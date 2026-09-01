ISÈRE GRENOBLE JOURNÉES DU PATRIMOINE

En Seine-Saint-Denis, capitale Bobigny, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite guidée de la centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice, CNPE Saint-Alban Saint-Maurice, Saint-Maurice-l’Exil
19 septembre 2026 à 08h30
CNPE Saint-Alban Saint-Maurice — Saint-Maurice-l'Exil
- Johan-Barthold Jongkind, un impressionniste en Dauphiné, Place Berlioz à la Côte Saint André, La Côte-Saint-André
19 septembre 2026 à 08h30
Place Berlioz à la Côte Saint André — La Côte-Saint-André
- Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN, Château des Monteynard, Tencin
19 septembre 2026 à 09h00
Château des Monteynard — Tencin
- La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne, Grande Loge Nationale Française, Chuzelles
19 septembre 2026 à 09h00
Grande Loge Nationale Française — Chuzelles
- L’incroyable histoire du métier à tisser à passementerie, Lycée Ferdinand Buisson-la Nat, Voiron
19 septembre 2026 à 09h00
Lycée Ferdinand Buisson-la Nat — Voiron
- Visite commentée de la chapelle de l’ancien petit séminaire de Voreppe, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe
19 septembre 2026 à 09h00
CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE — Voreppe
- Visite guidée des locaux de la Banque de France, Banque de France Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France Grenoble — Grenoble
- Découverte de la carrière d’Auris-en-Oisans, Carrière d’Auris, Auris
19 septembre 2026 à 09h00
Carrière d'Auris — Auris
- Exposition, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe
19 septembre 2026 à 09h00
CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE — Voreppe
- Portes ouvertes de l’ancienne rotonde ferroviaire, Ancien Dépôt SNCF – la rotonde, Saint-Martin-le-Vinoux
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien Dépôt SNCF - la rotonde — Saint-Martin-le-Vinoux
- Visite de la station d’épuration des eaux usées, Station d’épuration Chabons, Châbons
19 septembre 2026 à 09h00
Station d'épuration Chabons — Châbons
- Projection d’un film sur la construction du petit séminaire de Voreppe, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe
19 septembre 2026 à 09h00
CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE — Voreppe
- Visite commentée du village et de l’église, Association les amis du vieux saint André, Saint-André-en-Royans
19 septembre 2026 à 09h00
Association les amis du vieux saint André — Saint-André-en-Royans
- Exposition « Saint-Pierre, une porte sur l’histoire de Vienne »., Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 09h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Pour le plaisir de (re)jouer !, Maison des jeux, Grenoble
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des jeux — Grenoble
- Visites-lectures dans les appartements de Stendhal, Appartement natal de Stendhal, Grenoble
19 septembre 2026 à 09h30
Appartement natal de Stendhal — Grenoble
- Visite guidée du Pôle Déchets-Énergies, unité de valorisation énergétique des déchets ménagers de Bourgoin-Jallieu, Pôle Déchets-Énergies, Bourgoin-Jallieu
19 septembre 2026 à 09h30
Pôle Déchets-Énergies — Bourgoin-Jallieu
- Salle du patrimoine – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire., Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 09h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial, Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 09h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Rallye photo : souriez… à vous de jouer !, Théâtre du Vellein, Villefontaine
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre du Vellein — Villefontaine
- Visite insolite « Grenoble au temps de Lesdiguières : le dernier connétable », Devant la statue d’Hercule, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h00
Devant la statue d’Hercule — Grenoble
- Visite de l’église de Saint-Prim, Eglise de Saint-Prim, Saint-Prim
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint-Prim — Saint-Prim
- Journées européennes du Patrimoine, Château de Bresson, Moissieu-sur-Dolon
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bresson — Moissieu-sur-Dolon
- Visite Église Saint-Barthélemy, Eglise de Sarcenas, Sarcenas
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Sarcenas — Sarcenas
- Visite libre église Saint Christophe, Eglise Saint Christophe, Saint-Christophe-sur-Guiers
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Christophe — Saint-Christophe-sur-Guiers
- Journées du Patrimoine – la station de traitement des eaux usées de la Mure (38), station de traitement des eaux usées de la Mure, La Mure
19 septembre 2026 à 10h00
station de traitement des eaux usées de la Mure — La Mure
- Visite de l’église de La Monta, Église de la Monta, Saint-Egrève
19 septembre 2026 à 10h00
Église de la Monta — Saint-Egrève
- Exposition : Bateaux sous l’eau – Archéologie des sites immergés, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru
- Visite guidée du Musée et collection, Musée Galerie Clauorum, Bourgoin-Jallieu
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Galerie Clauorum — Bourgoin-Jallieu
- Sassenage au XIXe, l’âge d’or du paysage, Château de Sassenage, Sassenage
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sassenage — Sassenage
- LA TOURBIÈRE DU PEUIL : ENTRE PIERRES ET EAU, La Tourbière du Peuil, Claix, Claix
19 septembre 2026 à 10h00
La Tourbière du Peuil, Claix — Claix
- Visite du collège-musée François Ponsard, Collège François Ponsard, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Collège François Ponsard — Vienne
- L’architecture du bâtiment des Archives départementales, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de l'Isère — Saint-Martin-d'Hères
- Visite commentée du tribunal judiciaire de Vienne, Tribunal judiciaire de Vienne, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire de Vienne — Vienne
- Clos des Capucins : un joyau se réinvente, Clos des capucins, Meylan
19 septembre 2026 à 10h00
Clos des capucins — Meylan
- À la rencontre d’un théâtre de création, Théâtre Saint-Martin, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Saint-Martin — Vienne
- Visite guidée du site archéologique du Vernai, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique du Vernay — Saint-Romain-de-Jalionas
- Projection de films dans l’auditorium, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de l'Isère — Saint-Martin-d'Hères
- Chantier archéologique ouvert, Site archéologique rue St Pierre, Les Avenières Veyrins-Thuellin
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique rue St Pierre — Les Avenières Veyrins-Thuellin
- Visite du musée EDF Hydrélec, Musée EDF Hydrélec, Vaujany
19 septembre 2026 à 10h00
Musée EDF Hydrélec — Vaujany
- VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU, Château de Sassenage, Sassenage
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sassenage — Sassenage
- Visites guidées street art – Fontaine, Hotel de ville de Fontaine, Fontaine
19 septembre 2026 à 10h00
Hotel de ville de Fontaine — Fontaine
- Visite guidée du 10 rue Chenoise et de l’Hotel d’Ornacieux, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h00
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Circuit « Les ganteries du quartier Saint-Laurent de Grenoble »., A l’angle du pont Gontard et du quai Perrière, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h00
A l'angle du pont Gontard et du quai Perrière — Grenoble
- Ateliers pour petits et grands, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique du Vernay — Saint-Romain-de-Jalionas
- Visite Eglise Notre Dame de Tourdan, Eglise notre dame de tourdan, Revel-Tourdan
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise notre dame de tourdan — Revel-Tourdan
- Visite du Moulin des Ayes et jardin attenant, Moulin des Ayes, Crolles
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin des Ayes — Crolles
- Atelier Bateau végétal, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru
19 septembre 2026 à 10h00
Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru
- Visite du Laboratoire de la Locomysic, Le Laboratoire / La Locomysic, Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Le Laboratoire / La Locomysic — Vienne
- Visite du laboratoire de numérisation, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Grenoble
- A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de l'Isère — Saint-Martin-d'Hères
