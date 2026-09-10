LANDES MONT-DE-MARSAN JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans les Landes, capitale Mont-de-Marsan, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Festival de vieilles mécaniques, Place des arènes, Hagetmau
19 septembre 2026 à 08h00
Place des arènes — Hagetmau
- Visite commentée de la tour de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Capbreton
19 septembre 2026 à 08h30
Église Saint-Nicolas — Capbreton
- Grand cours de dessin au musée, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 09h00
Musée Despiau-Wlérick — Mont-de-Marsan
- Exposition « Place aux marchés ! », Archives municipales, Dax
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales — Dax
- Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ouvre ses portes !, Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 09h00
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan — Mont-de-Marsan
- Venez à la découverte de notre bastide, Place des tilleuls, Grenade-sur-l’Adour
19 septembre 2026 à 09h00
Place des tilleuls — Grenade-sur-l'Adour
- Démonstration : (re)découvrez le rampeau, jeu de quilles, Centre Léo Tual, Morcenx-la-Nouvelle
19 septembre 2026 à 09h00
Centre Léo Tual — Morcenx-la-Nouvelle
- Journée du Patrimoine au Jardin Côte d’Argent, 1433 avenue de l’Océan léon, Léon
19 septembre 2026 à 09h00
1433 avenue de l'Océan léon — Léon
- Visite guidée de la préfecture des Landes, Préfecture des Landes, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 09h00
Préfecture des Landes — Mont-de-Marsan
- Visite du château d’Estrac, Château d’Estrac, Hastingues
19 septembre 2026 à 09h00
Château d'Estrac — Hastingues
- Visite libre de l’espace Rozanoff, musée de la Base aérienne de Mont-de-Marsan, Espace patrimonial Rozanoff, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 09h30
Espace patrimonial Rozanoff — Mont-de-Marsan
- Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de oud, Médiathèque L’Escale des livres, Bénesse-Maremne
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque L'Escale des livres — Bénesse-Maremne
- Visite commentée de la cabane pêcherie de la Nasse, La cabane de la Nasse (accès pédestre), Léon
19 septembre 2026 à 09h30
La cabane de la Nasse (accès pédestre) — Léon
- Visite guidée de Lesperon, mon village où je suis née, Mairie de Lesperon, Lesperon
19 septembre 2026 à 09h30
Mairie de Lesperon — Lesperon
- Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Vielle-Soubiran, Église de Vielle-Soubiran, Vielle-Soubiran
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Vielle-Soubiran — Vielle-Soubiran
- Visites guidées du musée et de l’exposition temporaire, Musée de la Chalosse, Montfort-en-Chalosse
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Chalosse — Montfort-en-Chalosse
- Heure du conte « Au fil de l’eau », Médiathèque, Vielle-Saint-Girons
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque — Vielle-Saint-Girons
- Exposition photo « Palmyre : patrimoine en danger, mémoire sauvegardée », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax
- Visite libre du musée et de l’exposition « Manger à l’œil », Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table — Samadet
- Découverte du patrimoine landais, Écomusée de Marquèze, Sabres
19 septembre 2026 à 10h00
Écomusée de Marquèze — Sabres
- Exposition d’anciennes photos de Tartas, Maison dite de Jeanne d’Albret, Tartas
19 septembre 2026 à 10h00
Maison dite de Jeanne d'Albret — Tartas
- Visite commentée de l’église de Pomarez, Église Notre-Dame de Pomarez, Pomarez
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de Pomarez — Pomarez
- Exposition temporaire « Collections depuis 1807 : Il était une fois … le musée de Borda », Musée de Borda, Dax
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Borda — Dax
- Visite commentée : la clinique FSEF, Clinique FSEF, Aire-sur-l’Adour
19 septembre 2026 à 10h00
Clinique FSEF — Aire-sur-l'Adour
- Exposition : naissance de la station Seignosse Le Penon, Chapelle Sainte-Thérèse du Penon, Le Penon
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Thérèse du Penon — Le Penon
- Randonnée patrimoine, Maison de la réserve naturelle, Léon
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la réserve naturelle — Léon
