apothicairerie de l’hôpital, Joinville
19 septembre 2026 à 09h00
Apothicairerie de l'hôpital — Joinville
- Secrets d’architecture dans un château d’époque classique, Château, Poissons
19 septembre 2026 à 09h00
Château — Poissons
- Visite libre et exposition à l’église Notre-Dame de Blécourt, Église Notre-Dame, Blécourt
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame — Blécourt
- Ils ont fait Saint-Dizier : portraits d’ouvriers(ères)., Hôtel de Ville de Saint-Dizier, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville de Saint-Dizier — Saint-Dizier
- Découverte libre de la Gloriette, La Gloriette, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h00
La Gloriette — Chaumont
- Visite libre de la Basilique Saint-Jean-Baptiste et accès au triforium, Basilique Saint-Jean-Baptiste, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h00
Basilique Saint-Jean-Baptiste — Chaumont
- Visite du chantier de la basilique : prenez de la hauteur !, Basilique Saint-Jean-Baptiste, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h00
Basilique Saint-Jean-Baptiste — Chaumont
- Visite libre des Halles et de leurs caves, Halles de Chaumont, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h00
Halles de Chaumont — Chaumont
- Visite du chantier de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville — Chaumont
- Découverte libre de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville — Chaumont
- Visite libre de la médiathèque « Les Silos », Médiathèque les Silos, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque les Silos — Chaumont
- Visite guidée de l’ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet), Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon), Chaumont
19 septembre 2026 à 09h30
Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon) — Chaumont
- Vues d’ici et d’ailleurs : la gravure pour voyager, Médiathèque les Silos, Chaumont
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque les Silos — Chaumont
- Visite libre de l’église et du village de Coiffy-le-Bas, Église de la Vierge-en-sa-Nativité, Coiffy-le-Bas
19 septembre 2026 à 10h00
Église de la Vierge-en-sa-Nativité — Coiffy-le-Bas
- Visite de l’espace Bouchardon, Espace Bouchardon, Chaumont
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Bouchardon — Chaumont
- Visite d’une ancienne abbaye, de ses jardins et de ses vergers, Abbaye d’Auberive, Auberive
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye d'Auberive — Auberive
- En coulisses, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Saint-Dizier — Saint-Dizier
- La Suzanne – Chemin de fer historique de la Voie Sacrée, Château du Grand Jardin, Joinville
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- La plus belle tour d’artillerie de Langres, Tours de Navarre et d’Orval, Langres
19 septembre 2026 à 10h00
Tours de Navarre et d'Orval — Langres
- Découvrez le Mémorial Charles de Gaulle et la Boisserie, Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial Charles de Gaulle — Colombey-les-Deux-Églises
- Exposition sur l’histoire de la métallurgie « De l’eau, du feu, 5 vallées du fer : Der, Vallage et Barrois », Château du Grand Jardin, Joinville
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- Journées européennes du patrimoine – « De Gaulle en briques », Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Eglises, Colombey-les-Deux-Églises
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Eglises — Colombey-les-Deux-Églises
- Exposition « Le Bestiaire dans les églises », Médiathèque, Joinville
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Joinville
- Visite guidée de la DSDEN de la Haute-Marne, bâtiment remarquable du XXe siècle., Direction des services de l’Éducation nationale de la Haute-Marne, Chaumont
19 septembre 2026 à 10h00
Direction des services de l'Éducation nationale de la Haute-Marne — Chaumont
- Visites flash de la plus belle tour d’artillerie de Langres, Tours de Navarre et d’Orval, Langres
19 septembre 2026 à 10h00
Tours de Navarre et d'Orval — Langres
- Visite guidée d’un parc pittoresque, labellisé Jardin remarquable, Les Jardins suspendus, Cohons
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins suspendus — Cohons
- Découverte d’une église du XIIe siècle et de ses peintures murales, Église Sainte-Croix, Suzannecourt
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Croix — Suzannecourt
- Le château du Grand Jardin en noir et blanc : une histoire à travers la photographie ancienne, Château du Grand Jardin, Joinville
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- Animations famille au sein des fortifications de Langres, Tours de Navarre et d’Orval, Langres