- Visite Église St Jean-Baptiste, Eglise Saint Jean-Baptiste Revel-Tourdan, Revel-Tourdan
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Jean-Baptiste Revel-Tourdan — Revel-Tourdan
- Exposition créative, Salle des fêtes d’Assieu, Assieu
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes d'Assieu — Assieu
- Découverte de la résidence d’artistes Moly-Sabata et de son jardin, visite de l’exposition d’art contemporain Quasi, Sablons 38, Sablons
19 septembre 2026 à 10h00
Sablons 38 — Sablons
- Mémoires de vies, mémoire de ville du XIXe siècle à nos jours, visite guidée au cimetière Saint-Roch par Mao Tourmen, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière Saint-Roch de Grenoble — Grenoble
- Saint-Antoine-l’Abbaye, l’éveil de la belle endormie, Eglise de Saint-Antoine l’abbaye, Saint-Antoine l’Abbaye
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Saint-Antoine l'abbaye — Saint-Antoine l'Abbaye
- Visites guidées du cabinet Rembrandt, Cabinet Rembrandt, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h00
Cabinet Rembrandt — Grenoble
- Le patrimoine à la Bibliothèque, Bibliothèque Barnave, Saint-Égrève
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Barnave — Saint-Égrève
- Balades patrimoine à Gières : repérer et recenser les objets patrimoniaux, Mairie de Gières, Gières
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Gières — Gières
- L’au-delà du féminisme, visite guidée au cimetière Saint-Roch par Anaïs Gui-Diby, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière Saint-Roch de Grenoble — Grenoble
- Visites guidées Palais de l’Or Gris., La Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Casamaures — Saint-Martin-le-Vinoux
- Visite guidée du moulin de Tavernolles, Brié et Angonnes isère, Brié-et-Angonnes
19 septembre 2026 à 10h00
Brié et Angonnes isère — Brié-et-Angonnes
- Tours et Détours au moulin de Saint-Michel, Moulin de Saint-Michel, Saint-Michel-les-Portes
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Saint-Michel — Saint-Michel-les-Portes
- Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h15
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Vestige des enceintes romaines du IIIème siècle, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h15
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Vestige des enceintes romaines du III ème siècle, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h30
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Dans les coulisses des Archives départementales de l’Isère, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 10h30
Archives départementales de l'Isère — Saint-Martin-d'Hères
- Café-rencontre à la bibliothèque médiathèque de l’Alpe d’Huez autours de films INA, Bibliothèque Médiathèque de l’Alpe d’Huez, L’Alpe d’Huez
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque Médiathèque de l'Alpe d'Huez — L'Alpe d'Huez
- visite guidée gourmande, Le Grand Séchoir, Vinay
19 septembre 2026 à 10h30
Le Grand Séchoir — Vinay
- Baptême en pirogue, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru
19 septembre 2026 à 10h30
Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru
- Découverte du métier de luthier – archetier, Maison de pays du Trièves, Clelles
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de pays du Trièves — Clelles
- Les fonds anciens et rares de la bibliothèque universitaire Droit et Lettres, Bibliothèque universitaire Droit et Lettres, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque universitaire Droit et Lettres — Saint-Martin-d'Hères
- L’envers du décor – Visite guidée de La Vence Scène, La Vence Scène, Saint-Egrève
19 septembre 2026 à 10h30
La Vence Scène — Saint-Egrève
- « Le Grenoble des mystères ». Circuit 1 : Rébus et Mystères, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 10h45
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Visite guidée Une Histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes, Musée Dauphinois, Grenoble
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Dauphinois — Grenoble
- Visites commentées du Château de Bardonenche, Château de Bardonenche, Monestier-de-Clermont
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Bardonenche — Monestier-de-Clermont
- Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître), Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne
19 septembre 2026 à 11h00
Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne — Vienne
- Visite guidée de l’exposition permanente : à la découverte du pays d’Allevard, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard
19 septembre 2026 à 11h00
La Galerie - Musée d'Allevard-les-Bains — Allevard
- Visite guidée des extérieurs de la Maison Forte du Mollarond – 14ème siècle, Maison Forte du Mollarond, Saint-Jean-d’Avelanne
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Forte du Mollarond — Saint-Jean-d'Avelanne
- Raconte-moi la Seconde Guerre mondiale – visite théâtralisée, Musée de la résistance et de la déportation, Grenoble
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la résistance et de la déportation — Grenoble
- D’un château à l’autre, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Vizille - Musée de la révolution française — Vizille
- Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne
19 septembre 2026 à 11h00
Temple d'Auguste et de Livie — Vienne
- Découverte du métier de bottier, Maison de pays du Trièves, Clelles
19 septembre 2026 à 11h00
Maison de pays du Trièves — Clelles
- Visite des coulisses : dans les réserves du musée, La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard
19 septembre 2026 à 11h30
La Galerie, Musée d'Allevard-les-Bains — Allevard
- Visite libre du parc du château moderne de Vertrieu, Parc du château neuf de Vertrieu, Vertrieu
19 septembre 2026 à 12h00
Parc du château neuf de Vertrieu — Vertrieu
- Marche artistique « Moyenne tension », Mairie du Mont-Saint-Martin, Mont-Saint-Martin
19 septembre 2026 à 12h30
Mairie du Mont-Saint-Martin — Mont-Saint-Martin
- Visite commentée du moulin Lapérouse, Moulin Lapérouse, Saint-Ondras
19 septembre 2026 à 13h00
Moulin Lapérouse — Saint-Ondras
- Visite libre de l’église Saint-Georges, Eglise Saint-Georges, Pact
19 septembre 2026 à 13h30
Eglise Saint-Georges — Pact
- Ouverture Château de Belmont, Maison Forte, pour les JEP 2026, Château de Belmont, Maison Forte,, Belmont
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Belmont, Maison Forte, — Belmont
- Visite guidée de l’apothicairerie des Visitandines de Crémieu, Couvent de la Visitation (ancien), Crémieu
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent de la Visitation (ancien) — Crémieu
- Balade au fil de l’eau, Balade Chimilin JEP 2026, Chimilin
19 septembre 2026 à 14h00
Balade Chimilin JEP 2026 — Chimilin
- Parcours ludique pour enfants, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble
- Visite libre de la Basilique du Sacré Cœur, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble
- Atelier archi-portrait !, Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental d'Histoire de Vienne — Vienne
- Atelier Marque-page à l’aquarelle, Musée Mainssieux, Voiron
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Mainssieux — Voiron
- Lectures conférencées à l’appartement natal de Stendhal, par l’association Stendhal, Appartement natal de Stendhal, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Appartement natal de Stendhal — Grenoble
- Exposition : Métamorphoses urbaines, un inventaire des villes à l’âge industriel, Musée Mainssieux, Voiron
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Mainssieux — Voiron
- Intermèdes Musicaux, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble
- Visite flash : Trésor de l’Abbaye, souvenir d’un reliquaire, Eglise de Saint-Antoine l’abbaye, Saint-Antoine l’Abbaye
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Saint-Antoine l'abbaye — Saint-Antoine l'Abbaye
- Atelier Bateaux d’argile !, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru
- Visite guidée du Moulin, Le moulin rose 242 route de Bilieu 38850 CHIRENS, Chirens
19 septembre 2026 à 14h00
Le moulin rose 242 route de Bilieu 38850 CHIRENS — Chirens
- Bulles de savon, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Isère — Saint-Martin-d'Hères
- Le petit train des arts – Saison 5, Médiathèque Paul Langevin, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Paul Langevin — Saint-Martin-d'Hères
- Visite guidée du château du Cingle à Vernas, Château du Cingle, Vernas