- Visite libre : parcours du site antique, Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax
- Visite commentée : Mont-de-Marsan au Moyen-Âge, la naissance d’une ville, Lavoir de la cale de l’abreuvoir, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir de la cale de l'abreuvoir — Mont-de-Marsan
- [Démonstration] La Maison de la Gemme ouvre ses portes, Maison de la Gemme, Lesperon
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Gemme — Lesperon
- Présentation d’un fonds photographique, Galerie – Maison des 3 poiriers, Onesse-Laharie
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie - Maison des 3 poiriers — Onesse-Laharie
- Balade commentée à la découverte des milieux dunaires, Chapelle du Cap de l’Homy, Lit-et-Mixe
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle du Cap de l'Homy — Lit-et-Mixe
- Visite libre de la crypte Saint-Girons, Crypte de Saint-Girons, Hagetmau
19 septembre 2026 à 10h00
Crypte de Saint-Girons — Hagetmau
- Circuit du patrimoine en Armagnac landais, Mairie de Villeneuve-de-Marsan, Villeneuve-de-Marsan
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Villeneuve-de-Marsan — Villeneuve-de-Marsan
- Visite virtuelle du Moulin de Bénesse-lès-Dax, Moulin de Bénesse, Bénesse-lès-Dax
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Bénesse — Bénesse-lès-Dax
- Visite commentée de l’église romane Saint-Jean-Baptiste de Richet, Église Saint-Jean-Baptiste de Richet, Pissos
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste de Richet — Pissos
- Exposition de photographies dans l’église du XIIème siècle, Église Notre-Dame de l’Assomption de Beaussiet, Mazerolles
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de l'Assomption de Beaussiet — Mazerolles
- Visite libre de l’abbaye d’Arthous, Abbaye d’Arthous, Hastingues
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye d'Arthous — Hastingues
- Visite guidée du Moulin de Bénesse-lès-Dax, Moulin de Bénesse, Bénesse-lès-Dax
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Bénesse — Bénesse-lès-Dax
- Visite guidée : « entre chemins et remparts », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme Landes Chalosse - Siège de St-Sever — Saint-Sever
- Quand l’histoire prend son envol…, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère — Dax
- Parcours urbain commenté « Faites le mur ! », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax
- Fontaine, chapelle et concert à Ousse-Suzan, Chapelle de Suzan, Ousse-Suzan
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Suzan — Ousse-Suzan
- Visite libre : déambulation dans les collections, Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever
19 septembre 2026 à 10h30
Couvent des Jacobins - Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne — Saint-Sever
- Découverte de l’ensemble abbatial, Abbaye de Sorde, Sorde-l’Abbaye
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de Sorde — Sorde-l'Abbaye
- Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais, Cinéma Media7, Saint-Sever
19 septembre 2026 à 10h30
Cinéma Media7 — Saint-Sever
- Visite guidée de l’exposition « Manger à l’œil » par la directrice Alizée Le Pannérer, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet
19 septembre 2026 à 10h30
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table — Samadet
- Visite commentée : Dax – Un lieu, mille histoires, Parc des arènes, Dax
19 septembre 2026 à 10h30
Parc des arènes — Dax
- Visite commentée d’une baronnie féodale, Château de Bachen, Duhort-Bachen
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Bachen — Duhort-Bachen
- Visite commentée du site archéologique des grottes du Pape – accès rapide, PréhistoSite de Brassempouy, Brassempouy
19 septembre 2026 à 10h30
PréhistoSite de Brassempouy — Brassempouy
- Visite parents enfants de l’exposition « Place aux marchés ! », Archives municipales, Dax
19 septembre 2026 à 11h00
Archives municipales — Dax
- Comment préserver notre forêt ?, Tuc des neuf églises, Capbreton
19 septembre 2026 à 11h00
Tuc des neuf églises — Capbreton
- Visite commentée « Attention, œuvres fragiles ! », Musée de Borda, Dax
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Borda — Dax
- Représentation musicale, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor
19 septembre 2026 à 11h00
Les berges du canal de Soorts-Hossegor — Soorts-Hossegor
