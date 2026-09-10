HAUTS-DE-SEINE NANTERRE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans les Hauts-de-Seine, capitale Nanterre, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition « Marie-Curie hier et aujourd’hui », Lycée Marie-Curie, Sceaux
19 septembre 2026 à 00h00
Lycée Marie-Curie — Sceaux
- Exposition « Écrire avec la lumière », Médiathèque François-Villon, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 00h00
Médiathèque François-Villon — Bourg-la-Reine
- Œuvre émaillée rétroéclairée de 3,20 m de long signée Guillaume Bottazzi, Résidence Symphonie, Malakoff
19 septembre 2026 à 08h00
Résidence Symphonie — Malakoff
- Découverte de 22 œuvres rétroéclairées et émaillées signées Guillaume Bottazzi, Galerie Peretti, Neuilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 08h00
Galerie Peretti — Neuilly-sur-Seine
- Visite libre du Cimetière d’Issy et ses monuments, Cimetière d’Issy, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 08h00
Cimetière d'Issy — Issy-les-Moulineaux
- Trois œuvres or et métal en fusion signées Guillaume Bottazzi à Sceaux, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux, Sceaux
19 septembre 2026 à 08h00
Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux — Sceaux
- Exposition « Le quotidien des Bois-Colombes durant la Guerre 1939-1945 », Hôtel de ville de Bois-Colombes, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 08h30
Hôtel de ville de Bois-Colombes — Bois-Colombes
- Exposition numérique du service des Archives de la Ville – La crue de 1910 à Clichy, Commune De Clichy-La-Garenne – Service des archives-Documentation, Clichy
19 septembre 2026 à 08h30
Commune De Clichy-La-Garenne - Service des archives-Documentation — Clichy
- Balade Biodiversité « Des oiseaux dans les arbres ? », Aire de jeux, Clamart
19 septembre 2026 à 09h00
Aire de jeux — Clamart
- Visite du Musée de l’Ecole Publique 92, Musée de l’école publique, Gennevilliers
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de l'école publique — Gennevilliers
- Exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc », Hôtel de ville, Sceaux
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de ville — Sceaux
- Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Clichy
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville — Clichy
- Découvrez les métiers des infrastructures ferroviaires au Campus de formation SNCF RESEAU de Paris-Nanterre : Signalisation Électrique / Plateau Voie, Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre, Nanterre
19 septembre 2026 à 09h00
Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre — Nanterre
- Découvrez les métiers ferroviaires au Campus de formation SNCF RESEAU de PARIS-NANTERRE : Réseau mobile sécurisé du rail / Simulateur conduite engins, Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre, Nanterre
19 septembre 2026 à 09h00
Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre — Nanterre
- Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy, Clichy
19 septembre 2026 à 09h00
Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy — Clichy
- Deux œuvres chaleureuses en extérieur signées Guillaume Bottazzi, Résidence Quintessence, Meudon
19 septembre 2026 à 09h00
Résidence Quintessence — Meudon
- Découverte du Groupe M6, Groupe M6, Neuilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h00
Groupe M6 — Neuilly-sur-Seine
- Visite libre du Temple de l’Église évangélique arménienne, Temple de l’Église évangélique arménienne, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 09h00
Temple de l’Église évangélique arménienne — Issy-les-Moulineaux
- Découvrez les métiers des infrastructures ferroviaires au Campus de formation SNCF RESEAU de PARIS-NANTERRE : Caténaire / Stands Télécom, Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre, Nanterre
19 septembre 2026 à 09h00
Campus de formation SNCF de Paris-Nanterre — Nanterre
- Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de la maintenance du matériel roulant, SNCF Voyageurs – Technicentre Normandie, Clichy
19 septembre 2026 à 09h00
SNCF Voyageurs - Technicentre Normandie — Clichy
- Visite libre de l’Hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux, Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel-de-Ville d'Issy-les-Moulineaux — Issy-les-Moulineaux
- Exposition photographique : « Promenade dans le passé de la Coulée verte », Coulée verte, Colombes
19 septembre 2026 à 09h00
Coulée verte — Colombes
- Venez visiter un simulateur MISTRAL au Campus de formation SNCF RESEAU de PARIS-NANTERRE, Campus formation SNCF RESEAU – Bâtiment Challenge 92, Nanterre
19 septembre 2026 à 09h00
Campus formation SNCF RESEAU - Bâtiment Challenge 92 — Nanterre
- Au cœur de la maintenance du RER E intégrée dans une hall historique de plus de 100 ans !, SMGL Nanterre La Folie, Nanterre
19 septembre 2026 à 09h00
SMGL Nanterre La Folie — Nanterre
- Découvrez l’envers du décor et célébrez les 50 ans du LOTO !, Studios FDJ UNITED, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 09h00
Studios FDJ UNITED — Boulogne-Billancourt
- Visite commentée, La Folie Desmares – Maison du Patrimoine, Châtillon
19 septembre 2026 à 09h00
La Folie Desmares - Maison du Patrimoine — Châtillon
- Visite guidée de la Maison d’André Lurçat, Maison-atelier d’André Lurçat, Sceaux
19 septembre 2026 à 09h30
Maison-atelier d'André Lurçat — Sceaux
- Regards d’archives – Autour des fonds photographiques, Archives municipales, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 09h30
Archives municipales — Saint-Cloud
- Visite de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales, Maison d’église Saint-François-de-Sales, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 09h30
Maison d'église Saint-François-de-Sales — Boulogne-Billancourt
- Exposition « Les dernières découvertes des Sources de Fontenay », Sources de Fontenay, Fontenay-aux-Roses
19 septembre 2026 à 09h30
Sources de Fontenay — Fontenay-aux-Roses
- Visite libre de l’église apostolique arménienne Sainte Marie Mère de Dieu, Église Apostolique Arménienne Sainte Marie Mère de Dieu, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Église Apostolique Arménienne Sainte Marie Mère de Dieu — Issy-les-Moulineaux
- Exposition photos « Le Théâtre de Suresnes, patrimoine en mouvement », Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Suresnes Jean Vilar — Suresnes
- Circuit numérique « Les dessous du sud » de Bois-Colombes, Circuit numérique « Les dessous du Sud », Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Circuit numérique "Les dessous du Sud" — Bois-Colombes
- Atelier Cyanotype, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne
19 septembre 2026 à 10h00
Pavillon Vendôme — Clichy-la-Garenne
- Exposition sur le Pèlerinage du Retour des prisonniers de guerre (Lourdes, 1946), Centre national des archives de l’Église de France, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Centre national des archives de l'Église de France — Issy-les-Moulineaux
- Portes ouvertes : appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes, Place Stalingrad, Suresnes
19 septembre 2026 à 10h00
Place Stalingrad — Suresnes
- Parcours pédestres dans le centre-ville de Bois-Colombes, Circuit « centre-ville », Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Circuit "centre-ville" — Bois-Colombes
- Eglise de Meudon-la-Forêt, Église du Saint-Esprit, Meudon
19 septembre 2026 à 10h00
Église du Saint-Esprit — Meudon
- Visite guidée de l’église Saint Romain de Sèvres, Église Saint-Romain, Sèvres
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Romain — Sèvres
- Maison Blanche, naissance d’un quartier (1895-1935), Parc de la Maison Blanche, Clamart
19 septembre 2026 à 10h00
Parc de la Maison Blanche — Clamart
- Parcours pédestre dans le quartier sud de Bois-Colombes, Circuit « Quartier sud », Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Circuit "Quartier sud" — Bois-Colombes
