HAUTE-SAVOIE ANNECY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Haute-Savoie, capitale Annecy, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition : » Des savants au sommet – Irène et Frédéric Joliot-Curie à Megève, 1925-1931 « , Jardin alpin, Megève
19 septembre 2026 à 08h00
Jardin alpin — Megève
- Fabrication de pain au four à bois communal, four à bois communal, Saint-Jean-de-Sixt
19 septembre 2026 à 08h00
four à bois communal — Saint-Jean-de-Sixt
- A la découverte du vignoble d’Ayze et du Gringet, Mairie d’Ayze, Ayse
19 septembre 2026 à 08h30
Mairie d'Ayze — Ayse
- Petit cloître gothique flamboyant de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir
19 septembre 2026 à 08h30
Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir
- Ouverture de la chapelle de Joux, Chapelle de la Sainte Croix, Passy
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de la Sainte Croix — Passy
- Visite commentée : Megève Itinéraires Découverte, Office du tourisme de Megève, Megève
19 septembre 2026 à 09h00
Office du tourisme de Megève — Megève
- Visites guidées de la préfecture de la Haute-Savoie, Préfecture de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 09h00
Préfecture de la Haute-Savoie — Annecy
- Jeu de piste « Milo et l’énigme du métier disparu », Mairie La Roche-sur-Foron, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie La Roche-sur-Foron — La Roche-sur-Foron
- DE « L’ÉCOLE D’HORLO » AU « CHARLES » (1848-2026) – CONFÉRENCE, Lycée Charles Poncet, Cluses
19 septembre 2026 à 09h00
Lycée Charles Poncet — Cluses
- Ouverture du musée La Remise des sapeurs pompiers de Passy Le Fayet, La Remise, Passy
19 septembre 2026 à 09h00
La Remise — Passy
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Passy
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce — Passy
- Escape Box « Sur les traces de Michel Butor », créé par Escapade ludique., Manoir des livres, Lucinges
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir des livres — Lucinges
- Dictée médiévale au Château des sires du Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville
19 septembre 2026 à 09h00
Château des sires du Faucigny — Bonneville
- Atelier d’un Maitre-Verrier, Atelier Maitre Verrier, Saint-Pierre-en-Faucigny
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier Maitre Verrier — Saint-Pierre-en-Faucigny
- La Forge, Union compagnonnique des Devoirs Unis, La Forge, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 09h00
La Forge — La Roche-sur-Foron
- expo photos saint jean de sixt, Salle Charlemagne, Saint-Jean-de-Sixt
19 septembre 2026 à 09h00
Salle Charlemagne — Saint-Jean-de-Sixt
- Expositions à l’Abbaye d’Abondance, Abbaye d’Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye d'Abondance — Abondance
- Jeu de piste « Abondance : tout un fromage », Abbaye d’Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye d'Abondance — Abondance
- Visite libre de l’Abbaye d’Abondance, Abbaye d’Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye d'Abondance — Abondance
- Focus sur les trésors d’Abondance – Rallye photo à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- Visite libre de la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- Mais qui a croqué dans la meule d’Abondance à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- En famille à l’Abbaye d’Abondance !, Abbaye d’Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye d'Abondance — Abondance
- Conférence sur le patrimoine de la photographie, Médiathèque Intercommunale André Dussollier, Cruseilles
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque Intercommunale André Dussollier — Cruseilles
- Le Sac des Petits Curieux à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- Avis de recherche à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- Visite Libre, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia — Thônes
- Balade Branchée à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- Visite de la Banque de France Annecy, Banque de France, Annecy
19 septembre 2026 à 09h30
Banque de France — Annecy
- Focus sur les trésors d’Abondance – Rallye photo, Abbaye d’Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Abbaye d'Abondance — Abondance
- La Brouette de Juliette à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- Conférence « Chedde, un siècle d’industrie au pays du mont-Blanc », Salle des Cités Jardins, Passy
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Cités Jardins — Passy
- Jeu d’énigmes, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque, Espace Le Cèdre — Douvaine
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Saint-Maurice, Saint-Sixt