- Visite de l’église fortifiée de Lesgor, Église Saint-Pierre, Lesgor
19 septembre 2026 à 11h00
Église fortifiée Saint-Pierre — Lesgor
- Visite guidée de la chapelle de Maâ, Chapelle de Maâ, Moliets-et-Maa
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle de Maâ — Moliets-et-Maa
- Rencontre/Exposition : Toutes en Art 2026, Mégane Dehouck, Villeneuve-de-Marsan
19 septembre 2026 à 11h00
Mégane Dehouck — Villeneuve-de-Marsan
- Visite commentée : la Maison Sentex dévoilée, Maison Sentex, Saint-Sever
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Sentex — Saint-Sever
- Visites commentées de l’abbaye d’Arthous, Abbaye d’Arthous, Hastingues
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye d'Arthous — Hastingues
- Expo photo « Regards landais », Atrium, Dax
19 septembre 2026 à 11h00
Atrium — Dax
- Démonstration de fabrication et de décoration de faïence, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet
19 septembre 2026 à 11h30
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table — Samadet
- Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de violoncelle, Médiathèque municipale de Magescq, Magescq
19 septembre 2026 à 12h00
Médiathèque municipale de Magescq — Magescq
- Visite contée du château de Larunque, Château de Larunque, Saint-Laurent-de-Gosse
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Larunque — Saint-Laurent-de-Gosse
- Visite libre du musée de la vie rurale, Musée de la vie rurale en Pays Landais, Laluque
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la vie rurale en Pays Landais — Laluque
- Portes ouvertes du Moulin de Mimbaste, Moulin de Mimbaste, Mimbaste
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Mimbaste — Mimbaste
- Visite guidée du site hospitalier Sainte-Anne à Mont-de-Marsan, CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 14h00
CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne — Mont-de-Marsan
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Goudosse, Église Notre-Dame de Goudosse, Souprosse
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de Goudosse — Souprosse
- Visitez librement le cloître et découvrez les vitraux de la chapelle du monastère Saint-Dominique, Monastère Saint-Dominique, Dax
19 septembre 2026 à 14h00
Monastère Saint-Dominique — Dax
- Visite de la Maison du patrimoine Castandétois, Maison du Patrimoine Castandétois, Castandet
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine Castandétois — Castandet
- Rallye architecture de la caserne Bosquet, Archives départementales, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Mont-de-Marsan
- Visite du parc du Sarrat, Parc botanique du Sarrat, Dax
19 septembre 2026 à 14h00
Parc botanique du Sarrat — Dax
- Visite flash « Dans les pas de Grégoire », Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever
19 septembre 2026 à 14h00
Couvent des Jacobins - Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne — Saint-Sever
- Visites libres gratuites ou guidées jardin et bâtiments, Parc botanique du Sarrat, Dax
19 septembre 2026 à 14h00
Parc botanique du Sarrat — Dax
- Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas, Forges de Brocas, Brocas
19 septembre 2026 à 14h00
Forges de Brocas — Brocas
- Randonnée commentée « Le Moulin de Binaou », Église de Vielle, Vielle-Saint-Girons
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Vielle — Vielle-Saint-Girons
- Visite libre de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Tartas
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jacques — Tartas
- Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas, Forges de Brocas, Brocas
19 septembre 2026 à 14h00
Forges de Brocas — Brocas
- Visites guidées des Archives départementales des Landes, Archives départementales, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Mont-de-Marsan
- Visite guidée du parc du Sarrat, Parc botanique du Sarrat, Dax
19 septembre 2026 à 14h00
Parc botanique du Sarrat — Dax
- Découverte exceptionnelle du Château de Caumale, Château de Caumale, Escalans
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Caumale — Escalans
- Découverte du régiment le plus populaire des Landes !, Musée du 34e régiment d’infanterie, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du 34e régiment d'infanterie — Mont-de-Marsan
- Visite de la ville de Peyrehorade, Centre socioculturel, Peyrehorade
19 septembre 2026 à 14h00
Centre socioculturel — Peyrehorade
- Présentation de la bibliothèque patrimoniale et historique de la Société de Borda, Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda, Dax
19 septembre 2026 à 14h15
Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda — Dax
- Visite commentée : montée au clocher, Abbaye bénédictine, Saint-Sever
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye bénédictine — Saint-Sever
- Rencontre « Le site antique se refait une beauté », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax
19 septembre 2026 à 14h30
Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax
- Visite guidée de la Bastide d’Hastingues, Bastide de Hastingues, Hastingues
19 septembre 2026 à 14h30
Bastide de Hastingues — Hastingues
- Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et solo chorégraphique, Médiathèque Maximilien Kogoj, Moliets-et-Maâ
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Maximilien Kogoj — Moliets-et-Maâ
- Déambulation théâtrale, Parc Rosny, Soorts-Hossegor
19 septembre 2026 à 15h00
Parc Rosny — Soorts-Hossegor
- Visite église Saint-Laurent, Eglise Saint-Laurent, Carcarès-Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Laurent — Carcarès-Sainte-Croix
- Visite commentée de l’église Saint-Pierre-es-Liens, Église de Sainte-Croix, Carcarès-Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Sainte-Croix — Carcarès-Sainte-Croix
- Visite libre ou commentée de l’église Saint-Laurent, Eglise Saint-Laurent, Carcarès-Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Laurent — Carcarès-Sainte-Croix
- Visite guidée du domaine de Ravignan, Château de Ravignan, Perquie
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Ravignan — Perquie
- Conférence : Claudel, Camille, Mlle : une carrière de sculptrice au XIXe siècle, Mediathèque Philippe Labeyrie, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 15h00
Mediathèque Philippe Labeyrie — Mont-de-Marsan
- Visite historique du cimetière d’Aire-centre, Cimetière – centre, Aire-sur-l’Adour
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière - centre — Aire-sur-l'Adour
- Promenade guidée entre patrimoine et photographie, Maison de l’oralité et du patrimoine, Capbreton
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de l'oralité et du patrimoine — Capbreton
- Exposition : Mugron d’hier à aujourd’hui, Salle Adour, Mugron
19 septembre 2026 à 15h00
Salle Adour — Mugron
- Exposition de photographies, Préau de l’école, Saint-Laurent-de-Gosse
19 septembre 2026 à 15h15
Préau de l'école — Saint-Laurent-de-Gosse
- Conférence : les lieux-dits de Léon, origine des noms gascons et anecdotes vécues, CENTRE CULTUREL Cinéma Léon 40550, Léon
19 septembre 2026 à 15h30
Centre Culturel Leon — Léon
- Circuit du patrimoine en Armagnac Landais, Mairie de Pujo-le-Plan, Pujo-le-Plan
19 septembre 2026 à 16h00
Mairie de Pujo-le-Plan — Pujo-le-Plan
- Visite commentée : Si le Seignanx m’était conté… à l’église, Église, Saint-Laurent-de-Gosse
19 septembre 2026 à 16h00
Église — Saint-Laurent-de-Gosse
- Conférence : « je vous écris de Seignosse Le Penon, une station balnéaire nouvellement contée par la carte postale », Chapelle Sainte-Thérèse du Penon, Le Penon
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Sainte-Thérèse du Penon — Le Penon
- Sonates champêtres, Parc botanique du Sarrat, Dax
19 septembre 2026 à 16h00
Parc botanique du Sarrat — Dax
- Visite commentée de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Tartas
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Jacques — Tartas
- Visite commentée de l’église et montée au clocher, Église Saint-Saturnin, Brassempouy
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Saturnin — Brassempouy
- Conférence : Le Canal d’Hossegor : avant, pendant, après…, Parc Rosny, Soorts-Hossegor
19 septembre 2026 à 16h30
Parc Rosny — Soorts-Hossegor
- Charbonnel/Bourdelle, une confrontation artistique, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 17h00
Musée Despiau-Wlérick — Mont-de-Marsan
- Visite bilingue de la ville de Roquefort (français-gascon), Foyer municipal, Roquefort
19 septembre 2026 à 17h00
Foyer municipal — Roquefort
- Audition de l’Orgue, Église Saint-Jacques, Tartas
19 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Jacques — Tartas
- Festival « La Route des Imaginaires », La CaféMusic, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 17h30
