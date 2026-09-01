INDRE-ET-LOIRE TOURS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans l’Indre-et-Loire, capitale Tours, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition Sur les pas de Jeanne d’Arc, aquarelles de Jean Chen, Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine, Chinon
19 septembre 2026 à 05h00
Hôtel Bodard de la Jacopière - Centre International du Patrimoine — Chinon
- Entre Histoire et histoires, Quai Danton, Chinon
19 septembre 2026 à 06h00
Quai Danton — Chinon
- Découverte de la Borne Sacrée, La Borne Sacrée, Cinq-Mars-la-Pile
19 septembre 2026 à 08h00
La Borne Sacrée — Cinq-Mars-la-Pile
- Exposition galerie André Bauchant, Château-Mairie, Château-Renault
19 septembre 2026 à 08h00
Château-Mairie — Château-Renault
- Visite libre de la roseraie « Annette Mercat », Château-Mairie, Château-Renault
19 septembre 2026 à 08h00
Château-Mairie — Château-Renault
- Balade Sonore le long du Cher, Écluse de Nitray, Athée-sur-Cher
19 septembre 2026 à 08h00
Écluse de Nitray — Athée-sur-Cher
- Les secrets de la « Juiverie », Murailles « Juiverie », Cinq-Mars-la-Pile
19 septembre 2026 à 08h00
Murailles "Juiverie" — Cinq-Mars-la-Pile
- Visite de Chavigny, Château de Chavigny, Lerné
19 septembre 2026 à 08h00
Château de Chavigny — Lerné
- Visite libre de l’église paroissiale Saint-Médard, Église paroissiale Saint-Médard, Cinq-Mars-la-Pile
19 septembre 2026 à 08h00
Église paroissiale Saint-Médard — Cinq-Mars-la-Pile
- Circuit d’interprétation du patrimoine, Château-Mairie, Château-Renault
19 septembre 2026 à 08h00
Château-Mairie — Château-Renault
- Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Essards, Église Notre-Dame-des-Essards, Langeais
19 septembre 2026 à 08h00
Église Notre-Dame-des-Essards — Langeais
- Visite guidée des intérieurs du château de Nitray, Château de Nitray, Athée-sur-Cher
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Nitray — Athée-sur-Cher
- Vignes bio, chai et cave troglodytique du Xᵉ siècle, Cave Drussé Nathalie et David, Saint-Nicolas-de-Bourgueil
19 septembre 2026 à 09h00
Cave Drussé Nathalie et David — Saint-Nicolas-de-Bourgueil
- Visite guidée du Chalet de Gonzague Saint Bris, Chalet de Gonzague Saint-Bris, Chanceaux-près-Loches
19 septembre 2026 à 09h00
Chalet de Gonzague Saint-Bris — Chanceaux-près-Loches
- Visite libre de la collégiale Saint-Ours, Collégiale Saint-Ours, Loches
19 septembre 2026 à 09h00
Collégiale Saint-Ours — Loches
- Au fil de l’eau, Ligueil – Salle des près Michau, Ligueil
19 septembre 2026 à 09h00
Ligueil - Salle des près Michau — Ligueil
- Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Langeais
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Langeais
- Visite du château, Château de Villandry, Villandry
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Villandry — Villandry
- Exposition fonds patrimonial BU des Tanneurs, Bibliothèque Universitaire des Tanneurs, Tours
19 septembre 2026 à 09h00
Bibliothèque Universitaire des Tanneurs — Tours
- Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine, Église et galerie Saint-Antoine, Loches
19 septembre 2026 à 09h00
Église et galerie Saint-Antoine — Loches
- VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE MONTBAZON (37), Step de Montbazon, Veigné
19 septembre 2026 à 09h00
Step de Montbazon — Veigné
- Initiation à la pratique de la boule de Fort, Cercle du Bon-Accord, Chinon
19 septembre 2026 à 09h00
Cercle du Bon-Accord — Chinon
- CARRIERES SOUTERRAINES DE CHINON – DITES « CAVES VASLIN », Carrières souterraines dites « Caves Vaslins », Chinon
19 septembre 2026 à 09h00
Carrières souterraines dites « Caves Vaslins » — Chinon
- Visite guidée du moulin de Ris, Moulin de Ris, Bossay-sur-Claise
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin de Ris — Bossay-sur-Claise
- CINEMA LE RABELAIS, Cinéma Le Rabelais, Chinon
19 septembre 2026 à 09h00
Cinéma Le Rabelais — Chinon
- Visite libre de l’Opéra de Tours, Opéra de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 09h00
Opéra de Tours — Tours
- Visite guidée d’un moulin de 1840, Moulin de Ris, Bossay-sur-Claise
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin de Ris — Bossay-sur-Claise
- Visite libre des monuments via une déambulation, Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Antoine-du-Rocher
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher — Saint-Antoine-du-Rocher
- Maison Jean Fouquet, Maison Jean Fouquet, Nouans-les-Fontaines
19 septembre 2026 à 09h00
Maison Jean Fouquet — Nouans-les-Fontaines
- Journées Européennes du Patrimoine au Muséum, Muséum de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 09h00
Muséum de Tours — Tours
- Visites guidées & Jeu de Piste en Gare de Tours, Gare de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 09h15
Gare de Tours — Tours
- Visites guidées « Patrimoine », Opéra de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 09h30
Opéra de Tours — Tours
- Visite libre de l’exposition « Le cinéma fait son Moyen Âge », Cité Royale de Loches, Loches
19 septembre 2026 à 09h30
Cité Royale de Loches — Loches
- Exposition photographique au château de Langeais
« Fragments d’ailleurs : les voyages de Jacques Siegfried en images », Château de Langeais, Langeais
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Langeais — Langeais
- Visite libre des collections, Musée du Compagnonnage, Tours
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du Compagnonnage — Tours
- SNCF Réseau – PEI de Tours, PEI Tours SNCF Réseau, Tours
19 septembre 2026 à 09h30
SNCR Réseau - Centre ingénierie PEI de Tours — Tours
- Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Bourgueil, Bourgueil
19 septembre 2026 à 09h30
Office de Tourisme Bourgueil — Bourgueil
- Une visite en immersion, Forteresse royale de Chinon, Chinon
19 septembre 2026 à 09h30
Forteresse royale de Chinon — Chinon
- Exposition sur la restauration de l’église, Église Saint-André, Villaines-les-Rochers
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-André — Villaines-les-Rochers
- Visite libre de l’exposition « Au féminin », Musée du Compagnonnage, Tours
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du Compagnonnage — Tours
- Visite libre de la forteresse royale de Chinon, Forteresse royale de Chinon, Chinon
19 septembre 2026 à 09h30
Forteresse royale de Chinon — Chinon
- Visite de l’exposition « Karen Knorr habite le château », Château d’Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau
19 septembre 2026 à 09h30
Château d'Azay-le-Rideau — Azay-le-Rideau
- Découverte historique de la forteresse, Forteresse royale de Chinon, Chinon
19 septembre 2026 à 09h30
Forteresse royale de Chinon — Chinon