19 septembre 2026 à 10h00
Tours de Navarre et d'Orval — Langres
- Visite guidée de l’église de la Vierge en sa Nativité de Coiffy-le-Bas, Église de la Vierge-en-sa-Nativité, Coiffy-le-Bas
19 septembre 2026 à 10h00
Église de la Vierge-en-sa-Nativité — Coiffy-le-Bas
- Circuit « Maizières au fil de l’eau », Fontaines & lavoirs, Maizières
19 septembre 2026 à 10h00
Fontaines & lavoirs — Maizières
- Wassy en aquarelles : portes ouvertes de l’atelier « Expression Artistique », Centre Socio-Culturel, Wassy
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Socio-Culturel — Wassy
- Visite du cimetière de Gigny, Cimetière de Gigny, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière de Gigny — Saint-Dizier
- Concert dans le cloître de l’ancien couvent des Capucins (ancienne école Michelet), Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon), Chaumont
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon) — Chaumont
- Visite du centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive, Abbaye d’Auberive, Auberive
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye d'Auberive — Auberive
- Découvrez le Nouveau Relax sous un autre angle !, Le Nouveau Relax, Chaumont
19 septembre 2026 à 10h00
Le Nouveau Relax — Chaumont
- Venez découvrir la Banque de France à Chaumont, Banque de France, Chaumont
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Chaumont
- JOURNEES DU PATRIMOINE – SOMMEVOIRE, Eglise St Pierre, Sommevoire
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise St Pierre — Sommevoire
- Découvrez le patrimoine d’une ville, sa fonte d’art et son histoire, Bureau d’Information Touristique, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 10h00
Bureau d'Information Touristique — Saint-Dizier
- Visite du site archéologique d’Andilly-en-Bassigny, Site archéologique, Andilly-en-Bassigny
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique — Andilly-en-Bassigny
- Porte ouverte sur un pan de l’histoire urbaine médiévale, Tour du Quai des Peceaux, Joinville
19 septembre 2026 à 10h00
Tour du Quai des Peceaux — Joinville
- Visite découverte du château du Grand Jardin, Château du Grand Jardin, Joinville
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- Bêtes et Plantes dans les objets de Piété, Ancien couvent des Annonciades, Langres
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien couvent des Annonciades — Langres
- Visite guidée d’un site archéologique, Site archéologique, Andilly-en-Bassigny
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique — Andilly-en-Bassigny
- Visite libre de l’église Saint-Martin d’Humbécourt, Eglise Saint-Martin, Humbécourt
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Humbécourt
- Lecture de contes pour enfants, Médiathèque, Joinville
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Joinville
- À la découverte du quartier du Petit Cloître, Statue Diderot, Langres
19 septembre 2026 à 10h30
Statue Diderot — Langres
- Découverte des nouvelles réserves, Musée d’art et d’histoire, Langres
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art et d'histoire — Langres
- Rencontre avec Pauline Ilboudo Cecconi, artisane en broderie et teinture, Le Moulin de Coupray, Coupray
19 septembre 2026 à 11h00
Le Moulin de Coupray — Coupray
- Visite guidée de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam par le Père Joseph, Musée municipal, Bourbonne-les-Bains
19 septembre 2026 à 11h00
Musée municipal — Bourbonne-les-Bains
- Visite de la Chapelle des Jésuites, Chapelle des Jésuites, Chaumont
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle des Jésuites — Chaumont
- Visitez le château d’un grand ambassadeur et son charmant parc, Château, Dinteville
19 septembre 2026 à 13h00
Château — Dinteville
- « L’eau, des sources à la mer », Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 13h30
Musée de Saint-Dizier — Saint-Dizier
- Visite guidée du patrimoine bâti, Mairie de Chalindrey, Chalindrey
19 septembre 2026 à 13h30
Mairie de Chalindrey — Chalindrey
- Visite guidée du donjon des Comtes de Champagne à Chaumont, Donjon des Comtes de Champagne, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Donjon des Comtes de Champagne — Chaumont
- Photos gallo-romaines « pierres et natures », Maison forestière du site du mausolée gallo-romain, Faverolles
19 septembre 2026 à 14h00
Maison forestière du site du mausolée gallo-romain — Faverolles
- Visites théâtralisées des coulisses, Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Marne — Chamarandes-Choignes
- Visite commentée d’une chapelle du XVIème siècle, Chapelle Sainte-Anne, Joinville
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Anne — Joinville