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Maurice — Saint-Sixt
- Visite libre du musée du Mont-Blanc, Musée Alpin, Chamonix-Mont-Blanc
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Alpin de Chamonix - musée du Mont-Blanc — Chamonix-Mont-Blanc
- Visite libre du musée des Cristaux, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Cristaux — Chamonix-Mont-Blanc
- Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses
- Randonnées dans la forêt de La Biolle, Presbytère de Marnaz, Marnaz
19 septembre 2026 à 10h00
Presbytère de Marnaz — Marnaz
- A la découverte de nos traditions : la pressée de pommes, Presbytère de Marnaz, Marnaz
19 septembre 2026 à 10h00
Presbytère de Marnaz — Marnaz
- Visite libre de la chartreuse de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges
19 septembre 2026 à 10h00
Chartreuse de Mélan — Taninges
- Visite Savoir-Faire : » Dans les coulisses de la Micro-Folie « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève
19 septembre 2026 à 10h00
Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève — Megève
- Visite de la battante morzinoise, Parc des Déreches, Morzine
19 septembre 2026 à 10h00
Parc des Déreches — Morzine
- Exposition « Toutes les couleurs de la liberté », Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy
19 septembre 2026 à 10h00
Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy
- Journée des producteurs à la Chartreuse de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges
19 septembre 2026 à 10h00
Chartreuse de Mélan — Taninges
- Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? saison 2 », Chartreuse de Mélan, Taninges
19 septembre 2026 à 10h00
Chartreuse de Mélan — Taninges
- Visites libres sur le Site de Morette, Site de Morette – musée départemental de la Résistance, La Balme-de-Thuy
19 septembre 2026 à 10h00
Site de Morette - musée départemental de la Résistance — La Balme-de-Thuy
- Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états », Presbytère de Marnaz, Marnaz
19 septembre 2026 à 10h00
Presbytère de Marnaz — Marnaz
- Chasses au trésor pour les enfants, à la découverte du parcours mémoriel !, Parcours du Mur de la Frontière, Ville-la-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Parcours du Mur de la Frontière — Ville-la-Grand
- Visite virtuelle de la Nécropole nationale des Glières, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy
19 septembre 2026 à 10h00
Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy
- Exposition photos et cartes anciennes, salle communale, Saint-Sixt
19 septembre 2026 à 10h00
salle communale — Saint-Sixt
- Visite du Donjon des Seigneurs des Faverges, Donjon des Seigneurs de Faverges, Faverges-Seythenex
19 septembre 2026 à 10h00
Donjon des Seigneurs de Faverges — Faverges-Seythenex
- Abbaye d’Aulps en 3D, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Comment le musée et le service des archives préservent le patrimoine ?, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses
- Visite flash Villa Cohendier, Villa Cohendier, Saint-Pierre-en-Faucigny
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Cohendier — Saint-Pierre-en-Faucigny
- Ré-imaginer le vitrail dans mon atelier près d’Évian et de Thonon, Atelier Gurnel Vitrail Champanges, Champanges
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Gurnel Vitrail Champanges — Champanges
- Exposition: des alpages aux stations, Gare routière de Morzine, Morzine
19 septembre 2026 à 10h00
Gare routière de Morzine — Morzine
- Visite libre du sentier historique « Le maquis des Glières » au plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
19 septembre 2026 à 10h00
Plateau des Glières — Le Petit-Bornand-les-Glières
- Balade patrimoine sur les traces de l’agriculture d’autrefois, Place de Saint-Maurice, Saint-Pierre-en-Faucigny
19 septembre 2026 à 10h00
Place de Saint-Maurice — Saint-Pierre-en-Faucigny
- Visite libre du château de Ripaille, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Marché des Potiers, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Visite de la Maison du patrimoine et de l’histoire, Maison du patrimoine, Andilly
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Andilly
- Visite d’atelier d’artiste et exposition « L’art de sublimer les matières oubliées », Atelier d’artiste plasticien Nicolas Péché, Le coudray,, Etaux
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier d'artiste plasticien Nicolas Péché, Le coudray, — Etaux
- Visite guidée du parcours mémoriel, Parcours du Mur de la Frontière, Ville-la-Grand
19 septembre 2026 à 10h00
Parcours du Mur de la Frontière — Ville-la-Grand