- Visite libre du parcours permanent de la Cité royale de Loches, Cité Royale de Loches, Loches
19 septembre 2026 à 09h30
Cité Royale de Loches — Loches
- Entrée libre sur les deux monuments de la Cité royale de Loches., Cité Royale de Loches, Loches
19 septembre 2026 à 09h30
Cité Royale de Loches — Loches
- Visite libre d’une église singulière et surprenante, Église Saint-André, Villaines-les-Rochers
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-André — Villaines-les-Rochers
- Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Langeais, Langeais
19 septembre 2026 à 09h30
Office de Tourisme Langeais — Langeais
- Venez découvrir le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Tours – SNCF Réseau, Gare de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 09h45
Gare de Tours — Tours
- Visite guidée de la tour Saint-Antoine, Tour Saint-Antoine, Loches
19 septembre 2026 à 09h45
Tour Saint-Antoine — Loches
- Musée du cuir et de la tannerie, Musée du Cuir et de la Tannerie, Château-Renault
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Cuir et de la Tannerie — Château-Renault
- Exposition/concours photos, Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Antoine-du-Rocher
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher — Saint-Antoine-du-Rocher
- Visite libre de l’église, Église paroissiale Saint-Pierre de Nazelles, Nazelles-Négron
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Pierre de Nazelles — Nazelles-Négron
- Visite de l’église de Pocé-sur-Cisse, Église Pocé sur Cisse, Pocé-sur-Cisse
19 septembre 2026 à 10h00
Église Pocé sur Cisse — Pocé-sur-Cisse
- Visite de l’église Saint-Martin, Église paroissiale Saint-Martin, Bournan
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Martin — Bournan
- Visite libre du Domaine de Candé, Domaine de Candé, Monts
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Candé — Monts
- La Chapelle Sainte-Radegonde, Chapelle Sainte-Radegonde, Chinon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Radegonde — Chinon
- LOGE MAÇONNIQUE, Loge maçonnique, Chinon
19 septembre 2026 à 10h00
Loge maçonnique — Chinon
- Visite du site du château de Chavigny, Château de Chavigny, Lerné
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chavigny — Lerné
- Pôle de rencontres et d’animations « restaurer le patrimoine : les métiers qui font vivre le patrimoine », La Chancellerie, Loches
19 septembre 2026 à 10h00
La Chancellerie — Loches
- Mystère de Chanteloup, La Pagode de Chanteloup, Amboise
19 septembre 2026 à 10h00
La Pagode de Chanteloup — Amboise
- Visite libre, Aquarium de Touraine, Lussault-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Aquarium de Touraine — Lussault-sur-Loire
- Visite libre de la Maison Max Ernst, son jardin ainsi que de ses trois expositions., Maison Max Ernst, Huismes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Max Ernst — Huismes
- Balade photographique à Vouvray, Halle au centre de Vouvray, Vouvray
19 septembre 2026 à 10h00
Halle au centre de Vouvray — Vouvray
- Salon artistique peinture, dessin, sculpture, Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies), Bueil-en-Touraine
19 septembre 2026 à 10h00
Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies) — Bueil-en-Touraine
- Atelier de restauration patrimoine mobilier d’époque, Atelier André Lévêque, Montlouis-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier André Lévêque — Montlouis-sur-Loire
- Festivaloire, Théâtre de verdure de l’Ile d’Or, Amboise
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de verdure de l'Ile d'Or — Amboise
- Exposition temporaire « La Touraine Tropicale, il y a 15 millions d’années vivaient des animaux extraordinaires », Musée de préhistoire, Le Grand-Pressigny
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de préhistoire — Le Grand-Pressigny
- Passé instantané : le temps de la photographie, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales d'Indre-et-Loire — Tours
- Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montpoupon - Musée du Veneur — Céré-la-Ronde
- Visite libre du musée Balzac et du château de Saché, Musée Balzac – Château de Saché, Saché
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Balzac - Château de Saché — Saché
- Visite libre des monuments extérieurs et jardins, Château de La Cour Au Berruyer, Cheillé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Cour Au Berruyer — Cheillé
- Découverte du jeu de boule de fort, Cave troglodytique « les Grandes Bottes », Luynes
19 septembre 2026 à 10h00
Cave troglodytique "les Grandes Bottes" — Luynes
- Exposition : « Sous les toits des cathédrales. Charpentes et combles sous le regard de huit photographes », Cloître de la Psalette, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la Psalette — Tours
- Les pionniers de la photographie en Touraine à la belle époque, Chapelle Saint-Libert, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Libert — Tours
- Expo Photo « Avant/Après » au Château du Rivau, Château du Rivau, Lémeré
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Rivau — Lémeré
- Moulin de la Vasrole, Moulin de la Vasrole, Villedômer
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de la Vasrole — Villedômer
- Visites guidées du cloître de la Psalette, Cloître de la Psalette, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la Psalette — Tours
- Visite libre Parc Mini-Châteaux, Parc Mini-Châteaux, Amboise
19 septembre 2026 à 10h00
Parc Mini-Châteaux — Amboise
- Exposition/concours photos enfants, Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Antoine-du-Rocher
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher — Saint-Antoine-du-Rocher
- Exposants – Sur les chemins des talents et savoir-faire, Musée Balzac – Château de Saché, Saché
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Balzac - Château de Saché — Saché
- Visite du manoir du Bas Cousse, Manoir de Bas-Cousse, Vernou-sur-Brenne
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Bas-Cousse — Vernou-sur-Brenne
- Exposition du PNR, Site de la Baronne, Thilouze
19 septembre 2026 à 10h00
Site de la Baronne — Thilouze
- Visite de la Mairie de Noizay, Mairie de Noizay, Noizay
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Noizay — Noizay
- Visite du Démonstrateur Industriel d’EDF, Démonstrateur Industriel EDF, Beaumont-en-Véron
19 septembre 2026 à 10h00
Démonstrateur Industriel EDF — Beaumont-en-Véron
- Peintre académicien ! Visites-flash, Musée des beaux-arts, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Tours
- Exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours : journal photographique », La Chancellerie, Loches
19 septembre 2026 à 10h00
La Chancellerie — Loches
- 60 ans du Caméra Photo Club du Lochois, Espace Agnès Sorel, Loches
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Agnès Sorel — Loches
