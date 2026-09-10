HAUTES-PYRENEES TARBES JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans les Hautes-Pyrénées, capitale Tarbes, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite guidée de l’église de Loubajac, Église Saint-Saturnin, Loubajac
19 septembre 2026 à 08h00
Église Saint-Saturnin — Loubajac
- Origami : fabrique ta sonnaille !, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 09h00
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Visite libre du Château fort – Musée Pyrénéen, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 09h00
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Visites guidées de la Cité scolaire René Billères, Cité scolaire René Billères, Argelès-Gazost
19 septembre 2026 à 09h00
Cité scolaire René Billères — Argelès-Gazost
- Visite libre du musée, Maison des sources, Mauléon-Barousse
19 septembre 2026 à 09h00
Maison des sources — Mauléon-Barousse
- Ouverture de l’église Saint-Saturnin, Église Saint-Saturnin de Cazaux-Debat, Cazaux-Debat
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Saturnin de Cazaux-Debat — Cazaux-Debat
- Visite-conférence : « Redécouvrir l’abbatiale de Saint-Savin », Église paroissiale de Saint-Savin, ancienne abbatiale, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 09h00
Église paroissiale de Saint-Savin, ancienne abbatiale — Saint-Savin
- Visites commentées « Saint-Lary-Soulan au fil des XXe et XXIe siècles », Salle polyvalente, Saint-Lary-Soulan
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du patrimoine — Saint-Lary-Soulan
- Exposition Saint-Lary-Soulan en archives, Salle polyvalente, Saint-Lary-Soulan
19 septembre 2026 à 09h30
Maison du patrimoine — Saint-Lary-Soulan
- Visite guidée « Le fonds photographique Alix et les coulisses de la conservation », Fonds photographique Alix, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 09h30
Fonds photographique Alix — Bagnères-de-Bigorre
- Visite libre : la chapelle Saint-Roch de Fontrailles, Chapelle Saint-Roch 65220 Fontrailles, Fontrailles
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Roch — Fontrailles
- Visite commentée : la Re-naissance d’un Patrimoine, Abbaye de Saint Pé-de-Bigorre, Saint-Pé-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Saint Pé-de-Bigorre — Saint-Pé-de-Bigorre
- Visite libre : ouverture de l’église de Bazus-Aure, Église Saint-Michel, Bazus-Aure
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Bazus-Aure
- Visite de l’église Saint Jean-Baptiste et conférence sur la restauration du retable, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Gayan
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Jean-Baptiste — Gayan
- Visite commentée de la collection « Hussards », Musée Massey, Tarbes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Massey — Tarbes
- Visite guidée insolite « Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle », Médiathèque de Lourdes, Lourdes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Lourdes — Lourdes
- Exposition « le Bout du Pont », Espace Culturel ECLA, Aureilhan
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Culturel ECLA — Aureilhan
- Visite thématique des magasins de conservation, Médiathèque Simone Veil, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Simone Veil — Bagnères-de-Bigorre
- Exposition : venez (re)découvrir le funiculaire de Barèges Ayré, Gare du funiculaire de l’Ayré, Barèges
19 septembre 2026 à 10h00
Gare du funiculaire de l'Ayré — Barèges
- Suivez le guide pour une visite de l’espace EDF Odyssélec Pragnères !, Centrale hydroélectrique EDF de Pragnères, Gavarnie-Gèdre
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale hydroélectrique EDF de Pragnères — Gavarnie-Gèdre
- Visites guidées, Château de Mauvezin, Mauvezin
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Mauvezin — Mauvezin
- Atelier découverte du Toum-toum, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 10h00
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Exposition, visite et concert, Eglise Saint-Barthélémy 65230 Thermes-Magnoac, Thermes-Magnoac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Barthélemy — Thermes-Magnoac
- Visite guidée de l’observatoire par des astronomes, Pic du Midi, La Mongie
19 septembre 2026 à 10h00
Pic du Midi — La Mongie
- Visite guidée du Château fort – Musée Pyrénéen : « secrets archéologiques », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 10h00
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Visite guidée du Lycée Victor Duruy & ateliers, Lycée polyvalent Victor Duruy, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée polyvalent Victor Duruy — Bagnères-de-Bigorre
- Visite inédite du lac de Puydarrieux, Lac de Puydarrieux, Puydarrieux