- Circuit numérique « Les dessous du nord » de Bois-Colombes, Circuit numérique « Les dessous du Nord », Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Circuit numérique "Les dessous du Nord" — Bois-Colombes
- Visite de l’Atelier de Maintenance des Trains, Atelier de Maintenance des Trains – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de Maintenance des Trains - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Boulogne-Billancourt
- Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat, Collection Dalpayrat, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Collection Dalpayrat — Bourg-la-Reine
- Visite commentée « Les dernières découvertes des Sources de Fontenay », Sources de Fontenay, Fontenay-aux-Roses
19 septembre 2026 à 10h00
Sources de Fontenay — Fontenay-aux-Roses
- Parcours commenté et à vélo dans Bois-Colombes, Complexe sportif Smirlian, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Complexe sportif Smirlian — Bois-Colombes
- Exposition « Écrire avec la lumière, l’œuvre peinte de Sarah Jérôme », Villa Saint-Cyr, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Saint-Cyr — Bourg-la-Reine
- Visites de l’exposition Street-art de l’école Jean Jaurès, École Jean-Jaurès, Châtillon
19 septembre 2026 à 10h00
École Jean-Jaurès — Châtillon
- Circuit « Ile Saint-Germain : de la tour Dubuffet à la place Saint-Germain », Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Parc départemental de l’Île Saint-Germain - La Tour aux figures — Issy-les-Moulineaux
- Découverte de l’église protestante de Bourg-la-Reine, Église Protestante de Bourg-la-Reine, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Église Protestante de Bourg-la-Reine — Bourg-la-Reine
- Visite d’un abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale, Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale — Bourg-la-Reine
- Spectacle itinérant « Tous aux abris! », Abri anti-aérien, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Abri anti-aérien — Bois-Colombes
- Visites guidées du Chemin des vignes, Chemin des Vignes, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Chemin des Vignes — Issy-les-Moulineaux
- Visite libre de l’atelier du chocolatier Patrick Roger, Chocolaterie Patrick Roger, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h00
Chocolaterie Patrick Roger — Sceaux
- Exposition « Écrire avec la lumière, les voyages d’un photographe : Robert Pichard, 1931-2020 », Médiathèque François-Villon, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque François-Villon — Bourg-la-Reine
- Escape game « Scandale au ravitaillement », Hôtel de ville de Bois-Colombes, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Bois-Colombes — Bois-Colombes
- Visite de la Bourse du travail de Colombes, Bourse du Travail de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Bourse du Travail de Colombes — Colombes
- Visite jeu de piste, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Suresnes Jean Vilar — Suresnes
- Visite libre à la découverte du XVIIe siècle, Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h00
Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle — Sceaux
- Parcours pédestres dans le quartier nord de Bois-Colombes, Circuit « Quartier nord », Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Circuit "Quartier nord" — Bois-Colombes
- Présentation en avant-première des oeuvres de l’artiste Claire Lindner, fin de résidence à la Manufacture nationale de Sèvres, Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres, Sèvres
19 septembre 2026 à 10h00
Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national - Site Manufacture de Sèvres — Sèvres
- Quiz et cadeau « Rodin à Meudon », Musée Rodin – Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Rodin - Meudon — Meudon
- Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Espace Andrée-Chedid, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Andrée-Chedid — Issy-les-Moulineaux
- Visite de l’usine d’eau potable du Mont-Valérien, Usine d’eau potable du Mont-Valérien, Suresnes
19 septembre 2026 à 10h00
Usine d'eau potable du Mont-Valérien — Suresnes
- Visite guidée pour parents et enfants de l’Eglise Notre-Dame-du-Calvaire, Église Notre-Dame du Calvaire, Châtillon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame du Calvaire — Châtillon
- MEGE – Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public, Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public, Nanterre
19 septembre 2026 à 10h00
Mémoire de l'Electricité du Gaz et de l'Eclairage public — Nanterre
- Balade ludique à Bois-Colombes avec l’application Géocaching, Géocaching à Bois-Colombes, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Géocaching à Bois-Colombes — Bois-Colombes
- Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet, Lycée Jean Monnet, Montrouge
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Jean Monnet — Montrouge
- Visites guidées de la Faculté de Droit « Le vaisseau », Faculté de droit « le vaisseau », Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Faculté de droit « le vaisseau » — Issy-les-Moulineaux
- Journée portes ouvertes, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 10h00
La Seine Musicale — Boulogne-Billancourt
- Circuit commenté : Architecture du Trapèze, Tour Horizons, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Horizons — Boulogne-Billancourt
- 1870 / 1871 Clamart entre la Guerre et la Commune, Salle Jacky-Vauclair, Clamart
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Jacky-Vauclair — Clamart
- Circuit numérique « Les dessous du centre » de Bois-Colombes, Circuit numérique « Les dessous du Centre », Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Circuit numérique "Les dessous du Centre" — Bois-Colombes
- Exposition « L’Union Belge d’hier à aujourd’hui au service des personnes âgées », GCSMS de l’Union Belge, Courbevoie
19 septembre 2026 à 10h00
GCSMS de l'Union Belge — Courbevoie
- Visite guidée des vignes de Courbevoie, Centre horticole, Courbevoie
19 septembre 2026 à 10h00
Centre horticole — Courbevoie
- Visite libre des jardins de la Folie Huvé, Folie Huvé, Meudon
19 septembre 2026 à 10h00
Folie Huvé — Meudon
- Visite guidée du Centre national des archives de l’Église de France, Centre national des archives de l’Église de France, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Centre national des archives de l'Église de France — Issy-les-Moulineaux
- Visite guidée de la villa Cantin “Une maison, trois époques”, Mairie de Courbevoie, Courbevoie
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Courbevoie — Courbevoie
- Animations à l’atelier du Chemin de Fer, Chemin de Fer des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne
19 septembre 2026 à 10h00
Chemin de Fer des Chanteraines — Villeneuve-la-Garenne
- Exposition « Destination tropiques », Château des Tourelles, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Tourelles — Bois-Colombes
- Exposition accompagnant la visite d’un abri anti-aérien de la Seconde guerre mondiale, Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale — Bourg-la-Reine
- À la rencontre des artisans d’art et des conservateurs du patrimoine, Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres, Sèvres
19 septembre 2026 à 10h00
Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national - Site Manufacture de Sèvres — Sèvres
- Exposition « Luther et Calvin, deux sources du protestantisme », Église Protestante de Bourg-la-Reine, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Église Protestante de Bourg-la-Reine — Bourg-la-Reine
- Visite du centre bus de Malakoff, Centre bus de Malakoff – Adresse précise communiquée lors de l’inscription, Malakoff
19 septembre 2026 à 10h00
Centre bus de Malakoff - Adresse précise communiquée lors de l'inscription — Malakoff
- Atelier « Dessiner avec la lumière : découverte du sténopé » (8-10 ans), Médiathèque Françoise Giroud, Colombes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Françoise Giroud — Colombes