- Visite libre du château de Montpoupon, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montpoupon - Musée du Veneur — Céré-la-Ronde
- Visite avec dégustation de vins en troglodyte, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray
19 septembre 2026 à 10h00
Cave des Producteurs de Vouvray — Vouvray
- La Grange a 10 ans !, La Grange, Luynes
19 septembre 2026 à 10h00
La Grange — Luynes
- Dans les coulisses du musée : la régie des collections, Musée des beaux-arts, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Tours
- Un chef-d’œuvre en péril : restauration d’un paysage de Philippe de Champaigne, Musée des beaux-arts, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Tours
- Spectacle historique, Château, Charnizay
19 septembre 2026 à 10h00
Château — Charnizay
- L’avancée du chantier de restauration de la locomotive à vapeur Pacific 231E41., Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF -, Saint-Pierre-des-Corps
19 septembre 2026 à 10h00
Hangar à avion - ex magasins généraux SNCF - — Saint-Pierre-des-Corps
- Visite guidée de la Tour de l’Horloge, Château-Mairie, Château-Renault
19 septembre 2026 à 10h00
Château-Mairie — Château-Renault
- Visite de l’église Saint Antoine, Mairie, Thilouze
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Thilouze
- Accrochage « Balzac & Sand », Musée Balzac – Château de Saché, Saché
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Balzac - Château de Saché — Saché
- Vente de livres, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales d'Indre-et-Loire — Tours
- Exposition Photographies, La Parenthese, Ballan-Miré
19 septembre 2026 à 10h00
La Parenthese — Ballan-Miré
- Activité créative : Boule de Graine de Fleurs, La Loge de Vigne, Thilouze
19 septembre 2026 à 10h00
La Loge de Vigne — Thilouze
- Atelier Livres anciens, CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
CESR - Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours — Tours
- SOUS-PREFECTURE, ANCIEN COUVENT DES AUGUSTINS, Sous-Préfecture – Ancien Couvent des Augustins, Chinon
19 septembre 2026 à 10h00
Sous-Préfecture - Ancien Couvent des Augustins — Chinon
- Parcours-jeux : Face aux ennemis du patrimoine, Château du Rivau, Lémeré
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Rivau — Lémeré
- Ouverture exceptionnelle de la sacristie du XVIIᵉ, Église paroissiale Notre-Dame, Richelieu
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Notre-Dame — Richelieu
- Visite découverte de l’Abbaye de Vallières, Fondettes Abbaye de Vallières, Fondettes
19 septembre 2026 à 10h00
Fondettes Abbaye de Vallières — Fondettes
- De l’épi de blé à la farine, Ferme du Gros Buisson, Saint-Épain
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme du Gros Buisson — Saint-Épain
- La mémoire dans les mains – Créateurs d’aujourd’hui, gestes d’hier, Église Saint-Martin, Marcé-sur-Esves
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Marcé-sur-Esves
- Le château de Verneuil-sur-Indre : Chef d’œuvre du dernier des mansart, Château de Verneuil-sur-Indre, Verneuil-sur-Indre
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Verneuil-sur-Indre — Verneuil-sur-Indre
- TOUR NÉO-GOTHIQUE, Tour néogothique, Chinon
19 septembre 2026 à 10h00
Tour néogothique — Chinon
- Du palais au musée, Musée des beaux-arts, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Tours
- Visite exceptionnelle d’un site historique et hollywoodien…, Abbaye royale Saint-Michel, Luzé
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye royale Saint-Michel — Luzé
- Visite libre en troglo à la Cave de Vouvray, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray
19 septembre 2026 à 10h00
Cave des Producteurs de Vouvray — Vouvray
- Visite guidée de l’ancienne imprimerie MAME, École supérieure d’art et de design TALM-Tours, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
École supérieure d'art et de design TALM-Tours — Tours
- Visite du Pressoir d’Eugène et de ses expositions temporaires, Pressoir d’Eugène, Véretz
19 septembre 2026 à 10h00
Pressoir d'Eugène — Véretz
- Animation Le Crobamaton, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales d'Indre-et-Loire — Tours
- La Loco – Expositions et animations ferroviaires, Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF -, Saint-Pierre-des-Corps
19 septembre 2026 à 10h00
Hangar à avion - ex magasins généraux SNCF - — Saint-Pierre-des-Corps
- Église Saint Prix, Église de Noizay, Noizay
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Noizay — Noizay
- La fresque des féminismes, Musée du Compagnonnage, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Compagnonnage — Tours
- Visite libre du cloître de la Psalette, Cloître de la Psalette, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la Psalette — Tours
- Visite libre du château de Pintray, Château de Pintray, Lussault-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pintray — Lussault-sur-Loire
- Visites commentées de l’École de Musique, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière
19 septembre 2026 à 10h00
École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret — La Ferrière
- Exposition « Histoire des restaurations du Château du Rivau », Château du Rivau, Lémeré
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Rivau — Lémeré
- Visite guidée de la tour de l’horloge, Le Beffroi ou Tour de l’Horloge, Amboise
19 septembre 2026 à 10h00
Le Beffroi ou Tour de l’Horloge — Amboise
- Espace « Maîtres-Bâtisseurs du Moyen Âge », Château du Rivau, Lémeré
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Rivau — Lémeré
- Exposition « Le Conservatoire des Marionnettes », La Chancellerie, Loches
19 septembre 2026 à 10h00
La Chancellerie — Loches
- Visite de la Banque de France de Tours, Banque de France, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Tours
- EGLISE SAINT-MAURICE, Eglise Saint-Maurice, Chinon
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Maurice — Chinon
- Découverte de l’oratoire, Musée des beaux-arts, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Tours
- Visite guidée spéciale « L’histoire des restaurations au château royal d’Amboise », Château et jardins royaux d’Amboise, Amboise
19 septembre 2026 à 10h00
Château et jardins royaux d’Amboise — Amboise
- Les trésors de l’église Saint-Maurice, Église paroissiale Saint-Maurice, Artannes-sur-Indre
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Maurice — Artannes-sur-Indre
- Visite libre du château, jardins et parcs, Château de Jallanges, Vernou-sur-Brenne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Jallanges — Vernou-sur-Brenne
- Un abbé au pays des silex, Salle Jeanne-d’Arc, Chaumussay
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Jeanne-d'Arc — Chaumussay
- Visite de l’hôtel de ville de Luynes, Hôtel de ville de Luynes, Luynes