La CaféMusic — Mont-de-Marsan
- Conférence : « 1936-1939 : Des réfugiés espagnols à Labouheyre », Mediathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre
19 septembre 2026 à 18h00
Mediathèque Jean-Louis Villenave — Labouheyre
- Mosaïques et contes, Maison Sentex, Saint-Sever
19 septembre 2026 à 18h30
Maison Sentex — Saint-Sever
- Inauguration de l’exposition « Bourdelle au musée Despiau-Wlérick », Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan
19 septembre 2026 à 19h00
Musée Despiau-Wlérick — Mont-de-Marsan
- Diner de gala au château d’Estrac, Château d’Estrac, Hastingues
19 septembre 2026 à 19h30
Château d'Estrac — Hastingues
- Spectacle « Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes », Salle Mosaïque, Saint-Laurent-de-Gosse
19 septembre 2026 à 20h00
Salle Mosaïque — Saint-Laurent-de-Gosse
- Concert de musique classique, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor
19 septembre 2026 à 20h00
Les berges du canal de Soorts-Hossegor — Soorts-Hossegor
- Visite guidée de l’église Sainte-Quitterie et de sa crypte, Église Sainte-Quitterie, Aire-sur-l’Adour
19 septembre 2026 à 21h00
Église Sainte-Quitterie — Aire-sur-l'Adour
- Spectacle aquatique son et lumière, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor
19 septembre 2026 à 21h15
Les berges du canal de Soorts-Hossegor — Soorts-Hossegor
- Visite du site archéologique des grottes du Pape – En randonnée via le sentier des grottes, PréhistoSite de Brassempouy, Brassempouy
20 septembre 2026 à 09h30
PréhistoSite de Brassempouy — Brassempouy
- Circuit : Fontaines de guérison et légendes du pays de Born, Mairie de Gastes, Gastes
20 septembre 2026 à 09h30
Mairie de Gastes — Gastes
- Masterclass de modelage par le sculpteur Christophe Charbonnel, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan
20 septembre 2026 à 09h30
Musée Despiau-Wlérick — Mont-de-Marsan
- Visite guidée du Sporting-Casino, Sporting-Casino, Soorts-Hossegor
20 septembre 2026 à 10h00
Sporting-Casino — Soorts-Hossegor
- À la recherche des escargots patrimoniaux !, Bastide de Hastingues, Hastingues
20 septembre 2026 à 10h00
Bastide de Hastingues — Hastingues
- Balade et visite : « Ousse-Suzan, entre fontaines guérisseuses et chapelle romane », Chapelle de Suzan, Ousse-Suzan
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Suzan — Ousse-Suzan
- Visite commentée du clocher de l’église Sainte-Quitterie, Église Sainte-Quitterie, Aire-sur-l’Adour
20 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Quitterie — Aire-sur-l'Adour
- Visite commentée d’un ancien atelier de distillation de la gemme récemment rénové, Ancien atelier de produits résineux de Luxey, Luxey
20 septembre 2026 à 11h30
Ancien atelier de produits résineux de Luxey — Luxey
- Visite de la réserve naturelle nationale du marais d’Orx, Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx, Labenne
20 septembre 2026 à 13h30
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx — Labenne
- Visite démonstration du grand orgue, Abbaye bénédictine, Saint-Sever
20 septembre 2026 à 14h30
Abbaye bénédictine — Saint-Sever
- « Agnès Varda, la norme et la marge », conférence de Sylvain Dreyer, Musée de la Chalosse, Montfort-en-Chalosse
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Chalosse — Montfort-en-Chalosse
- Pour ses 100 ans en 2028, l’Atrium se refait une beauté, Atrium, Dax
20 septembre 2026 à 15h00
Atrium — Dax
- Safari photo, Maison de l’oralité et du patrimoine, Capbreton
20 septembre 2026 à 15h00
Maison de l'oralité et du patrimoine — Capbreton
- Visite commentée du Trésor de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Aire-sur-l’Adour
20 septembre 2026 à 15h00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste — Aire-sur-l'Adour
- Conférence de Katy Bernard : « De Guillaume à Aliénor d’Aquitaine, histoire de quelques chansons », Foyer municipal, Roquefort
20 septembre 2026 à 15h30
Foyer municipal — Roquefort
- Conférence : le verre et la lumière de la villa du Gleyzia, Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever
20 septembre 2026 à 16h30
Couvent des Jacobins - Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne — Saint-Sever
- Concert exceptionnel de la Flama, Église Sainte-Marie, Roquefort
20 septembre 2026 à 17h00
Église Sainte-Marie — Roquefort
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)