- Initiation à la photographie d’architecture moderne et post-moderne, Mairie de Courbevoie, Courbevoie
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Courbevoie — Courbevoie
- Visite libre des Jardins familiaux de la pointe de l’île, Jardins familiaux de la pointe de l’île, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins familiaux de la pointe de l’île — Issy-les-Moulineaux
- Visite commentée de l’exposition « L’Union Belge d’hier à aujourd’hui au service des personnes âgées », GCSMS de l’Union Belge, Courbevoie
19 septembre 2026 à 10h00
GCSMS de l'Union Belge — Courbevoie
- Circulations de trains sur la ligne en voie de soixante, Chemin de Fer des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne
19 septembre 2026 à 10h00
Chemin de Fer des Chanteraines — Villeneuve-la-Garenne
- Visite de la Collection des céramiques de François Laurin, Villa Saint-Cyr, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Saint-Cyr — Bourg-la-Reine
- Visite guidée du Séminaire Saint-Sulpice, Séminaire Saint-Sulpice, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Séminaire Saint-Sulpice — Issy-les-Moulineaux
- Visite libre et pique-nique au musée Rodin – Meudon, Musée Rodin – Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Rodin - Meudon — Meudon
- « Vanves 1870-1940 : un parcours photographique », Médiathèque de Vanves – Espace Môquet, Vanves
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Vanves - Espace Môquet — Vanves
- Visite libre de la Maison d’André Lurçat, Maison-atelier d’André Lurçat, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h00
Maison-atelier d'André Lurçat — Sceaux
- Ouverture du premier étage de la villa des Brillants, Musée Rodin – Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Rodin - Meudon — Meudon
- Visite libre du Séminaire Saint-Sulpice, Séminaire Saint-Sulpice, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h00
Séminaire Saint-Sulpice — Issy-les-Moulineaux
- Pratique du dessin en autonomie, Musée Rodin – Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Rodin - Meudon — Meudon
- Visite guidée de l’École de Danse de l’Opéra de Paris, École de Danse de l’Opéra national de Paris, Nanterre
19 septembre 2026 à 10h00
École de Danse de l'Opéra national de Paris — Nanterre
- Visite des magasins d’archives municipales, Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de la Maison Richelieu à Bagneux, Maison de la musique et de la danse, Bagneux
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la musique et de la danse — Bagneux
- Visite commentée de l’Ambassade de Mongolie, Ambassade de Mongolie, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 10h00
Ambassade de Mongolie — Boulogne-Billancourt
- Portes ouvertes au Clos des Sources – Maison des matrimoines et patrimoines de Bagneux, Clos des sources, Bagneux
19 septembre 2026 à 10h00
Clos des sources — Bagneux
- De la Manufacture royale de porcelaine à France Education international en passant par l’École normale supérieure de jeunes filles, France Education international, Sèvres
19 septembre 2026 à 10h30
France Education international — Sèvres
- Visite libre et gratuite du pavillon de l’Aurore, Château de Sceaux, musée départemental – Pavillon de l’Aurore, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Sceaux, musée départemental - Pavillon de l'Aurore — Sceaux
- Exposition « Le lien » proposée par l’association Zoom92130, Médiathèque des Chartreux, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque des Chartreux — Issy-les-Moulineaux
- Visite guidée de l’exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc », Hôtel de ville, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville — Sceaux
- Atelier enfant « La broderie sur photo », Microfolie de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 10h30
Microfolie de Colombes — Colombes
- Visite libre et gratuite de l’exposition « Princesse rebelle », Château de Sceaux, musée départemental – Anciennes écuries, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Sceaux, musée départemental - Anciennes écuries — Sceaux
- Visite guidée à la découverte du XVIIe siècle, Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h30
Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle — Sceaux
- Visite guidée de l’exposition « Destination tropiques », Château des Tourelles, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h30
Château des Tourelles — Bois-Colombes
- Protestantisme et laïcité : le cas français à la lumière des expériences étrangères, Temple protestant de la « Petite Étoile », Levallois-Perret
19 septembre 2026 à 10h30
Temple protestant de la « Petite Étoile » — Levallois-Perret
- Les Œuvres du temps, Kimihito Okuyama, Musée Roybet Fould, Courbevoie
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Roybet Fould — Courbevoie
- Visites commentées de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales, Maison d’église Saint-François-de-Sales, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 10h30
Maison d'église Saint-François-de-Sales — Boulogne-Billancourt
- Promenade et jeu à partir de cartes postales anciennes, Maison du tourisme, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du tourisme — Sceaux
- Visite libre et gratuite du château de Sceaux, Château de Sceaux, musée départemental, Sceaux
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Sceaux, musée départemental — Sceaux
- Visite guidée de l’exposition « Le quotidien des Bois-Colombiens durant la Guerre 1939-1945 », Hôtel de ville de Bois-Colombes, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville de Bois-Colombes — Bois-Colombes
- Visite de l’abri anti-aérien de Bois-Colombes, Abri anti-aérien, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 10h50
Abri anti-aérien — Bois-Colombes
- Visite guidée du Palais des congrès d’Issy, Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour — Issy-les-Moulineaux
- Atelier : Bonnes pistes, fausses pistes, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque centre-ville — Issy-les-Moulineaux
- Le CNRS et le Pavillon Bellevue, d’hier à aujourd’hui, Pavillon Bellevue, Meudon
19 septembre 2026 à 11h00
Pavillon Bellevue — Meudon
- Visites guidées du parc de Bécon, Musée Roybet Fould, Courbevoie
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Roybet Fould — Courbevoie
- Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : 5 œuvres majeures, Circuit : « Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures », Paris
19 septembre 2026 à 11h00
Circuit : "Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures" — Paris
- Visites guidées des Crayères des Montquartiers, Crayères des Montquartiers, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 11h00
Crayères des Montquartiers — Issy-les-Moulineaux
- Visite guidée « Les secrets de comtesse », Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 11h00
Pavillon des Arts et du patrimoine — Châtenay-Malabry
- « Sous le street art, le Louvre » – Fresques de 2018, Université Paris Nanterre, Nanterre
19 septembre 2026 à 11h00
Université Paris Nanterre — Nanterre
- Mémorial de la France combattante : visite guidée « Sculpter les récits de la France combattante », Mémorial du Mont-Valérien, Suresnes
19 septembre 2026 à 11h00
Mémorial du Mont-Valérien — Suresnes
- Visite libre de l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine, Mairie de Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Mairie de Neuilly-sur-Seine — Neuilly-sur-Seine
- Parcours à vélo : découverte de fresques urbaines clichoises, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne
19 septembre 2026 à 11h00
Pavillon Vendôme — Clichy-la-Garenne
- Visite libre du Pavillon de Musique, Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle), Neuilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Pavillon de musique (ancien cabinet d'histoire naturelle) — Neuilly-sur-Seine