- Couleurs, vitraux et fresques dans un édifice historique, Eglise Saint-Rémy, Vecqueville
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Rémy — Vecqueville
- Visite libre de la chapelle de Buxereuilles, Chapelle de Buxereuilles, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Buxereuilles — Chaumont
- Visite libre du Musée de la Crèche, Musée de la Crèche, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Crèche — Chaumont
- Le Paradis: le fonds de modèles Durenne retour sur 50 ans de remise en lumière d’un patrimoine artistique, industriel et ouvrier: la fonte d’art, Église Saint-Pierre, Sommevoire
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Sommevoire
- Visitez librement un château du XVIe siècle et ses jardins, Château du Pailly, Le Pailly
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Pailly — Le Pailly
- Visite commentée du village de Poissons, Place de la mairie, Poissons
19 septembre 2026 à 14h00
Place de la mairie — Poissons
- Visitez un château du XVIe siècle et ses jardins avec un guide, Château du Pailly, Le Pailly
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Pailly — Le Pailly
- La Noue : Mon quartier, nos mémoires, Au Petit Paris, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 14h00
Au Petit Paris — Saint-Dizier
- Le parcours des secrets de Mormant, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds
19 septembre 2026 à 14h00
Maison-Dieu de Mormant — Leffonds
- Visite libre de l’église de Brottes, Église Saint-Martin de Brottes, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin de Brottes — Chaumont
- Visite guidée d’un auditoire de 1561 et de ses cachots, Ancien Auditoire, Joinville
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien Auditoire — Joinville
- Activité manuelle pour enfants : création d’un surprenant bestiaire, Médiathèque, Joinville
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque — Joinville
- A la découverte des cités jardins du Val Barizien, Les cités-jardins du Val Barizien, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Les cités-jardins du Val Barizien — Chaumont
- Un couvent qui renaît : histoire, architecture et nature, Couvent des Annonciades Célestes, Joinville
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent des Annonciades Célestes — Joinville
- [Journées européennes du Patrimoine] Visites théâtralisées des coulisses des Archives départementales, Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Marne — Chamarandes-Choignes
- Visite flash : Porte et tour de Sous-Murs, Porte de Sous-Murs, Langres
19 septembre 2026 à 14h00
Porte de Sous-Murs — Langres
- Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden, Au Petit Paris, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 14h00
Au Petit Paris — Saint-Dizier
- Découverte du Musée d’Art et d’Histoire, Musée d’art et d’histoire, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire — Chaumont
- Mares et prairies : les petits animaux des zones humides!, Réserve naturelle nationale de l’Étang de La Horre, Rives Dervoises
19 septembre 2026 à 14h00
Réserve naturelle nationale de l'Étang de La Horre — Rives Dervoises
- Visite des réserves du Signe, Le Signe, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Le Signe — Chaumont
- Visite libre du tribunal judiciaire de Chaumont, Tribunal judiciaire, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Tribunal judiciaire — Chaumont
- Visite des caves, de la cuisine et du parc d’une maison de maîtres de forge du XIXème siècle, Château – Maison de maîtres de forge, Rupt
19 septembre 2026 à 14h00
Château - Maison de maîtres de forge — Rupt
- Visite libre ou guidée du Musée de la Tour, Musée de la Tour du Château, Biesles
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Tour du Château — Biesles
- Visite libre du Château de Brouthières, Château de Brouthières, Thonnance-les-Moulins
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Brouthières — Thonnance-les-Moulins
- Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire, Musée d’art et d’histoire, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire — Chaumont
- Conservartoire des arts de la métallurgie, Usine du bas – Fonderie, Dommartin-le-Franc
19 septembre 2026 à 14h30
Usine du bas - Fonderie — Dommartin-le-Franc
- Visites guidées du Château de Cirey-sur-Blaise, Château de Cirey, Cirey-sur-Blaise
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Cirey — Cirey-sur-Blaise
- Visites guidées de la Maison-Dieu, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds
19 septembre 2026 à 14h30
Maison-Dieu de Mormant — Leffonds
- Visite guidée générale des collections, Maison des Lumières Denis Diderot, Langres
19 septembre 2026 à 14h30
