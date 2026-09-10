HAUTE-VIENNE LIMOGES JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Haute-Vienne, capitale Limoges, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite de la manufacture JM Weston, Manufacture JM Weston, Limoges
19 septembre 2026 à 08h30
Manufacture JM Weston — Limoges
- Visite guidée du Lycée Gay-Lussac, Lycée Gay-Lussac, Limoges
19 septembre 2026 à 08h30
Lycée Gay-Lussac — Limoges
- Visite commentée de la résidence les Jardins d’Arcadie, Résidence Les Jardins d’Arcadie – Le Jardin des Ormes, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Résidence Les Jardins d'Arcadie - Le Jardin des Ormes — Limoges
- Exposition : Résister par l’Art et la Culture 1940-1945, Musée de la Résistance, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Résistance — Limoges
- L’atelier du vitrail : fixer l’insolite, L’atelier du vitrail, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
L'atelier du vitrail — Limoges
- SNCF Voyageurs – Le technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges PIM, vous ouvre exceptionnellement ses portes !, Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoge PIM, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Technicentre Nouvelle Aquitaine - Limoge PIM — Limoges
- Visite libre de l’église de La Meyze, Église Saint-Michel, La Meyze
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Michel — La Meyze
- Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France, Espace Subrosa, Couzeix
19 septembre 2026 à 09h00
Espace Subrosa — Couzeix
- Visite commentée : le tombeau de Saint Martial, Basilique Saint-Michel-des-Lions, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Basilique Saint-Michel-des-Lions — Limoges
- Exposition : Le journal d’Hélène Berr, Musée de la Résistance, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Résistance — Limoges
- Visite libre de l’église de la Roche L’Abeille, Église de la Roche l’Abeille, La Roche-l’Abeille
19 septembre 2026 à 09h00
Église de la Roche l'Abeille — La Roche-l'Abeille
- Exposition : Les prisonniers de guerre français, histoire d’une communauté captive (1940-1945), Musée de la Résistance, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Résistance — Limoges
- Visite du chantier du donjon de château Chervix, La Tour, Château-Chervix
19 septembre 2026 à 09h00
La Tour — Château-Chervix
- SNCF Réseau – Le poste de commande de la gare de Limoges vous ouvre ses portes !, Gare de Limoges-Bénédictins, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Limoges-Bénédictins — Limoges
- Journées européennes du Patrimoine 2026, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Facultés de Médecine et de Pharmacie — Limoges
- Visite libre de l’église de Glandon, Église de Glandon, Glandon
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Glandon — Glandon
- Portes ouvertes de la cour d’appel de Limoges, Cour d’appel de Limoges, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Cour d'appel de Limoges — Limoges
- Visite commentée : un voyage dans le monde secret de l’Or, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard
19 septembre 2026 à 09h00
Maison de l'Or en Limousin — Le Chalard
- Visite libre ou commentée de l’hôtel de La Pouge, Hôtel de La Pouge, Le Dorat
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de La Pouge — Le Dorat
- Découverte de la Banque de France, Banque de France, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Limoges
- Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac, Sous-préfecture de Bellac, Bellac
19 septembre 2026 à 09h00
Sous-préfecture de Bellac — Bellac
- Visite guidée : à la découverte de la Banque de France à Limoges, Banque de France, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Limoges
- Visite libre de l’église de Ladignac-le-Long, Église Saint-Aignan, Ladignac-le-Long
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Aignan — Ladignac-le-Long
- Exposition : Mortemart hier et aujourd’hui, Commune de Mortemart, Mortemart
19 septembre 2026 à 09h00
Commune de Mortemart — Mortemart
- Visite de la plateforme de compostage de Bessines-sur-Gartempe, Plateforme de compostage, Bessines-sur-Gartempe
19 septembre 2026 à 09h00
Plateforme de compostage — Bessines-sur-Gartempe