- Médiations flash, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Espace Landowski — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée du Bureau international des poids et mesures, Bureau international des poids et mesures, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 11h00
Bureau international des poids et mesures — Saint-Cloud
- Visite guidée de la Maison Ferrari, Maison Ferrari, Clamart
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Ferrari — Clamart
- Visite atelier d’héliogravure sur cuivre, Le Potager du Dauphin, Meudon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Potager du Dauphin — Meudon
- Visite guidée du cimetière communal de Bagneux, Cimetière communal de Bagneux, Bagneux
19 septembre 2026 à 11h00
Cimetière communal de Bagneux — Bagneux
- Visite de la salle de projection du Cinéma, Théâtre de Châtillon, Châtillon
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de Châtillon — Châtillon
- Visite guidée des Caves du Roi de Sèvres, Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres – Caves du Roi de Sèvres, Sèvres
19 septembre 2026 à 11h00
Société d'Archéologie et d'Histoire de Sèvres - Caves du Roi de Sèvres — Sèvres
- Potager du Dauphin de Meudon : Portes ouvertes des ateliers, expositions , conférences , concert, Le Potager du Dauphin, Meudon
19 septembre 2026 à 11h00
Le Potager du Dauphin — Meudon
- Visite libre des Crayères des Montquartiers, Crayères des Montquartiers, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 11h00
Crayères des Montquartiers — Issy-les-Moulineaux
- Atelier d’éveil corporel et artistique « Bébé modèle » (2-3 ans), Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Paul-Belmondo — Boulogne-Billancourt
- Promenade écoutante au parc départemental Gauthier Mougin (en partenariat avec les Portes Ouvertes de la Seine Musicale), La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 11h00
La Seine Musicale — Boulogne-Billancourt
- Le Grand Jeu du JAD : découvriez l’univers du design et des métiers d’art, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
19 septembre 2026 à 11h00
Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design — Sèvres
- Rencontre : « Autour des Journaux Intimes », Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Boris Vian de Ville d'Avray — Ville-d'Avray
- Visites guidées du Domaine Reine Margot, Domaine de la Reine Margot, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de la Reine Margot — Issy-les-Moulineaux
- Un nouvel écrin pour l’Art déco, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Espace Landowski — Boulogne-Billancourt
- Visite de la Vigne et de la Grange de Clamart, La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave, Clamart
19 septembre 2026 à 11h00
La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave — Clamart
- Rencontre autour de l’œuvre de Chloé Quenum La Folie de l’île Seguin, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 11h00
Pavillon des projets — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de la Collection Gaumont, Collection Gaumont, Neuilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Collection Gaumont — Neuilly-sur-Seine
- Les coulisses de l’Avant Seine, L’Avant Seine – Théâtre de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 11h00
L'Avant Seine - Théâtre de Colombes — Colombes
- Exposition « Le chemin des glaces : gravures », Galerie Ad Luminem, Colombes
19 septembre 2026 à 11h00
Galerie Ad Luminem — Colombes
- Visite découverte de la maison des Jardies, Maison des Jardies, Sèvres
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des Jardies — Sèvres
- Visite guidée des réserves de la Bibliothèque et jeux autour du patrimoine, Bibliothèque de Sceaux, Sceaux
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque de Sceaux — Sceaux
- Visite libre de l’Hôtel Arturo Lopez, Hôtel Arturo-Lopez, Neuilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Arturo-Lopez — Neuilly-sur-Seine
- Parcours Street Art – Caps Festival 2026, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne
19 septembre 2026 à 11h00
Pavillon Vendôme — Clichy-la-Garenne
- Visitez avec un jardinier, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 11h15
Musée départemental Albert-Kahn — Boulogne-Billancourt
- Visites des coulisses, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes
19 septembre 2026 à 11h30
Théâtre de Suresnes Jean Vilar — Suresnes
- Visite découverte du Festival Mondes en commun et du jardin, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 11h30
Musée départemental Albert-Kahn — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée du Cinéma Rex de Châtenay-Malabry, Cinéma Rex, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 11h30
Cinéma Rex — Châtenay-Malabry
- Visite technique du Théâtre, Théâtre de Châtillon, Châtillon
19 septembre 2026 à 11h30
Théâtre de Châtillon — Châtillon
- Visite privilège avec un guide conférencier de la Maison de Chateaubriand, Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 12h00
Maison de Chateaubriand — Châtenay-Malabry
- Visites à la carte, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 12h00
Musée départemental Albert-Kahn — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de l’Observatoire de Paris – site de Meudon, Observatoire de Paris – site de Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 12h00
Observatoire de Paris - site de Meudon — Meudon
- Visite guidée patrimoine architectural, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
19 septembre 2026 à 12h00
Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design — Sèvres
- Exposition « Corentin Celton : Une vie d’engagement (1901-1943) », Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 13h00
Hôpital Corentin-Celton — Issy-les-Moulineaux
- Visite libre du Studio Frank-Horvat, Studio Frank-Horvat, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 13h00
Studio Frank-Horvat — Boulogne-Billancourt
- Exposition d’Araks Sahakyan au Pavillon des Indes : atelier d’artiste – Visites libres, Le pavillon des Indes, Courbevoie
19 septembre 2026 à 13h00
Le pavillon des Indes — Courbevoie
- « Les murs témoignent : histoire des engagements étudiants » – Fresques anciennes, Université Paris Nanterre, Nanterre
19 septembre 2026 à 13h00
Université Paris Nanterre — Nanterre
- Visite du Pavillon des Indes, Le pavillon des Indes, Courbevoie
19 septembre 2026 à 13h00
Le pavillon des Indes — Courbevoie
- Visite libre de l’Espace découverte de la Tour aux figures, Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h00
Parc départemental de l’Île Saint-Germain - La Tour aux figures — Issy-les-Moulineaux
- Malaquais x Villa Bloc : exposition et visite du jardin, Villa André-Bloc, Meudon
19 septembre 2026 à 14h00
Villa André-Bloc — Meudon
- Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon en forêt de Meudon, Carrefour de l’Observatoire, Meudon
19 septembre 2026 à 14h00
Carrefour de l'Observatoire — Meudon
- Le petit train dans la prairie des Fiancés, Chemin de Fer des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne
19 septembre 2026 à 14h00
Chemin de Fer des Chanteraines — Villeneuve-la-Garenne
- Atelier : AFGHAN BOX : Par ZOOM92130, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h00
Le Temps des Cerises — Issy-les-Moulineaux
- Portes ouvertes des créateurs du JAD, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
19 septembre 2026 à 14h00
Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design — Sèvres
- Portes ouvertes : le musée, son exposition, ses collections, Musée d’art et d’histoire de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art et d'histoire de Colombes — Colombes
- Portes ouvertes avec visites guidées : « Le temple de la Petite Étoile, exemple et exception de l’architecture protestante. », Temple protestant de la « Petite Étoile », Levallois-Perret
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant de la « Petite Étoile » — Levallois-Perret
- Exposition Colombes 1939-1945 La vie en période risquée., Maison des anciens combattants, Colombes