19 septembre 2026 à 10h00
Lac de Puydarrieux — Puydarrieux
- Jeu : par les chemins du village, Église de Sère, Esquièze-Sère
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Sère — Esquièze-Sère
- Le patrimoine en danger : visites guidées thématiques et médiations autour du chantier d’insertion et de la restauration de l’abbaye, Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, Saint-Sever-de-Rustan
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan — Saint-Sever-de-Rustan
- Visite commentée du théâtre du Casino, Casino Tranchant, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 10h00
Casino Tranchant — Bagnères-de-Bigorre
- Suivez le guide pour une visite de l’espace EDF Odyssélec Campan !, Centrale hydroélectrique EDF de Campan, Beaudéan
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale hydroélectrique EDF de Campan — Beaudéan
- Visite libre de l’église de Saux, Église de Saux, Lourdes
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saux — Lourdes
- Visite commentée de la tour du Garnavie, Tour du Garnavie, Lourdes
19 septembre 2026 à 10h00
Tour du Garnavie — Lourdes
- Visite guidée de l’exposition « Le chant de l’eau », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye cistercienne de l'Escaladieu — Bonnemazon
- Exposition « Vies d’archives, archives de vie », Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de l'histoire - Archives départementales des Hautes-Pyrénées — Tarbes
- Activités ludiques autour de l’architecture, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de l'histoire - Archives départementales des Hautes-Pyrénées — Tarbes
- Visites guidées de l’observatoire du pic du Midi, Pic du Midi, La Mongie
19 septembre 2026 à 10h30
Pic du Midi — La Mongie
- « Révèle ta photo ! », atelier sur la technique du cyanotype, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de l'histoire - Archives départementales des Hautes-Pyrénées — Tarbes
- « Autour de Saint-Savin » : une recherche pluridisciplinaire, Mairie de Saint-Savin, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie de Saint-Savin — Saint-Savin
- Visite guidée du village de Vic-en-Bigorre, Village de Vic-en-Bigorre, Vic-en-Bigorre
19 septembre 2026 à 10h30
Village de Vic-en-Bigorre — Vic-en-Bigorre
- Visite commentée de la Maison de l’Histoire, son histoire, sa réhabilitation, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de l'histoire - Archives départementales des Hautes-Pyrénées — Tarbes
- Circuit découverte sur l’histoire et la géographie de l’eau de soin à Bagnères, Grands thermes, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 11h00
Grands thermes — Bagnères-de-Bigorre
- Visite enquête « au-delà des murs », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 11h00
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Découverte de l’orgue de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Vincent — Bagnères-de-Bigorre
- Visite guidée de l’abbaye de l’Escaladieu, Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye cistercienne de l'Escaladieu — Bonnemazon
- Atelier découverte du tissage, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 11h30
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Visite libre de l’Église de Bourisp, Église Notre-Dame, Bourisp
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Bourisp
- Exposition temporaire « No estamos muertos », Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Déportation et de la Résistance — Tarbes
- Visitez Le Pari, lieu unique dédié à la création contemporaine et au spectacle vivant !, Le Pari, Tarbes
19 septembre 2026 à 14h00
Le Pari — Tarbes
- Spectacle « Bergère en Pyrénées », Médiathèque de Lourdes, Lourdes
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de Lourdes — Lourdes
- Exposition photo par le Club Alpin Français, Résidence des thermes, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 14h00
Résidence des thermes — Bagnères-de-Bigorre
- Visite libre : ouverture de l’église de Gouaux, Église de Notre-Dame de Gouaux, Gouaux
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Notre-Dame de Gouaux — Gouaux
- Les Journées du Patrimoine aux jardins de la Seigneurie de Maubourguet, Les jardins de la Seigneurie, Maubourguet
19 septembre 2026 à 14h00
Les jardins de la Seigneurie — Maubourguet
- Visite commentée : l’histoire de Bagnères pour les enfants, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Salies — Bagnères-de-Bigorre
- Visite commentée du Temple protestant, Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Emilien Frossard - Temple Protestant — Bagnères-de-Bigorre
- Visite de l’église de Tostat, Église de Tostat, Tostat
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Tostat — Tostat