- Visite de l’église de Saint-Sixt, Eglise, Saint-Sixt
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise — Saint-Sixt
- Visite du Château des Rubins, Château des Rubins, Sallanches
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Rubins — Sallanches
- Les dessous des cailloux, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Cristaux — Chamonix-Mont-Blanc
- La Banque de France de Cluses, Banque de France, Cluses
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Cluses
- JEUX de MAINS ! Les artisans d’Art à l’honneur, Château des Rubins, Sallanches
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Rubins — Sallanches
- Exposition « Célébrer l’esprit des Glières. Le Monument national à la Résistance » au plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
19 septembre 2026 à 10h00
Plateau des Glières — Le Petit-Bornand-les-Glières
- Documentaires en accès libre sur le site de Morette, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy
19 septembre 2026 à 10h00
Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy
- Musée privé Chevrot, Saint-Sixt, Saint-Sixt
19 septembre 2026 à 10h00
Saint-Sixt — Saint-Sixt
- Visite de l’exposition « Floraire », Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Ouverture exceptionnelle du Château des sires du Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville
19 septembre 2026 à 10h00
Château des sires du Faucigny — Bonneville
- Visite commentée du pôle de valorisation énergie et matières, Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL), Passy
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) — Passy
- Visite guidée architecturale de la Mosquée Emir Abdel Kader, Mosquée Emir Abdel Kader, Annecy
19 septembre 2026 à 10h00
Mosquée Emir Abdel Kader — Annecy
- Le patrimoine disparu de Contamine-sur-Arve et de Faucigny, Prieuré de Contamine-Sur-Arve, Contamine-sur-Arve
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Contamine-Sur-Arve — Contamine-sur-Arve
- « Vos sens en éveil » avec promenade sur le Rhône, Port Gallatin, Seyssel
19 septembre 2026 à 10h30
Port Gallatin — Seyssel
- Visites guidées insolites du Château de Ripaille, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- VISITE GUIDÉE DU LYCÉE CHARLES PONCET ANCIENNE ECOLE ROYALE D’HORLOGERIE, Lycée Charles Poncet, Cluses
19 septembre 2026 à 10h30
Lycée Charles Poncet — Cluses
- Projection documentaire à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
19 septembre 2026 à 10h30
Plateau des Glières — Le Petit-Bornand-les-Glières
- Visite commentée de la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du fromage Abondance — Abondance
- Visite du Jardin des Cimes, Jardin des Cimes, Passy
19 septembre 2026 à 10h30
Jardin des Cimes — Passy
- Visites guidées de la chartreuse de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges
19 septembre 2026 à 10h30
Chartreuse de Mélan — Taninges
- Jeux d’aventure, Château de Clermont, Clermont
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Clermont — Clermont
- Visites guidées du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Clermont — Clermont
- Animations familles au château de Clermont, Château de Clermont, Clermont
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Clermont — Clermont
- NOCTURNE – installation immersive, Château de Clermont, Clermont
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Clermont — Clermont
- Visitez un Jardin Remarquable aux portes d’Annecy, Jardins Secrets, Vaulx
19 septembre 2026 à 10h30
Jardins Secrets — Vaulx
- Visite libre du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Clermont — Clermont
- Visites guidées de l’ancien prieuré du Château de Ripaille, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Visite hors-les-murs « De l’abbaye au Bas Thex », Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy
19 septembre 2026 à 11h00
Le Brise Glace — Annecy
- Découverte de l’Archipel Butor, Manoir des livres, Lucinges
19 septembre 2026 à 11h00
Manoir des livres — Lucinges
- Visite guidée : La Face cachée du Palais, Palais des sports et des congrès, Megève
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des sports et des congrès — Megève
- Visites guidées – Site de Morette, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy
19 septembre 2026 à 11h00
Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy
- Musée Numérique de la Micro-Folie du Haut-Chablais, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- CONCOURS PHOTO – LE PATRIMOINE CLUSIEN VU PAS SES HABITANTS, Théâtre Les Allos, Cluses
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre Les Allos — Cluses
