HAUTES-ALPES GAP JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dans les Hautes-Alpes, capitale Gap, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine, Banque de France Gap, Gap
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France Gap — Gap
- Visite guidée de la filature, Laines du Valgaudemar, Saint-Firmin
19 septembre 2026 à 09h00
Laines du Valgaudemar — Saint-Firmin
- Journées du Patrimoine 2026 au Lombard, Le Lombard, Gap
19 septembre 2026 à 09h00
Le Lombard — Gap
- JEP 2026 – Visite de l’Ecopôle du Beynon – Ventavon, Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux – Veolia, Ventavon
19 septembre 2026 à 09h30
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux - Veolia — Ventavon
- Un trésor de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame-du-Réal, Embrun
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Notre-Dame-du-Réal — Embrun
- visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte, la tour La roche des Arnauds, La Roche-des-Arnauds
19 septembre 2026 à 10h00
la tour La roche des Arnauds — La Roche-des-Arnauds
- Visite de la Préfecture des Hautes-Alpes, prefecture des Hautes-Alpes Gap, Gap
19 septembre 2026 à 10h00
prefecture des Hautes-Alpes Gap — Gap
- visite de la maison du poilu haut-alpin, son musée et son exposition, Maison du poilu haut-alpin, Gap
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du poilu haut-alpin — Gap
- Visite guidée du Château de Rosans, Place abbé Bicais,, Rosans
19 septembre 2026 à 10h00
Place abbé Bicais, — Rosans
- Visite guidée du Centre hospitalier Buëch-Durance, Centre Hospitalier Buëch-Durance, Laragne-Montéglin
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Hospitalier Buëch-Durance — Laragne-Montéglin
- Découverte du Moulin du Casset avec mise en eau, Moulin du casset, Le Monêtier-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin du casset — Le Monêtier-les-Bains
- Visite du lieu de mémoire de l’ancien canal de Rouchas-Frach, L’ancien canal de Rouchas-Frach, Molines-en-Queyras
19 septembre 2026 à 10h00
L'ancien canal de Rouchas-Frach — Molines-en-Queyras
- Little Bighorn par Ousmane Sow, caserne Rochambeau, Mont-Dauphin
19 septembre 2026 à 10h00
caserne Rochambeau — Mont-Dauphin
- déambulation commentée du village, Hôtel de ville, La Roche-des-Arnauds
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — La Roche-des-Arnauds
- Ecomusée du Cheminot Veynois : journées portes ouvertes, Ecomusée du cheminot veynois, Veynes
19 septembre 2026 à 10h00
Ecomusée du cheminot veynois — Veynes
- Sortie à la découverte des murets en pierres sèches, Iscle de Réallon, Réallon
19 septembre 2026 à 10h00
Iscle de Réallon — Réallon
- visite du système défensif et de la lunette d’Arçon, Mont-Dauphin, Mont-Dauphin
19 septembre 2026 à 10h00
Mont-Dauphin — Mont-Dauphin
- Visite patrimoniale de l’ancienne usine Badin, CINEMATHEQUE DE MONTAGNE, Gap
19 septembre 2026 à 10h30
CINEMATHEQUE DE MONTAGNE — Gap
- Visite commentée – Les Capucins, Embrun centre d’art contemporain les Capucins, Embrun
19 septembre 2026 à 11h00
Embrun centre d'art contemporain les Capucins — Embrun
- Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Veynes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Costume et des Métiers d'Antan — Veynes
- Expositions temporaires au Château, Château de Montmaur, Montmaur
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montmaur — Montmaur
- Peintures Murales en Val de Guisane, Église paroissiale, Le Monêtier-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale — Le Monêtier-les-Bains
- A la découverte du Veynes cheminot, Ecomusée du cheminot veynois, Veynes
19 septembre 2026 à 14h00
Ecomusée du cheminot veynois — Veynes
- Visites libres du Château de Montmaur, Château de Montmaur, Montmaur
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montmaur — Montmaur
- Les Matagots de Montmaur, Château de Montmaur, Montmaur
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montmaur — Montmaur
- Diffusion du film « Nos mémoires englouties », CINEMATHEQUE DE MONTAGNE, Gap
19 septembre 2026 à 14h30
CINEMATHEQUE DE MONTAGNE — Gap
- Visite guidée du Théâtre Du Briançonnais, TDB – Théâtre Du Briançonnais, Briançon
19 septembre 2026 à 14h30
TDB - Théâtre Du Briançonnais — Briançon
- Visite d’une place forte inscrite au Patrimoine mondial, Village fortifié de Mont-Dauphin, Mont-Dauphin
19 septembre 2026 à 14h30
Village fortifié de Mont-Dauphin — Mont-Dauphin
- Visite guidée gratuite de Mère Eglise, Mère Eglise, Le Dévoluy
19 septembre 2026 à 15h00
Mère Eglise — Le Dévoluy
- A l’assaut de la tour, saint-Clément-sur-Durance, Saint-Clément-sur-Durance
19 septembre 2026 à 15h00
saint-Clément-sur-Durance — Saint-Clément-sur-Durance
- Conférence « Le paysage de la commune de Veynes en 1819, d’après le cadastre napoléonien », par Christian Devleiger, Pôle culturel, Veynes
19 septembre 2026 à 18h00
Pôle culturel — Veynes
- Les premiers photographes du Queyras, Guillestre, école élémentaire Le Simoust, Guillestre
19 septembre 2026 à 18h00
Guillestre, école élémentaire Le Simoust — Guillestre
- Conférence-performance « Beau bruit », Château de Montmaur, Montmaur
19 septembre 2026 à 18h00
Château de Montmaur — Montmaur
- Les paysages de Veynes d’après le cadastre napoléonien, Pôle culturel, Veynes
19 septembre 2026 à 18h00
Pôle culturel — Veynes
- Concert European Jazz Companions 2026, TDB – Théâtre Du Briançonnais, Briançon
19 septembre 2026 à 19h00
TDB - Théâtre Du Briançonnais — Briançon
- Film « 150 ans pour une étoile », Pôle culturel, Veynes
19 septembre 2026 à 20h30
Pôle culturel — Veynes
- Présentation et analyse de la statue de Ladoucette à Gap, parvis Desmichel Gap, Gap
20 septembre 2026 à 11h00
parvis Desmichel Gap — Gap
- Découverte sensorielle d’une église, Église paroissiale Saint-Marcellin, La Salle-les-Alpes
20 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Marcellin — La Salle-les-Alpes
- Découverte guidée du Musée d’Art Sacré du Monêtier, Chapelle Saint-Pierre, Le Monêtier-les-Bains
20 septembre 2026 à 16h30
Chapelle Saint-Pierre — Le Monêtier-les-Bains
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)