- Découverte des coulisses du TER : simulateur de conduite et visite d’une rame !, Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoges Montplaisir, Limoges
19 septembre 2026 à 09h00
Technicentre Nouvelle Aquitaine - Limoges Montplaisir — Limoges
- À la découverte de la commune de Pierre-Buffière, Place du 8 mai 1945, Pierre-Buffière
19 septembre 2026 à 09h30
Place du 8 mai 1945 — Pierre-Buffière
- Quand le pompon s’engage !, Musée de la Résistance, Limoges
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de la Résistance — Limoges
- Visite commentée : 50 ans de santé, de sciences et de transmission, dans les coulisses des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Limoges, Facultés de médecine et pharmacie de Limoges, Limoges
19 septembre 2026 à 09h30
Facultés de médecine et pharmacie de Limoges — Limoges
- Venez découvrir l’église de Saint-Priest-les-Vergnes, Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes, Sainte-Anne-Saint-Priest
19 septembre 2026 à 09h30
Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes — Sainte-Anne-Saint-Priest
- Exposition « Lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges
19 septembre 2026 à 09h30
Musée des beaux-arts de Limoges — Limoges
- Atelier : découvrez l’orpaillage en rivière !, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de l'Or en Limousin — Le Chalard
- Visite commentée de l’ancienne chapelle des franciscaines du Dorat, Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple, Le Dorat
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple — Le Dorat
- Conserver les livres de la bibliothèque, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Balade Cluedo – quartier des Portes-Ferrées, Rue des Portes Ferrées, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Rue des Portes Ferrées — Limoges
- Visite libre de la cité du cuir, Cité du cuir, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 10h00
Cité du cuir — Saint-Junien
- Programme des visites au Frac-Artothèque pour les Journées du Patrimoine 2026, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine — Limoges
- Visite guidée, Anciennes carrières de Marcognac, Saint-Yrieix-la-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Anciennes carrières de Marcognac — Saint-Yrieix-la-Perche
- Visite libre : petite fête des plantes de fruitiers hors du commun et agrumes rustiques, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Losmonerie — Aixe-sur-Vienne
- Visite libre et exposition temporaire au musée de Châteauponsac, Musée René Baubérot, Châteauponsac
19 septembre 2026 à 10h00
Musée René Baubérot — Châteauponsac
- Visites guidées au Château de Dompierre, Château de Dompierre, Dompierre-les-Églises
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Dompierre — Dompierre-les-Églises
- Exposition : Isabelle Meyer, artiste peintre, Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple, Le Dorat
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple — Le Dorat
- Exposition : les fontaines oubliées de Magnac-Laval, Magn’accueil, Magnac-Laval
19 septembre 2026 à 10h00
Magn'accueil — Magnac-Laval
- Patrimoine en péril : la collégiale de Saint-Junien se dévoile, Collégiale Saint-Junien, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Junien — Saint-Junien
- Découverte des expositions Kouka et Rebeyrolle, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Paul Rebeyrolle — Eymoutiers
- Visites guidées de la maison du peuple de Limoges, Maison du peuple, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du peuple — Limoges
- Visite guidée du Moulin de Lavaud, Moulin de Lavaud, Saint-Sornin-Leulac
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Lavaud — Saint-Sornin-Leulac
- Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal, Centre-bourg saint hilaire bonneval, Saint-Hilaire-Bonneval
19 septembre 2026 à 10h00
Centre-bourg saint hilaire bonneval — Saint-Hilaire-Bonneval
- Visite du temple protestant de Limoges, Temple protestant, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Limoges
- Découverte de la Micro-Folie « Des animaux dans le décor », Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux, Châteauponsac
19 septembre 2026 à 10h00
Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux — Châteauponsac
- Visite guidée JEP – Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique, Limoges magré, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Limoges magré — Limoges
