ISÈRE GRENOBLE JOURNÉES DU PATRIMOINE

Johan-Barthold Jongkind, un impressionniste en Dauphiné, Place Berlioz à la Côte Saint André, La Côte-Saint-André



Place Berlioz à la Côte Saint André — La Côte-Saint-André

Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN, Château des Monteynard, Tencin



Château des Monteynard — Tencin

La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne, Grande Loge Nationale Française, Chuzelles



Grande Loge Nationale Française — Chuzelles

Visite commentée de la chapelle de l’ancien petit séminaire de Voreppe, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe



CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE — Voreppe

Visite guidée des locaux de la Banque de France, Banque de France Grenoble, Grenoble



Banque de France Grenoble — Grenoble

Exposition, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe



CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE — Voreppe

Projection d’un film sur la construction du petit séminaire de Voreppe, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe



CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE — Voreppe

Visite commentée du village et de l’église, Association les amis du vieux saint André, Saint-André-en-Royans



Association les amis du vieux saint André — Saint-André-en-Royans

Pour le plaisir de (re)jouer !, Maison des jeux, Grenoble



Maison des jeux — Grenoble

Visites-lectures dans les appartements de Stendhal, Appartement natal de Stendhal, Grenoble



Appartement natal de Stendhal — Grenoble

Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial, Salle du patrimoine, Vienne



Salle du patrimoine — Vienne

Visite Église Saint-Barthélemy, Eglise de Sarcenas, Sarcenas



Eglise de Sarcenas — Sarcenas

Journées du Patrimoine – la station de traitement des eaux usées de la Mure (38), station de traitement des eaux usées de la Mure, La Mure



station de traitement des eaux usées de la Mure — La Mure

Exposition : Bateaux sous l’eau – Archéologie des sites immergés, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru



Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru

LA TOURBIÈRE DU PEUIL : ENTRE PIERRES ET EAU, La Tourbière du Peuil, Claix, Claix



La Tourbière du Peuil, Claix — Claix

Visite du collège-musée François Ponsard, Collège François Ponsard, Vienne



Collège François Ponsard — Vienne

Visite commentée du tribunal judiciaire de Vienne, Tribunal judiciaire de Vienne, Vienne



Tribunal judiciaire de Vienne — Vienne

Clos des Capucins : un joyau se réinvente, Clos des capucins, Meylan



Clos des capucins — Meylan

Visite guidée du site archéologique du Vernai, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas



Site archéologique du Vernay — Saint-Romain-de-Jalionas

Chantier archéologique ouvert, Site archéologique rue St Pierre, Les Avenières Veyrins-Thuellin



Site archéologique rue St Pierre — Les Avenières Veyrins-Thuellin

Visite du musée EDF Hydrélec, Musée EDF Hydrélec, Vaujany



Musée EDF Hydrélec — Vaujany

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU, Château de Sassenage, Sassenage



Château de Sassenage — Sassenage

Visites guidées street art – Fontaine, Hotel de ville de Fontaine, Fontaine



Hotel de ville de Fontaine — Fontaine

Visite guidée du 10 rue Chenoise et de l’Hotel d’Ornacieux, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

Circuit « Les ganteries du quartier Saint-Laurent de Grenoble »., A l’angle du pont Gontard et du quai Perrière, Grenoble



A l'angle du pont Gontard et du quai Perrière — Grenoble

Ateliers pour petits et grands, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas



Site archéologique du Vernay — Saint-Romain-de-Jalionas

Visite Eglise Notre Dame de Tourdan, Eglise notre dame de tourdan, Revel-Tourdan



Eglise notre dame de tourdan — Revel-Tourdan

Visite du Moulin des Ayes et jardin attenant, Moulin des Ayes, Crolles



Moulin des Ayes — Crolles

Atelier Bateau végétal, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru



Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru

Visite du Laboratoire de la Locomysic, Le Laboratoire / La Locomysic, Vienne



Le Laboratoire / La Locomysic — Vienne

Visite du laboratoire de numérisation, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Grenoble

Exposition créative, Salle des fêtes d’Assieu, Assieu



Salle des fêtes d'Assieu — Assieu

Visites guidées du cabinet Rembrandt, Cabinet Rembrandt, Grenoble



Cabinet Rembrandt — Grenoble

Balades patrimoine à Gières : repérer et recenser les objets patrimoniaux, Mairie de Gières, Gières



Mairie de Gières — Gières

Visite guidée du moulin de Tavernolles, Brié et Angonnes isère, Brié-et-Angonnes



Brié et Angonnes isère — Brié-et-Angonnes

Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

Vestige des enceintes romaines du IIIème siècle, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

Vestige des enceintes romaines du III ème siècle, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

visite guidée gourmande, Le Grand Séchoir, Vinay



Le Grand Séchoir — Vinay

Baptême en pirogue, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru



Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru

Découverte du métier de luthier – archetier, Maison de pays du Trièves, Clelles



Maison de pays du Trièves — Clelles

Les fonds anciens et rares de la bibliothèque universitaire Droit et Lettres, Bibliothèque universitaire Droit et Lettres, Saint-Martin-d’Hères



Bibliothèque universitaire Droit et Lettres — Saint-Martin-d'Hères

« Le Grenoble des mystères ». Circuit 1 : Rébus et Mystères, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

Raconte-moi la Seconde Guerre mondiale – visite théâtralisée, Musée de la résistance et de la déportation, Grenoble