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Luynes — Luynes
- Jouez à la boule de fort !, Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés, Luynes
19 septembre 2026 à 10h00
Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés — Luynes
- Exposition de Tours, Cité de la soie, Chapelle des Frères Mineurs et cloître des Capucins, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Frères Mineurs et cloître des Capucins — Tours
- Jeux et ateliers créatifs, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales d'Indre-et-Loire — Tours
- Visite commentée du Château de Pintray, Château de Pintray, Lussault-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pintray — Lussault-sur-Loire
- Visite libre du Musée Lansyer, Musée Lansyer, Loches
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Lansyer — Loches
- Visite de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Saint-Règle
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Paul — Saint-Règle
- Visite libre de l’exposition « Deyrolle, Leçons d’anatomie », Château de la Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Bourdaisière — Montlouis-sur-Loire
- BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE CHINON VIENNE ET LOIRE, Le Carroi, musée d’arts et d’histoire, Chinon
19 septembre 2026 à 10h00
Le Carroi, musée d'arts et d'histoire — Chinon
- Visite libre de l’église de Parçay-sur-Vienne, Église paroissiale Saint-Pierre, Parçay-sur-Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Pierre — Parçay-sur-Vienne
- A la découverte du CESR, CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
CESR - Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours — Tours
- Les comices agricoles d’antan, Château – Maison du Patrimoine, Sainte-Maure-de-Touraine
19 septembre 2026 à 10h00
Château - Maison du Patrimoine — Sainte-Maure-de-Touraine
- 60 ans de photographies de la faune française, Salle des Fêtes, Ambillou
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Fêtes — Ambillou
- Visite guidée « La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations : récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 », Collégiale Saint-Ours, Loches
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Ours — Loches
- Conte, musique au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny
19 septembre 2026 à 10h00
Chédigny — Chédigny
- Exposition Merveilles du patrimoine en Val-de-Loire. Aquarelles de Jean-Michel Roux, Moulin de Vauchevrier, Château-Renault
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Vauchevrier — Château-Renault
- Collégiale Saint-Mexme, Collégiale Saint-Mexme, Chinon
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Mexme — Chinon
- Visite libre de l’Espace Muséal, Musée Descartes, Descartes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Descartes — Descartes
- Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre, Musée du Compagnonnage, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Compagnonnage — Tours
- Visite guidée en troglo à la Cave de Vouvray, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray
19 septembre 2026 à 10h00
Cave des Producteurs de Vouvray — Vouvray
- Visite guidée du musée René Boylesve, Musée Descartes, Descartes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Descartes — Descartes
- Exposition « L’odyssée des migrants – BOZA et ORDALIE » de Meriem Bouderbala – Ancienne Chapelle du Château du Grand Launay – Visite des jardins., Château du Grand Launay, Semblançay
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Grand Launay — Semblançay
- Fresque du XIIᵉ siècle, Église Saint-Nicolas, Tavant
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas — Tavant
- Visites guidées du Centre de Maintenance et d’Exploitation du Tramway de Tours Métropole, Centre d’exploitation de maintenance du tramway, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d'exploitation de maintenance du tramway — Tours
- Exposition Sous les toits des cathédrales, Cloître de la Psalette, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de la Psalette — Tours
- Exposition de vêtements religieux, Église Saint-Vincent, Neuvy-le-Roi
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Vincent — Neuvy-le-Roi
- Touraine de Mystères en Légendes, Bibliothèque d’Histoire de la Touraine, Tours
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d'Histoire de la Touraine — Tours
- Ouverture des hôtels particuliers, Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu, Richelieu
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu — Richelieu
- Visite du Moulin des Aigremonts, Moulin-Cavier des Aigremonts, Bléré
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin-Cavier des Aigremonts — Bléré
- Orgue de St-Ouen-les-Vignes, Église Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Ouen-les-Vignes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Ouen-les-Vignes — Saint-Ouen-les-Vignes
- Ouverture et visites guidées de l’église de Semblançay, Église paroissiale Saint-Martin, Semblançay
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Martin — Semblançay
- Fresque des aliments perdus, Villa Rabelais, Tours
19 septembre 2026 à 10h30
Villa Rabelais — Tours
- Visite libre de la terrasse d’artillerie de la Porte Royale, Musée Lansyer, Loches
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Lansyer — Loches
- Visite Guidée du Centre d’Arts Martiaux de la Frillière, Centre d’Arts Martiaux, Genillé
19 septembre 2026 à 10h30
Centre d'Arts Martiaux — Genillé
- Contes & légendes de Touraine – Une rencontre animée par Carole Loridan, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Joué-lès-Tours — Joué-lès-Tours
- Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès, Musée Lansyer, Loches
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Lansyer — Loches
- Pépé, raconte-moi la guerre : une aventure en famille à Maillé, Maison du Souvenir, Maillé
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du Souvenir — Maillé
- Visite thématique et guidée de l’atelier de Vitrail PAJ, Atelier PAJ, Lussault-sur-Loire
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier PAJ — Lussault-sur-Loire
- Fouille paléontologique, Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire, Le Grand-Pressigny
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Grand-Pressigny - Musée de la préhistoire — Le Grand-Pressigny
- Visite de la Chapelle, Chapelle Sainte-Jeanne-Jugan, Tours
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Sainte-Jeanne-Jugan — Tours
- Initiation aux danses Renaissance, Château du Rivau, Lémeré
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Rivau — Lémeré
- Contes & légendes de Touraine, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Joué-lès-Tours — Joué-lès-Tours