- Journées européennes du patrimoine : La Maison traditionnelle de la Boucherie, Maison traditionnelle de la boucherie, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Maison traditionnelle de la boucherie — Limoges
- Visites libres du jardin des Vitailles, Jardin des Vitailles, Saint-Yrieix-la-Perche
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin des Vitailles — Saint-Yrieix-la-Perche
- Visite du musée Gay-Lussac, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Gay Lussac — Saint-Léonard-de-Noblat
- Visites postées par nos médiateurs, Cité du cuir, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 10h00
Cité du cuir — Saint-Junien
- Le château du Seigneur de l’ombre au cours des siècles…et demain ? Visites commentées, Château de Châlus-Maulmont, Châlus
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Châlus-Maulmont — Châlus
- Journées européennes du patrimoine : La ville haute éveille vos sens ! – visite sensorielle, Place de la Motte, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Motte — Limoges
- Journées européennes du patrimoine : Quartier de la Boucherie, Rue de la Boucherie, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Rue de la Boucherie — Limoges
- Visite guidée du château du Mas de l’Âge, Château du Mas de l’Âge, Couzeix
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Mas de l'Âge — Couzeix
- Exposition : Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles, Temple protestant, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Limoges
- Visite Libre – Le château de Rochechouart : un Patrimoine architectural réinventé., Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - Château de Rochechouart — Rochechouart
- Visite libre de l’église de Coussac-Bonneval, Église Saint-Saturnin, Coussac-Bonneval
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Saturnin — Coussac-Bonneval
- Visite libre de l’église de Texon, Église de Texon, Flavignac
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Texon — Flavignac
- L’Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre ses portes !, Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges), Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Limoges) — Limoges
- Conférences guidées : histoire, savoir-faire et création, Musée du four des Casseaux, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du four des Casseaux — Limoges
- Visite de chantier du site de l’accueil de loisirs aux Bruges, Accueil de loisirs « Les Bruges », Boisseuil
19 septembre 2026 à 10h00
Accueil de loisirs "Les Bruges" — Boisseuil
- Venez à la rencontre de la Fondation du patrimoine à la Chapelle Saint-Aurélien de Limoges, Chapelle Saint-Aurélien, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Aurélien — Limoges
- Découverte de la carrière de Pagnac, Carrière de Pagnac, Verneuil-sur-Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Carrière de Pagnac — Verneuil-sur-Vienne
- Visites « Du palais jusqu’au ciel », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts de Limoges — Limoges
- Visite commentée d’un château du XVIe siècle meublé et dégustation de framboises, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Losmonerie — Aixe-sur-Vienne
- Visite libre – Conserver les livres de la bibliothèque – avec Claire Lathière et Audrey Mazeyrie, chargées d’études documentaires, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Visite commentée de la mairie de Feytiat, Mairie de Feytiat, Feytiat
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Feytiat — Feytiat
- Visite libre :
Le musée de Rochechouart – Une collection qui questionne la photographie, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - Château de Rochechouart — Rochechouart
- Venez rencontrer la Fondation du patrimoine à la Collégiale de Saint-Junien, Collégiale Saint-Junien, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Junien — Saint-Junien
- Visite d’un logis du XVIIe siècle et du musée Richard Cœur de Lion, Domaine de Châlus-Chabrol, Châlus
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Châlus-Chabrol — Châlus
- Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens, Espace Georges Brassens, Feytiat
19 septembre 2026 à 10h30
Espace Georges Brassens — Feytiat
- Spectacle grand public – par Singuliers associés, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