- Retable et harmonium de la chapelle baroque des bernardines, Chapelle du Collège Sainte Marie, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle du Collège Sainte Marie — La Roche-sur-Foron
- Ateliers créatifs pour les enfants, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Conférence « Histoires extraordinaires de la Haute-Savoie » par Dominique Ernst, Médiathèque Espace du Foron, Reignier-Ésery
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Espace du Foron — Reignier-Ésery
- Visite guidée « La vie quotidienne au maquis », Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
19 septembre 2026 à 11h30
Plateau des Glières — Le Petit-Bornand-les-Glières
- Question pour un médecin, Chartreuse de Mélan, Taninges
19 septembre 2026 à 11h30
Chartreuse de Mélan — Taninges
- Jeu de piste au départ de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir
19 septembre 2026 à 13h00
Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir
- Rien à cacher !, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Vivre avec ou sans la République – La Haute-Savoie (1940-1947), Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Conférence « Patrimoine géologique -en danger par l’ignorance » proposée par le Géoparc du Chablais, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Visite guidée de l’usine SGL Carbon de Chedde, Salle des Cités Jardins, Passy
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des Cités Jardins — Passy
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Chapelle de La Marmotte, La Chapelle-Rambaud
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de La Marmotte — La Chapelle-Rambaud
- Visite du Musée Archéologique de Viuz-Faverges, Musée archéologique, Faverges-Seythenex
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Faverges-Seythenex
- Les mappes sardes (cadastre du du XVIIIe siècle), Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Exposition « AUX SOURCES » – Verres de cure & Verre contemporain – deux collections en résonance, Maison Gribaldi, Évian-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Gribaldi — Évian-les-Bains
- Cristallier, Jean-Franck Charlet, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Cristaux — Chamonix-Mont-Blanc
- Ouverture exceptionnelle : Chapelle Notre-Dame-des-Vertus – Le calvaire de Megève, Calvaire de megeve, Megève
19 septembre 2026 à 14h00
Calvaire de megeve — Megève
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Saint-Théodule, Arenthon
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Théodule — Arenthon
- Plume en main : la calligraphie, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- A la découverte des archives de Bonneville, médiathèque Henri Briffod, Bonneville
19 septembre 2026 à 14h00
médiathèque Henri Briffod — Bonneville
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Saint-Just, Cornier
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Just — Cornier
- Faire Montagne – Adrianna Muffat Jeandet, Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève, Megève
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Ermitage du Calvaire de Megève — Megève
- pratiques et savoir-faire autour de la laine de mouton, Moulin de Carra, Ville-la-Grand
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Carra — Ville-la-Grand
- Visites flash de l’exposition « Flash-back ! Immersion dans 200 ans de photographies (1826-2026), Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- L’Intuition des cimes, Pierre Margara, Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, Megève
19 septembre 2026 à 14h00
Espace d'art moderne et contemporain Edith Allard — Megève
- A chacun sa tour !, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 14h00
Château de l'Échelle — La Roche-sur-Foron
- Visite libre du musée Montagnard, Musée montagnard, Les Houches
19 septembre 2026 à 14h00
Musée montagnard — Les Houches
- Exposition : « Les bons baisers de Glières-val-de-borne », Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont, Glières-Val-de-Borne
19 septembre 2026 à 14h00
Site de l'ancienne Abbaye d'Entremont — Glières-Val-de-Borne
- Visite libre de la Villa Lumière, Villa Lumière, Évian-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Villa Lumière — Évian-les-Bains
- Visites autour des Ruines du Château de Pierre, Château de Pierre, Nangy
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Pierre — Nangy
- Château de Mionnaz, Château de Mionnaz, Menthonnex-sous-Clermont
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Mionnaz — Menthonnex-sous-Clermont
- Le temps passe… à Chamonix comme ailleurs, Place des Alpes, Chamonix-Mont-Blanc
