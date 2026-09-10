HAUTE-SAVOIE ANNECY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Fabrication de pain au four à bois communal, four à bois communal, Saint-Jean-de-Sixt



four à bois communal — Saint-Jean-de-Sixt

Petit cloître gothique flamboyant de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir



Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir

Ouverture de la chapelle de Joux, Chapelle de la Sainte Croix, Passy



Chapelle de la Sainte Croix — Passy

Visite commentée : Megève Itinéraires Découverte, Office du tourisme de Megève, Megève



Office du tourisme de Megève — Megève

Visites guidées de la préfecture de la Haute-Savoie, Préfecture de la Haute-Savoie, Annecy



Préfecture de la Haute-Savoie — Annecy

Ouverture du musée La Remise des sapeurs pompiers de Passy Le Fayet, La Remise, Passy



La Remise — Passy

Dictée médiévale au Château des sires du Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville



Château des sires du Faucigny — Bonneville

Focus sur les trésors d’Abondance – Rallye photo à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Visite libre de la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Mais qui a croqué dans la meule d’Abondance à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Conférence sur le patrimoine de la photographie, Médiathèque Intercommunale André Dussollier, Cruseilles



Médiathèque Intercommunale André Dussollier — Cruseilles

Le Sac des Petits Curieux à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Avis de recherche à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Visite Libre, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes



Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia — Thônes

Balade Branchée à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Visite de la Banque de France Annecy, Banque de France, Annecy



Banque de France — Annecy

La Brouette de Juliette à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Jeu d’énigmes, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine



Médiathèque, Espace Le Cèdre — Douvaine

Visite libre du musée du Mont-Blanc, Musée Alpin, Chamonix-Mont-Blanc



Musée Alpin de Chamonix - musée du Mont-Blanc — Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses



Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses

Randonnées dans la forêt de La Biolle, Presbytère de Marnaz, Marnaz



Presbytère de Marnaz — Marnaz

A la découverte de nos traditions : la pressée de pommes, Presbytère de Marnaz, Marnaz



Presbytère de Marnaz — Marnaz

Visite libre de la chartreuse de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges



Chartreuse de Mélan — Taninges

Visite Savoir-Faire : » Dans les coulisses de la Micro-Folie « , Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève



Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève — Megève

Visite de la battante morzinoise, Parc des Déreches, Morzine



Parc des Déreches — Morzine

Exposition « Toutes les couleurs de la liberté », Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy



Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy

Journée des producteurs à la Chartreuse de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges



Chartreuse de Mélan — Taninges

Visites libres sur le Site de Morette, Site de Morette – musée départemental de la Résistance, La Balme-de-Thuy



Site de Morette - musée départemental de la Résistance — La Balme-de-Thuy

Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états », Presbytère de Marnaz, Marnaz



Presbytère de Marnaz — Marnaz

Chasses au trésor pour les enfants, à la découverte du parcours mémoriel !, Parcours du Mur de la Frontière, Ville-la-Grand



Parcours du Mur de la Frontière — Ville-la-Grand

Visite virtuelle de la Nécropole nationale des Glières, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy



Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy

Visite du Donjon des Seigneurs des Faverges, Donjon des Seigneurs de Faverges, Faverges-Seythenex



Donjon des Seigneurs de Faverges — Faverges-Seythenex

Abbaye d’Aulps en 3D, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps



Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps

Comment le musée et le service des archives préservent le patrimoine ?, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses



Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses

Ré-imaginer le vitrail dans mon atelier près d’Évian et de Thonon, Atelier Gurnel Vitrail Champanges, Champanges



Atelier Gurnel Vitrail Champanges — Champanges

Exposition: des alpages aux stations, Gare routière de Morzine, Morzine



Gare routière de Morzine — Morzine

Visite de la Maison du patrimoine et de l’histoire, Maison du patrimoine, Andilly



Maison du patrimoine — Andilly

Visite guidée du parcours mémoriel, Parcours du Mur de la Frontière, Ville-la-Grand



Parcours du Mur de la Frontière — Ville-la-Grand

Visite du Château des Rubins, Château des Rubins, Sallanches



Château des Rubins — Sallanches

La Banque de France de Cluses, Banque de France, Cluses



Banque de France — Cluses

Documentaires en accès libre sur le site de Morette, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy



Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy

Ouverture exceptionnelle du Château des sires du Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville



Château des sires du Faucigny — Bonneville

Visite commentée du pôle de valorisation énergie et matières, Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL), Passy



Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) — Passy

Visite guidée architecturale de la Mosquée Emir Abdel Kader, Mosquée Emir Abdel Kader, Annecy



Mosquée Emir Abdel Kader — Annecy

VISITE GUIDÉE DU LYCÉE CHARLES PONCET ANCIENNE ECOLE ROYALE D’HORLOGERIE, Lycée Charles Poncet, Cluses