19 septembre 2026 à 10h30
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Visite commentée du château de Montauran, Château de Montauran, Nantiat
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Montauran — Nantiat
- Visite guidée des salons de réception, de la chapelle et visite balisée du parc, Domaine de Bort, Saint-Priest-Taurion
19 septembre 2026 à 10h30
Domaine de Bort — Saint-Priest-Taurion
- Visites commentées du musée Baubérot, Musée René Baubérot, Châteauponsac
19 septembre 2026 à 10h30
Musée René Baubérot — Châteauponsac
- Visite guidée de la Grange aux Moines, Grange aux Moines, Ambazac
19 septembre 2026 à 10h30
Grange aux Moines — Ambazac
- Visites guidées Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945), Musée de la Résistance, Limoges
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Résistance — Limoges
- Visite guidée : « Quand les pierres racontent l’Histoire », Château du Chambon, Bersac-sur-Rivalier
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Chambon — Bersac-sur-Rivalier
- Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil, Beaubreuil, Limoges
19 septembre 2026 à 11h00
Beaubreuil — Limoges
- Rencontre avec d’authentiques machines à vapeur et des autorails d’antan, Gare de Limoges-Bénédictins, Limoges
19 septembre 2026 à 11h00
Gare de Limoges-Bénédictins — Limoges
- Le château du Seigneur de l’ombre au cours des siècles…et demain ? Visite libre, Château de Châlus-Maulmont, Châlus
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Châlus-Maulmont — Châlus
- Visite guidée – Le verre, un matériau fragile, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
19 septembre 2026 à 11h00
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Expositions au Centre des livres d’artistes, Centre des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche
19 septembre 2026 à 11h00
Centre des Livres d'Artistes — Saint-Yrieix-la-Perche
- Visite guidée du château de Brie et de sa grange médiévale, à l’occasion du 5e Salon des artisans du patrimoine., Château de Brie, Champagnac-la-Rivière
19 septembre 2026 à 12h00
Château de Brie — Champagnac-la-Rivière
- Animation « Jouons avec les oeuvres d’art », Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux, Châteauponsac
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux — Châteauponsac
- Visitez les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas, Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas, La Geneytouse
19 septembre 2026 à 14h00
Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas — La Geneytouse
- Visite commentée : comment préserver les objets et savoir-faire en péril au musée de Châteauponsac ?, Musée René Baubérot, Châteauponsac
19 septembre 2026 à 14h00
Musée René Baubérot — Châteauponsac
- Découverte du château de la Cosse avec « Wooly », un livret-jeu pour les moins de 10 ans, Château de La Cosse, Veyrac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de La Cosse — Veyrac
- Exposition « Dans l’œil du photographe : mémoires d’Antone, de 1930 à nos jours », Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière
19 septembre 2026 à 14h00
Villa gallo-romaine d'Antone — Pierre-Buffière
- [Visite commentée] Patrimoine de l’enfance : ancienne école de Grasmagnac, Ancienne école de Grasmagnac, Vicq-sur-Breuilh
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne école de Grasmagnac — Vicq-sur-Breuilh
- Visite commentée : HistoRail participe aux JEP-SNCF, HistoRail – Musée du chemin de fer, Saint-Léonard-de-Noblat
19 septembre 2026 à 14h00
HistoRail - Musée du chemin de fer — Saint-Léonard-de-Noblat
- Atelier participatif « le trône et le marteau », La Mégisserie, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 14h00
La Mégisserie — Saint-Junien
- Visite guidée « sur les traces d’Arsène d’Arsonval », Musée Jacques Arsène d’Arsonval, La Porcherie
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Jacques Arsène d'Arsonval — La Porcherie
- Découverte de l’Hôtel Nieaud (siège de l’UDAP 87), Hôtel Nieaud (Siège de l’UDAP 87), Limoges
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Nieaud (Siège de l'UDAP 87) — Limoges
- Visite accompagnée :
Le musée de Rochechouart : une collection qui questionne la photographie, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - Château de Rochechouart — Rochechouart