Maison des Lumières Denis Diderot — Langres
- Découverte du Parc Sainte-Marie avec son carillon et sa réplique de la grotte de Lourdes., Parc Sainte-Marie, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h30
Parc Sainte-Marie — Chaumont
- Dans les coulisses du catalogage des livres anciens de la médiathèque, Médiathèque les Silos, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque les Silos — Chaumont
- Découverte d’un musée abrité dans un château du XVIe siècle, Musée de la Tour du Château, Biesles
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Tour du Château — Biesles
- Église Saint-Pierre : 1976-2026. De sa sauvegarde à aujourd’hui, 50 ans d’un élan à toujours renouveler, Église Saint-Pierre, Sommevoire
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Sommevoire
- À la découverte du Palais des comtes de Champagne, Tribunal judiciaire, Chaumont
19 septembre 2026 à 14h30
Tribunal judiciaire — Chaumont
- Parcours patrimoine, Metallurgic Park, Dommartin-le-Franc
19 septembre 2026 à 14h30
Metallurgic Park — Dommartin-le-Franc
- Photos gallo-romaines : pierres et nature, Mausolée Gallo-Romain, Faverolles
19 septembre 2026 à 14h30
Mausolée Gallo-Romain — Faverolles
- Visite « L’envers du décor », Metallurgic Park, Dommartin-le-Franc
19 septembre 2026 à 14h30
Metallurgic Park — Dommartin-le-Franc
- A la découverte de la ganterie chaumontaise, Office de Tourisme de Chaumont, Chaumont
19 septembre 2026 à 15h00
Office de Tourisme de Chaumont — Chaumont
- A la rencontre de Richard Wallace, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Saint-Dizier — Saint-Dizier
- Visite guidée de l’église Notre Dame de la nativité de Voisey, Église Notre-Dame de la Nativité, Voisey
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame de la Nativité — Voisey
- Visite flash : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle, Cathédrale Saint-Mammès, Langres
19 septembre 2026 à 15h00
Cathédrale Saint-Mammès — Langres
- Visite guidée costumée « le château du Grand Jardin au XVIe siècle », Château du Grand Jardin, Joinville
19 septembre 2026 à 15h30
Château du Grand Jardin — Joinville
- Visite du fort du Cognelot, Fort du Cognelot, Chalindrey
19 septembre 2026 à 15h30
Fort du Cognelot — Chalindrey
- Projection d’un diaporama « Evocation de l’abbaye de Vaux la Douce », Église Notre-Dame de la Nativité, Voisey
19 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame de la Nativité — Voisey
- Tour de l’œuvre L’Allégorie de l’Architecture et de la Peinture, Musée de la Crèche, Chaumont
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de la Crèche — Chaumont
- Tour de l’Oeuvre : l’Allégorie de l’Architecture et de la Peinture de Francesco Rustici, Musée de la Crèche, Chaumont
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de la Crèche — Chaumont
- À la découverte d’un château et d’un jardin du XVIIIe siècle, Château, Donjeux
19 septembre 2026 à 16h00
Château — Donjeux
- [ JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE & DU MATRIMOINE // SAM.19 SEPT // 16H-21H // GRATUIT ], La Tour des Villains, Le Montsaugeonnais
19 septembre 2026 à 16h00
La Tour des Villains — Le Montsaugeonnais
- Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Montsaugeon, Tour des Villains, Le Montsaugeonnais
19 septembre 2026 à 16h00
Tour des Villains — Le Montsaugeonnais
- Conférence « Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés de Bourbonne les bains André Saglio et Adolphe Boigegrain » par Jean-Luc Volatier., Office de Tourisme, Bourbonne-les-Bains
19 septembre 2026 à 16h30
Office de Tourisme — Bourbonne-les-Bains
- Concert multi-instrumental, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Châteauvillain
19 septembre 2026 à 17h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Châteauvillain
- Visite des Archives municipales de Saint-Dizier, Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier, Saint-Dizier
19 septembre 2026 à 17h30
Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier — Saint-Dizier
- Concerts rock à l’Abbaye, Abbaye de Septfontaines, Andelot-Blancheville
19 septembre 2026 à 19h00
Abbaye de Septfontaines — Andelot-Blancheville
- Concert à l’Orangerie du Château de Riaucourt à Poissons, Château, Poissons
19 septembre 2026 à 19h30
Château — Poissons
- Flânez dans un parc historique du XVIIIe siècle, Château, Romain-sur-Meuse
20 septembre 2026 à 09h00
Château — Romain-sur-Meuse
- A la découverte de l’église de Saint-Aignan de Chaumont, Eglise Saint-Aignan, Chaumont
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Aignan — Chaumont
- Flânez dans un parc historique du XVIIIe siècle, Château, Romain-sur-Meuse
20 septembre 2026 à 09h30