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des anciens combattants — Colombes
- Micro visite : présentation générale de l’histoire du domaine, Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 14h00
Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud — Saint-Cloud
- Animations autour des glacières restaurées du parc municipal Frédéric Pic, Parc Frédéric-Pic, Vanves
19 septembre 2026 à 14h00
Parc Frédéric-Pic — Vanves
- Visite guidée de l’exposition : En quête de justice. Justice et justiciables dans les Hauts-de-Seine du 17e siècle à nos jours., Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Étendre le marbre, Domaine national de Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine national de Meudon — Meudon
- Visite commentée des glacières du parc municipal Frédéric Pic, Parc Frédéric-Pic, Vanves
19 septembre 2026 à 14h00
Parc Frédéric-Pic — Vanves
- Visite commentée de l’exposition « 20 et 90 ans, deux anniversaires pour un conservatoire « , Conservatoire Charles Aznavour, Colombes
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire Charles Aznavour — Colombes
- Visite de l’hôpital Beaujon, Hôpital Beaujon AP-HP, Clichy
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Beaujon AP-HP — Clichy
- Visite guidée « À la découverte des sculptures de l’île Seguin » avec une surprise artistique, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h00
Pavillon des projets — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée du Lycée Lakanal, Cité scolaire Lakanal, Sceaux
19 septembre 2026 à 14h00
Cité scolaire Lakanal — Sceaux
- Exposition d’Araks Sahakyan au Pavillon des Indes : atelier d’artiste – Visites commentées, Le pavillon des Indes, Courbevoie
19 septembre 2026 à 14h00
Le pavillon des Indes — Courbevoie
- Atelier : Cérémonie du toucher, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque centre-ville — Issy-les-Moulineaux
- Visite de la résidence du Point-du-Jour, Résidence du Point-du-Jour Fernand-Pouillon, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h00
Résidence du Point-du-Jour Fernand-Pouillon — Boulogne-Billancourt
- Visite du lycée Marie-Curie, Lycée Marie-Curie, Sceaux
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée Marie-Curie — Sceaux
- L’étonnante histoire du viaduc de Meudon, Domaine national de Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine national de Meudon — Meudon
- Présentation exceptionnelle d’ouvrages de la bibliothèque, Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle, Sceaux
19 septembre 2026 à 14h00
Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle — Sceaux
- Rallye dans le parc Jean-Paul II et le square de l’Abbé Derry, Square de l’abbé Derry, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h00
Square de l'abbé Derry — Issy-les-Moulineaux
- L’élue de votre cœur, Musée des Avelines, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Avelines — Saint-Cloud
- Visite guidée des Archives départementales et d’une salle de conservation, Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Visite guidée de l’Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril, Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril, Colombes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Mina-Saint-Mercorious-Saint-Cyril — Colombes
- Visites de la Fonderie d’Art Thinot, La fonderie d’Art Thinot, Châtillon
19 septembre 2026 à 14h00
La fonderie d'Art Thinot — Châtillon
- Visite libre de la Résidence Repotel, Résidence Repotel, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h00
Résidence Repotel — Issy-les-Moulineaux
- Visite guidée de la cité scolaire Michelet de Vanves suivie du Salon du livre Micheletien, Cité scolaire Michelet, Vanves
19 septembre 2026 à 14h00
Cité scolaire Michelet — Vanves
- Visite de la faculté de Malakoff, Faculté de Malakoff, Malakoff
19 septembre 2026 à 14h00
Faculté de Malakoff — Malakoff
- Exposition : L’aventure «SunTrip Maroc»: Mobilité et nouveaux imaginaires, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
19 septembre 2026 à 14h00
Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design — Sèvres
- Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe, Chapelle Berdiaev, Clamart
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Berdiaev — Clamart
- Parcours patrimonial « La mémoire du Petit-Colombes », Quartier du Petit-Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 14h00
Quartier du Petit-Colombes — Colombes
- Visites commentées du Studio Frank-Horvat, Studio Frank-Horvat, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h00
Studio Frank-Horvat — Boulogne-Billancourt
- Visite libre de l’église Notre-Dame des pauvres, Église Notre-Dame des Pauvres, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame des Pauvres — Issy-les-Moulineaux
- Chromatique Souterraine, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
19 septembre 2026 à 14h00
Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design — Sèvres
- Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps, Centre administratif, Châtillon
19 septembre 2026 à 14h00
Centre administratif — Châtillon
- Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h00
Temps des cerises — Issy-les-Moulineaux
- Montage d’exposition sous vos yeux, Musée des Avelines, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Avelines — Saint-Cloud
- Escape game, le fantôme des Archives, Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Visite de l’église orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge, Eglise orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge — Boulogne-Billancourt
- Rallye découverte, à pied ou à vélo, Coulée verte, Colombes
19 septembre 2026 à 14h00
Coulée verte — Colombes
- Balade croquée – Cité-jardins de Suresnes, Cité-jardins de Suresnes, Suresnes
19 septembre 2026 à 14h00
Cité-jardins de Suresnes — Suresnes
- Fanfare de la Musique des gardiens de la paix, Parc de Sceaux, Sceaux
19 septembre 2026 à 14h00
Parc de Sceaux — Sceaux
- Balade-Conférence à Ville-d’Avray, Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray
19 septembre 2026 à 14h15
Médiathèque Boris Vian de Ville d'Avray — Ville-d'Avray
- Visite libre du prieuré Sainte-Bathilde, Prieuré Sainte-Bathilde, Vanves
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré Sainte-Bathilde — Vanves
- Visite guidée de l’hôpital Renaudin, Maison de retraite Renaudin, Sceaux
19 septembre 2026 à 14h30
Maison de retraite Renaudin — Sceaux
- Atelier « Ecriture comme au temps de Pierre de Salabert », Centre nature, Colombes
19 septembre 2026 à 14h30
Centre nature — Colombes
- Atelier en famille : photogramme, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h30
Musée départemental Albert-Kahn — Boulogne-Billancourt
- Accueil musée historique, Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 14h30
Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud — Saint-Cloud
- Atelier « La poterie comme au temps de Pierre de Salabert », Centre nature, Colombes
19 septembre 2026 à 14h30
Centre nature — Colombes
- Nos photographes exposent, Espace Culturel Robert-Doisneau, Meudon
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Culturel Robert-Doisneau — Meudon
- Atelier peinture sur éventail, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art et d'histoire de Meudon — Meudon
- Exposition « Le lien » proposée par l’association Zoom92130, Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 14h30
Temps des cerises — Issy-les-Moulineaux
- Une journée au temps des violettes, Bibliothèque les Violettes, Courbevoie
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque les Violettes — Courbevoie
- Découverte du Centre Nature, Centre nature, Colombes
19 septembre 2026 à 14h30
Centre nature — Colombes
- Jeu de piste « Panique à l’Avant-Seine », L’Avant Seine – Théâtre de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 14h30
L'Avant Seine - Théâtre de Colombes — Colombes
- Diaporama sur l’architecture du prieuré Sainte-Bathilde, Prieuré Sainte-Bathilde, Vanves