- Visite guidée « De l’eau et des oeuvres », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye cistercienne de l'Escaladieu — Bonnemazon
- Atelier « Peindre la rivière », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye cistercienne de l'Escaladieu — Bonnemazon
- Visite commentée : ouverture de la chapelle des Templiers, Chapelle des Templiers, Aragnouet
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Templiers — Aragnouet
- Découvrez le musée de la Déportation et de la Résistance des Hautes-Pyrénées, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Déportation et de la Résistance — Tarbes
- Visites guidées des églises, Musée-Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, Asté
19 septembre 2026 à 14h00
Musée-Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen — Asté
- Visites thématiques : photographes de la Seconde Guerre mondiale, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Déportation et de la Résistance — Tarbes
- Visite libre de l’église Saint-Julien de Brioude de Galan, Église Saint-Julien, Galan
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Julien — Galan
- Visite guidée de la ville sur le thème Art Déco, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Salies — Bagnères-de-Bigorre
- Visite libre : ouverture de la chapelle Saint-Etienne de Gouaux, Chapelle Saint-Etienne, Gouaux
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Etienne — Gouaux
- Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier, Chapelle Notre-Dame de Piétat, Saint-Savin
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de Piétat — Saint-Savin
- Visite des coulisses du conservatoire botanique, Conservatoire botanique national, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire botanique national — Bagnères-de-Bigorre
- Exposition au Centre de Ressources Historiques, Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, Lourdes
19 septembre 2026 à 14h00
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes — Lourdes
- Visité guidée de l’exposition cartes et cartographes des Pyrénées, Médiathèque Simone Veil, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Simone Veil — Bagnères-de-Bigorre
- Visite commentée des œuvres contemporaines dans l’exposition « Franz Schrader, la montagne sublimée », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 14h30
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Visite guidée d’Argelès-Gazost, Office de Tourisme d’Argelès-Gazost, Argelès-Gazost
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme d'Argelès-Gazost — Argelès-Gazost
- Secrets de villages dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine : « Patrimoine en péril », Office de Tourisme d’Argelès-Gazost, Argelès-Gazost
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme d'Argelès-Gazost — Argelès-Gazost
- Visite commentée : ouverture de l’église Saint-Vincent de Génos, Église de Génos, Génos
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Génos — Génos
- Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Eglise Saint-Barthélémy, Andrest
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Barthélémy — Andrest
- Surprise musicale : polyphonies occitanes actuelles, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
19 septembre 2026 à 15h00
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Visite commentée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Orignac
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Martin — Orignac
- Visite libre : ouverture de l’église d’Ilhet, Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, Ilhet
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption — Ilhet
- Présentation des collections de la vie quotidienne pyrénéenne, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Salies — Bagnères-de-Bigorre
- Déambulation de la médiathèque à la tour du Garnavie, Médiathèque de Lourdes, Lourdes
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque de Lourdes — Lourdes
- Visite commentée autour des marbres et des marbreries, Square de Tutzing, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 15h00
Square de Tutzing — Bagnères-de-Bigorre
- Conférence de René Marrot, Maison des sources, Mauléon-Barousse
19 septembre 2026 à 15h30
Maison des sources — Mauléon-Barousse
- Performance dansée autour des murets en pierre sèche, Village d’Aulon (Hautes-Pyrénées), Aulon
19 septembre 2026 à 16h30
Village d'Aulon (Hautes-Pyrénées) — Aulon
- Visite guidée sur l’exposition les Eaux créatrices, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Salies — Bagnères-de-Bigorre
- Déambulation musicale dans l’exposition « Le chant de l’eau », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon
19 septembre 2026 à 17h00
Abbaye cistercienne de l'Escaladieu — Bonnemazon
- Conférence avec Stéphane Rémy, pasteur et aumônier militaire., Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 17h00