- À la découverte de la double vie du coteau, de la loge de vigne des Marquises et du Conservatoire des variétés anciennes du Bourgueillois., Église Saint-Germain, Benais
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Germain — Benais
- À la découverte du vitrail avec Arnaud Houssaye, Chapelle Saint-Venant, Luynes
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Saint-Venant — Luynes
- Visite commentée des coulisses des Archives, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours
19 septembre 2026 à 10h30
Archives départementales d'Indre-et-Loire — Tours
- Visites guidées des fermes troglodytique des Goupillières, la vallee troglodytique des goupillieres, Azay-le-Rideau
19 septembre 2026 à 10h30
la vallee troglodytique des goupillieres — Azay-le-Rideau
- Visite commentée du cloître de la Psalette, Cloître de la Psalette, Tours
19 septembre 2026 à 10h45
Cloître de la Psalette — Tours
- Visite guidée de l’exposition « Les Grandes Eaux de Chanteloup », Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Amboise
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'Art et d'Histoire d'Amboise — Amboise
- Visite guidée du Printemps Tours, Le Printemps, Tours
19 septembre 2026 à 11h00
Le Printemps — Tours
- Visite guidée de la Pagode de Chanteloup, La Pagode de Chanteloup, Amboise
19 septembre 2026 à 11h00
La Pagode de Chanteloup — Amboise
- Le petit monde du géant de pierre, Forteresse royale de Chinon, Chinon
19 septembre 2026 à 11h00
Forteresse royale de Chinon — Chinon
- Les artisans du temps, Château de Montrésor, Montrésor
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Montrésor — Montrésor
- Visite libre des expositions du moment, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours
19 septembre 2026 à 11h00
Centre de création contemporaine Olivier-Debré — Tours
- Conférence « L’argot de la musique et des musiciens aux XIXᵉ et XXᵉ siècles », École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière
19 septembre 2026 à 11h00
École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret — La Ferrière
- Pierres en voyage: la formation et l’exportation du silex du Grand-Pressigny, Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire, Le Grand-Pressigny
19 septembre 2026 à 11h00
Château du Grand-Pressigny - Musée de la préhistoire — Le Grand-Pressigny
- Balade au vert, Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci, Amboise
19 septembre 2026 à 11h00
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci — Amboise
- Dégustation de vins, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Montpoupon - Musée du Veneur — Céré-la-Ronde
- Présentation des deux monuments de la Cité royale de Loches, Cité Royale de Loches, Loches
19 septembre 2026 à 11h00
Cité Royale de Loches — Loches
- Exposition de chasubles liturgiques à l’église Saint Germain de Benais, Église Saint-Germain, Benais
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Germain — Benais
- Visites commentées des ateliers de Max Ernst, des expositions temporaires et du jardin, Maison Max Ernst, Huismes
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Max Ernst — Huismes
- Visite guidée de la cathédrale Saint-Gatien de Tours, Cathédrale Saint-Gatien, Tours
19 septembre 2026 à 11h00
Cathédrale Saint-Gatien — Tours
- Visite commentée de l’église et du porche de l’église d’Avon-les-Roches, Église Notre-Dame, Avon-les-Roches
19 septembre 2026 à 11h00
Église Notre-Dame — Avon-les-Roches
- Visite commentée de la Maison du Souvenir, Maison du Souvenir, Maillé
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du Souvenir — Maillé
- Les coulisses de l’architecture et des activités du centre d’art, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours
19 septembre 2026 à 11h00
Centre de création contemporaine Olivier-Debré — Tours
- Visite commentée, Château de Langeais, Langeais
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Langeais — Langeais
- Présentations – Balzac en 15 minutes !, Musée Balzac – Château de Saché, Saché
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Balzac - Château de Saché — Saché
- Visitez les Grandes Caves Saint-Roch de la Maison Lacheteau, Grandes caves Saint-Roch, Rochecorbon
19 septembre 2026 à 11h00
Grandes caves Saint-Roch — Rochecorbon
- Visite guidée des combles du XIVᵉ siècle, Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine, Chinon
19 septembre 2026 à 11h30
Hôtel Bodard de la Jacopière - Centre International du Patrimoine — Chinon
- Visite guidée à l’extérieur du Château de Montpoupon, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde
19 septembre 2026 à 11h30
Château de Montpoupon - Musée du Veneur — Céré-la-Ronde
- Visite guidée du château, Château-Mairie, Château-Renault
19 septembre 2026 à 11h30
Château-Mairie — Château-Renault
- Conférence, Chapelle des Frères Mineurs et cloître des Capucins, Tours
19 septembre 2026 à 11h30
Chapelle des Frères Mineurs et cloître des Capucins — Tours
- Visite guidée thématique « le Rivau a failli disparaître », Château du Rivau, Lémeré
19 septembre 2026 à 11h30
Château du Rivau — Lémeré
- Découverte de l’exposition temporaire « La Touraine tropicale », Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire, Le Grand-Pressigny
19 septembre 2026 à 11h30
Château du Grand-Pressigny - Musée de la préhistoire — Le Grand-Pressigny
- Visite sensorielle et narrative des œuvres d’art contemporain, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours
19 septembre 2026 à 11h30
Centre de création contemporaine Olivier-Debré — Tours
- Focus historiques (30 min), Château et jardins royaux d’Amboise, Amboise
19 septembre 2026 à 12h00
Château et jardins royaux d’Amboise — Amboise
- Inauguration Microfolies- musée numérique suivi d’un Pot de l’amitié, Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
19 septembre 2026 à 12h00
Salle Armand Moisant — Neuvy-le-Roi
- Visite libre du Temple protestant de Tours, Temple Protestant, Tours
19 septembre 2026 à 13h00
Temple Protestant — Tours
- Visite du temple protestant de Tours, Temple Protestant, Tours
19 septembre 2026 à 13h00
Temple Protestant — Tours
- Visite du Jardin Remarquable du Manoir des Basses Rivières, Manoir des Basses-Rivières, Rochecorbon
19 septembre 2026 à 13h00
Manoir des Basses-Rivières — Rochecorbon
- Visite libre du tribunal judiciaire de Tours, Tribunal judiciaire – salle des assises, Tours
19 septembre 2026 à 13h30
Tribunal judiciaire - salle des assises — Tours
- La Grande Rando, Hôtel de Ville, Ballan-Miré
19 septembre 2026 à 13h30
Hôtel de Ville — Ballan-Miré
- Atelier Création Blason de Famille, art gravure, Tours
19 septembre 2026 à 14h00
art gravure — Tours
- Visite guidée du Moulin de La Gouspillère, Moulin de La Gouspillère, Cinq-Mars-la-Pile
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de La Gouspillère — Cinq-Mars-la-Pile