Musée de la résistance et de la déportation — Grenoble

D’un château à l’autre, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille



Domaine de Vizille - Musée de la révolution française — Vizille

Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne



Temple d'Auguste et de Livie — Vienne

Découverte du métier de bottier, Maison de pays du Trièves, Clelles



Maison de pays du Trièves — Clelles

Visite libre du parc du château moderne de Vertrieu, Parc du château neuf de Vertrieu, Vertrieu



Parc du château neuf de Vertrieu — Vertrieu

Visite guidée de l’apothicairerie des Visitandines de Crémieu, Couvent de la Visitation (ancien), Crémieu



Couvent de la Visitation (ancien) — Crémieu

Balade au fil de l’eau, Balade Chimilin JEP 2026, Chimilin



Balade Chimilin JEP 2026 — Chimilin

Parcours ludique pour enfants, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble



Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble

Visite libre de la Basilique du Sacré Cœur, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble



Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble

Atelier archi-portrait !, Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne



Musée départemental d'Histoire de Vienne — Vienne

Intermèdes Musicaux, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble



Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble

Atelier Bateaux d’argile !, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru



Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru

Visite guidée du Moulin, Le moulin rose 242 route de Bilieu 38850 CHIRENS, Chirens



Le moulin rose 242 route de Bilieu 38850 CHIRENS — Chirens

Visite guidée du château du Cingle à Vernas, Château du Cingle, Vernas



Château du Cingle — Vernas

Visites commentées et exposition de photos et d’appareils photos, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte



Usines de moulinage de la Galicière — Chatte

Atelier Céra’kit, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru



Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru

Visite guidée de Morestel, la cité des peintres, Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Morestel, Morestel



Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné - Morestel — Morestel

Visite de la chapelle de Grolée, Chapelle de Grolée, Viriville



Chapelle de Grolée — Viriville

Exposition « De la ferme à la salle de spectacle Daniel Balavoine », Salle Daniel Balavoine, Villefontaine



Salle Daniel Balavoine — Villefontaine

Visites guidées et théâtralisées devant les principaux sites, St Romain de Surieu- Site de la St Lazare, Saint-Romain-de-Surieu



St Romain de Surieu- Site de la St Lazare — Saint-Romain-de-Surieu

Visite guidée découverte de la cité médiévale de Crémieu, Bureau d’Information Touristique de Crémieu, Crémieu



Bureau d'Information Touristique de Crémieu — Crémieu

Jeu de piste « A la recherche du tableau disparu », Théâtre du Vellein, Villefontaine



Théâtre du Vellein — Villefontaine

Exposition Que se tram-il ?, Salle du Pont neuf, Viriville



Salle du Pont neuf — Viriville

Visite du musée de l’informatique de Grenoble, Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique, Grenoble



Aconit - association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique — Grenoble

Visites guidées du couvent Sainte-Cécile et de l’exposition Hache, Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile, Grenoble



Edition Glénat - Couvent Sainte Cécile — Grenoble

EXPOSITION DE PHOTOS 1898-1911 CHANOINE CROZEL, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte



Usines de moulinage de la Galicière — Chatte

EXPOSITION D’APPAREILS PHOTOS 1890-1970, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte



Usines de moulinage de la Galicière — Chatte

Exposition, au fil de l’eau, Médiathèque de Chimilin, Chimilin



Médiathèque de Chimilin — Chimilin

« Le Grenoble des mystères ». Circuit 1 : Rébus et Mystères, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

Visite guidée du château du Passage., Chateau du Passage, Le Passage



Chateau du Passage — Le Passage

Visite Guidée de la Basilique du Sacré Cœur, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble



Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble

Malherbe et son centre de presse des JO 1968, centre de presse des J.O, Grenoble



centre de presse des J.O — Grenoble

Balade contée et sensorielle – son et parfum au Clos des Capucins, Clos des capucins, Meylan



Clos des capucins — Meylan

Clos des Capucins : un joyau se réinvente, Clos des capucins, Meylan



Clos des capucins — Meylan

Visite guidée des fresques de l’église abbatiale romane de Saint-Chef, Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef, Saint-Chef



Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné - Saint-Chef — Saint-Chef

Expo-goûter, Le Grand Séchoir, Vinay



Le Grand Séchoir — Vinay

Retour de captivité par la Compagnie Acour – lecture théâtralisée, Musée de la résistance et de la déportation, Grenoble



Musée de la résistance et de la déportation — Grenoble

La Grange fait sens, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru



Grange Dîmière — Villages du Lac de Paladru

Visite nocturne et insolite des toitures classées du château du Passage., Chateau du Passage, Le Passage



Chateau du Passage — Le Passage

Restauration des vitraux de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Conduite, Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite, Ruy-Montceau



Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite — Ruy-Montceau

Le Rhône à vélo, Musée maison du patrimoine, Hières-sur-Amby



Musée maison du patrimoine — Hières-sur-Amby

Visite de la Maison Forte de Montagnieu, Maison forte de Montagnieu, Soleymieu



Maison forte de Montagnieu — Soleymieu

Les maisons de tolérance, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

Visite des magasins de conservation : Mission sauvetage des collections !, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Grenoble

Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble

Les Costumés de Venise au château du Touvet, Château du Touvet, Le Touvet



Château du Touvet — Le Touvet

Présentation des nouvelles acquisitions patrimoniales de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble



Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Grenoble

Harmonie mécanique, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille



Domaine de Vizille - Musée de la révolution française — Vizille

Moment convivial et Art et Histoire, Couvent des Dominicains,, Coublevie



Couvent des Dominicains, — Coublevie

visite commentée de l’Odéon de Vienne, Odéon, Vienne



Montée Beaumur 38200 Vienne — Vienne

Les maisons de tolérance, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble