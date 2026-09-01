JURA LONS-LE-SAUNIER JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Jura, capitale Lons-le-Saunier, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine.
- Projection de films à propos de la pollution et du patrimoine groenlandais, Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 09h00
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- Balade patrimoniale et gourmande, Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit
19 septembre 2026 à 09h00
Montagna-le-Reconduit — Montagna-le-Reconduit
- Visite libre de la chapelle de Notre Dame du Chêne, Chapelle Notre-Dame du Chêne, Cousance
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame du Chêne — Cousance
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Chêne, Chapelle Notre-Dame du Chêne, Cousance
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame du Chêne — Cousance
- Visite libre du Musée des Mondes Polaires, Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 09h00
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- Visite de l’église de Maynal, Église, Maynal
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Maynal
- Visite guidée du site industriel du Groupe Coopératif Demain – Recyclage et valorisation des produits du quotidien, Groupe Coopératif Demain, Perrigny
19 septembre 2026 à 09h00
Groupe Coopératif Demain — Perrigny
- Que deviennent les déchets des jurassiens ?, SYDOM du Jura, Lons-le-Saunier
19 septembre 2026 à 09h00
SYDOM du Jura — Lons-le-Saunier
- Exposition de photos anciennes d’Orgelet, Point Informations Tourisme, Orgelet
19 septembre 2026 à 09h00
Point Informations Tourisme — Orgelet
- Visite guidée des caves d’affinage JuraFlore Fort des Rousses, Le Fort des Rousses, Les Rousses
19 septembre 2026 à 09h00
Le Fort des Rousses — Les Rousses
- Découverte et visite d’un poste d’aiguillage à Dole, Dole, Dole
19 septembre 2026 à 09h00
Dole — Dole
- Visite guidée de l’écomusée des Outils d’autrefois, Écomusée des Outils d’autrefois, Arinthod
19 septembre 2026 à 09h00
Écomusée des Outils d'autrefois — Arinthod
- Visites flash surprises à l’espace des Mondes polaires, Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 09h00
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- Exposition temporaire « Salins, l’incendie de 1825 », La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 09h30
La Grande Saline de Salins-les-Bains — Salins-les-Bains
- Découvrez l’aventure du sel à Salins-les-Bains, La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 09h30
La Grande Saline de Salins-les-Bains — Salins-les-Bains
- Le patrimoine photographique à l’honneur, Musée-maison natale de Pasteur, Dole
19 septembre 2026 à 09h30
Musée-maison natale de Pasteur — Dole
- Visite de la maison de Louis Pasteur, Maison de Louis Pasteur, Arbois
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de Louis Pasteur — Arbois
- Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art, Atelier 630, Poligny
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier 630 — Poligny
- Visite commentée du bâtiment des Archives du Jura, Archives départementales du Jura, Montmorot
19 septembre 2026 à 09h30
Archives départementales du Jura — Montmorot
- Ouverture des Prisons Royales, Prisons royales, Saint-Amour
19 septembre 2026 à 09h30
Prisons royales — Saint-Amour
- Poseur un jour, Pasteur toujours !, Maison de Louis Pasteur, Arbois
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de Louis Pasteur — Arbois
- Ouverture de l’apothicairerie, Apothicairerie de Saint-Amour, Saint-Amour
19 septembre 2026 à 09h30
Apothicairerie de Saint-Amour — Saint-Amour
- Visite de la chapelle de l’ancien hôpital, Ancien Hôpital, Saint-Amour
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien Hôpital — Saint-Amour
- Visite guidée de l’église Mouthier-le-Vieillard, Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Poligny
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard — Poligny
- Escape game, Préfecture du Jura, Lons-le-Saunier
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture du Jura — Lons-le-Saunier
- Visite de l’église de Saint-Amour, Eglise, Saint-Amour
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise — Saint-Amour
- Visite de l’atelier de lithographie La Pierre qui Encre, La Pierre qui encre, Arbois
19 septembre 2026 à 10h00
La Pierre qui encre — Arbois
- Visites et animations pour petits et grands à la Fondation Maison de Salins, Fondation Maison de Salins, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Maison de Salins — Salins-les-Bains
- Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude, Sous-préfecture de Saint-Claude, Saint-Claude
19 septembre 2026 à 10h00
Sous-préfecture de Saint-Claude — Saint-Claude
- Découverte de la lithographie, Tour Gloriette, Arbois
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Gloriette — Arbois
- Ateliers pédagogiques et créatifs au musée de Champagnole !, Musée de Champagnole, Champagnole
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Champagnole — Champagnole
- Visite de la préfecture du Jura, Préfecture du Jura, Lons-le-Saunier
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture du Jura — Lons-le-Saunier
- Démonstration : créations de vitraux d’art sacré, Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs, Baume-les-Messieurs
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs — Baume-les-Messieurs
- Visite des fonds patrimoniaux, Médiathèque Le Dôme, Saint-Claude
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Le Dôme — Saint-Claude
- Animations au Château de Chevreaux, Château médiéval de Chevreaux, Chevreaux
19 septembre 2026 à 10h00
Château médiéval de Chevreaux — Chevreaux
- Visites guidées des coulisses du musée des Beaux-Arts, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Dole
- Exposition « L’intelligence de la Main », Musée de la Lunette, Hauts de Bienne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Lunette — Hauts de Bienne
- Visite de l’Ermitage, 30 ans de l’Association, Ermitage de Conliège, Conliège
19 septembre 2026 à 10h00
Ermitage de Conliège — Conliège
- Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny, Château de Quintigny, Quintigny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Quintigny — Quintigny
- Chantier de l’église Saint-Etienne de Châtel, Église Saint-Etienne de Châtel, Gizia
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Etienne de Châtel — Gizia
- Exposition rétrospective de Marc Besacier, Potier de la Bresse bourguignonne, Prieuré Saint-Christophe, Ruffey-sur-Seille
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré Saint-Christophe — Ruffey-sur-Seille
- Visite libre de la Maison du Comté !, Maison du Comté, Poligny
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Comté — Poligny
- Exposition – Les monuments aux morts du Jura, Ancien couvent de Bletterans, Bletterans
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien couvent de Bletterans — Bletterans
- Portes ouvertes de l’ancien couvent de Bletterans, Ancien couvent de Bletterans, Bletterans
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien couvent de Bletterans — Bletterans
- Visite guidée de l’église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Poligny
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard — Poligny
- Projet associatif : Sauvegarde et restauration., Site médiéval des ruines du château de Montrond, Montrond
19 septembre 2026 à 10h00
Site médiéval des ruines du château de Montrond — Montrond
- Visite libre du musée de la Vigne et du Vin, Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Vigne et du Vin du Jura — Arbois
- Visites guidées des salles d’Histoire de Dole, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole
19 septembre 2026 à 10h15
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Dole
- Visite guidée du musée de la Vigne et du Vin, Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Vigne et du Vin du Jura — Arbois
- Visite guidée de l’exposition temporaire « L’intelligence de la main », Musée de la Lunette, Hauts de Bienne
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Lunette — Hauts de Bienne
- Visite guidée de l’ancien théâtre, Médiathèque – Cinéma Guigone de Salins, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque - Cinéma Guigone de Salins — Salins-les-Bains
- Spectacle « Le loup des archives », Fondation Maison de Salins, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
Fondation Maison de Salins — Salins-les-Bains
- Escape game « Sauvez les glaciers ! », Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 10h30
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- La maison du Pardessus dévoile ses 800 ans d’histoire, La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
La Grande Saline de Salins-les-Bains — Salins-les-Bains
- Les livres se délivrent, Médiathèque – Cinéma Guigone de Salins, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque - Cinéma Guigone de Salins — Salins-les-Bains
- Lecture vivante : les 80 ans du Petit Prince, Au Petit Léon, Saint-Amour
19 septembre 2026 à 11h00
Au Petit Léon — Saint-Amour
- Visite des tanneries, Musée-maison natale de Pasteur, Dole
19 septembre 2026 à 11h00
Musée-maison natale de Pasteur — Dole
- Visite guidée de la Médiathèque, médiathèque Firmin Gémier, Saint-Amour
19 septembre 2026 à 11h00
médiathèque Firmin Gémier — Saint-Amour
- Concert de l’ensemble de cuivres de l’école intercommunale de musique, Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de la Vigne et du Vin du Jura — Arbois
- Visite flash « Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor », suivie d’un atelier « Venez hurler avec les chiens-loups ! », Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 11h30
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- Visite commentée du château de Chaux-des-Crotenay, Parking de l’église Sainte-Marguerite, Chaux-des-Crotenay
19 septembre 2026 à 13h00
Parking de l'église Sainte-Marguerite — Chaux-des-Crotenay
- L’éolienne citoyenne de Chamole ouvre sa porte au public, Parc éolien de Chamole, Chamole
19 septembre 2026 à 13h30
Parc éolien de Chamole — Chamole
- Visite de l’église sainte Marie Madeleine, Église Saint-Madeleine, Frontenay
19 septembre 2026 à 13h30
Église Saint-Madeleine — Frontenay
- Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste : découverte de ses vitraux, Église Saint-Jean-Baptiste à Perrigny, Perrigny
19 septembre 2026 à 13h30
Église Saint-Jean-Baptiste à Perrigny — Perrigny
- Enquêtes au musée et visites VIP, L’Atelier des savoir-faire, Ravilloles
19 septembre 2026 à 13h30
L'Atelier des savoir-faire — Ravilloles
- L’éolienne citoyenne de Chamole ouvre ses portes au public, Parc éolien de Chamole, Chamole
19 septembre 2026 à 13h30
Parc éolien de Chamole — Chamole
- Visite de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Courtefontaine
19 septembre 2026 à 13h30
Église Notre-Dame — Courtefontaine
- Visite guidée du château de Dammartin, Château de Dammartin, Dammartin-Marpain
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Dammartin — Dammartin-Marpain
- Animation « Le coin des constructeurs », Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Jouet — Moirans-en-Montagne
- Visite libre de la Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon), Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon), Lons-le-Saunier
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) — Lons-le-Saunier
- Visite du Fort Belin, Fort Belin, Salins-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Fort Belin — Salins-les-Bains
- Visite guidée des remparts et bastions du village fortifié de Montaigu, fortifications et ancien village Montaigu, Montaigu
19 septembre 2026 à 14h00
fortifications et ancien village Montaigu — Montaigu
- C’est à vous de prendre la pose !, Musée-maison natale de Pasteur, Dole
19 septembre 2026 à 14h00
Musée-maison natale de Pasteur — Dole
- Visite libre de l’exposition temporaire et de la collection permanente du musée d’Art d’Arbois, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon — Arbois
- Visite de l’église de l’Étoile, 211 rue de l’église 39570 l’étoile, L’Étoile
19 septembre 2026 à 14h00
211 rue de l'église 39570 l'étoile — L'Étoile
- Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue, Église Saint-Christophe, Chissey-sur-Loue
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Christophe — Chissey-sur-Loue
- Théâtre : Dis’Cours d’Histoire ! par la compagnie de la Lune d’ambre, Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Vigne et du Vin du Jura — Arbois
- 100 ans de l’usine BEL, Parc des Bains, Lons-le-Saunier
19 septembre 2026 à 14h00
Parc des Bains — Lons-le-Saunier
- Visite de l’église, Eglise Saint-Jean-d’Etreux, Les Trois-Châteaux
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Jean-d'Etreux — Les Trois-Châteaux
- Visite de la chapelle, L’Aubépin, Les Trois-Châteaux
19 septembre 2026 à 14h00
L'Aubépin — Les Trois-Châteaux
- Concert de piano, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon — Arbois
- Visite commentée du parc du château de Taxenne, Château de Taxenne, Taxenne
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Taxenne — Taxenne
- Visite libre des collections permanentes de sculptures et peintures, Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts — Lons-le-Saunier
- Visites flash de la maison natale de Pasteur, Musée-maison natale de Pasteur, Dole
19 septembre 2026 à 14h00
Musée-maison natale de Pasteur — Dole
- Visites guidées de l’église de Saint-Laurent-la-Roche, Église de Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Laurent-la-Roche
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Saint-Laurent-la-Roche — Saint-Laurent-la-Roche
- Visite guidée de fruitières à comté du massif jurassien, Mairie de Lemuy, Lemuy
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Lemuy — Lemuy
- Visite guidée du Musée de la Lunette, Musée de la Lunette, Hauts de Bienne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Lunette — Hauts de Bienne
- Visite de l’église, Église, Les Trois-Châteaux
19 septembre 2026 à 14h00
Église — Les Trois-Châteaux
- Visite libre de l’exposition « Les châteaux du Jura… trop FORTS ! », Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts — Lons-le-Saunier
- Atelier en continu et en autonomie « Il fait vrai-manchot ! », Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 14h30
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- Les archives à l’épreuve du temps. Les défis de la sauvegarde d’un patrimoine éminemment fragile, Archives départementales du Jura, Montmorot
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales du Jura — Montmorot
- Visite guidée au cœur de l’Histoire, Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude, Saint-Claude
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude — Saint-Claude