19 septembre 2026 à 14h00
Place des Alpes — Chamonix-Mont-Blanc
- Ouverture de l’église Saint-Donat aux Plagnes, Église Saint-Donat des Plagnes, Passy
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Donat des Plagnes — Passy
- Animations à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières
19 septembre 2026 à 14h00
Plateau des Glières — Le Petit-Bornand-les-Glières
- Exposition Nadar, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 14h00
Château de l'Échelle — La Roche-sur-Foron
- A la découverte de nos traditions : Recettes, chants et jeux en patois, Presbytère de Marnaz, Marnaz
19 septembre 2026 à 14h00
Presbytère de Marnaz — Marnaz
- Atelier avec Larissa Mayorova « Forêt intérieure », Manoir des livres, Lucinges
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir des livres — Lucinges
- Moulin du Châtelet, Le moulin du Châtelet, Cornier
19 septembre 2026 à 14h00
Le moulin du Châtelet — Cornier
- L’abbaye d’Aulps, un patrimoine sauvé par une poignée d’hommes, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Les mots de la restauration, De Rives en Pages, Nernier
19 septembre 2026 à 14h00
De Rives en Pages — Nernier
- Fabriquer un sceau, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Exposition : » Faire Montagne, Henry Jacques Le Même et l’architecture de Megève », par Adrianna Muffat Jeandet, Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève, Megève
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Ermitage du Calvaire de Megève — Megève
- Présentation des fouilles archéologiques du château des sires de Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville
19 septembre 2026 à 14h00
Château des sires du Faucigny — Bonneville
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, La Chapelle-Rambaud
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame de l'Assomption — La Chapelle-Rambaud
- Balade autour des plantes, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Visite du Prieuré de Peillonnex, Prieuré, Peillonnex
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré — Peillonnex
- Exposition appareils photo, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 14h00
Château de l'Échelle — La Roche-sur-Foron
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Saint-Laurent, Saint-Laurent
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Laurent — Saint-Laurent
- La Tour des comtes de Genève, Jardin Paul Français, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Paul Français — La Roche-sur-Foron
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Saint-Pierre, Saint-Pierre-en-Faucigny
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre — Saint-Pierre-en-Faucigny
- Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches, Musée montagnard, Les Houches
19 septembre 2026 à 14h00
Musée montagnard — Les Houches
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Saint-Christophe, Amancy
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Christophe — Amancy
- Exposition-atelier « Images Vivantes » de l’artiste Yaacov Agam, produite par le Centre Pompidou, Salle Alhéna – Résidence Alhéna, Magland
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Alhéna - Résidence Alhéna — Magland
- Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges, Église Saint-Jean-Baptiste, Faverges-Seythenex
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Faverges-Seythenex
- La photographie aux Archives, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Qui sont tes ancêtres ?, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Visite libre ou enquêtes au Musée de la Faune, Musée de la Faune, Bellevaux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Faune — Bellevaux
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Saint-André, Eteaux
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-André — Eteaux
- Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise collégiale Saint Jean-Baptiste, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise collégiale Saint Jean-Baptiste — La Roche-sur-Foron
- Animations au Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Yvoire
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Rovorée - La Châtaignière — Yvoire
- Rencontre avec l’association des Anciens Elèves et Amis de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges
19 septembre 2026 à 14h00
Chartreuse de Mélan — Taninges
- Visite commentée de l’Abbaye d’Abondance, Abbaye d’Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 14h15
Abbaye d'Abondance — Abondance
- Balade patrimoine, Port Gallatin, Seyssel
19 septembre 2026 à 14h15
Port Gallatin — Seyssel