- Plongée au cœur du métier de restaurateur du patrimoine, L’atelier Lemaire, Parçay-Meslay
19 septembre 2026 à 14h00
L'atelier Lemaire — Parçay-Meslay
- Visite guidée du Manoir de Vonnes, Manoir de Vonnes, Pont-de-Ruan
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Vonnes — Pont-de-Ruan
- Ouverture du château du Dolbeau, Château du Dolbeau, Semblançay
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Dolbeau — Semblançay
- Mémoires architecturales au cimetière d’Amboise, Cimetière des Ursulines, Amboise
19 septembre 2026 à 14h00
Cimetière des Ursulines — Amboise
- Domaine de la Hubediere, Domaine de la Hubediere, Fondettes
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de la Hubediere — Fondettes
- Visite libre de l’atelier de la Salamandre, Atelier de la Salamandre, Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier de la Salamandre — Tours
- Vidéo gaming + print station, Chapelle Saint André, Neuvy-le-Roi
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint André — Neuvy-le-Roi
- Escape game, Bibliothèque, Thilouze
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque — Thilouze
- Visite et dégustation de vin au Manoir de la Mazeraie, Manoir de la Mazeraie, Joué-lès-Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Mazeraie — Joué-lès-Tours
- Visite guidée du fonds ancien, Médiathèque Jacques-Lanzmann, Loches
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Jacques-Lanzmann — Loches
- Église Saint-Romain, Église Saint-Romain, Athée-sur-Cher
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Romain — Athée-sur-Cher
- Exposition « Mémoires d’Amboise : 1939-1945 », Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé
19 septembre 2026 à 14h00
Centres des archives - Espace Paul Pinasseau — Chargé
- Chouzé-sur-Loire, clichés d’hier à aujourd’hui, Musée des Mariniers, Chouzé-sur-Loire
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Mariniers — Chouzé-sur-Loire
- Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Amboise
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art et d'Histoire d'Amboise — Amboise
- L’histoire de la soierie à Athée et en Touraine, Tour de la Magnanerie, Athée-sur-Cher
19 septembre 2026 à 14h00
Tour de la Magnanerie — Athée-sur-Cher
- Présentation de vènerie, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montpoupon - Musée du Veneur — Céré-la-Ronde
- Saint Pierre Ville : évolution de l’église de Marie Guyart, Église Saint-Pierre, Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Tours
- Quiz en famille, Manoir de Vonnes, Pont-de-Ruan
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Vonnes — Pont-de-Ruan
- Découverte des vestiges de l’enceinte romaine de Tours, Bibliothèque d’Histoire de la Touraine, Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque d'Histoire de la Touraine — Tours
- Visite guidée de l’hôtel de la préfecture, Hôtel et parc de la Préfecture d’Indre-et-Loire, Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel et parc de la Préfecture d'Indre-et-Loire — Tours
- Au fil de l’eau, Ligueil – Salle des près Michau, Ligueil
19 septembre 2026 à 14h00
Ligueil - Salle des près Michau — Ligueil
- Visite libre au Carroi musée, Le Carroi, musée d’arts et d’histoire, Chinon
19 septembre 2026 à 14h00
Le Carroi, musée d'arts et d'histoire — Chinon
- Onlinne, Prieuré de Lavaray, Fondettes
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Lavaray — Fondettes
- Découverte de l’église, mairie et lavoir, Hôtel de ville, Montbazon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Montbazon
- EGLISE NOTRE-DAME DE L’EPINE A PARILLY, 4 Place de la Chapelle Notre-Dame de l’Épine, 37500 Chinon, Chinon
19 septembre 2026 à 14h00
4 Place de la Chapelle Notre-Dame de l'Épine, 37500 Chinon — Chinon
- Atelier découverte de la photographie de 1826 à 2026, Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé
19 septembre 2026 à 14h00
Centres des archives - Espace Paul Pinasseau — Chargé
- Les cinq sens au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny
19 septembre 2026 à 14h00
Chédigny — Chédigny
- OBSERVATOIRE DU CHINONAIS, Observatoire du Chinonais, Chinon
19 septembre 2026 à 14h00
Observatoire du Chinonais — Chinon
- Marie Guyart : bâtir et rebâtir, Centre Marie de l’Incarnation, Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Marie de l'Incarnation — Tours
- Portes ouvertes au Moulin des mécaniciens, Moulin des Mécaniciens, Beaulieu-lès-Loches
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin des Mécaniciens — Beaulieu-lès-Loches
- Les cinq sens, Prieuré de Lavaray, Fondettes
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Lavaray — Fondettes
- Exposition de sculptures, Manoir de Vonnes, Pont-de-Ruan
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Vonnes — Pont-de-Ruan
- Visite guidée du site troglodytique de Mauvières, Tour de Mauvières, Loches
19 septembre 2026 à 14h00
Tour de Mauvières — Loches
- Visite Guidée du grand Coteau Demeure Francis Poulenc, Le Grand Coteau, Noizay
19 septembre 2026 à 14h00
Le Grand Coteau — Noizay
- Visite de la fouille programmée du Fort du Coudray, Forteresse royale de Chinon, Chinon
19 septembre 2026 à 14h00
Forteresse royale de Chinon — Chinon
- Femmes en résistance : le convoi des 31 000, Salle Abbé-Lacour, Athée-sur-Cher
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Abbé-Lacour — Athée-sur-Cher
- Visite privée du Manoir de la Mazeraie avec dégustation de vins, Manoir de la Mazeraie, Joué-lès-Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Mazeraie — Joué-lès-Tours
- Plonger au cœur du métier de restaurateur du patrimoine, L’atelier Lemaire, Parçay-Meslay
19 septembre 2026 à 14h00
L'atelier Lemaire — Parçay-Meslay
- Découverte de la Scène de Musiques Actuelles Le Temps Machine, Le Temps Machine, Joué-lès-Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Le Temps Machine — Joué-lès-Tours
- Visite libre du musée du Véron, Musée du Véron, Savigny-en-Véron
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Véron — Savigny-en-Véron
- Visite historique du prieuré de Lavaray, Prieuré de Lavaray, Fondettes
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Lavaray — Fondettes
- Plongée au cœur du métier de restaurateur de patrimoine, L’atelier Lemaire, Parçay-Meslay
19 septembre 2026 à 14h00
L'atelier Lemaire — Parçay-Meslay
- Puzzle et quiz sur la cathédrale Saint-Gatien, Cathédrale Saint-Gatien, Tours
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Gatien — Tours
- Les taxidermistes ferrugineux, Prieuré de Lavaray, Fondettes
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Lavaray — Fondettes
- Exposition de sculptures métalliques et en bronze, Bellecour, Pocé-sur-Cisse
19 septembre 2026 à 14h00
Bellecour — Pocé-sur-Cisse
- Visite Guidée des Jardins de Valmer, Château et jardins de Valmer, Chançay