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré Sainte-Bathilde — Vanves
- Atelier participatif en famille, Musée Rodin – Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Rodin - Meudon — Meudon
- Parcours architectural des années trente, Parcours architectural des années trente, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h30
Parcours architectural des années trente — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée des bibliothèques de l’Université Paris Nanterre par Bruno Gaudin et Christian Hottin, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre
19 septembre 2026 à 14h30
La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains — Nanterre
- Visite du Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier, Centre culturel et cultuel musulman – L’Olivier, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h30
Centre culturel et cultuel musulman - L'Olivier — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée Le Théâtre La Piscine – L’Azimut, Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 14h30
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine — Châtenay-Malabry
- Découvrez le patrimoine de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des Pokémons, Médiathèque François-Villon, Bourg-la-Reine
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque François-Villon — Bourg-la-Reine
- Parcours patrimoine « Courbevoie avant / après », Musée Roybet Fould, Courbevoie
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Roybet Fould — Courbevoie
- Visite guidée « Les femmes remarquables de Châtenay-Malabry », Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 14h30
Pavillon des Arts et du patrimoine — Châtenay-Malabry
- Rencontres autour de l’histoire du musée Rodin – Meudon, Musée Rodin – Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Rodin - Meudon — Meudon
- Conférence « La guerre franco-prusienne de 1870 : Clamart entre deux feux », Salle Jacky-Vauclair, Clamart
19 septembre 2026 à 14h30
Salle Jacky-Vauclair — Clamart
- Exposition « Arp – Stahly, histoires naturelles », Fondation Arp, Clamart
19 septembre 2026 à 14h30
Fondation Arp — Clamart
- Visite commentée des collections, Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Paul-Belmondo — Boulogne-Billancourt
- Un artiste, une œuvre, Centre d’art et de culture, Meudon
19 septembre 2026 à 14h30
Centre d'art et de culture — Meudon
- Visite guidée par l’arrière-petit-fils et l’arrière-petite-fille de l’artiste, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 14h30
Espace Landowski — Boulogne-Billancourt
- Rencontre et discussion : Les fossiles du futur, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 15h00
Musée départemental Albert-Kahn — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de la Tour aux figures de Jean Dubuffet, Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 15h00
Parc départemental de l’Île Saint-Germain - La Tour aux figures — Issy-les-Moulineaux
- Visite-promenade du Domaine national de Meudon, Domaine national de Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 15h00
Domaine national de Meudon — Meudon
- Tu veux ma photo ?, La Petite Bibliothèque Ronde, Clamart
19 septembre 2026 à 15h00
La Petite Bibliothèque Ronde — Clamart
- Visite libre de la maison des Jardies, Maison des Jardies, Sèvres
19 septembre 2026 à 15h00
Maison des Jardies — Sèvres
- Atelier de peinture sur le thème « Faire matrimoine » en compagnie de Virginie Rasmont, Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 15h00
Pavillon des Arts et du patrimoine — Châtenay-Malabry
- Balade urbaine : Cité-jardins de Suresnes, Cité-jardins de Suresnes, Suresnes
19 septembre 2026 à 15h00
Cité-jardins de Suresnes — Suresnes
- Mini-conférence « Patrimoine en péril », Microfolie de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 15h00
Microfolie de Colombes — Colombes
- Visite guidée « Voyage en Industries » avec les passeurs de mémoire d’AMETIS, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 15h00
Pavillon des projets — Boulogne-Billancourt
- Jeu « Les 130 ans de Bois-Colombes, le quiz », Médiathèque Jean-Monnet, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Jean-Monnet — Bois-Colombes
- Visite de l’Hôtel de ville de Saint-Cloud, Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de ville de Saint-Cloud - Parvis — Saint-Cloud
- Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église », Vieux clocher, Colombes
19 septembre 2026 à 15h00
Vieux clocher — Colombes
- Déambulation théâtrale autour de l’exposition Justice et justiciables dans les Hauts-de-Seine du XVIIe siècle à nos jours, Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Concert classique au Musée des Années 30, Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 15h00
Musée des Années 30 — Boulogne-Billancourt
- Déambulation théâtrale et musicale : Les balades historiques du domaine national de Saint-Cloud, Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 15h00
Domaine national de Saint-Cloud — Saint-Cloud
- Atelier de broderie sur photo, Centre Culturel Faubourg-de-l’Arche, Courbevoie
19 septembre 2026 à 15h00
Centre Culturel Faubourg-de-l'Arche — Courbevoie
- Conférence sur le Blanc de Meudon, Le Potager du Dauphin, Meudon
19 septembre 2026 à 15h00
Le Potager du Dauphin — Meudon
- Conférence par Monique Barrier, La Folie Desmares – Maison du Patrimoine, Châtillon
19 septembre 2026 à 15h00
La Folie Desmares - Maison du Patrimoine — Châtillon
- Journée portes ouvertes – La lévitation réelle de la Compagnie L’immédiat, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 15h00
La Seine Musicale — Boulogne-Billancourt
- Conférence « Balade à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 », par Laurent Antoine, Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 15h00
Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour — Issy-les-Moulineaux
- Atelier « Dessiner avec la lumière : découverte du sténopé » (12-14 ans), Médiathèque Françoise Giroud, Colombes
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Françoise Giroud — Colombes
- Visite commentée des oeuvres d’art de la Faculté Jean Monnet à Sceaux, Faculté jJean Monnet, Sceaux
19 septembre 2026 à 15h00
Faculté Jean Monnet — Sceaux
- Visite commentée des œuvres d’art de la Faculté Jean Monnet, Faculté Jean Monnet, Sceaux
19 septembre 2026 à 15h00
Faculté Jean Monnet — Sceaux
- Visite guidée « À la découverte du quartier des Sablons », Quartier des sablons – départ, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 15h00
Quartier des sablons - départ — Châtenay-Malabry
- Visite guidée de l’église Sainte-Lucie, Église Sainte-Lucie, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Lucie — Issy-les-Moulineaux
- Conférence sur l’hôpital Beaujon, Hôpital Beaujon AP-HP, Clichy
19 septembre 2026 à 15h30
Hôpital Beaujon AP-HP — Clichy
- Visite guidée de l’Hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux, Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 15h30
Hôtel-de-Ville d'Issy-les-Moulineaux — Issy-les-Moulineaux
- Atelier de gravure : itinéraires de Michel Butor, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 15h30
Médiathèque centre-ville — Issy-les-Moulineaux
- Parcours en famille de la Tour aux figures de Jean Dubuffet (visite guidée + atelier), Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 15h30
Parc départemental de l’Île Saint-Germain - La Tour aux figures — Issy-les-Moulineaux
- Patrimoine en poésie : appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes, Place Stalingrad, Suresnes
19 septembre 2026 à 15h30
Place Stalingrad — Suresnes
- Atelier de cyanotype à partir de 12 ans, Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 15h30
Musée Paul-Belmondo — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de l’Atelier de l’histoire, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre
19 septembre 2026 à 15h30
La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains — Nanterre