- Visite église Saint-André, Eglise Saint-André, Eteaux
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-André — Eteaux
- Visite de la chapelle du couvent des sœurs de la Charité, Couvent de la Charité, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 14h30
Couvent de la Charité — La Roche-sur-Foron
- Présentation du carillon mobile des Amis du Vieux Seynod à l’ancienne Chartreuse du Reposoir. « Patrimoine en musique »., Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir
19 septembre 2026 à 14h30
Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir
- Visite guidée à travers des photos d’époque, musée de la musique mécanique, Les Gets
19 septembre 2026 à 14h30
musée de la musique mécanique — Les Gets
- Visite guidée de l’exposition « Rumilly, ville ou campagne? », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly
19 septembre 2026 à 14h30
Notre Histoire - Musée de Rumilly — Rumilly
- Oser partir : l’émigration des Domancherots au fil du temps, Salle des Mariages – Mairie de Domancy, Domancy
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des Mariages - Mairie de Domancy — Domancy
- Circuit : Verthier au fil de l’histoire, Pont de Verthier, Doussard
19 septembre 2026 à 14h30
Pont de Verthier — Doussard
- Inauguration d’un circuit de douze panneaux richement dotés d’explications historiques et d’illustrations ou photographies d’époque, Promenade Philibert d’Orlyé, Menthon-Saint-Bernard
19 septembre 2026 à 14h30
Promenade Philibert d'Orlyé — Menthon-Saint-Bernard
- Rencontre – Conférence : Avec Jean-Luc Joseph, auteur de l’ouvrage » Le Val d’Arly de Michel Delalonde – 1950-1962 « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève
19 septembre 2026 à 15h00
Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève — Megève
- Visite du musée du Moyen-âge et des jardins, Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont, Glières-Val-de-Borne
19 septembre 2026 à 15h00
Site de l'ancienne Abbaye d'Entremont — Glières-Val-de-Borne
- Exposition : Pierre Margara, L’Intuition des cimes – BRONZE. En présence de l’artiste, séance de dédicace…, Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, Megève
19 septembre 2026 à 15h00
Espace d'art moderne et contemporain Edith Allard — Megève
- Rémanences, Crémerie, Passy
19 septembre 2026 à 15h00
Crémerie — Passy
- L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et demain, Eglise Saint Michel de Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint Michel de Chamonix — Chamonix-Mont-Blanc
- Visite église Saint-Just, Eglise Saint-Just, Cornier
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Just — Cornier
- Visite commentée de la collection permanente à 15h, Musée des granges de Servette, Chens-sur-Léman
19 septembre 2026 à 15h00
Musée des granges de Servette — Chens-sur-Léman
- Visite flash du petit cloître gothique flamboyant de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir
19 septembre 2026 à 15h00
Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir
- Concert du Cœur Amédée dans les jardins du Château de Ripaille, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Vous Avez Dit Baroque ?, Centre culturel de la Gorge, Les Contamines-Montjoie
19 septembre 2026 à 15h00
Centre culturel de la Gorge — Les Contamines-Montjoie
- Orgue historique Franzetti, Eglise collégiale Saint Jean-Baptiste, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise collégiale Saint Jean-Baptiste — La Roche-sur-Foron
- Visite guidée du patrimoine de Flaine, Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1), Flaine
19 septembre 2026 à 15h15
Centre d'Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1) — Flaine
- Souvenirs Cheddois, Bibliothèque municipale de Passy, Passy
19 septembre 2026 à 15h30
Bibliothèque municipale de Passy — Passy
- Découverte de l’ancienne station de pompage turbinage, Site hydroélectrique du Col du Grand Taillet, La Forclaz
19 septembre 2026 à 15h30
Site hydroélectrique du Col du Grand Taillet — La Forclaz
- A la Chartreuse du Reposoir, présentation d’une huile sur toile à sauvegarder, reflet de l’identité culturelle et historique de la population locale., Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir
19 septembre 2026 à 15h30
Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir
- À la recherche d’un document perdu ! [escape game], Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
19 septembre 2026 à 15h30
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- La photographie au fil de l’histoire, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
19 septembre 2026 à 15h30