19 septembre 2026 à 14h30
Château et jardins de Valmer — Chançay
- Visite cave troglodyte du Xᵉ siècle et photographies d’antan, Domaine de la Chopinière du Roy, Saint-Nicolas-de-Bourgueil
19 septembre 2026 à 14h30
Domaine de la Chopinière du Roy — Saint-Nicolas-de-Bourgueil
- Portes ouvertes de la Classe musée René Granger, Classe-Musée René-Granger, Joué-lès-Tours
19 septembre 2026 à 14h30
Classe-Musée René-Granger — Joué-lès-Tours
- Les MNR, des dépôts très particuliers, Musée des beaux-arts, Tours
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des beaux-arts — Tours
- Ateliers Girouettes de Touraine et vannerie Sens Tressés, Girouettes de Touraine, Vannerie Sens tressés, Dierre
19 septembre 2026 à 14h30
Girouettes de Touraine, Vannerie Sens tressés — Dierre
- Visite découverte des archives, Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé
19 septembre 2026 à 14h30
Centres des archives - Espace Paul Pinasseau — Chargé
- Alexander Calder et Max Ernst : deux artistes à Amboise, Église Saint-Florentin, Amboise
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Florentin — Amboise
- Au fil des rues, Office de Tourisme du Pays de Chinon, Chinon
19 septembre 2026 à 14h30
Office de Tourisme du Pays de Chinon — Chinon
- Musée d’art et tradition populaires, Musée de la Poterne, Preuilly-sur-Claise
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Poterne — Preuilly-sur-Claise
- Archéolab – musée de site archéologique, Archéolab, Abilly
19 septembre 2026 à 14h30
Archéolab — Abilly
- Visite de l’abbatiale, Église abbatiale bénédictine Saint-Pierre, Preuilly-sur-Claise
19 septembre 2026 à 14h30
Église abbatiale bénédictine Saint-Pierre — Preuilly-sur-Claise
- Visite insolite de Tours, Placis de la Lamproie, Tours
19 septembre 2026 à 14h30
Placis de la Lamproie — Tours
- Visite guidée de Semblançay 2026, Le Haut Bourg, Semblançay
19 septembre 2026 à 14h30
Le Haut Bourg — Semblançay
- Visite guidée de l’ancien atelier de serrurerie Mercier, Ancien atelier de serrurerie Mercier, Château-Renault
19 septembre 2026 à 14h30
Ancien atelier de serrurerie Mercier — Château-Renault
- Ouverture exceptionnelle de la Réserve, Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne, Azay-le-Rideau
19 septembre 2026 à 14h30
Cité Rétro-Mécanique - Parc & Collection Maurice Dufresne — Azay-le-Rideau
- La scénographie, tout un art !, Musée des beaux-arts, Tours
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des beaux-arts — Tours
- Chapelle de Tous-les-Saints et sa rare danse macabre, Chapelle de Tous-les-Saints, Preuilly-sur-Claise
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de Tous-les-Saints — Preuilly-sur-Claise
- Visite guidée de Preuilly-sur-Claise, Église abbatiale bénédictine Saint-Pierre, Preuilly-sur-Claise
19 septembre 2026 à 14h30
Église abbatiale bénédictine Saint-Pierre — Preuilly-sur-Claise
- Festival l’Été Indien, Église Saint-Laurent, Langeais
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Laurent — Langeais
- Visites guidées de la Collégiale de Bueil et de ses combles, Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies), Bueil-en-Touraine
19 septembre 2026 à 15h00
Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies) — Bueil-en-Touraine
- Visite guidée de la chapelle Saint Jean du Liget, Chapelle Saint-Jean-du-Liget, Sennevières
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Saint-Jean-du-Liget — Sennevières
- Visite guidée et atelier osier pour tous à partir de 3 ans, Centre d’Art autour de l’Osier, Villaines-les-Rochers
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d'Art autour de l'Osier — Villaines-les-Rochers
- Dessin au jardin de curé de Chédigny, Chédigny, Chédigny
19 septembre 2026 à 15h00
Chédigny — Chédigny
- La Halle des cardeux patrimoine et art du Gemmail, Halle du XVIIe siècle, Montrésor
19 septembre 2026 à 15h00
Halle du XVIIe siècle — Montrésor
- Visite guidée de l’orgue historique, Église Saint-Symphorien, Tours
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Symphorien — Tours
- De la vigne au verre de vin, Vignoble Alain Robert, Chançay
19 septembre 2026 à 15h00
Vignoble Alain Robert — Chançay
- Visite guidée par les propriétaires du parc et château de Baudry, Château de Baudry, Cerelles
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Baudry — Cerelles
- Le moulin à huile de Villandry, Moulin à huile, Villandry
19 septembre 2026 à 15h00
Moulin à huile — Villandry
- Visites guidées – les expositions du moment, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours
19 septembre 2026 à 15h00
Centre de création contemporaine Olivier-Debré — Tours
- Concert de Gospel, La Grande Breteche, Tours
19 septembre 2026 à 15h00
La Grande Breteche — Tours
- Découverte du château du Grand-Pressigny, Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire, Le Grand-Pressigny
19 septembre 2026 à 15h00
Château du Grand-Pressigny - Musée de la préhistoire — Le Grand-Pressigny
- Rencontre avec les artisans des restaurations, Château de Montrésor, Montrésor
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Montrésor — Montrésor
- Visite guidée des jardins, un patrimoine environnemental en péril, Château du Rivau, Lémeré
19 septembre 2026 à 15h30
Château du Rivau — Lémeré
- Visite en famille : matières à construire, Église de Nouzilly, Nouzilly
19 septembre 2026 à 15h30
Église de Nouzilly — Nouzilly
- Visite commentée d’une polychromie surprenante, Église Saint-André, Villaines-les-Rochers
19 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-André — Villaines-les-Rochers
- BALADE EN BATEAU – COMPAGNIE DE NAVIGATION VIENNE ET LOIRE, Quai Danton, Chinon
19 septembre 2026 à 16h00
Quai Danton — Chinon
- Répétition publique de l’Harmonie de Loches, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière
19 septembre 2026 à 16h00
École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret — La Ferrière
- Visite de l’orgue suivie d’un petit concert, Église paroissiale Notre-Dame, Richelieu
19 septembre 2026 à 16h00
Église paroissiale Notre-Dame — Richelieu
- Visite guidée de l’église Saint André, Église Saint-André, Château-Renault
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-André — Château-Renault
- Conférence sur Paul-Louis Courier, Mairie de Véretz, salle des mariages, Véretz
19 septembre 2026 à 17h00
Mairie de Véretz, salle des mariages — Véretz
- Autour de la Pieta de Jean Fouquet (visite-conférence), Église Saint-Martin, Nouans-les-Fontaines
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Martin — Nouans-les-Fontaines
- Cluedo géant : l’Affaire du manuscrit de Léonard, CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours, Tours
19 septembre 2026 à 17h00
CESR - Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours — Tours