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Cingle — Vernas
- Visites commentées et exposition de photos et d’appareils photos, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte
19 septembre 2026 à 14h00
Usines de moulinage de la Galicière — Chatte
- Atelier Céra’kit, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique du lac de Paladru — Villages du Lac de Paladru
- Visite guidée de Morestel, la cité des peintres, Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Morestel, Morestel
19 septembre 2026 à 14h00
Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné - Morestel — Morestel
- Atelier « Affiche publicitaire au temps de la Grande Industrie », Musée Mainssieux, Voiron
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Mainssieux — Voiron
- Visite de la chapelle de Grolée, Chapelle de Grolée, Viriville
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Grolée — Viriville
- Exposition « De la ferme à la salle de spectacle Daniel Balavoine », Salle Daniel Balavoine, Villefontaine
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Daniel Balavoine — Villefontaine
- Visites guidées et théâtralisées devant les principaux sites, St Romain de Surieu- Site de la St Lazare, Saint-Romain-de-Surieu
19 septembre 2026 à 14h00
St Romain de Surieu- Site de la St Lazare — Saint-Romain-de-Surieu
- Démonstration de métiers à tisser, Musée de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Bourgoin-Jallieu — Bourgoin-Jallieu
- Patrimoine en danger, l’histoire d’un sauvetage, Château de Barbarin, Revel-Tourdan
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Barbarin — Revel-Tourdan
- Visite guidée découverte de la cité médiévale de Crémieu, Bureau d’Information Touristique de Crémieu, Crémieu
19 septembre 2026 à 14h00
Bureau d'Information Touristique de Crémieu — Crémieu
- Regards sur le Haut-Rhône : remarquables forêts, MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE, Aoste
19 septembre 2026 à 14h00
MUSÉE GALLO-ROMAIN D'AOSTE — Aoste
- Jeu de piste « A la recherche du tableau disparu », Théâtre du Vellein, Villefontaine
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre du Vellein — Villefontaine
- visite guidée du château de Barbarin, Château de Barbarin, Revel-Tourdan
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Barbarin — Revel-Tourdan
- Exposition Que se tram-il ?, Salle du Pont neuf, Viriville
19 septembre 2026 à 14h00
Salle du Pont neuf — Viriville
- Voiron : L’oeil de l’architecte, Église Saint-Bruno, Voiron
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Bruno — Voiron
- Visite du musée de l’informatique de Grenoble, Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Aconit - association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique — Grenoble
- Perf’in situ – CIE CTC, MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE, Aoste
19 septembre 2026 à 14h00
MUSÉE GALLO-ROMAIN D'AOSTE — Aoste
- Visites guidées du couvent Sainte-Cécile et de l’exposition Hache, Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Edition Glénat - Couvent Sainte Cécile — Grenoble
- Visite de l’appartement Gagnon et présentation de manuscrits originaux de Stendhal, Musée Stendhal, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Stendhal — Grenoble
- EXPOSITION DE PHOTOS 1898-1911 CHANOINE CROZEL, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte
19 septembre 2026 à 14h00
Usines de moulinage de la Galicière — Chatte
- Visite guidée de l’église Notre-Dame des Neiges : histoire, architecture et vitraux d’Arcabas, mobilier liturgique, Église Notre-Dame des Neiges, Huez
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame des Neiges — Huez
- Visite du Château Borel par les élus et découverte des archives de la Ville, Château Borel, Saint-Egrève
19 septembre 2026 à 14h00
Château Borel — Saint-Egrève
- EXPOSITION D’APPAREILS PHOTOS 1890-1970, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte
19 septembre 2026 à 14h00
Usines de moulinage de la Galicière — Chatte
- Histoires fantastiques au fil du temps, Le Diapason, Saint-Marcellin
19 septembre 2026 à 14h00
Le Diapason — Saint-Marcellin
- Exposition « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. », Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble
- A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l'Isère — Saint-Martin-d'Hères
- Exposition, au fil de l’eau, Médiathèque de Chimilin, Chimilin
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de Chimilin — Chimilin
- « Le Grenoble des mystères ». Circuit 1 : Rébus et Mystères, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h15
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Visite guidée du château du Passage., Chateau du Passage, Le Passage
19 septembre 2026 à 14h15
Chateau du Passage — Le Passage
- À la découverte du cimetière Saint-Roch : histoires de vies et mémoire de pierre, par Monique Bonvallet, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h30
Cimetière Saint-Roch de Grenoble — Grenoble
- Visite Guidée de la Basilique du Sacré Cœur, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h30
Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble — Grenoble
- Visite-conférence de la Collégiale Saint-André, Collégiale Saint-André, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h30
Collégiale Saint-André — Grenoble
- Visite intemporelle au cœur du cimetière Saint-Roch, visite guidée par Marie-Claire Rivoire, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h30
Cimetière Saint-Roch de Grenoble — Grenoble
- Malherbe et son centre de presse des JO 1968, centre de presse des J.O, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h30
centre de presse des J.O — Grenoble
- Visite guidée par les Ambassadeurs du musée : Découverte des Jardins, Musée Dauphinois, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Dauphinois — Grenoble
- Création de bijoux textiles, Musée de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Bourgoin-Jallieu — Bourgoin-Jallieu
- Animations autour de l’exposition « Charlotte Perriand – La chalet de Méribel, une intimité dévoilée », Maison de l’Architecture de l’Isère, Grenoble
19 septembre 2026 à 14h30
Maison de l'Architecture de l'Isère — Grenoble
- Visite commentée « Saint-Pierre, trait d’union de l’histoire », Salle du patrimoine, Vienne
19 septembre 2026 à 14h30
Salle du patrimoine — Vienne
- Dans les coulisses des Archives : visite guidée spéciales familles, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de l'Isère — Saint-Martin-d'Hères
- Parcours urbain « Découverte de Bourgoin-Jallieu », Musée de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Bourgoin-Jallieu — Bourgoin-Jallieu
- Balade guidée hors des remparts – Saint-Marcellin au XX° siècle; architecture et hôtes célèbres : Barbara, Françoise Sagan, Place du Champ de Mars, Saint-Marcellin
19 septembre 2026 à 15h00
Place du Champ de Mars — Saint-Marcellin
- Atelier famille : Réalise ton cyanotype !, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard
19 septembre 2026 à 15h00
La Galerie - Musée d'Allevard-les-Bains — Allevard
- Circuit « Les ganteries du quartier de l’Aigle de Grenoble », Ganterie Billaud & Cie / Ganterie Fownes, Grenoble
19 septembre 2026 à 15h00
Ganterie Billaud & Cie / Ganterie Fownes — Grenoble
- Visites guidées street art – Grenoble Hypercentre street art XXS, Le Minimistan, Grenoble
19 septembre 2026 à 15h00
Le Minimistan — Grenoble
- Visites guidées du château de l’Arthaudière, Château de l’Arthaudière, Saint-Bonnet-de-Chavagne
19 septembre 2026 à 15h00
Château de l'Arthaudière — Saint-Bonnet-de-Chavagne
- Balade contée et sensorielle – son et parfum au Clos des Capucins, Clos des capucins, Meylan
19 septembre 2026 à 15h00
Clos des capucins — Meylan
- Clos des Capucins : un joyau se réinvente, Clos des capucins, Meylan
19 septembre 2026 à 15h00
Clos des capucins — Meylan
- Visite guidée des fresques de l’église abbatiale romane de Saint-Chef, Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef, Saint-Chef
19 septembre 2026 à 15h00
Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné - Saint-Chef — Saint-Chef
- Visite guidée de l’exposition permanente et des réserves, Musée maison du patrimoine, Hières-sur-Amby
19 septembre 2026 à 15h00
Musée maison du patrimoine — Hières-sur-Amby
- Atelier par les Ambassadeurs du musée : Vision poétique du musée, Musée Dauphinois, Grenoble
19 septembre 2026 à 15h30
Musée Dauphinois — Grenoble
- Expo-goûter, Le Grand Séchoir, Vinay
19 septembre 2026 à 15h30
Le Grand Séchoir — Vinay