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Projection : Alcide Boucher, photographe aux Houches, Musée montagnard, Les Houches
19 septembre 2026 à 16h00
Musée montagnard — Les Houches
- Fruits et arboriculture dans la Savoie ancienne, l’économie de verger, Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly
19 septembre 2026 à 16h00
Notre Histoire - Musée de Rumilly — Rumilly
- Projection du film « Autours de Remembrance : témoignages sur l’Usine de Chedde », Salle des Cités Jardins, Passy
19 septembre 2026 à 16h00
Salle des Cités Jardins — Passy
- Quel chantier ! Restaurer, comprendre et transmettre (Abbaye d’Abondance), Abbaye d’Abondance, Abondance
19 septembre 2026 à 16h00
Abbaye d'Abondance — Abondance
- Démonstration : la chambre photographique 1870, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
19 septembre 2026 à 16h00
Château de l'Échelle — La Roche-sur-Foron
- Visite guidée du site de l’ancienne Abbaye, Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont, Glières-Val-de-Borne
19 septembre 2026 à 16h30
Site de l'ancienne Abbaye d'Entremont — Glières-Val-de-Borne
- Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot », Mairie de Marnaz, Marnaz
19 septembre 2026 à 16h30
Mairie de Marnaz — Marnaz
- Animation et lectures, retour sur la 2ème Guerre Mondiale dans les Vallées de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia — Thônes
- Rencontre avec Sophie Dunajev, Photographe de Bellevaux, Maison de la Belle Vallée, Bellevaux
19 septembre 2026 à 16h30
Maison de la Belle Vallée — Bellevaux
- Exposition « Flaine, photographies de Myr Muratet », Centre d’Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1), Flaine
19 septembre 2026 à 17h00
Centre d'Art de Flaine (Flaine Forum, Galerie marchande, Niveau 1) — Flaine
- L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et aujourd’hui, Eglise Saint Michel de Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc
19 septembre 2026 à 17h00
Eglise Saint Michel de Chamonix — Chamonix-Mont-Blanc
- Au temps du rêve, mythes aborigènes d’Australie, Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais-les-Bains
19 septembre 2026 à 17h00
Maison forte de Hautetour — Saint-Gervais-les-Bains
- Enquête dans l’église : à la recherche de la restauration perdu, Église Notre-Dame de l’Assomption, Cordon
19 septembre 2026 à 17h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Cordon
- Du grabuge dans les pâturages, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
19 septembre 2026 à 17h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Visite théâtralisée du village de Praz-sur-Arly, Office de tourisme de Praz-sur-Arly, Praz-sur-Arly
19 septembre 2026 à 17h00
Office de tourisme de Praz-sur-Arly — Praz-sur-Arly
- Conférence « L’usine de Chedde et l’intégration des ouvriers dans un univers montagnard », Salle des Cités Jardins, Passy
19 septembre 2026 à 17h30
Salle des Cités Jardins — Passy
- CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE CLUSES, Lycée Charles Poncet, Cluses
19 septembre 2026 à 17h30
Lycée Charles Poncet — Cluses
- Rencontre autour du Môle, médiathèque Henri Briffod, Bonneville
19 septembre 2026 à 18h00
médiathèque Henri Briffod — Bonneville
- Projection film : » Le Sabot montagnard » de Ashley Parsons et Quentin Boëhm, Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève
19 septembre 2026 à 18h00
Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève — Megève
- Visite de la ferme de l’EARL Vallée de Béol au Reposoir, La ferme des Frasses, Le Reposoir
19 septembre 2026 à 18h00
La ferme des Frasses — Le Reposoir
- Le Sabot montagnard, un film de Ashley Parsons et Quentin Boëhm, Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève
19 septembre 2026 à 19h00
Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève — Megève
- Concert de musique médiévale européenne avec l’ensemble « Fera Merula », Eglise de Marnaz, Marnaz
19 septembre 2026 à 19h00
Eglise de Marnaz — Marnaz
- Théâtre « Sarah Bernhardt toujours! », Palais Lumière, Évian-les-Bains
19 septembre 2026 à 20h00
Palais Lumière — Évian-les-Bains
- Une veillée comme autrefois: mémoire et partage autour du pastoralisme., Maison de l’Alpage de Servoz, Servoz
19 septembre 2026 à 20h00
Maison de l'Alpage de Servoz — Servoz
- Fabrication de pain au four à bois de Carouge, Four à bois de Carouge, Les Villards-sur-Thônes
20 septembre 2026 à 09h00
Four à bois de Carouge — Les Villards-sur-Thônes
- Visite libre du Hameau des Alpes, Le Hameau des Alpes, La Clusaz
20 septembre 2026 à 09h00
Le Hameau des Alpes — La Clusaz
- VISITE LIBRE DU HAMEAU DES ALPES – Centre d’interprétation du Reblochon et Musée du Ski., Le Hameau des Alpes, La Clusaz