- Représentation de la Compagnie Zabelle, Musée Descartes, Descartes
19 septembre 2026 à 17h00
Musée Descartes — Descartes
- SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC, Place Jeanne d’Arc, Chinon
19 septembre 2026 à 17h30
Place Jeanne d'Arc — Chinon
- Inauguration, Étang Fournier, Ballan-Miré
19 septembre 2026 à 17h30
Étang Fournier — Ballan-Miré
- Autour de la Pieta de Jean Fouquet (concert), Église Saint-Martin, Nouans-les-Fontaines
19 septembre 2026 à 18h15
Église Saint-Martin — Nouans-les-Fontaines
- Concert des Canaillous Chantants, Église Saint-Martin, Marcé-sur-Esves
19 septembre 2026 à 19h45
Église Saint-Martin — Marcé-sur-Esves
- Documentaire sur le convoi des 31 000, Église Saint-Romain, Athée-sur-Cher
19 septembre 2026 à 20h00
Église Saint-Romain — Athée-sur-Cher
- Visite de Pintray à la lueur des bougies, Château de Pintray, Lussault-sur-Loire
19 septembre 2026 à 20h00
Château de Pintray — Lussault-sur-Loire
- « Des étoiles qui chantent ». Par la Compagnie Extravague. Performance, textes et sons d’après l’écrivain Kenneth White., Maison Max Ernst, Huismes
19 septembre 2026 à 20h00
Maison Max Ernst — Huismes
- Visite des coulisses de l’Espace Malraux, Espace Malraux, Joué-lès-Tours
20 septembre 2026 à 09h00
Espace Malraux — Joué-lès-Tours
- Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre, Place François-Mitterrand, Joué-lès-Tours
20 septembre 2026 à 09h00
Place François-Mitterrand — Joué-lès-Tours
- Parcours sur les traces des jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges, Mairie de Rochecorbon, Rochecorbon
20 septembre 2026 à 09h30
Mairie de Rochecorbon — Rochecorbon
- Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville – Porte Picois, Loches
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville - Porte Picois — Loches
- Visite du château de Pocé-sur-Cisse, La Châtellenie, Limeray
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Pocé — Pocé-sur-Cisse
- Jeu familial découverte de la Châtellenie, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Pocé — Pocé-sur-Cisse
- Exposition sur la Fonderie d’art Jean Jacques Ducel Pocé sur Cisse, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Pocé — Pocé-sur-Cisse
- Une œuvre révélée : l’Ecce Homo, d’après Michiel Coxcie (1499-1592), Musée des beaux-arts, Tours
20 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Tours
- Visites de la tribune seigneuriale et de l’église Notre-Dame de Véretz, Église Notre-Dame, Véretz
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Véretz
- Exposition sur l’histoire de la commune de Pocé-sur-Cisse, La Châtellenie, Pocé-sur-Cisse
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Pocé — Pocé-sur-Cisse
- Démonstrations de savoir-faire par les Compagnons, Musée du Compagnonnage, Tours
20 septembre 2026 à 10h00
Musée du Compagnonnage — Tours
- Les merveilles de la Chapelle Sainte-Radegonde, Chapelle Sainte-Radegonde, Chinon
20 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Sainte-Radegonde — Chinon
- Le changement climatique actuel, Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire, Le Grand-Pressigny
20 septembre 2026 à 10h30
Château du Grand-Pressigny - Musée de la préhistoire — Le Grand-Pressigny
- Convergences Bio, Guinguette principale de Tours, Tours
20 septembre 2026 à 11h00
Guinguette principale de Tours — Tours
- Apéritif-concert de l’Ecole de Musique, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière
20 septembre 2026 à 11h00
École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret — La Ferrière
- La grande dictée de Bernard, Mairie de Neuvy-le-Roi, Neuvy-le-Roi
20 septembre 2026 à 11h00
Mairie de Neuvy-le-Roi — Neuvy-le-Roi
- Visite guidée du Manoir, Manoir de Thomas Bohier, Saint-Martin-le-Beau
20 septembre 2026 à 11h00
Manoir de Thomas Bohier — Saint-Martin-le-Beau
- Parcours en train à vapeur avec visite du dépôt (matériels roulants et exposition de modélisme), Train historique du Lac de Rillé, Rillé
20 septembre 2026 à 13h00
Train historique du Lac de Rillé — Rillé
- Parcours du Patrimoine Jocondien – Morier, Centre social du Morier, Joué-lès-Tours
20 septembre 2026 à 14h00
Centre social du Morier — Joué-lès-Tours
- Visite de château de la Brèche, Château de la Brèche, Parçay-sur-Vienne
20 septembre 2026 à 14h00
Château de la Brèche — Parçay-sur-Vienne
- Paul-Louis Courier et La Filonnière, La Filonnière, Luynes
20 septembre 2026 à 14h00
La Filonnière — Luynes
- Visite de l’église paroissiale Saint-Maurice, Église paroissiale Saint-Maurice, Artannes-sur-Indre
20 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Maurice — Artannes-sur-Indre
- Artannes-sur-Indre, Église paroissiale Saint-Maurice, Artannes-sur-Indre
20 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Maurice — Artannes-sur-Indre
- Visite commentée de la chapelle et exposition., Prieuré Saint-Pierre de Vontes, Esvres
20 septembre 2026 à 14h00
Prieuré Saint-Pierre de Vontes — Esvres
- Visite de la chapelle Cordier, Cimetière, Nouzilly
20 septembre 2026 à 14h30
Cimetière — Nouzilly
- L’histoire de la chapelle Saint-Venant et de l’hôtel-Dieu, Chapelle Saint-Venant, Luynes
20 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Venant — Luynes
- Visites historiques et architecturales, Bibliothèque Centrale, Tours
20 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque Centrale — Tours
- Atelier enfants : l’art du vitrail, Église de Noizay, Noizay
20 septembre 2026 à 14h30
Église de Noizay — Noizay
- Concert du choeur ElaNave Va, Cloître de la Psalette, Tours
20 septembre 2026 à 14h30
Cloître de la Psalette — Tours
- Visite de l’atelier de reliure, Bibliothèque Centrale, Tours
20 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque Centrale — Tours
- Concert de guitare, Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine, Chinon
20 septembre 2026 à 15h00
Hôtel Bodard de la Jacopière - Centre International du Patrimoine — Chinon
- L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer., Espace Agnès Sorel, Loches
20 septembre 2026 à 15h00
Espace Agnès Sorel — Loches
- Rallye équestre, Musée et Espace Richelieu, Richelieu
20 septembre 2026 à 15h00
Musée et Espace Richelieu — Richelieu
- Concert de l’Union musicale de Sainte-Maure de Touraine au Château du Rivau, Château du Rivau, Lémeré
20 septembre 2026 à 17h00
Château du Rivau — Lémeré
- Concert à l’église, Église Saint-Saturnin, Souvigny-de-Touraine
20 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Saturnin — Souvigny-de-Touraine
- Sur les pas de Rabelais, Office de Tourisme du Pays de Chinon, Chinon
20 septembre 2026 à 17h30
Office de Tourisme du Pays de Chinon — Chinon
- Parcours chanté par le trio UNIO, Château-Mairie, Château-Renault
20 septembre 2026 à 18h00
Château-Mairie — Château-Renault
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)