Espace Emilien Frossard - Temple Protestant — Bagnères-de-Bigorre
- Lectures-piano : « Fragments d’exil », Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes
19 septembre 2026 à 17h00
Musée de la Déportation et de la Résistance — Tarbes
- Lecture musicale (harmonium et voix), Église d’Uglas, Uglas
19 septembre 2026 à 17h00
Église d'Uglas — Uglas
- Concert « Travèrsa », l’Autre Chahut et cantèra, Médiathèque de Lourdes, Lourdes
19 septembre 2026 à 17h30
Médiathèque de Lourdes — Lourdes
- Jeu : les sorciers de Nestier, Mairie, Nestier
19 septembre 2026 à 18h00
Mairie — Nestier
- Flânerie musicale – Récital lyrique, Église Notre-Dame, Bourisp
19 septembre 2026 à 18h00
Église Notre-Dame — Bourisp
- Conférence par Francis Beigbeder, auteur et conferencier., Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre
19 septembre 2026 à 19h00
Espace Emilien Frossard - Temple Protestant — Bagnères-de-Bigorre
- Visite commentée du captage des sources et de la station de filtration, Maison des sources, Mauléon-Barousse
20 septembre 2026 à 10h00
Maison des sources — Mauléon-Barousse
- Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues, Mairie de Horgues, Horgues
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Horgues — Horgues
- Visite insolite : « Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle », Passage couvert de la halle, Lourdes
20 septembre 2026 à 10h00
Passage couvert de la halle — Lourdes
- Fête des Lavandières, Lavoir Mariège, Labatut-Rivière
20 septembre 2026 à 10h30
Lavoir Mariège — Labatut-Rivière
- Découverte du langage sifflé, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
20 septembre 2026 à 10h30
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Visite libre, Église paroissiale de Saint-Savin, ancienne abbatiale, Saint-Savin
20 septembre 2026 à 11h30
Église paroissiale de Saint-Savin, ancienne abbatiale — Saint-Savin
- Visite libre du musée, Maison des sources, Mauléon-Barousse
20 septembre 2026 à 13h30
Maison des sources — Mauléon-Barousse
- Démonstration : musique et présentation d’instruments traditionnels pyrénéens, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
20 septembre 2026 à 14h00
Château fort-Musée Pyrénéen — Lourdes
- Découverte de l’orgue de la Collégiale, Collégiale de Castelnau-Magnoac, Castelnau-Magnoac
20 septembre 2026 à 14h00
Collégiale de Castelnau-Magnoac — Castelnau-Magnoac
- Visite libre de l’église, Église de l’Assomption, Sariac-Magnoac
20 septembre 2026 à 14h00
Église de l'Assomption — Sariac-Magnoac
- Visite commentée : ouverture de la chapelle d’Agos, Chapelle Saint-Pierre, Vielle-Aure
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Pierre — Vielle-Aure
- [Visite guidée] Suivez le guide dans les coulisses d’un théâtre à l’italienne du XIXe siècle, Théâtre des Nouveautés, Tarbes
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre des Nouveautés — Tarbes
- Barèges, ses thermes, son funiculaire et sa relation privilégiée avec l’armée depuis la venue de madame de Maintenon et du Duc du Maine en 1675, Thermes de Bareges, Barèges
20 septembre 2026 à 14h00
Thermes de Bareges — Barèges
- Présentation de la maquette des Pyrénées de la vallée du Haut-Adour, Muséum d’histoire naturelle, Bagnères-de-Bigorre
20 septembre 2026 à 14h45
Muséum d'histoire naturelle — Bagnères-de-Bigorre
- Atelier pour les adultes « Les différents outils pour la quête de l’or sur le terrain. », Muséum d’histoire naturelle, Bagnères-de-Bigorre
20 septembre 2026 à 15h00
Muséum d'histoire naturelle — Bagnères-de-Bigorre
- Visite commentée : présentation de l’avancement du Projet Rieunel, Vallon du Salut, Bagnères-de-Bigorre
20 septembre 2026 à 15h00
Vallon du Salut — Bagnères-de-Bigorre
- Visite commentée de l’église des Carmes – Chapelle de l’hôpital, Église des Carmes, Bagnères-de-Bigorre
20 septembre 2026 à 15h00
Église des Carmes — Bagnères-de-Bigorre
- Conférence sur l’histoire de la Barousse, Maison des sources, Mauléon-Barousse
20 septembre 2026 à 15h30
Maison des sources — Mauléon-Barousse
- Visite guidée de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Bagnères-de-Bigorre
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Vincent — Bagnères-de-Bigorre
- Performance dansée autour des murets en pierre sèche, Chapelle Saint-Pierre, Vielle-Aure
20 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Saint-Pierre — Vielle-Aure
- Atelier sur les sables des rivières pour les enfants, Muséum d’histoire naturelle, Bagnères-de-Bigorre
20 septembre 2026 à 16h45
Muséum d'histoire naturelle — Bagnères-de-Bigorre
- Conférence sur la genèse et la construction d’Aquensis, Résidence des thermes, Bagnères-de-Bigorre
20 septembre 2026 à 17h00
Résidence des thermes — Bagnères-de-Bigorre
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)