- Atelier adulte » La broderie sur photo », Microfolie de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 16h00
Microfolie de Colombes — Colombes
- Visite exclusive de Chromatiques Souterraines en présence de Lucie Ponard, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
19 septembre 2026 à 16h00
Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design — Sèvres
- État limite : performance par l’artiste Lola Loup, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne
19 septembre 2026 à 16h00
Pavillon Vendôme — Clichy-la-Garenne
- Conférence par Isabelle Chapuis, Ludo-Médiathèque Max-Pol Fouchet, Châtillon
19 septembre 2026 à 16h00
Ludo-Médiathèque Max-Pol Fouchet — Châtillon
- Visite commentée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours et découverte musicale de son orgue, Église Notre-Dame de Bon-Secours, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame de Bon-Secours — Bois-Colombes
- Visite Flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié », Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 16h00
Musée d'art et d'histoire de Meudon — Meudon
- Vos mots, notre histoire, Musée des Avelines, Saint-Cloud
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des Avelines — Saint-Cloud
- Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque, Médiathèque La Buanderie, Clamart
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque La Buanderie — Clamart
- Conférence : Conservation-restauration des peintures murales de la chapelle Saint Georges à Meudon, Le Potager du Dauphin, Meudon
19 septembre 2026 à 16h00
Le Potager du Dauphin — Meudon
- Visite guidée de la Résidence Repotel, Résidence Repotel, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 16h00
Résidence Repotel — Issy-les-Moulineaux
- Jazz New Orleans au Palais des Congrès avec Sebastian Ochoa, Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 16h15
Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour — Issy-les-Moulineaux
- Concert : « 10 ans, 10 concerts dans toute la Ville », Musée d’art et d’histoire de Colombes, Colombes
19 septembre 2026 à 16h30
Musée d'art et d'histoire de Colombes — Colombes
- Ma vie en Vian : rencontre-dédicace avec Nicole Bertolt, Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray
19 septembre 2026 à 16h30
Médiathèque Boris Vian de Ville d'Avray — Ville-d'Avray
- La gestion écologique du Centre Nature, Centre nature, Colombes
19 septembre 2026 à 16h30
Centre nature — Colombes
- Visite musicale autour des deux orgues, Église Sainte-Geneviève, Asnières-sur-Seine
19 septembre 2026 à 16h30
Église Sainte-Geneviève — Asnières-sur-Seine
- Présentation de l’orgue historique Cavaillé-Coll, Eglise Saint-Maurice de Bécon, Courbevoie
19 septembre 2026 à 17h00
Eglise Saint-Maurice de Bécon — Courbevoie
- Conférence avec Guillaume Monod sur « L’humilité en médecine : une approche clinique, philosophique et théologique », Église protestante unie, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 17h00
Église protestante unie — Boulogne-Billancourt
- Concert exceptionnel d’Oscar Pineda sur l’orgue historique de l’église, Eglise Saint-Etienne, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 17h00
Eglise Saint-Etienne — Issy-les-Moulineaux
- Concert Quam Dilecta, Le Potager du Dauphin, Meudon
19 septembre 2026 à 17h00
Le Potager du Dauphin — Meudon
- Le Silence de la forêt, Hangar Y, Meudon
19 septembre 2026 à 17h00
Hangar Y — Meudon
- Récit de voyage : du Sahara à la France avec l’énergie solaire, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
19 septembre 2026 à 17h30
Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design — Sèvres
- Journée portes ouvertes – Phasmes de la Compagnie Libertivore – Fanny Soriano, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
19 septembre 2026 à 17h30
La Seine Musicale — Boulogne-Billancourt
- Conférence sur l’histoire de la société International flavors and fragances (IFF), Hôtel de ville de Bois-Colombes, Bois-Colombes
19 septembre 2026 à 18h00
Hôtel de ville de Bois-Colombes — Bois-Colombes
- Circuit « Fort d’Issy : La ville de demain », Fort d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux
19 septembre 2026 à 18h00
Fort d'Issy-les-Moulineaux — Issy-les-Moulineaux
- Jeu grandeur nature : « Meurtre au village », Quartier du centre-ville, Colombes
19 septembre 2026 à 18h30
Quartier du centre-ville — Colombes
- Peuple des rues et du bois, Centre nature, Colombes
19 septembre 2026 à 19h00
Centre nature — Colombes
- spectacle Le Conte d’Hiver Fitzgerald Berton, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne
19 septembre 2026 à 19h00
Pavillon Vendôme — Clichy-la-Garenne
- Soirée des impressionnistes : musique, animations et pique-nique, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
19 septembre 2026 à 19h00
Musée d'art et d'histoire de Meudon — Meudon
- Concert de musique de chambre, Église Saint-Philippe – Saint-Jacques, Châtillon
19 septembre 2026 à 19h30
Église Saint-Philippe - Saint-Jacques — Châtillon
- Les Contes du lavoir, Lavoir de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry
19 septembre 2026 à 20h00
Lavoir de Châtenay-Malabry — Châtenay-Malabry
- La journée du patrimoine à Vélo, RDV place de la Vallée, Châtenay-Malabry
20 septembre 2026 à 09h45
RDV place de la Vallée — Châtenay-Malabry
- Balade patrimoniale : le Domaine des 4 vents, Domaine des 4 vents, Garches
20 septembre 2026 à 10h00
Domaine des 4 vents — Garches
- Rassemblement de voitures anciennes, Allée Edgar Brandt, Châtillon
20 septembre 2026 à 10h00
Allée Edgar Brandt — Châtillon
- Atelier consacré aux cérémonies républicaines et au protocole, Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre
20 septembre 2026 à 10h00
Préfecture des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 10h00
Hôpital Corentin-Celton — Issy-les-Moulineaux
- Parcours libre au cœur des espaces inscrits Monuments historique, Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre
20 septembre 2026 à 10h00
Préfecture des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Visite de l’église Saint Philippe Saint Jacques, Église Saint-Philippe – Saint-Jacques, Châtillon
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Philippe - Saint-Jacques — Châtillon
- Visite guidée du patrimoine préfectoral, Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre
20 septembre 2026 à 10h00
Préfecture des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Atelier d’initiation à la taille de pierre et rencontre avec une librairie spécialisée sur le monde souterrain et les carrières, Treuil de la carrière Auboin, Châtillon
20 septembre 2026 à 10h00
Treuil de la carrière Auboin — Châtillon
- Visite commentée du Centre Opérationnel Départemental, Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre
20 septembre 2026 à 10h00
Préfecture des Hauts-de-Seine — Nanterre
- Visite guidée “La Défense : Architectures du ciel”, Grande Arche de la Défense – Cité de l’Histoire, Puteaux
20 septembre 2026 à 10h30
Grande Arche de la Défense - Cité de l’Histoire — Puteaux
- Le culte expliqué, Temple protestant de la « Petite Étoile », Levallois-Perret
20 septembre 2026 à 10h30
Temple protestant de la « Petite Étoile » — Levallois-Perret
- Raviver, Résister, Réimaginer – Une démarche au coeur de la GLTSO, Fédération Opéra – GLTSO (Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra), Levallois-Perret
20 septembre 2026 à 10h30
Fédération Opéra - GLTSO (Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra) — Levallois-Perret
- Elles, des années trente, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 11h00
Espace Landowski — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de l’exposition « Impératrice Eugénie, la dernière souveraine française », Musée d’histoire locale, Rueil-Malmaison
20 septembre 2026 à 11h00
Musée d'histoire locale — Rueil-Malmaison
- Visite guidée de l’association Saint-Raphaël, Association Saint-Raphaël, Antony
20 septembre 2026 à 11h00
Association Saint-Raphaël — Antony