- Visites guidées : Soieries volantes, rêves d’orients, Musée du Tisserand Dauphinois, La Bâtie-Montgascon
19 septembre 2026 à 15h30
Musée du Tisserand Dauphinois — La Bâtie-Montgascon
- Promenade au sein du domaine agricole et forestier autour du château familial d’Armanais, Chateau d’Armanais, Ornacieux-Balbins
19 septembre 2026 à 15h30
Chateau d'Armanais — Ornacieux-Balbins
- Visite guidée « Au fil de l’histoire », Musée de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de Bourgoin-Jallieu — Bourgoin-Jallieu
- Présentation et audition de l’orgue par Bruno Charnay, organiste titulaire de la collégiale, Collégiale Saint-André, Grenoble
19 septembre 2026 à 16h00
Collégiale Saint-André — Grenoble
- Visite du site archéologique, minier et médiéval de Brandes-en-Oisans, Site archéologique de Brandes, L’Alpe d’Huez
19 septembre 2026 à 16h00
Site archéologique de Brandes — L'Alpe d'Huez
- Retour de captivité par la Compagnie Acour – lecture théâtralisée, Musée de la résistance et de la déportation, Grenoble
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de la résistance et de la déportation — Grenoble
- Table ronde « Les coopératives, un moyen de raviver le patrimoine », Château de Bardonenche, Monestier-de-Clermont
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Bardonenche — Monestier-de-Clermont
- Visite des Ambassadeurs : Les emblémusées, Musée Dauphinois, Grenoble
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Dauphinois — Grenoble
- Visite du Diapason (salle de spectacles), Le Diapason, Saint-Marcellin
19 septembre 2026 à 16h45
Le Diapason — Saint-Marcellin
- La Grange fait sens, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru
19 septembre 2026 à 17h00
Grange Dîmière — Villages du Lac de Paladru
- Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère, Espace Terre d’étoiles, Grenoble
19 septembre 2026 à 18h00
Espace Terre d'étoiles — Grenoble
- Visite nocturne et insolite des toitures classées du château du Passage., Chateau du Passage, Le Passage
19 septembre 2026 à 20h00
Chateau du Passage — Le Passage
- Concert à 20h – Airs de danses de la Renaissance Antea Classica, Chapelle Saint Mamert, Les Côtes-d’Arey
19 septembre 2026 à 20h00
Chapelle Saint Mamert — Les Côtes-d'Arey
- Visite libre de l’église de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Église Saint Jean-Baptiste de Siccieu-Saint Julien-et-Carisieu, Carizieu
20 septembre 2026 à 09h00
Église Saint Jean-Baptiste de Siccieu-Saint Julien-et-Carisieu — Carizieu
- Faisons vivre l’ancien couvent des dominicains et sa chapelle. A ne pas manquer !, Couvent des Dominicains,, Coublevie
20 septembre 2026 à 09h00
Couvent des Dominicains, — Coublevie
- Restauration des vitraux de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Conduite, Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite, Ruy-Montceau
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite — Ruy-Montceau
- Visite guidée du Moulin Pion-Vignon, Moulin Pion-Vignon, Saint-Siméon-de-Bressieux
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin Pion-Vignon — Saint-Siméon-de-Bressieux
- Visite de la maison-forte de Buffevent, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan
20 septembre 2026 à 10h00
Foyer rural maison-forte de Buffevent — Revel-Tourdan
- Le Rhône à vélo, Musée maison du patrimoine, Hières-sur-Amby
20 septembre 2026 à 10h00
Musée maison du patrimoine — Hières-sur-Amby
- Anniversaire de la naissance de Guimonneau de la Forterie, potier célèbre de Ligron, Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt, Burcin
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Jean — Courcelles-la-Forêt
- Visite de la Maison Forte de Montagnieu, Maison forte de Montagnieu, Soleymieu
20 septembre 2026 à 10h00
Maison forte de Montagnieu — Soleymieu
- Exposition de poterie de Pierre-Innocent, Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt, Burcin
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Jean — Courcelles-la-Forêt
- Atelier : Jouer, créer, réinventer le patrimoine !, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble
20 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Grenoble
- Visite de l’atelier de Bernard Rey, Atelier de Bernard Rey, Saint-Pierre-d’Entremont