- Animations ludiques autour de l’archéologie, mini bacs de fouille, Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière
19 septembre 2026 à 14h00
Villa gallo-romaine d'Antone — Pierre-Buffière
- Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane, Village martyr, Oradour-sur-Glane
19 septembre 2026 à 14h00
Village martyr — Oradour-sur-Glane
- Stand – Cultivons notre avenir, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Visite guidée de l’église fortifiée, Place de l’église Compreignac, Compreignac
19 septembre 2026 à 14h00
Place de l'église Compreignac — Compreignac
- Visite commentée de la tour du Plô, Tour du Plô, Saint-Yrieix-la-Perche
19 septembre 2026 à 14h00
Tour du Plô — Saint-Yrieix-la-Perche
- Visite commentée de la chapelle Saint Alexis – Hôtel de l’université de Limoges, Hôtel de l’Université de Limoges, Limoges
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de l'Université de Limoges — Limoges
- Découverte de 2 jeux de plateau, Musée de la Résistance, Limoges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Résistance — Limoges
- Exposition : « L’idiome du village », par Jean-François Vrod, Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Cécile Sabourdy — Vicq-sur-Breuilh
- Atelier : « Dans les coulisses du musée Cécile Sabourdy », Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Cécile Sabourdy — Vicq-sur-Breuilh
- Conserver le patrimoine : rôle de la photographie, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Gay Lussac — Saint-Léonard-de-Noblat
- Visite accompagnée – Le château de Rochechouart : Un patrimoine architectural réinventé, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - Château de Rochechouart — Rochechouart
- Visite guidée du château de la Cosse, Château de La Cosse, Veyrac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de La Cosse — Veyrac
- Visite du château de Lavauguyon, Château de Lavauguyon, Maisonnais-sur-Tardoire
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Lavauguyon — Maisonnais-sur-Tardoire
- Visite commentée du château de Leymarie, Château de Leymarie, Beynac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Leymarie — Beynac
- Livret-jeu et atelier pour tous – Estampille de porcelainier, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Exposition « Effet cocktail » : mélange d’artistes détonants, Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Cécile Sabourdy — Vicq-sur-Breuilh
- Rallye culturel à St-Martin-Terressus, Saint-Martin-Terressus, Saint-Martin-Terressus
19 septembre 2026 à 14h00
Saint-Martin-Terressus — Saint-Martin-Terressus
- Exposition : « Pierre Albasser de A à Z », Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Cécile Sabourdy — Vicq-sur-Breuilh
- Visite commentée de la villa gallo-romaine d’Antone, Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière
19 septembre 2026 à 14h00
Villa gallo-romaine d'Antone — Pierre-Buffière
- Démonstration et initiation au tir à l’arc médiéval, Les planchettes, Saint-Vitte-sur-Briance
19 septembre 2026 à 14h00
Les planchettes — Saint-Vitte-sur-Briance
- Visite guidée de la chapelle des Pénitents Bleus et procession des Pénitents bleus dans le cimetière de Saint-Junien, Chapelle Sainte-Madeleine, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Madeleine — Saint-Junien
- Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Paul Rebeyrolle — Eymoutiers
- Visite du musée HistoRail, HistoRail – Musée du chemin de fer, Saint-Léonard-de-Noblat
19 septembre 2026 à 14h30
HistoRail - Musée du chemin de fer — Saint-Léonard-de-Noblat
- Déambulations théâtrales : Héroïnes de la Résistance, par Cyrielle Lagorse Olivier, Musée de la Résistance, Limoges
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Résistance — Limoges
- Visite libre du musée de la Résistance, Musée de la Résistance, Peyrat-le-Château
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Résistance — Peyrat-le-Château
- Visite guidée du four Haviland, Four Haviland, Couzeix
19 septembre 2026 à 14h30
Four Haviland — Couzeix
- Visite guidée du château de Bonneval, Château de Bonneval, Coussac-Bonneval
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Bonneval — Coussac-Bonneval
- Visite guidée de l’exposition « Lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des beaux-arts de Limoges — Limoges
- Visite commentée : Grandmont en péril, Abbaye de Grandmont, Saint-Sylvestre