- Atelier d’art plastique « Crée ton médaillon » (3-6 ans), Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 11h00
Musée Paul-Belmondo — Boulogne-Billancourt
- Atelier de géologie « Les carrières et les richesses minérales du Bassin Parisien », Treuil de la carrière Auboin, Châtillon
20 septembre 2026 à 11h00
Treuil de la carrière Auboin — Châtillon
- Visites commentées de la maison Marie-Walewska, Maison Marie Walewska, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 11h30
Maison Marie Walewska — Boulogne-Billancourt
- Visite commentée de la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de l’Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Boulogne-Billancourt
- Rencontre entre un archiviste et un restaurateur de documents, Archives communales, Colombes
20 septembre 2026 à 14h00
Archives communales — Colombes
- Ferme pédagogique en présence de l’équipe des bergeries d’Issy (jardin de l’hôpital), Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Corentin-Celton — Issy-les-Moulineaux
- Rencontre avec l’artiste Stefan Shankland : une œuvre en « Marbre d’ici » pour le cœur du parc de Billancourt, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 14h00
Pavillon des projets — Boulogne-Billancourt
- Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 14h00
Musée français de la carte à jouer — Issy-les-Moulineaux
- Visite libre de l’Église Saint-François d’Assise, Eglise Saint-François-d’Assise, Antony
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-François-d'Assise — Antony
- « Impro-tableau » : visites originales et décalées de la résidence avec des comédiens, Résidence Repotel, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 14h00
Résidence Repotel — Issy-les-Moulineaux
- Découvrez l’histoire du Musée de la carte à jouer et de ses collections, grâce à un jeu de cartes !, Musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 14h00
Musée français de la carte à jouer — Issy-les-Moulineaux
- Visite en famille. À partir de 5 ans. Le bestiaire animalier, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 14h00
Espace Landowski — Boulogne-Billancourt
- Visite guidée de l’Hôpital Corentin-Celton, Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Corentin-Celton — Issy-les-Moulineaux
- Initiation aux danses du XIXe siècle et photobooth en costume d’époque, Parc de Bécon, Courbevoie
20 septembre 2026 à 14h00
Parc de Bécon — Courbevoie
- Escape Game « Panique aux Archives ! », Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Boulogne-Billancourt
- Découverte commentée de la tour Alto, par son architecte Sandra de Lamotte, Tour Alto, Courbevoie
20 septembre 2026 à 14h00
Tour Alto — Courbevoie
- Visite guidée de l’église Saint Saturnin, Église Saint-Saturnin, Antony
20 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Saturnin — Antony
- Conférence « 1871 : Les évènements de la Commune et Clamart », Salle Jacky-Vauclair, Clamart
20 septembre 2026 à 14h30
Salle Jacky-Vauclair — Clamart
- Enquête : qui a saboté le voyage d’Albert Kahn ?, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 14h30
Musée départemental Albert-Kahn — Boulogne-Billancourt
- Atelier grattage de pellicule avec l’association « Braquage », Cinéma Rutebeuf, Clichy
20 septembre 2026 à 14h30
Cinéma Rutebeuf — Clichy
- Découverte de l’Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre, Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre, Antony
20 septembre 2026 à 14h30
Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre — Antony
- Visite guidée « Sceaux, l’accès à l’eau et les fontaines », Maison du tourisme, Sceaux
20 septembre 2026 à 14h30
Maison du tourisme — Sceaux
- La Grande cascade : la renaissance d’un chef d’oeuvre de l’art des fontaines, Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud
20 septembre 2026 à 14h30
Musée historique - Domaine national de Saint-Cloud — Saint-Cloud
- Rencontre, atelier, dédicace, Musée d’art et d’histoire de Colombes, Colombes
20 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art et d'histoire de Colombes — Colombes
- Médiation et atelier « Découverte du street art », Coulée verte, Colombes
20 septembre 2026 à 15h00
Coulée verte — Colombes
- Concert d’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame — Boulogne-Billancourt
- Démonstration de peinture sur le motif, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
20 septembre 2026 à 15h00
Musée d'art et d'histoire de Meudon — Meudon
- Le quartier Rive-Droite, les Petits Bois, Gare de Chaville Rive Droite, Chaville
20 septembre 2026 à 15h00
Gare de Chaville Rive Droite — Chaville
- Audition du grand orgue Kern, Église Saint-Remy, Vanves
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Remy — Vanves
- Visite guidée « Voyage en Industries » avec les passeurs de mémoire d’ATRIS, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 15h00
Pavillon des projets — Boulogne-Billancourt
- L’héliogravure : entre héritage et création – Histoire, technique et usages contemporains d’un savoir-faire rare, Le Potager du Dauphin, Meudon
20 septembre 2026 à 15h00
Le Potager du Dauphin — Meudon
- Les vestiges oubliés du bois de Chaville, 1 rue de la Mare Adam, Chaville
20 septembre 2026 à 15h00
1 rue de la Mare Adam — Chaville
- Une bibliothèque iconique – lectures et atelier, La Petite Bibliothèque Ronde, Clamart
20 septembre 2026 à 15h00
La Petite Bibliothèque Ronde — Clamart
- Concert Trio Lunae (piano, flûtes traversières) suivi d’une collation en salle Feuchères, Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 15h00
Hôpital Corentin-Celton — Issy-les-Moulineaux
- Visite commentée de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus — Boulogne-Billancourt
- Atelier en famille pour les enfants 6-11 ans « Mémoire en folie », Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 15h30
Pavillon des projets — Boulogne-Billancourt
- Atelier de cyanotype – En famille à partir de 8 ans, Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 15h30
Musée Paul-Belmondo — Boulogne-Billancourt
- Concert – « Dévotions provençales », Église Saint-Jean-Baptiste, Sceaux
20 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Jean-Baptiste — Sceaux
- Découverte de l’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 15h45
Église Notre-Dame — Boulogne-Billancourt
- Découverte de l’orgue, Église Saint-Saturnin, Antony
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Saturnin — Antony
- Visite guidée de l’Église Saint-François d’Assise, Eglise Saint-François-d’Assise, Antony
20 septembre 2026 à 16h00
Eglise Saint-François-d'Assise — Antony
- Visite thématique du cimetière des Fauvelles : à la recherche des tombes d’aviateurs, Cimetière des Fauvelles, Courbevoie
20 septembre 2026 à 16h00
Cimetière des Fauvelles — Courbevoie
- Concert classique au Musée Paul-Belmondo, Musée Paul-Belmondo, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 16h00
Musée Paul-Belmondo — Boulogne-Billancourt
- Concert des chorales boulonnaises, Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt
20 septembre 2026 à 16h00
Hôtel de ville — Boulogne-Billancourt
- Parcours patrimonial : « De l’Art déco sur nos façades », Quartier du centre-ville, Colombes
20 septembre 2026 à 16h30
Quartier du centre-ville — Colombes
- Finissage de l’exposition Habitants Habités, Visages de Clichy de Marko Echeverria, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne
20 septembre 2026 à 17h00
Pavillon Vendôme — Clichy-la-Garenne
- Visite guidée de l’église Notre-Dame des pauvres, Église Notre-Dame des Pauvres, Issy-les-Moulineaux
20 septembre 2026 à 17h00
Église Notre-Dame des Pauvres — Issy-les-Moulineaux
- Concert de cirque aérien: La Promesse du Vide, Parc Heller, Antony
20 septembre 2026 à 17h00
Parc Heller — Antony
- Grand bal Années folles à l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville de Colombes, Colombes
20 septembre 2026 à 19h00
Hôtel de ville de Colombes — Colombes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)