Lycée Charles Poncet — Cluses

Visite commentée de la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance



Maison du fromage Abondance — Abondance

Visite du Jardin des Cimes, Jardin des Cimes, Passy



Jardin des Cimes — Passy

Visites guidées de la chartreuse de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges



Chartreuse de Mélan — Taninges

Jeux d’aventure, Château de Clermont, Clermont



Château de Clermont — Clermont

Visites guidées du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont



Château de Clermont — Clermont

Animations familles au château de Clermont, Château de Clermont, Clermont



Château de Clermont — Clermont

NOCTURNE – installation immersive, Château de Clermont, Clermont



Château de Clermont — Clermont

Visitez un Jardin Remarquable aux portes d’Annecy, Jardins Secrets, Vaulx



Jardins Secrets — Vaulx

Visite libre du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont



Château de Clermont — Clermont

Visite guidée du quartier des Marquisats, Le Brise Glace, Annecy



Le Brise Glace — Annecy

Découverte de l’Archipel Butor, Manoir des livres, Lucinges



Manoir des livres — Lucinges

Visite guidée : La Face cachée du Palais, Palais des sports et des congrès, Megève



Palais des sports et des congrès — Megève

Visites guidées – Site de Morette, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy



Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial — La Balme-de-Thuy

Musée Numérique de la Micro-Folie du Haut-Chablais, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps



Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps

CONCOURS PHOTO – LE PATRIMOINE CLUSIEN VU PAS SES HABITANTS, Théâtre Les Allos, Cluses



Théâtre Les Allos — Cluses

Retable et harmonium de la chapelle baroque des bernardines, Chapelle du Collège Sainte Marie, La Roche-sur-Foron



Chapelle du Collège Sainte Marie — La Roche-sur-Foron

Question pour un médecin, Chartreuse de Mélan, Taninges



Chartreuse de Mélan — Taninges

Jeu de piste au départ de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir



Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir

Rien à cacher !, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Vivre avec ou sans la République – La Haute-Savoie (1940-1947), Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Visite guidée de l’usine SGL Carbon de Chedde, Salle des Cités Jardins, Passy



Salle des Cités Jardins — Passy

Les mappes sardes (cadastre du du XVIIIe siècle), Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Plume en main : la calligraphie, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

A la découverte des archives de Bonneville, médiathèque Henri Briffod, Bonneville



médiathèque Henri Briffod — Bonneville

Faire Montagne – Adrianna Muffat Jeandet, Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève, Megève



Musée de l'Ermitage du Calvaire de Megève — Megève

L’Intuition des cimes, Pierre Margara, Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, Megève



Espace d'art moderne et contemporain Edith Allard — Megève

Visite libre du musée Montagnard, Musée montagnard, Les Houches



Musée montagnard — Les Houches

Visites autour des Ruines du Château de Pierre, Château de Pierre, Nangy



Château de Pierre — Nangy

Atelier avec Larissa Mayorova « Forêt intérieure », Manoir des livres, Lucinges



Manoir des livres — Lucinges

Moulin du Châtelet, Le moulin du Châtelet, Cornier



Le moulin du Châtelet — Cornier

Les mots de la restauration, De Rives en Pages, Nernier



De Rives en Pages — Nernier

Fabriquer un sceau, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Présentation des fouilles archéologiques du château des sires de Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville



Château des sires du Faucigny — Bonneville

La Tour des comtes de Genève, Jardin Paul Français, La Roche-sur-Foron



Jardin Paul Français — La Roche-sur-Foron

Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches, Musée montagnard, Les Houches



Musée montagnard — Les Houches

La photographie aux Archives, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Qui sont tes ancêtres ?, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Visite libre ou enquêtes au Musée de la Faune, Musée de la Faune, Bellevaux



Musée de la Faune — Bellevaux

Animations au Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Yvoire



Domaine de Rovorée - La Châtaignière — Yvoire

Rencontre avec l’association des Anciens Elèves et Amis de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges



Chartreuse de Mélan — Taninges

Balade patrimoine, Port Gallatin, Seyssel



Port Gallatin — Seyssel

Visite de la chapelle du couvent des sœurs de la Charité, Couvent de la Charité, La Roche-sur-Foron



Couvent de la Charité — La Roche-sur-Foron

Présentation du carillon mobile des Amis du Vieux Seynod à l’ancienne Chartreuse du Reposoir. « Patrimoine en musique »., Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir



Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir

Visite guidée à travers des photos d’époque, musée de la musique mécanique, Les Gets



musée de la musique mécanique — Les Gets

Oser partir : l’émigration des Domancherots au fil du temps, Salle des Mariages – Mairie de Domancy, Domancy



Salle des Mariages - Mairie de Domancy — Domancy

Circuit : Verthier au fil de l’histoire, Pont de Verthier, Doussard



Pont de Verthier — Doussard

L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et demain, Eglise Saint Michel de Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc



Eglise Saint Michel de Chamonix — Chamonix-Mont-Blanc

Visite commentée de la collection permanente à 15h, Musée des granges de Servette, Chens-sur-Léman