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Grandmont — Saint-Sylvestre
- Démonstration de coupe et de couture gantière, Cité du cuir, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 15h00
Cité du cuir — Saint-Junien
- Visite commentée de l’hôtel de Ville de Bellac, Mairie de Bellac, Bellac
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Bellac — Bellac
- Visite guidée du Château de Montautre, Château de Montautre, Fromental
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Montautre — Fromental
- Visite guidée au Moulin du Got, Le Moulin du Got, Saint-Léonard-de-Noblat
19 septembre 2026 à 15h00
Le Moulin du Got — Saint-Léonard-de-Noblat
- Théâtre : Guerre Oratorio, par la Cie Expression 7, Salle Simone Veil, Limoges
19 septembre 2026 à 15h00
Salle Simone Veil — Limoges
- Visite commentée : le patrimoine disparu de Saint-Yrieix-la-Perche, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche
19 septembre 2026 à 15h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Yrieix-la-Perche
- Découverte d’une des plus anciennes églises fortifiées du département, Collégiale Saint-Germain-les-Belles, Saint-Germain-les-Belles
19 septembre 2026 à 15h00
Collégiale Saint-Germain — Saint-Germain-les-Belles
- Visite « dans l’œil du restaurateur » avec Bruno Tilmant d’Auxy, Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Cécile Sabourdy — Vicq-sur-Breuilh
- Visite libre de l’écomusée du Pays de Châlus, Éco-musée du Pays de Châlus, Chalus
19 septembre 2026 à 15h30
Éco-musée du Pays de Châlus — Chalus
- Visite guidée du palais en Langue des Signes Française, Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des beaux-arts de Limoges — Limoges
- Découverte de l’archéologie sous-marine en réalité virtuelle, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche
19 septembre 2026 à 16h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Yrieix-la-Perche
- Visite commentée : la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval, Bureau d’information touristique de Coussac-Bonneval, Coussac-Bonneval
19 septembre 2026 à 16h00
Bureau d'information touristique de Coussac-Bonneval — Coussac-Bonneval
- Visite guidée du théâtre, La Mégisserie, Saint-Junien
19 septembre 2026 à 16h00
La Mégisserie — Saint-Junien
- Conférence sur les moulins de Cheissoux et Bujaleuf, Salle polyvalente de Cheissoux, Cheissoux
19 septembre 2026 à 16h00
Salle polyvalente de Cheissoux — Cheissoux
- Balade Cluedo – quartier du Val de l’Aurence Nord, Quartier du Val de l’Aurence Nord, Limoges
19 septembre 2026 à 17h00
Quartier du Val de l'Aurence Nord — Limoges
- Conférence : Aristide Cavaillé-Coll, le facteur de l’orgue du Dorat, Médiathèque du Dorat, Le Dorat
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque du Dorat — Le Dorat
- Conférence : le patrimoine, sa destruction, sa valeur, sa pérennisation, Village de Glanges, Glanges
19 septembre 2026 à 17h00
Village de Glanges — Glanges
- Présentation et concert piano – voix à l’église de Meilhac, Église Saint-Denis de Meilhac, Meilhac
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Denis de Meilhac — Meilhac
- Journées européennes du patrimoine : Cité des Coutures, Quartier des Coutures, Limoges
19 septembre 2026 à 19h00
Quartier des Coutures — Limoges
- Spectacle de théâtre « Limoges Avril 1905 », Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vicq-sur-Breuilh
19 septembre 2026 à 20h00
Vieux château de Vicq-sur-Breuilh — Vicq-sur-Breuilh
- Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts – Un Musée sans bâtiment pour Rochechouart de Yona Friedman (2018), Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart
20 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - Château de Rochechouart — Rochechouart
- Journées européennes du patrimoine : Photographions notre patrimoine ! – En famille, Quartier de la cathédrale, Limoges
20 septembre 2026 à 10h00
Quartier de la cathédrale — Limoges
- Journées européennes du patrimoine : L’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Limoges
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Limoges
- Animation jeux de société de l’époque gallo-romaine, Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière
20 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine d'Antone — Pierre-Buffière
- Visite guidée et commentée de la Grande mosquée de Limoges, Grande mosquée de Limoges, Limoges