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier de Bernard Rey — Saint-Pierre-d'Entremont
- Visite de l’église romane du 13ème siècle, Ancienne église d’Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu
20 septembre 2026 à 10h00
Ancienne église d'Amblagnieu — Porcieu-Amblagnieu
- Exposition de l’inventaire des bornes de l’Isère Pays de Bièvre-Valloire, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan
20 septembre 2026 à 10h00
Foyer rural maison-forte de Buffevent — Revel-Tourdan
- Grenoble, dans le tourbillon de l’ère napoléonienne, visite guidée au cimetière Saint-Roch par Mao Tourmen, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble
20 septembre 2026 à 10h15
Cimetière Saint-Roch de Grenoble — Grenoble
- Les maisons de tolérance, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
20 septembre 2026 à 10h15
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Visite des magasins de conservation : Mission sauvetage des collections !, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble
20 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Grenoble
- Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
20 septembre 2026 à 10h30
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Les Costumés de Venise au château du Touvet, Château du Touvet, Le Touvet
20 septembre 2026 à 11h00
Château du Touvet — Le Touvet
- Présentation des nouvelles acquisitions patrimoniales de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble
20 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque d’étude et du patrimoine — Grenoble
- Harmonie mécanique, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille
20 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Vizille - Musée de la révolution française — Vizille
- Moment convivial et Art et Histoire, Couvent des Dominicains,, Coublevie
20 septembre 2026 à 11h00
Couvent des Dominicains, — Coublevie
- Visite guidée de l’exposition De tous bois, ébénistes Hache et création contemporaine, Musée Dauphinois, Grenoble
20 septembre 2026 à 11h00
Musée Dauphinois — Grenoble
- visite commentée de l’Odéon de Vienne, Odéon, Vienne
20 septembre 2026 à 14h00
Montée Beaumur 38200 Vienne — Vienne
- L’affaire du 120ᵉ anniversaire : murder party au musée, Musée Dauphinois, Grenoble
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Dauphinois — Grenoble
- Patrimoines, mémoire ouvrière et création artistique, Chapelle Notre-Dame des Neiges, Susville
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame des Neiges — Susville
- Les visites flash : Métamorphoses urbaines, un inventaire des villes à l’âge industriel, Musée Mainssieux, Voiron
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Mainssieux — Voiron
- Visite flash des collections textiles, Musée de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
20 septembre 2026 à 14h30
Musée de Bourgoin-Jallieu — Bourgoin-Jallieu
- Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
20 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu — Bourgoin-Jallieu
- Les maisons de tolérance, Patrimoine et Développement du Grand Grenoble, Grenoble
20 septembre 2026 à 14h30
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble — Grenoble
- Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle, Maison – musée Hector Berlioz, La Côte-Saint-André
20 septembre 2026 à 15h00
Maison - musée Hector Berlioz — La Côte-Saint-André
- La marche de l’Empereur, visite théâtrale au cimetière Saint-Roch par la Cie de l’Elan Theâtre, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble
20 septembre 2026 à 15h00
Cimetière Saint-Roch de Grenoble — Grenoble
- Visite guidée de l’intérieur de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Conduite, Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite, Ruy-Montceau
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite — Ruy-Montceau
- Balade contée « Damien, de pierres en carrière », Ancienne église d’Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu
20 septembre 2026 à 15h00
Ancienne église d'Amblagnieu — Porcieu-Amblagnieu
- Concert Mutissage, Musée de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu
20 septembre 2026 à 15h30
Musée de Bourgoin-Jallieu — Bourgoin-Jallieu
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)