Musée des granges de Servette — Chens-sur-Léman

Visite flash du petit cloître gothique flamboyant de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir



Chartreuse du Reposoir - Le Carmel — Le Reposoir

Vous Avez Dit Baroque ?, Centre culturel de la Gorge, Les Contamines-Montjoie



Centre culturel de la Gorge — Les Contamines-Montjoie

Orgue historique Franzetti, Eglise collégiale Saint Jean-Baptiste, La Roche-sur-Foron



Eglise collégiale Saint Jean-Baptiste — La Roche-sur-Foron

Souvenirs Cheddois, Bibliothèque municipale de Passy, Passy



Bibliothèque municipale de Passy — Passy

Découverte de l’ancienne station de pompage turbinage, Site hydroélectrique du Col du Grand Taillet, La Forclaz



Site hydroélectrique du Col du Grand Taillet — La Forclaz

La photographie au fil de l’histoire, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps



Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps

Fruits et arboriculture dans la Savoie ancienne, l’économie de verger, Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly



Notre Histoire - Musée de Rumilly — Rumilly

Animation et lectures, retour sur la 2ème Guerre Mondiale dans les Vallées de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes



Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia — Thônes

Rencontre avec Sophie Dunajev, Photographe de Bellevaux, Maison de la Belle Vallée, Bellevaux



Maison de la Belle Vallée — Bellevaux

L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et aujourd’hui, Eglise Saint Michel de Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc



Eglise Saint Michel de Chamonix — Chamonix-Mont-Blanc

Du grabuge dans les pâturages, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps



Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps

Visite théâtralisée du village de Praz-sur-Arly, Office de tourisme de Praz-sur-Arly, Praz-sur-Arly



Office de tourisme de Praz-sur-Arly — Praz-sur-Arly

Rencontre autour du Môle, médiathèque Henri Briffod, Bonneville



médiathèque Henri Briffod — Bonneville

Projection film : » Le Sabot montagnard » de Ashley Parsons et Quentin Boëhm, Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève



Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève — Megève

Visite de la ferme de l’EARL Vallée de Béol au Reposoir, La ferme des Frasses, Le Reposoir



La ferme des Frasses — Le Reposoir

Le Sabot montagnard, un film de Ashley Parsons et Quentin Boëhm, Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève



Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève — Megève

Une veillée comme autrefois: mémoire et partage autour du pastoralisme., Maison de l’Alpage de Servoz, Servoz



Maison de l'Alpage de Servoz — Servoz

Fabrication de pain au four à bois de Carouge, Four à bois de Carouge, Les Villards-sur-Thônes



Four à bois de Carouge — Les Villards-sur-Thônes

Visite libre du Hameau des Alpes, Le Hameau des Alpes, La Clusaz



Le Hameau des Alpes — La Clusaz

VISITE LIBRE DU HAMEAU DES ALPES – Centre d’interprétation du Reblochon et Musée du Ski., Le Hameau des Alpes, La Clusaz



Le Hameau des Alpes — La Clusaz

Chedde en Fête, Parc Biolley, Passy



Parc Biolley — Passy

Visite du jardin des Simples, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps



Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps

Ouverture de la Chapelle-Ecole de Maffrey, Chapelle de Maffrey, Passy



Chapelle de Maffrey — Passy

Atelier Cyanotype, Musée montagnard, Les Houches



Musée montagnard — Les Houches

visite commentée sur le parcours de mémoire de Bonneville, Hôtel de Ville, Bonneville



Hôtel de Ville — Bonneville

Rive droite de la Sallanche : évolution et modernité, Gare SNCF de Sallanches, Sallanches



Gare SNCF de Sallanches — Sallanches

Cyanotype, Musée montagnard, Les Houches



Musée montagnard — Les Houches

Cartographie sensible de notre alimentation, Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps



Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps — Saint-Jean-d'Aulps

Visite commenté « Le musée du Mont-Blanc, 100 ans de collections », Musée Alpin, Chamonix-Mont-Blanc



Musée Alpin de Chamonix - musée du Mont-Blanc — Chamonix-Mont-Blanc

Moulin des Damets, Moulin des Damets, Eteaux



Moulin des Damets — Eteaux

Viens créer tes armoiries, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Passe ton Certif’ !, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy



Archives départementales de la Haute-Savoie — Annecy

Des Frasserands au Moulin, Gare de Montroc Le Planet, Chamonix-Mont-Blanc



Gare de Montroc Le Planet — Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée de Cluses, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses



Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses

Cordon : Petites et grande Histoires, Office du tourisme, Cordon



Office du tourisme — Cordon

Balade urbaine « Histoire de Rumilly », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly



Notre Histoire - Musée de Rumilly — Rumilly

A la rencontre des Savoyards d’autrefois…, Ecomusée du Lac d’Annecy, Sevrier



Ecomusée du Lac d'Annecy — Sevrier

Atelier créatif « souvenir de la vallée », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses



Musée de l'horlogerie et du décolletage — Cluses