20 septembre 2026 à 10h00
Grande mosquée de Limoges — Limoges
- Ouverture de La Digitale – Journée du Patrimoine, La Digitale – Maison natale de Jean Giraudoux, Bellac
20 septembre 2026 à 10h00
La Digitale - Maison natale de Jean Giraudoux — Bellac
- Visite commentée du foyer d’Ambazac et de son parc, Foyer d’Ambazac, Ambazac
20 septembre 2026 à 10h00
Foyer d'Ambazac — Ambazac
- Exposition : « Cueillir la couleur », Centre international d’art et du paysage, Beaumont-du-Lac
20 septembre 2026 à 10h00
Centre international d'art et du paysage — Beaumont-du-Lac
- Visite libre du château du Fraisse, Château du Fraisse, Nouic
20 septembre 2026 à 10h00
Château du Fraisse — Nouic
- Visite commentée du château de Neuvic-Entier, Château de Neuvic-Entier, Neuvic-Entier
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Neuvic-Entier — Neuvic-Entier
- Visite guidée du village La Roche l’Abeille, Église de la Roche l’Abeille, La Roche-l’Abeille
20 septembre 2026 à 10h00
Église de la Roche l'Abeille — La Roche-l'Abeille
- Visite commentée : le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme en Haut Limousin, Ferme de Villefavard, Villefavard
20 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Villefavard — Villefavard
- Visite libre : la ferme et le village de Villefavard, Ferme de Villefavard, Villefavard
20 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Villefavard — Villefavard
- Visite guidée – L’art de conserver les oeuvres – avec Florence Disson, conservatrice du patrimoine, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
20 septembre 2026 à 10h30
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Visite commentée : « Les émaux sens dessus dessous », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges
20 septembre 2026 à 10h30
Musée des beaux-arts de Limoges — Limoges
- Visite libre : découverte de la Micro-Folie, Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux, Châteauponsac
20 septembre 2026 à 10h30
Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux — Châteauponsac
- Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
20 septembre 2026 à 10h45
Musée national Adrien Dubouché — Limoges
- Visite conférence « La Villa d’Antone, son territoire, ses paysages, comprendre le site archéologique grâce à son environnement », Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière
20 septembre 2026 à 11h00
Villa gallo-romaine d'Antone — Pierre-Buffière
- Jardins en péril, Mairie de Bellac, Bellac
20 septembre 2026 à 11h00
Mairie de Bellac — Bellac
- Conférence : patrimoines d’ailleurs, Ferme de Villefavard, Villefavard
20 septembre 2026 à 11h00
Ferme de Villefavard — Villefavard
- Visite commentée du théâtre de l’Union, Théâtre de l‘Union, Limoges
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de l‘Union — Limoges
- Visite guidée du village de Mortemart, Commune de Mortemart, Mortemart
20 septembre 2026 à 14h00
Commune de Mortemart — Mortemart
- Atelier collage artistique et poétique autour de la mode et du cuir, Cité du cuir, Saint-Junien
20 septembre 2026 à 14h30
Cité du cuir — Saint-Junien
- [Conférence] Au fil de l’eau et des hommes : moulins et meuniers de Bujaleuf et Cheissoux, Salle polyvalente de Cheissoux, Cheissoux
20 septembre 2026 à 15h00
Salle polyvalente de Cheissoux — Cheissoux
- Visite commentée d’Eymoutiers et ses patrimoines, Bourg d’Eymoutiers, Eymoutiers
20 septembre 2026 à 15h00
Bourg d'Eymoutiers — Eymoutiers
- Spectacle : les voix migrantes, Ferme de Villefavard, Villefavard
20 septembre 2026 à 15h30
Ferme de Villefavard — Villefavard
- Quiz « lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges
20 septembre 2026 à 15h30
Musée des beaux-arts de Limoges — Limoges
- « Le médecin malgré lui » au château de Dompierre, Château de Dompierre, Dompierre-les-Églises
20 septembre 2026 à 16h00
Château de Dompierre — Dompierre-les-Églises
- Conférence : des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle – par Jean-Marc Delaunay, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche
20 septembre 2026 à 17h00
Musée d'art et d'histoire — Saint-Yrieix-la-Perche
- Concert d’orgue, Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vicq-sur-Breuilh
20 septembre 2026 à 18h00
Vieux château de Vicq-sur-Breuilh — Vicq-sur-Breuilh
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)