20 septembre 2026 à 09h00
Le Hameau des Alpes — La Clusaz
- Chedde en Fête, Parc Biolley, Passy
20 septembre 2026 à 09h30
Parc Biolley — Passy
- Visite du jardin des Simples, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
20 septembre 2026 à 10h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Portes ouvertes Académie du Faucigny – bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
20 septembre 2026 à 10h00
Château de l'Échelle — La Roche-sur-Foron
- Ouverture de la Chapelle-Ecole de Maffrey, Chapelle de Maffrey, Passy
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Maffrey — Passy
- Déambulation Cheddoise : entre histoire, industrie et art déco, Parc Biolley, Passy
20 septembre 2026 à 10h00
Parc Biolley — Passy
- Atelier Cyanotype, Musée montagnard, Les Houches
20 septembre 2026 à 10h00
Musée montagnard — Les Houches
- visite commentée sur le parcours de mémoire de Bonneville, Hôtel de Ville, Bonneville
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Bonneville
- Chavoires et son passé viticole au fil de la généalogie d’une famille, Les Pensières, Veyrier-du-Lac
20 septembre 2026 à 10h00
Les Pensières — Veyrier-du-Lac
- Chavoires et son passé viticole au fil de la généalogie de la famille Tardivel-Talabar, Les Pensières, Veyrier-du-Lac
20 septembre 2026 à 10h00
Les Pensières — Veyrier-du-Lac
- Rive droite de la Sallanche : évolution et modernité, Gare SNCF de Sallanches, Sallanches
20 septembre 2026 à 10h00
Gare SNCF de Sallanches — Sallanches
- Découvrez le devenir de notre patrimoine à la Grande Maison, Grande Maison, Contamine-sur-Arve
20 septembre 2026 à 10h00
Grande Maison — Contamine-sur-Arve
- Cyanotype, Musée montagnard, Les Houches
20 septembre 2026 à 10h00
Musée montagnard — Les Houches
- LES OBJETS D’ART DU TERRITOIRE DE CLUSES : UN PATRIMOINE À PRÉSERVER, Eglise Saint-Nicolas, Cluses
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Nicolas — Cluses
- Conférence « Aux origines de l’école maternelle, en France et au Mont-Saxonnex », école primaire Roger Guillermin, Mont-Saxonnex
20 septembre 2026 à 10h30
école primaire Roger Guillermin — Mont-Saxonnex
- À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE, Eglise Saint-Nicolas (ancienne), Cluses
20 septembre 2026 à 11h00
Eglise Saint-Nicolas (ancienne) — Cluses
- Cartographie sensible de notre alimentation, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
20 septembre 2026 à 11h00
Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps
- Visite commenté « Le musée du Mont-Blanc, 100 ans de collections », Musée Alpin, Chamonix-Mont-Blanc
20 septembre 2026 à 11h00
Musée Alpin de Chamonix - musée du Mont-Blanc — Chamonix-Mont-Blanc
- Conférence autour de la photographie, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
20 septembre 2026 à 13h30
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Moulin des Damets, Moulin des Damets, Eteaux
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin des Damets — Eteaux
- Viens créer tes armoiries, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Passe ton Certif’ !, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy
- Des Frasserands au Moulin, Gare de Montroc Le Planet, Chamonix-Mont-Blanc
20 septembre 2026 à 14h00
Gare de Montroc Le Planet — Chamonix-Mont-Blanc
- Visite guidée de Cluses, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses
20 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses
- Cordon : Petites et grande Histoires, Office du tourisme, Cordon
20 septembre 2026 à 14h00
Office du tourisme — Cordon
- Balade urbaine « Histoire de Rumilly », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly
20 septembre 2026 à 14h30
Notre Histoire - Musée de Rumilly — Rumilly
- A la rencontre des Savoyards d’autrefois…, Ecomusée du Lac d’Annecy, Sevrier
20 septembre 2026 à 14h30
Ecomusée du Lac d'Annecy — Sevrier
- Visite guidée de l’église de Saint-Ferréol, Église de Saint-Ferréol, Saint-Ferréol
20 septembre 2026 à 14h30
Église de Saint-Ferréol — Saint-Ferréol
- Conférence « Conserver et restaurer des œuvres sur papier », Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
20 septembre 2026 à 15h00
Château de l'Échelle — La Roche-sur-Foron
- Concert de l’Harmonie Chablaisienne dans les jardins du Château de Ripaille, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Ripaille — Thonon-les-Bains
- Atelier créatif « souvenir de la vallée », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses
- Visite guidée de Bonneville, Hôtel de Ville, Bonneville
20 septembre 2026 à 15h30
Hôtel de Ville — Bonneville
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)