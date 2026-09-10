LANDES MONT-DE-MARSAN JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Festival de vieilles mécaniques, Place des arènes, Hagetmau



Place des arènes — Hagetmau

Journée du Patrimoine au Jardin Côte d’Argent, 1433 avenue de l’Océan léon, Léon



1433 avenue de l'Océan léon — Léon

Visite commentée de la cabane pêcherie de la Nasse, La cabane de la Nasse (accès pédestre), Léon



La cabane de la Nasse (accès pédestre) — Léon

Visite guidée de Lesperon, mon village où je suis née, Mairie de Lesperon, Lesperon



Mairie de Lesperon — Lesperon

Exposition photo « Palmyre : patrimoine en danger, mémoire sauvegardée », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax



Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax

Visite libre du musée et de l’exposition « Manger à l’œil », Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet



Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table — Samadet

Découverte du patrimoine landais, Écomusée de Marquèze, Sabres



Écomusée de Marquèze — Sabres

Exposition d’anciennes photos de Tartas, Maison dite de Jeanne d’Albret, Tartas



Maison dite de Jeanne d'Albret — Tartas

Exposition : naissance de la station Seignosse Le Penon, Chapelle Sainte-Thérèse du Penon, Le Penon



Chapelle Sainte-Thérèse du Penon — Le Penon

Randonnée patrimoine, Maison de la réserve naturelle, Léon



Maison de la réserve naturelle — Léon

Visite libre : parcours du site antique, Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax



Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax

[Démonstration] La Maison de la Gemme ouvre ses portes, Maison de la Gemme, Lesperon



Maison de la Gemme — Lesperon

Balade commentée à la découverte des milieux dunaires, Chapelle du Cap de l’Homy, Lit-et-Mixe



Chapelle du Cap de l'Homy — Lit-et-Mixe

Visite libre de la crypte Saint-Girons, Crypte de Saint-Girons, Hagetmau



Crypte de Saint-Girons — Hagetmau

Visite guidée : « entre chemins et remparts », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever



Office de Tourisme Landes Chalosse - Siège de St-Sever — Saint-Sever

Quand l’histoire prend son envol…, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax



Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère — Dax

Parcours urbain commenté « Faites le mur ! », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax



Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax

Visite libre : déambulation dans les collections, Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever



Couvent des Jacobins - Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne — Saint-Sever

Visite guidée de l’exposition « Manger à l’œil » par la directrice Alizée Le Pannérer, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet



Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table — Samadet

Visite commentée du site archéologique des grottes du Pape – accès rapide, PréhistoSite de Brassempouy, Brassempouy



PréhistoSite de Brassempouy — Brassempouy

Comment préserver notre forêt ?, Tuc des neuf églises, Capbreton



Tuc des neuf églises — Capbreton

Représentation musicale, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor



Les berges du canal de Soorts-Hossegor — Soorts-Hossegor

Démonstration de fabrication et de décoration de faïence, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet



Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table — Samadet

Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de violoncelle, Médiathèque municipale de Magescq, Magescq



Médiathèque municipale de Magescq — Magescq

Visite libre du musée de la vie rurale, Musée de la vie rurale en Pays Landais, Laluque



Musée de la vie rurale en Pays Landais — Laluque

Portes ouvertes du Moulin de Mimbaste, Moulin de Mimbaste, Mimbaste



Moulin de Mimbaste — Mimbaste

Visite de la Maison du patrimoine Castandétois, Maison du Patrimoine Castandétois, Castandet



Maison du Patrimoine Castandétois — Castandet

Visite du parc du Sarrat, Parc botanique du Sarrat, Dax



Parc botanique du Sarrat — Dax

Visite flash « Dans les pas de Grégoire », Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever



Couvent des Jacobins - Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne — Saint-Sever

Visites libres gratuites ou guidées jardin et bâtiments, Parc botanique du Sarrat, Dax



Parc botanique du Sarrat — Dax

Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas, Forges de Brocas, Brocas



Forges de Brocas — Brocas

Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas, Forges de Brocas, Brocas



Forges de Brocas — Brocas

Visite guidée du parc du Sarrat, Parc botanique du Sarrat, Dax



Parc botanique du Sarrat — Dax

Découverte exceptionnelle du Château de Caumale, Château de Caumale, Escalans



Château de Caumale — Escalans

Découverte du régiment le plus populaire des Landes !, Musée du 34e régiment d’infanterie, Mont-de-Marsan



Musée du 34e régiment d'infanterie — Mont-de-Marsan

Visite de la ville de Peyrehorade, Centre socioculturel, Peyrehorade



Centre socioculturel — Peyrehorade

Présentation de la bibliothèque patrimoniale et historique de la Société de Borda, Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda, Dax



Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda — Dax

Rencontre « Le site antique se refait une beauté », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax



Site archéologique de la basilique gallo-romaine — Dax

Visite guidée de la Bastide d’Hastingues, Bastide de Hastingues, Hastingues



Bastide de Hastingues — Hastingues

Visite guidée du domaine de Ravignan, Château de Ravignan, Perquie



Château de Ravignan — Perquie

Promenade guidée entre patrimoine et photographie, Maison de l’oralité et du patrimoine, Capbreton



Maison de l'oralité et du patrimoine — Capbreton

Sonates champêtres, Parc botanique du Sarrat, Dax



Parc botanique du Sarrat — Dax

Visite bilingue de la ville de Roquefort (français-gascon), Foyer municipal, Roquefort



Foyer municipal — Roquefort

Concert de musique classique, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor



Les berges du canal de Soorts-Hossegor — Soorts-Hossegor

Spectacle aquatique son et lumière, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor



Les berges du canal de Soorts-Hossegor — Soorts-Hossegor

Visite du site archéologique des grottes du Pape – En randonnée via le sentier des grottes, PréhistoSite de Brassempouy, Brassempouy



PréhistoSite de Brassempouy — Brassempouy

Circuit : Fontaines de guérison et légendes du pays de Born, Mairie de Gastes, Gastes



Mairie de Gastes — Gastes

À la recherche des escargots patrimoniaux !, Bastide de Hastingues, Hastingues



Bastide de Hastingues — Hastingues

Visite commentée d’un ancien atelier de distillation de la gemme récemment rénové, Ancien atelier de produits résineux de Luxey, Luxey



Ancien atelier de produits résineux de Luxey — Luxey

Visite de la réserve naturelle nationale du marais d’Orx, Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx, Labenne



Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx — Labenne

Safari photo, Maison de l’oralité et du patrimoine, Capbreton



Maison de l'oralité et du patrimoine — Capbreton