Château — Romain-sur-Meuse
- Visitez les vestiges de l’ancienne cité de La Mothe en compagnie d’un guide de l’Association pour La Mothe, Cité de la Mothe-en-Bassigny, Soulaucourt-sur-Mouzon
20 septembre 2026 à 09h30
Cité de la Mothe-en-Bassigny — Soulaucourt-sur-Mouzon
- Visite guidée de l’abbaye et conférence, Abbaye de Septfontaines, Andelot-Blancheville
20 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Septfontaines — Andelot-Blancheville
- Feuilles d’histoire et préservation des fonds patrimoniaux de la bibliothèque diocésaine de Langres, Hôtel Le Boulleur, Langres
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Le Boulleur — Langres
- Le mobilier de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Langres
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Martin — Langres
- Visite guidée d’une superbe église romane et des travaux de restauration prévus, Église Saint-Étienne, Vignory
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Étienne — Vignory
- Initiation au tir à l’arc, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds
20 septembre 2026 à 10h30
Maison-Dieu de Mormant — Leffonds
- Visite du Conservatoire de Musique et de Théâtre, Conservatoire de musique et de théâtre, Chaumont
20 septembre 2026 à 10h30
Conservatoire de musique et de théâtre — Chaumont
- Exposition et démonstration de vieux outils de la viticulture en Haute-Marne, Château du Grand Jardin, Joinville
20 septembre 2026 à 11h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- Marché du terroir, Château du Grand Jardin, Joinville
20 septembre 2026 à 11h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- Découverte de Poinson-les-Fayl, de son bâti et de ses anecdotes croustillantes, Église, Poinson-lès-Fayl
20 septembre 2026 à 11h00
Église — Poinson-lès-Fayl
- Tour en calèche dans le parc du château, Château du Grand Jardin, Joinville
20 septembre 2026 à 11h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- Reconstitutions historiques napoléonniennes, Château du Grand Jardin, Joinville
20 septembre 2026 à 11h00
Château du Grand Jardin — Joinville
- Animation musicale à l’orgue de barbarie, Château du Grand Jardin, Joinville
20 septembre 2026 à 11h30
Château du Grand Jardin — Joinville
- Spectacle équestre, Château du Grand Jardin, Joinville
20 septembre 2026 à 11h30
Château du Grand Jardin — Joinville
- Visitez une église et son clocher roman, Église Saint-Louvent, Attancourt
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Louvent — Attancourt
- Atelier 8-12 ans « Découverte et confection d’un sceau », Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Marne — Chamarandes-Choignes
- Rencontre avec l’art thérapie, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier
20 septembre 2026 à 14h00
Musée de Saint-Dizier — Saint-Dizier
- Visite commentée de la salle des coffres, Le Signe, Chaumont
20 septembre 2026 à 14h30
Le Signe — Chaumont
- Saints universels et saints régionaux. Le bréviaire de Chaumont, témoignage de la diversité liturgique du XVIIIe siècle, Médiathèque les Silos, Chaumont
20 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque les Silos — Chaumont
- Visite guidée générale des collections, Musée d’art et d’histoire, Langres
20 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art et d'histoire — Langres
- Visite d’un éco-musée 1900 La Ferme d’Antan, La Ferme d’Antan, Mandres-la-Côte
20 septembre 2026 à 15h00
La Ferme d'Antan — Mandres-la-Côte
- Exposition Photographique « Les Orchidées sauvages de la Haute-Marne – Etat des lieux 2026 », Office de Tourisme, Bourbonne-les-Bains
20 septembre 2026 à 15h00
Office de Tourisme — Bourbonne-les-Bains
- Visite guidée de l’église Saint-Charles de Marnaval, Eglise Saint-Charles de Marnaval, Saint-Dizier
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Charles de Marnaval — Saint-Dizier
- Visite de la chapelle de l’hôpital, Chapelle de l’hôpital, Chaumont
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle de l'hôpital — Chaumont
- Visite guidée du village de Saint-Michel rattaché à Villegusien-le-Lac, Église Saint-Michel, Villegusien-le-Lac
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Michel — Villegusien-le-Lac
- Visite guidée costumée « Quand le château du Grand Jardin était habité au XIXe siècle », Château du Grand Jardin, Joinville
20 septembre 2026 à 15h30
Château du Grand Jardin — Joinville
- Florilège de chansons françaises, Salle de convivialité de Faverolles, Faverolles
20 septembre 2026 à 15h30
Salle de convivialité de Faverolles — Faverolles
- Visite commentée du Signe, Le Signe, Chaumont
20 septembre 2026 à 16h30
Le Signe — Chaumont
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)