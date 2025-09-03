Lohéac : 3 jours de compétition pour la 49e édition du traditionnel Rallycross



La petite commune de Lohéac et ses 700 habitants a de nouveau accueilli plus de 55.000 spectateurs et 148 pilotes le weekend du 29, 30 et 31 Aout pour la traditionnelle épreuve du championnat de France dans la capitale Mondiale du Rallycross en Bretagne. Le pilote norvégien Andréas Bakkerud, vice champion du monde, était venu pour gagner l’épreuve. Mais il fut contraint de céder la première place au français Andrea Dubourg en raison d’une pénalité.



Le Rallycross de Lohéac est l’événement incontournable pour les passionnés de sport automobile bretons. Les spectateurs se sont déplacés de toute la Bretagne, mais aussi des régions voisines, et même de l’étranger. L’ambiance fut très festive dans les tribunes tout au long du weekend qui débuta le vendredi après-midi avec la traditionnelle parade où les pilotes défilent à bord de magnifiques cabriolets parmi la foule des spectateurs rassemblés tout au long de la rue principale du joli et sympathique bourg de Lohéac



Patrick Germain (Président de l’Écurie Bretagne) a remercié les spectateurs venus très nombreux et a confirmé avoir de nombreux retours et remerciements des bénévoles, des partenaires et de tous les passionnés du Rallycross. Il félicite les membres de l’organisation et les pilotes qui ont contribué au succès de cette manifestation. Patrick Germain annonce que Lohéac est courtisé pour revenir dans le championnat d’Europe les 27,28, 29 et 30 aout 2026. Il termine en ajoutant que ce meeting pour le cinquantenaire du Rallycross sera un meeting de fou pour les 50 ans du Rallycross de Lohéac avec à la fois le championnat de france et le championnat d’Europe si les conditions sont acceptées par l’AFOR (Association Française des Organisateurs de Rallycross) et la FFSA (Fédération Française de Sport Automobile)

Patrick GERMAIN – Président du Rallycross de Loheac et de l’Écurie Bretagne

La journée de dimanche fut marquée par la visite des invités d’honneur parmi lesquels nous pouvions retrouver Madame Françoise Gatel, Ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité. Madame la ministre était entourée par Michel Hommell (créateur du Musée et du Rallycross de Lohéac) et par Patrick Bertin (Maire de Lohéac) Monsieur Amaury de Saint-Quentin, préfet de Bretagne était aussi présent à cette occasion ainsi que le célèbre navigateur Jérémie Beyou, Skipper du Bateau Charal. Le pilote norvégien vice champion du monde Andréas Bakkerud et la pilote suédoise Klara Andersson posèrent pour la photo sur la ligne de départ aux cotés de Patrick Germain et Nathalie Tollemer (Présidente de la Ligue Bretagne Pays de la Loire de sport automobile)

Cette année 148 pilotes dont 35 SUPERCAR qui prirent le départ du Rallycross de Lohéac parmi lesquels nous pouvions compter 18 pilotes étrangers et 52 pilotes bretons. Plus de 700 bénévoles étaient présents pour assurer le fonctionnement de ce weekend de sport automobile.

Au classement final en catégorie reine, les SUPERCAR, les voitures développent 600 chevaux. La puissance est transmise aux 4 roues motrices par une boite de vitesse séquentielle à six rapports.

le pilote français Andréa DUBOURG à la 1re place sur la PEUGEOT 208 WRX numéro 92

Le pilote Andréas BAKKERUD à la 2e place sur la HYUNDAI I20 WRX numéro 13

Le pilote Davy JEANNEY 3e sur la SKODA Fabia WRX numéro 17

En catégorie SUPER 1600, les voitures sont équipées d’un moteur de 250 chevaux atmosphérique de 1600 cm3 avec une transmission de puissance uniquement sur les roues avant. Les 3 premiers sur le podium sont :

Xavier ALLEREAU à la 1er place sur la SKODA Fabia S1600 numéro 181

Maximilien EVENO à la 2e place sur la CITROEN C3 S1600 numéro 111

Valentin LUMET à la 3e place sur la SKODA Fabia S1600 numéro 112

Dans la catégorie DIVISION 3 : les voitures sont construites avec un châssis tubulaire et sont équipées d’un moteur de 450 chevaux atmosphérique de 3500 cm3 maximum. Les 3 premiers sur le podium sont :

Mathieu FRETIN à la 1re place sur la TOYOTA Yaris numéro 369

Laurent JACQUINET à la 2e place sur la FORD Fiesta numéro 309

Aurélien CROCHARD à la 3e place sur la PEUGEOT 208 II numéro 399

Dans la catégorie DIVISION 4 les voitures sont des berlines que l’on peut voir en rallyes répondant à la réglementation du Groupe F2000 avec un moteur atmosphérique d’une cylindrée maximum de 2000 cm3 développant 250 chevaux avec une transmission uniquement aux roues avant. Les 3 premiers sur le podium sont :

Arthur BARBAULT FORGET à la 1re place sur la PEUGEOT 208 F2000 numéro 438

Ivan BEDOUET à la 2e place sur la PEUGEOT 207 F2000 numéro 469

Yann LE LAY à la 3e place sur la PEUGEOT 208 F2000 numéro 422

Dans la catégorie FÉMININE réservée aux femmes à partir de 16 ans sur des voitures Renault Twingo R1 équipées de moteur développant 133 chevaux et équipées d’un kit Renault Sport. Les 3 premières sur le podium sont :

Mélanie SEIGNARD à la 1re place sur la RENAULT Twingo R1 RX numéro 295

Ilona BERTAPELLE à la 2e place sur la RENAULT Twingo R1 RX numéro 296

Audrey DELAUNAY à la 3e place sur la RENAULT Twingo R1 RX numéro 256

Dans la catégorie JUNIORS, les voitures sont des Clio RX de 180 chevaux développées par les ingénieurs de Renault Sport . Le Championnat de France Junior permet aux jeunes pilotes âgés de 16 ans à 28 ans de faire leur classe dans le Rallycross, Les 3 premiers sur le podium sont :

Kelig GOUESBET à la 1re place sur la RENAULT Clio V RX numéro 217

Dylan LEGER à la 2e place sur la RENAULT Clio V RX numéro 216

Willem TARRIERE à la 3e place sur la RENAULT Clio V RX numéro 220

La journée fut aussi animée par la participation des véhicules de la catégorie LEGEND dans laquelle il faut souligner la présence du célèbre pilote italien Raul Marchisio surnommé « le professeur » qui fit un véritable spectacle tout au long du weekend.

Vous pouvez noter dès à présent dans vos agendas le dernier weekend du mois d’Aout 2026 pour les 50 ans du Rallycross de Lohéac qui promet d’être une édition exceptionnelle à ne pas manquer pour tous les passionnés et amoureux de sport mécanique !