- Docu givré « Przewalski, le dernier cheval sauvage » (Dominique Garing et Laurent Charbonnier · 52 min · 2005), Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 14h30
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- Conférence de M. Bertrand Cohendet, Église Notre-Dame, Courtefontaine
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame — Courtefontaine
- Visite guidée de l’exposition temporaire et de la collection permanente du musée d’Art d’Arbois, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon — Arbois
- Visite guidée de la Maison du Peuple, Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Peuple - La fraternelle — Saint-Claude
- Visite guidée « Jeux de construction : du cube au pixel », Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Jouet — Moirans-en-Montagne
- Visite théâtralisée : Femmes en science, Marie Phisalix, Maison de Louis Pasteur, Arbois
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de Louis Pasteur — Arbois
- Visites de l’église et de l’orgue de Champagnole, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Champagnole
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte — Champagnole
- Visite du Château de Beaufort, Château médiéval, Beaufort-Orbagna
19 septembre 2026 à 15h00
Château médiéval — Beaufort-Orbagna
- Visite flash « La civilisation du phoque », suivie d’un atelier « Le kayak du point de vue d’un ethnologue », Espace des Mondes polaires, Prémanon
19 septembre 2026 à 15h00
Espace des Mondes polaires — Prémanon
- Gardiens des mémoire : Renaître des cendres et résister à l’oubli, Musée de le Boissellerie, Bois-d’Amont
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de le Boissellerie — Bois-d'Amont
- Visite guidée de Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey
19 septembre 2026 à 15h00
Mont-sous-Vaudrey — Mont-sous-Vaudrey
- Un week-end à Oliferne – Les 30 ans du chantier, Site du Château d’Oliferne, Vescles
19 septembre 2026 à 16h00
Site du Château d'Oliferne — Vescles
- Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique !, Place du Fournil, Menotey
19 septembre 2026 à 17h00
Place du Fournil — Menotey
- Déambulation Photographique et Musicale Déjantée, Place du Fournil, Menotey
19 septembre 2026 à 17h00
Place du Fournil — Menotey
- J.U.NE (Joy Underneath), Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude
19 septembre 2026 à 18h30
Maison du Peuple - La fraternelle — Saint-Claude
- Découverte nocturne de l’édifice et de certaines périodes de son histoire, Église Saint-Christophe, Chissey-sur-Loue
19 septembre 2026 à 19h30
Église Saint-Christophe — Chissey-sur-Loue
- Ciné-rencontre « L’Homme Sauvage » de Quentin Maussang, Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude
19 septembre 2026 à 20h00
Maison du Peuple - La fraternelle — Saint-Claude
- Le Roi Lear de Shakespeare, Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Poligny
19 septembre 2026 à 20h00
Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard — Poligny
- Concert des Heures Joyeuses, Salle de La Chevalerie, Saint-Amour
19 septembre 2026 à 20h30
Salle de La Chevalerie — Saint-Amour
- Balade patrimoniale et gourmande à Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit
20 septembre 2026 à 09h00
Montagna-le-Reconduit — Montagna-le-Reconduit
- Salon LEGO®, Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
20 septembre 2026 à 10h00
Musée du Jouet — Moirans-en-Montagne
- Diffusion du film documentaire Mémoire des Cités des Forges, Les Forges de Fraisans, Fraisans
20 septembre 2026 à 10h15
Les Forges de Fraisans — Fraisans
- Visitez le chantier de reconstruction d’une charpente du XVe siècle, La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains
20 septembre 2026 à 10h30
La Grande Saline de Salins-les-Bains — Salins-les-Bains
- Visite commentée des remparts, Office de tourisme de Poligny, Poligny
20 septembre 2026 à 10h45
Office de tourisme de Poligny — Poligny
- Concert du quatuor à cordes Les Lucioles, Musée de la Vigne et du Vin du Jura, Arbois
20 septembre 2026 à 11h30
Musée de la Vigne et du Vin du Jura — Arbois
- Visite guidée des Forges de Fraisans, Les Forges de Fraisans, Fraisans
20 septembre 2026 à 12h00
Les Forges de Fraisans — Fraisans
- Visite guidée de l’exposition temporaire « CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo », Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole
20 septembre 2026 à 15h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Dole
- Concert du quatuor à cordes Les Lucioles, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
20 septembre 2026 à 15h30
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon — Arbois
- Projection Cinémathèque des Monts Jura, Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude
20 septembre 2026 à 15h30
Maison du Peuple - La fraternelle — Saint-Claude
- Concert du C(h)œur ouvrier de La fraternelle, Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude
20 septembre 2026 à 17h00
Maison du Peuple - La fraternelle — Saint-Claude
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)